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Лев в поисках мужества

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Самое смешное вчера, это бегство в Грузию лидера движения "Лев против", все мужество которого осталось в роликах на Ютубе.
А ведь он в свое время получал гранты от государства. Неправильно вы дядя Федор бюджетные средства расходуете.

PS. Также из страны сбежали еще несколько "модных блогеров", но по поводу этого мусора никто особо даже не удивился.
Также сообщают, что Пугачева снова отвалила из страны. Надеюсь, с концами.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7892927.html
Метки: грузия, мобилизация, Россия, юмор
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 25990 21824
    марина четыре часа назад

      А шо это??Писали ,что всех трижды поверили на корону в ГД,чтобы воздух был чистымИ вот на тебе??”Предстоятель Русской православной церкви заболел коронавирусом, запланированные на ближайшие дни встречи и поездки патриарха Кирилла отменены.

      На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки Святейшего патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием COVID, …
      .п.с. Как же с увеличивать армию православных без Патриарха?7или тоже ,как Аллку менять,таскался же на встречу к Лизке,фарисею Папе франциску.иезуиту..

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