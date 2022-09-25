Главная » История, Творчество

1972. Фрэнк Баумгарт в Крыму

15 0


01. Местные жители и туристы отдыхают на одном из пляжей Ялты
01. Местные жители и туристы отдыхают на одном из пляжей Ялты

02. Местные жители и туристы отдыхают на пляже недалеко от Ялты. Все пляжи в Ялте и ее окрестностях каменистые.jpg
02. Местные жители и туристы отдыхают на пляже недалеко от Ялты. Все пляжи в Ялте и ее окрестностях каменистые

03. Местные жители и туристы прогуливаются по Ялтинской набережной. Многоэтажные гостиницы на холме на заднем плане готовы принять многочисленных тур…
03. Местные жители и туристы прогуливаются по Ялтинской набережной. Многоэтажные гостиницы на холме на заднем плане готовы принять многочисленных туристов или еще строятся

04. Местные жители и туристы прогуливаются по Ялтинской набережной. Многоэтажные гостиницы на холме на заднем плане готовы принять многочисленных тур…

05. «Волга» ждет водителя и пассажиров перед гостевым домом на Ялтинской набережной. Район является пешеходной зоной. Автомобили получают одобрение т…
05. «Волга» ждет водителя и пассажиров перед гостевым домом на Ялтинской набережной. Район является пешеходной зоной. Парковка получает одобрение только «сверху вниз» для официальных лиц и особых гостей

06. Вид Ялты, на переднем плане виден один из городских пляжей.jpg
06. Вид Ялты, на переднем плане виден один из городских пляжей

07. Два переполненных экскурсионных катера у узкой пристани возле Ялты. Скалистые утесы предлагают мало возможностей для легкого доступа к морю..jpg
07. Два переполненных экскурсионных катера у узкой пристани возле Ялты. Скалистые утесы предлагают мало возможностей для легкого доступа к морю

08. Этот человек явно не боится высоты, иначе он не выбрал бы довольно опасное место для рыбалки.jpg
08. Этот человек явно не боится высоты, иначе он не выбрал бы довольно опасное место для рыбалки

09. В прохладный пасмурный день пляжи Ялты пустынны.jpg
09. В прохладный пасмурный день пляжи Ялты пустынны

10. Деревянные головы русских витязей украшают навершия забора, окружающего «Сказочную страну» в Ялте. Небольшой парк предназначен в первую очередь д…
10. Деревянные головы русских витязей украшают навершия забора, окружающего «Сказочную страну» в Ялте. Небольшой парк предназначен в первую очередь для привлечения детей

11. Деревянные головы русских витязей украшают навершия забора, окружающего «Сказочную страну» в Ялте. Небольшой парк предназначен в первую очередь д…

12. Голова древнерусского витязя среди деревянных скульптур из «Сказочной страны» в Ялте.jpg
12. Голова древнерусского витязя среди деревянных скульптур из «Сказочной страны» в Ялте

13. Ласточкино гнездо — декоративный замок недалеко от Ялты в Крыму. Он был спроектирован русским архитектором Леонидом Шервудом между 1911 и 1912 го…
Ласточкино гнездо — декоративный замок недалеко от Ялты в Крыму. Он был спроектирован русским архитектором Леонидом Шервудом между 1911 и 1912 годами для балтийского немца-нефтяного миллионера барона фон Штейнгеля в неоготическом стиле. Замок стал символом Южного берега Крыма и одной из самых популярных туристических достопримечательностей

14. Несколько корпусов лагеря «Морской» в составе Всесоюзного пионерского лагеря «Артек» под Ялтой.jpg
14. Несколько корпусов лагеря «Морской» в составе Всесоюзного пионерского лагеря «Артек» под Ялтой

15. Одно из зданий лагеря «Морской» в составе Всесоюзного пионерского лагеря «Артек» под Ялтой.jpg
15. Одно из зданий лагеря «Морской» в составе Всесоюзного пионерского лагеря «Артек» под Ялтой

16. Одетые в форму пионеров, дети лагеря «Морской» во Всесоюзном пионерском лагере «Артек» под Ялтой .jpg
16. Дети в пионеерской форме в лагере «Морской» под Ялтой

17. Во время подъема флага у мемориала Неизвестному солдату дети из лагеря «Морской» во Всесоюзном пионерском лагере «Артек» под Ялтой.jpg
17. Дети из лагеря «Морской» салютуют мемориалу Неизвестному солдату

18. Занавесок на окнах недостаточно, чтобы защитить этих мальчиков от палящего солнца, когда они дремлют в одном из больших общежитий Всесоюзного пио…
18. Занавесок на окнах недостаточно, чтобы защитить этих мальчиков от палящего солнца, когда они дремлют в одном из больших общежитий Всесоюзного пионерского лагеря «Артек»

19. Занавесок на окнах недостаточно, чтобы защитить этих мальчиков от палящего солнца, пока они дремлют в одном из больших общежитий Всесоюзного пион…
Источник: https://humus.livejournal.com/8598713.html
Метки: история, крым, Россия, фото, ялта
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
1971. Фрэнк Баумгарт путешествует по русскому северу
1976. Фрэнк Баумгарт в Тбилиси
1972-1973. Фрэнк Баумгарт посещает Запорожье и Закарпатье
1973. Фрэнк Баумгарт в Белоруссии
1969. Фрэнк Баумгарт в Узбекистане

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru