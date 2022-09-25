1972. Фрэнк Баумгарт в Крыму
01. Местные жители и туристы отдыхают на одном из пляжей Ялты
02. Местные жители и туристы отдыхают на пляже недалеко от Ялты. Все пляжи в Ялте и ее окрестностях каменистые
03. Местные жители и туристы прогуливаются по Ялтинской набережной. Многоэтажные гостиницы на холме на заднем плане готовы принять многочисленных туристов или еще строятся
05. «Волга» ждет водителя и пассажиров перед гостевым домом на Ялтинской набережной. Район является пешеходной зоной. Парковка получает одобрение только «сверху вниз» для официальных лиц и особых гостей
06. Вид Ялты, на переднем плане виден один из городских пляжей
07. Два переполненных экскурсионных катера у узкой пристани возле Ялты. Скалистые утесы предлагают мало возможностей для легкого доступа к морю
08. Этот человек явно не боится высоты, иначе он не выбрал бы довольно опасное место для рыбалки
09. В прохладный пасмурный день пляжи Ялты пустынны
10. Деревянные головы русских витязей украшают навершия забора, окружающего «Сказочную страну» в Ялте. Небольшой парк предназначен в первую очередь для привлечения детей
12. Голова древнерусского витязя среди деревянных скульптур из «Сказочной страны» в Ялте
Ласточкино гнездо — декоративный замок недалеко от Ялты в Крыму. Он был спроектирован русским архитектором Леонидом Шервудом между 1911 и 1912 годами для балтийского немца-нефтяного миллионера барона фон Штейнгеля в неоготическом стиле. Замок стал символом Южного берега Крыма и одной из самых популярных туристических достопримечательностей
14. Несколько корпусов лагеря «Морской» в составе Всесоюзного пионерского лагеря «Артек» под Ялтой
15. Одно из зданий лагеря «Морской» в составе Всесоюзного пионерского лагеря «Артек» под Ялтой
16. Дети в пионеерской форме в лагере «Морской» под Ялтой
17. Дети из лагеря «Морской» салютуют мемориалу Неизвестному солдату
18. Занавесок на окнах недостаточно, чтобы защитить этих мальчиков от палящего солнца, когда они дремлют в одном из больших общежитий Всесоюзного пионерского лагеря «Артек»