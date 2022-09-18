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1973. Фрэнк Баумгарт в Советском Союзе

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01. В жаркие выходные в конце июня 1973 года многие отдыхают у озера, обычно называемого Минским морем. Водохранилище, расположенное примерно в десяти километрах к северо-западу от столицы Белорусии, является самым большим искусственным озером страны
01. В жаркие выходные в конце июня многие отдыхают у озера, обычно называемого Минским морем. Водохранилище, расположенное примерно в десяти километрах к северо-западу от столицы Белоруссии, является самым большим искусственным озером страны

02. В жаркие выходные в конце июня 1973 года многие отдыхают у озера, обычно называемого Минским морем. Водохранилище, расположенное примерно в десят…

03. В жаркие выходные в конце июня многие отдыхают у озера, обычно называемого Минским морем. Водохранилище, расположенное примерно в десяти километр…

04. В жаркие выходные в конце июня многие отдыхают у озера, обычно называемого Минским морем. Водохранилище, расположенное примерно в десяти километр…

04. Улица в центре Минска.jpg
04. Проспект в центре Минска

05. Колонна Победы на площади Победы в Минске установлена ​​в память о 26 июня 1944 года, когда Беларусь была полностью освобождена от немецко-фашист…
Монумент Победы на площади Победы в Минске установлена ​​в память о 26 июня 1944 года, когда Белоруссия была полностью освобождена от немецко-фашистских войск. Тридцать лет спустя Минск был удостоен звания одного из двенадцати городов-героев Советского Союза

06. Один из сборочных цехов большегрузных самосвалов на заводе «Белаз» в Минске. Самосвалы выпускались в основном для внутренних нужд, но.jpg
06. Один из сборочных цехов большегрузных самосвалов на заводе «Белаз» в Минске. Самосвалы выпускались в основном для внутренних нужд, но и на экспорт — в основном в страны СЭВ.

08. Большегрузный самосвал стоит на территории завода «Белаз» в Минске. Самосвалы выпускались в основном для внутренних нужд, но и на экспорт — в осн…
07. Большегрузный самосвал стоит на территории завода «Белаз» в Минске.

09. Большегрузный самосвал стоит на территории завода «Белаз» в Минске. Самосвалы выпускались в основном для внутренних нужд, но и на экспорт — в осн…

07. Тракторы, произведенные на Белорусском тракторном заводе в Минске, готовы к отгрузке на территорию завода.jpg
09. Тракторы, произведенные на Белорусском тракторном заводе в Минске, готовы к отгрузке на территорию завода

10. Этот мемориал в Хатыни под Минском посвящен жителям 186 белорусских деревень, которые были убиты немецко-фашистскими войсками в отместку за парти…
10. Мемориал в Хатыни под Минском

11. На этой скульптуре в Хатынском мемориале изображен кузнец Иосиф Камински, держащий на руках убитого мальчика, сделанный 24 июня. Каминский и трое…

12. Самолет Ил-14 приземлился на аэродроме Новополоцка на севере Белоруссии. Некоторых пассажиров встречают ожидающие их люди.jpg
12. Самолет Ил-14 приземлился на аэродроме Новополоцка на севере Белоруссии. Некоторых пассажиров встречают ожидающие их люди

13. Мужчина стоит у забора, окружающего церковь, типичную для Закарпатья.jpg
13. Мужчина стоит у забора, окружающего церковь, типичную для Закарпатья

14. Мужчина смотрит на церковь, типичную для Закарпатья. Посторонним не всегда удавалось узнать, использовались ли храмы для богослужений или в них р…
14. Мужчина смотрит на церковь, типичную для Закарпатья. Посторонним не всегда удавалось узнать, использовались ли храмы для богослужений или в них располагались музеи

15. Двое мужчин стоят у забора в гуцульском селе недалеко от Косова в Закарпатье.jpg
15. Двое мужчин стоят у забора в гуцульском селе недалеко от Косова в Закарпатье

16. Деревянный дом и сад, полный цветов, в гуцульском селе под Косовом в Закарпатье.jpg
16. Деревянный дом и сад, полный цветов, в гуцульском селе под Косовом в Закарпатье

17. Три женщины сидят на скамейке в гуцульском селе недалеко от Косова в Закарпатье. По оценкам, гуцулы составляют меньшинство, составляющее.jpg
17. Три женщины сидят на скамейке в гуцульском селе недалеко от Косова в Закарпатье

18. Приветственная музыка для гостей. Во время пребывания в летнем лагере под Мукачево в Украинских Карпатах дети обычно носят повседневную одежду.jpg
18. Приветственная музыка для гостей. Во время пребывания в летнем лагере под Мукачево в Украинских Карпатах дети обычно носят повседневную одежду. Униформа пионерской организации предназначена для особых случаев, в данном случае для посещения иностранных журналистов.

19. В летнем лагере под Мукачево потенциальная будущая балерина демонстрирует свой талант, приветствуя иностранных журналистов.jpg
19. В летнем лагере под Мукачево потенциальная будущая балерина демонстрирует свой талант, приветствуя иностранных журналистов

20. В летнем лагере недалеко от Мукачево в украинских Карпатах мальчики и девочки, а также вожатая пионеров наблюдают за потенциальной будущей балери…
20. В летнем лагере недалеко от Мукачево мальчики и девочки, а также вожатая наблюдают за потенциальной будущей балериной

21. Во время пребывания в летнем лагере под Мукачево.jpg
21. Во время пребывания в летнем лагере под Мукачево

22. Автогонки в летнем лагере под Мукачево.jpg
22. Автогонки в летнем лагере под Мукачево.

23. Львов всегда был намного колоритнее, чем средний советский город, снимок сделан 4 июля. Крупнейший город на западе Украины является одним из важн…
23. Львов всегда был намного колоритнее, чем средний советский город, снимок сделан 4 июля. Крупнейший город на западе Украины является одним из важнейших культурных центров Украины. Исторический центр города с его старыми зданиями и мощеными улицами пережил советскую и немецкую оккупацию во время Второй мировой войны практически неповрежденным.

24. На территории этнографического музея под Львовом участники Ансамбля танца Западной Украины исполняют украинские и русские народные танцы Ансамбль…
24. На территории этнографического музея под Львовом участники Ансамбля танца Западной Украины исполняют украинские и русские народные танцы. Ансамбль, состоящий из профессиональных танцоров, пригласил иностранных журналистов на фотосессию, записанную 29 июня.

25. На территории этнографического музея под Львовом участники Ансамбля танца Западной Украины исполняют украинские и русские народные танцы.jpg

26. На территории этнографического музея под Львовом участники Ансамбля танца Западной Украины исполняют украинские и русские народные танцы Ансамбль…

27. На территории этнографического музея под Львовом участники Ансамбля танца Западной Украины исполняют украинские и русские народные танцы Ансамбль…

28. На территории этнографического музея под Львовом участники Ансамбля танца Западной Украины исполняют украинские и русские народные танцы Ансамбль…

29. Грузовик пытается пробраться через глубокие лужи на грунтовой дороге в Сумском районе на северо-востоке Украины.jpg
29. Грузовик пытается пробраться через глубокие лужи на грунтовой дороге в Сумском районе на северо-востоке Украины
Источник: https://humus.livejournal.com/8588186.html
Метки: история, львов, Минск, мукачево, Россия, фото
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