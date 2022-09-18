1973. Фрэнк Баумгарт в Советском Союзе
01. В жаркие выходные в конце июня многие отдыхают у озера, обычно называемого Минским морем. Водохранилище, расположенное примерно в десяти километрах к северо-западу от столицы Белоруссии, является самым большим искусственным озером страны
04. Проспект в центре Минска
Монумент Победы на площади Победы в Минске установлена в память о 26 июня 1944 года, когда Белоруссия была полностью освобождена от немецко-фашистских войск. Тридцать лет спустя Минск был удостоен звания одного из двенадцати городов-героев Советского Союза
06. Один из сборочных цехов большегрузных самосвалов на заводе «Белаз» в Минске. Самосвалы выпускались в основном для внутренних нужд, но и на экспорт — в основном в страны СЭВ.
07. Большегрузный самосвал стоит на территории завода «Белаз» в Минске.
09. Тракторы, произведенные на Белорусском тракторном заводе в Минске, готовы к отгрузке на территорию завода
10. Мемориал в Хатыни под Минском
12. Самолет Ил-14 приземлился на аэродроме Новополоцка на севере Белоруссии. Некоторых пассажиров встречают ожидающие их люди
13. Мужчина стоит у забора, окружающего церковь, типичную для Закарпатья
14. Мужчина смотрит на церковь, типичную для Закарпатья. Посторонним не всегда удавалось узнать, использовались ли храмы для богослужений или в них располагались музеи
15. Двое мужчин стоят у забора в гуцульском селе недалеко от Косова в Закарпатье
16. Деревянный дом и сад, полный цветов, в гуцульском селе под Косовом в Закарпатье
17. Три женщины сидят на скамейке в гуцульском селе недалеко от Косова в Закарпатье
18. Приветственная музыка для гостей. Во время пребывания в летнем лагере под Мукачево в Украинских Карпатах дети обычно носят повседневную одежду. Униформа пионерской организации предназначена для особых случаев, в данном случае для посещения иностранных журналистов.
19. В летнем лагере под Мукачево потенциальная будущая балерина демонстрирует свой талант, приветствуя иностранных журналистов
20. В летнем лагере недалеко от Мукачево мальчики и девочки, а также вожатая наблюдают за потенциальной будущей балериной
21. Во время пребывания в летнем лагере под Мукачево
22. Автогонки в летнем лагере под Мукачево.
23. Львов всегда был намного колоритнее, чем средний советский город, снимок сделан 4 июля. Крупнейший город на западе Украины является одним из важнейших культурных центров Украины. Исторический центр города с его старыми зданиями и мощеными улицами пережил советскую и немецкую оккупацию во время Второй мировой войны практически неповрежденным.
24. На территории этнографического музея под Львовом участники Ансамбля танца Западной Украины исполняют украинские и русские народные танцы. Ансамбль, состоящий из профессиональных танцоров, пригласил иностранных журналистов на фотосессию, записанную 29 июня.
29. Грузовик пытается пробраться через глубокие лужи на грунтовой дороге в Сумском районе на северо-востоке Украины