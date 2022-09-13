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Радио Аврора 12.09.2022

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Зачем Путин отводит войска

Ведущие: главный редактор ИА «Аврора» Кирилл Рычков и обозреватель ИА «Аврора» Роман Шахов

Источник: https://vassermans.ru/avrora/radio-avrora-12-09-2022/
Метки: аврора, донбасс, последние выпуски, Украина
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 12376 11406
    Stelm 13 сентября 12:48

      Анатолий как всегда прав. Даже добавить нечего.

      • 25669 21531
        маринаStelm 13 сентября 13:23

          ты меня убил Стелм..васерман Карл!

          • 12376 11406
            Stelmмарина 13 сентября 15:45

              Марина,отвечая на твой комментарий могу сказать одно:вассерман мужик. И голова его при деле. Мне например до него далеко.
              Это умный человек, ну а что касаемо его выбора власти.. Мы все выбираем, разве не? Подумай на эту тему.ну и небольшое P.S. марина, а кто у тебя кумир? Нет, пусть не кумир. Кого ты читаешь с удовольствием? Кому отдаешь предпочтение?
              Я знаю даже твой ответ примерно, но спросить нужно. Марина, я жду.

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