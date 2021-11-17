Радио Аврора 16.11.2021
Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что смотрите нас на радио «Аврора». Если вы смотрите нас на Youtube, пожалуйста подписывайтесь на youtube канал «Радио Аврора» и ставьте лайки. В студии сегодня я, ведущий Никита Ляховецкий и со мной гость депутат государственной Думы, политик Анатолий Александрович Вассерман. Добрый день.
Здравствуйте.
Мы сегодня будем обсуждать все актуальные, интересные новости. Я хотел бы начать с международной повестки. Здесь у нас, на этой неделе, произошло две такие важные вещи, которые я лично для себя отметил. Во-первых британские военные заявили, что готовы перебросить некий контингент на территорию Украины. Сделать они это собираются для того, чтобы предупредить какую-то возможную агрессию со стороны России, какую агрессию не понятно. И какую агрессию сможет предотвратить шестьсот военных, тоже не понятно. Но собираются что-то перебрасывать. По-моему это более политический шаг, чем какая-то реальная военная помощь. Интересно ваше мнение, что вы об этом думаете?
Какую агрессию смогут предотвратить шестьсот военных, это как раз понятно. Напомню, что как только Грузины в ночь на восьмое августа две тысячи восьмого года обстреляли казармы миротворцев из Российской Федерации находившихся в Цхинвали, на основании договора между самими Грузией и Южной Осетией. Это дало законное основание для вмешательства вооруженных сил Российской Федерации в полном объёме. И более того, даже комиссия Европейского Союза вынуждено признала, что агрессию в данном случае проявила именно Грузия. Но правда, это не помешало потом пропагандистам Европейского Союза по прежнему обвинять Российскую Федерацию, но тем не менее. Аналогичным образом, в тысяча девятьсот тридцать девятом году, когда Германия атаковала Польшу. Три части России в том момент считавшимися самостоятельными, а именно Латвия, Литва и Эстония пригласили на свою территорию гарнизоны из той части России, что в тот момент именовалось Союз Советских Социалистических Республик. Опять же гарнизоны были не большие, но расчёт был именно на то, что в случае нападения Германии эти гарнизоны неизбежно пострадают и это станет законным поводом для вмешательства всей России…