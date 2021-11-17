Итоги Недели 16.11.2021

Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что смотрите нас на радио «Аврора». Если вы смотрите нас на Youtube, пожалуйста подписывайтесь на youtube канал «Радио Аврора» и ставьте лайки. В студии сегодня я, ведущий Никита Ляховецкий и со мной гость депутат государственной Думы, политик Анатолий Александрович Вассерман. Добрый день.

Здравствуйте.

Мы сегодня будем обсуждать все актуальные, интересные новости. Я хотел бы начать с международной повестки. Здесь у нас, на этой неделе, произошло две такие важные вещи, которые я лично для себя отметил. Во-первых британские военные заявили, что готовы перебросить некий контингент на территорию Украины. Сделать они это собираются для того, чтобы предупредить какую-то возможную агрессию со стороны России, какую агрессию не понятно. И какую агрессию сможет предотвратить шестьсот военных, тоже не понятно. Но собираются что-то перебрасывать. По-моему это более политический шаг, чем какая-то реальная военная помощь. Интересно ваше мнение, что вы об этом думаете?