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Радио “Аврора” 01.12.2019

17:17. 1 декабря 2019 75 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Анатолий Александрович Вассерман в эфире программы “Судьба патриота” на радио “Аврора”. Программу ведет главный редактор Кирилл Рычков.

Как Анатолий Александрович представляется незнакомому человеку?

Обычно я себя называю просто просто по профессии – публицист и политический консультант. Правда в последние годы в основном именно публицист. Политические консультации в частном порядке даю чем дальше, тем реже. и то, что раньше шло конфиденциальной рекомендацией, теперь публикуется. И вы знаете, на этом я даже зарабатываю больше.

А с чем это связано?

Как вам сказать. Политические консультации всё таки чаще берут в связи какими-нибудь избирательными технологиями. То есть я не технолог. Я почти не занимался непосредственно тонкостями ведения избирательных кампаний. Хотя тоже приходилось. Но скажем я 12 лет входил в одну из групп советников мэра Москвы. Мы давали рекомендации по самым разным вопросам жизни города, по вопросам взаимодействия городского руководства и с федеральным уровнем и с другими регионами. И всё это делалось ещё и с оглядкой на то, как это всё влияет на популярность. Как может повлиять на выборы. Но это было глубоко на втором-третьем плане. Потому что выборы бывали раз в 4-5 лет, а работать нужно постоянно.

Какую форму патриотизма Вассерман считает правильной?

Я, в основном, свой патриотизм выражаю в своих рекомендациях и публикациях. Я говорю, что с моей точки зрения стоит делать, чтобы страна в целом укреплялась. И положение в ней в целом улучшалось. Правда большая часть моих рекомендаций в последние годы, сводиться к критике различных сторон современного либерализма. Говорю современного поскольку с либерализмом зародившимся в семнадцатом веке, нынешний имеет очень мало общего. Раз уж зацепил этот вопрос кратко скажу. Классический либерализм это поиск форм и направлений проявления свободы личности совместимых с устойчивостью общества. А значит с возможностью развития общества. Ибо развиваться можно только опираясь на что-то устойчивое. А сейчас либерализмом велено называть веру в благотворность неограниченной свободы личности безо всякой оглядки на общество. Почему эта вера гарантированно приводит к рекомендациям несовместимым с жизнью, я объяснил ещё в начале 2012 года. статья называется “Многочастичные взаимодействия“.
Надо сказать, что сам я лет 15 был пламенным адептом тоталитарной секты либералы. Выкарабкался из неё с большим трудом. Этот процесс занял в общей сложности 6-7 лет. От первых сомнений в этой самой благотворности и до чёткого понимания почему эта вера пагубна…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/radio-avrora-01-12-2019/

Метки: видео блог, либерализм, либералы, патриот, патриотизм

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