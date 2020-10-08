Позитивные сценарии выхода из мирового кризиса

Добрый день уважаемые слушатели. В эфире радио Аврора. И у нас в гостях Анатолий Александрович Вассерман. Человек энциклопедических знаний и политический консультант по своей основной сфере деятельности. Я корреспондент информационного агентства Аврора. Фамилия моя Варшавский Евгений Юрьевич. По базовому образованию юрист. Конституционное право, государственное строительство и тому подобные вещи, которые внезапно стали актуальными.

Анатолий Александрович, сейчас уже достаточно и в эфире, и вообще в публичном пространстве критики сложившемуся положению. Кризис, экономика, политика. То ли война у нас будет, то ли пандемия, то ли ещё что-то произойдёт. Но эти разговоры при всей их важности и интересности всё таки должны иметь какие-то положительные коннотации. Должен быть предложен выход. Пока из наиболее широко обсуждаемых вариантов в основном негативные сценарии: у нас всё обрушится, у нас будет война, нам всем будет плохо, мы все умрём. Есть ли у нас какие-то позитивные сценарии светлого будущего?

Прежде всего должен согласится, мы все умрём. По крайней мере в обозримом будущем. Хотя есть конечно некоторые сомнения. Ещё в 1973 году советский биолог Оловников предложил теоретическое обоснование опытов американского биолога Хейфлика доказавшего, что клетки высших организмов делятся ограниченное число раз. Пятьдесят плюс минус двадцать. И потом либо перестают делится, либо, что хуже, превращаются в злокачественные, начинают делится неограниченно не обращая внимания на окружающих. В 2009 году Нобелевская премия присуждена троим американским биологам экспериментально доказавшим теорию Оловникова. Причём хотя сами Оловников и Хейфлик были в тот момент живы, да по моему и сейчас живы, им Нобелевскую премию не дали. Это было редкое свинство со стороны Нобелевского комитета даже на фоне того, что в том же году Нобелевскую премию мира присудили Бараку Хусейну Барак-Хусейновичу Обаме по сути только за обещание, он к тому моменту ещё не успел сделать ничего реального. Но даже на этом фоне решение присудить Нобелевскую премию не самим Хейфлику и Оловникову, а только тем кто экспериментально доказал теорию Оловникова, это было редкое свинство. Так вот, к чему я всё это вспомнил. К тому, что в принципе теория Оловникова указывает на то, как можно создать средство от старости, ну а значит заодно и от естественной смерти. Ибо естественно мы считаем именно ту смерть, что случается на почве старости. Но к сожалению экспериментальные работы на этом направлении пока не ведутся и когда будут начаты непонятно. Так что в обозримом будущем действительно мы все умрём. Это конечно не так уж страшно. Есть достаточно серьёзные основания считать, что смерть необходимая часть процессов развития. И грубо говоря, если бы мы были бессмертны то развивались бы значительно хуже и несравненно медленнее. Ну а теперь от этого пессимистического фрагмента попробую перейти к чему то оптимистическому. Вы спросили, где выход из создавшегося положения. Есть такая популярная формулировка – выход из тупика там же, где был вход. Но к сожалению это не всегда так. Дело в том, что в тупик мы чаще всего попадаем не по глупости и не дальновидности, а вследствие каких-то уже давно идущих процессов…

Источник: https://vassermans.ru/avrora/radio-avrora-08-10-2020/