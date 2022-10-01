“Детишек элитки на фронт!””. Е.Ю.Спицын на радио Аврора в программе “Прямой эфир
Прямой эфир на Радио АВРОРА от 29 сентября 2022 г.
Тайм-коды:
00:00:00 – приветствие;
00:00:30 – о титулярных обращениях и «социальном этикете» в историческом разрезе;
00:10:48 – СССР и Израиль в холодной войне по разные стороны баррикад? какая последовательность событий к этому привела? о революционном процессе на Востоке;
00:17:51 – об отставке и высылке Л.Д.Троцкого из СССР, о версиях его убийства и «фейках» в трудах историков;
00:33:06 – о мобилизации в 1941 году и штрафбатах;
00:47:56 – о советско-албанских отношениях после отставки Н.С.Хрущева;
00:53:14 – о результатах опроса на канале радио Аврора.