Нам готовят новый Февраль 1917! Как под Россию заложили информационную бомбу
Игорь Шишкин о том, что высветило поражение России на харьковском направлении.
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Выступление И. Шишкина в основном правильное. Тем не менее, добавлю от себя. В Рунете и вне связи с СВО в комментариях полно эмоций и вообще всякого мусора. Если хорошо подумать, то по-другому и быть не может. Взвешенных мыслей, особенно несущих печать самостоятельного мышления всегда меньше, чем вариаций между известными выработанными точками зрения, количество которых всегда ограничено. Проще всего повторить внедренные из СМИ мыслеконструкции, штампы. Это издержки открытости, общедоступности, массовости Интернета. Не каждый может блеснуть оригинальностью по содержанию комментариев, глубиной интеллекта и эрудированностью, так что многие стремятся компенсировать это отходом от традиционной или просто нормативной формы. Встречается хамство и коверкание русского языка. В современном обществе все это ничуть не удивительно в связи с осуществляемой практикой отупления населения.
С начала СВО всё больше складывается впечатление что на многих уровнях в нашем государстве идет скрытый саботаж в пользу Запада. Что не удивительно, не одно десятилетие внушалось о “райском” западном мировоззрении.
Наверху -это само собой разумеется ,десятилетиями с 1953 г формировалась эта элита троцкистов,либердемократов и главное “РОСССИЯН “ковалась,формировалась ,она не исчезнет сама собой,она притихнет ,её прикупят ,но она останется навсегда.Вот это зыбкое равновесие кланов (одни отдаться Западу хотят ,другие сотрудничать с ним ,с учетом интересов страны )и регулирует хитромудрый Путин.Иначе уже давно бы был Переворот ,народ бы и не догадался ,потому ,что он живет отдельной своей жизнью.И пока здоров духовно народ ,а это в основном РУСИЧИ ,до тех пор и уцелевает Россия.Почистит ли Путин элиту ??НЕТ ,так, самых одиозных и борзых прижмет -он из их СРЕДЫ..Но он государственник и нам повезло..Райская жизнь Запада заканчивается ,нужна новая брехня и это будет про духовный Восток и суперкапитализм с КПК во главе Китая.Не нужно никому доверять ,самим строить гражданское общество,чтобы с ним немного считались,хотя его будут еще сильнее деградировать и опускать.Он ведь Конституцию не переписал ,а подправил.Вот БАТЯ кроит ЕЁ (конституцию)как хочет и ничего -ему позволено ,ибо он не игрок ,а сателит..
Нам могло бы повезти ,если бы в планах наших государственников было переформатирование власти с приходом свежей крови,прошедших СВО.Но я в это не верю от слова совсем.Сказки КБ о широком столе народов -это брехня сознательная ,ибо мы разные и давно не братья и навсегда..Но а пока Россия идет вперед технологически ,экономически-еще есть надежда..что вырвались из Ада гоморы и содома …
Попытка высосать из пальца сенсацию.
Сейчас в интернет ресурсах вовсю работают ИПСОшники (меня они знают по ФИО), идет полноценная информационная война.
Загоняется истерия на пустом месте.
И роль того же День ТВ тут весьма интересна.