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Суть перестройки: из управленцев СССР в хозяева России

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Так ли прост был Михаил Горбачёв? Какую цель преследовал последний генсек СССР и его группировка? Кто на самом деле является хозяевами России? Об этом говорит историк Игорь Шишкин.

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#ДеньТВ #Горбачёв #СССР #Перестройка
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PoIg7iykBp4
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 5667 4389
    Игорь 7 сентября 2:33

      Суть перестройки в том, что Москва стала единоличным хозяином запасов Сибири и Севера, кинув республики, разрушив союз, лишив их избирательного права. Москва получила за акционную долю в разработке природных богатств и выход на мировой рынок. Теперь рынок закрывают, союз с кровью восстанавливают, Горбачева похоронили.

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