Суть перестройки: из управленцев СССР в хозяева России
Так ли прост был Михаил Горбачёв? Какую цель преследовал последний генсек СССР и его группировка? Кто на самом деле является хозяевами России? Об этом говорит историк Игорь Шишкин.
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#ДеньТВ #Горбачёв #СССР #Перестройка
Суть перестройки в том, что Москва стала единоличным хозяином запасов Сибири и Севера, кинув республики, разрушив союз, лишив их избирательного права. Москва получила за акционную долю в разработке природных богатств и выход на мировой рынок. Теперь рынок закрывают, союз с кровью восстанавливают, Горбачева похоронили.