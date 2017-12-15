Психтроцкизм — специфика «менталитета»



Психтроцкизм это — беззастенчиво спесивая самонадеянность, претендующая реализовать себя в политике без обретения необходимых знаний и навыков.

«Я — единственно и безальтернативно мудрый, и потому моя жизненная миссия — политически возглавить быдло, т.е. дать ему смысл жизни и править им от его же имени» — этот исходный нравственно-этический принцип психтроцкизма представляет собой разновидность и конкретное выражение общего принципа сатанизма «Я лучше, чем они, и потому Я имею право, а они должны…»



Этот принцип — общий для всех толпо-«элитарных» культур. Но каждая из толпо-«элитарных» культур, какими являются все без исключения исторически сложившиеся национальные и конфессионально обусловленные культуры современности, обладает своим своеобразием в отношении того, как в ней поддерживается и воспроизводится толпо-«элитаризм» в преемственности поколений. Это своеобразие выражается в менталитете соответствующего культурно своеобразного общества или социальной группы, а также — в социологической науке и порождаемых ею теориях (идеологиях).



Идеологии воспринимаются некоторой частью общества так, будто они являются концентрированным выражением мудрости, т.е. объективной истины, не зависящей от субъективизма людей.

И если идеологии находят в обществе приверженцев, то неизбежно, что самооценка кого-то из психтроцкистов «Я — единственно и безальтернативно мудрый, и потому моя жизненная миссия — политически возглавить быдло, т.е. дать ему смысл жизни и править им» и какая ни на есть его интеллектуальная мощь — находят ту или иную идеологию в качестве оболочки для своего самовыражения в политике и сопутствующем ей политиканстве.



В силу того, что, во-первых, идеологии (теории) различны и не во всём совместимы как друг с другом, так и с объективной Правдой-Истиной, а во-вторых, принцип, под воздействием которого индивид становится психтроцкистом, предполагает единственность мудрости (это «мудрость» только его самого́), психтроцкизм как социальное явление всегда внутренне конфликтен.

Причём он двухуровнево внутренне конфликтен:

на уровне несовместимых друг с другом идеологий (теорий) — культурных оболочек психтроцкизма — это характерно для процессов глобального уровня и для мировоззренчески неоднородных культурно своеобразных обществ;

на уровне межличностных конфликтов на тему «кто из психтроцкистов (под покровом одной и той же идеологии или разных идеологий) — обладает наилучшими вождистскими качествами и потому самый мудрый».



К этим двум уровням внутренней конфликтности психтроцкизма может добавляться ещё одни: третий — собственная более или менее ярко выраженная шизофрения в психике психтроцкиста, делающая алгоритмику его личностной психики внутренне конфликтной.



Однако собственная шизофрения в психтроцкизме допустима лишь в некоторых весьма ограниченных пределах, поскольку при выходе за них — индивид не может быть не только вождём, но оказывается не способным поддерживать какую бы то ни было систему социальных связей, обеспечивающих его жизнь, и потому нуждается в опёке близких или психиатров.

Тем не менее, некоторая «умеренная ошизелость» психики личности может стать предпосылкой к тому, чтобы индивид стал полноценным психтроцкистом (этот будет пояснено далее).



В пределах каждой устойчивой ветви идеологически своеобразно оформленного психтроцкизма всякий психтроцкист следует (осознанно или бессознательно) принципу «когда я прав, а прав всегда я…», однако — с учётом требования соблюдения «дисциплины высказывания мнений» в иерархии (начиная от уровня «вождей второго порядка» и ниже(§↑)).



Поэтому внутренние конфликты в пределах идеологически своеобразно оформленной ветви психтроцкизма могут возникать прежде всего вследствие нарушения кем-либо в одиночку или на принципах групповщины «иерархической дисциплины мнений».

Однако конфликты по поводу «дисциплины мнений» могут носить разный характер:

в некоторых из них может выражаться борьба за истину и очистку идеологии (социологической теории) от разного рода ошибок и заведомой лжи;

в других может выражаться борьба за изменение (повышение либо понижение) чьего-либо иерархического статуса, ничего общего не имеющая с поисками истины и очищением идеологии (социологической теории) от ошибок и заведомой лжи (она может протекать как на основе осознанной устремлённости повысить свой иерархический статус или стать вождём либо опустить кого-то по ступеням иерархии, так и на основе бессознательных автоматизмов поведения той же направленности);

первое и второе (борьба за истину и чистоту идеологии и борьба за иерархический статус) могут переплетаться самым причудливым образом.



Такая мешанина мотивов и их выражений в действиях психтроцкистов сбивает с толку людей, которые не владеют эффективной познавательно-творческой культурой, вследствие чего они оказываются вовлеченными в психроцкистскую политику либо не могут ей эффективно противостоять. В истории СССР это наиболее ярко выразилось в реакции общества на ХХ съезд(§↑).



Кроме того, идеологически разнообразно оформленные ветви психтроцкизма обречены на идеологические конфликты друг с другом по поводу выражения истины и наличия в каждой из них ошибок и заведомой лжи; а при заключении разного рода стратегических и тактических союзов (в частности, между фракциями в одной политической партии и между разными политическими партиями) — неизбежны и конфликты по поводу главенства в таком союзе.



Такая алгоритмика индивидуальной и коллективной психики, характерная для психтроцкизма, приводит к ряду вопросов:



Может ли психтроцкизм прикрываться социологической теорией (идеологией), адекватно выражающей объективную Правду-Истину?

Если может, то в чём и как в этом случае он выражается?



Если социологическая теория (идеология) в чём-то неадекватна (т.е. содержит ошибки и возможно заведомую ложь), то всегда ли (т.е. во всех ли без исключения случаях) и как в этой теории и политической практике её применения выражается психтроцкизм?



Ответы на эти вопросы обусловлены представлениями о методологии познания и творчества, на основе которых — вне зависимости от деклараций — даются на них ответы. В настоящей записке мы не будем излагать теорию познания(§↑), а отметим только некоторые связанные с нею и практикой её применения обстоятельства.



Прежде всего — принцип «практика — критерий истины» является универсальным критерием истинности, охватывающим все сферы деятельности человеческого общества, включая и религиозность, а главное — способным работать и упреждающе по отношению к реализации каких-либо возможностей.



По отношению к теориям (идеологиям) это означает, что если теория истинна, то действия в соответствии с нею обязательно приводят к обещанным теорией результатам. Если обещанные результаты не достигнуты, то это означает:

либо теория в чём-то ошибочна(§↑),

либо действия не вполне соответствовали теории,

либо имело место и то, и другое.

Доступ к информации, которая свойственна любым теориям (идеологиям), в каждой из них осуществляется двумя путями:

информация, даваемая по оглашению, на основе однозначно понимаемой (в том числе множественной(§↑)) определённости смысла слов и символов, используемых при изложении теории (идеологии);

информация, наличествующая по умолчанию, которая некоторым образом объективно (мерно-алгоритмически) неотъемлемо связана с информацией, даваемой по оглашению, и дополняет её.



Оглашения это — текст или изустная членораздельная речь. Длина текста (продолжительность осмысленной речи(§↑)) при определённой личностной культуре выражения мысли определяют меру детализации описания жизненного явления или проекта. Поэтому граница «оглашения — умолчания» в общем случае подвижна, и её положение в каждом конкретном случае изложения (или применения) теории диктуется потребностями практики или обстоятельствами: кому-то, чтобы понять, что и как следует делать, хватит двух — трёх фраз, а кому-то необходимо будет проработать многотомный трактат — всё зависит от уровня личной подготовки на момент соприкосновения с делом.



Но вне зависимости от длины текста один из вопросов — раскрытие умолчаний, сопутствующих оглашениям. Казалось бы тут полный произвол. Однако в силу того, что: 1) Мироздание и его фрагменты это — триединство материи-информации-меры, а мера по отношению к информации — система её кодирования, а по отношению к материи — матрица её возможных состояний и переходов из одних состояний в другие и 2) диалектика как искусство постижения истины путём постановки вопросов и нахождения ответов на них одной из своих основ имеет чувство меры(§↑), — произвол в адекватном жизни раскрытии умолчаний иллюзорен(§↑); если кто-то настаивает на неограниченности произвола в раскрытии умолчаний, то те, кто с этим согласится, обречены на то, что какая-то часть умолчаний будет раскрыта неадекватно, и неадекватность раскрытия будет обличена принципом «практика — критерий истины», что может сопровождаться и тем или иным ущербом.



Если оглашения не противоречат мере (вписываются в матрицу объективно открытых возможностей бытия), то для большинства теория (идеология) представляется адекватной жизни. При более широком взгляде истинность теории (идеологии) выражается в том, что раскрытие умолчаний в соответствии с изложенными выше принципами будет непротиворечивым образом дополнять ранее известные оглашения, и при любом положении границы «оглашения — умолчания» теория будет вписываться в матрицу объективно открытых возможностей бытия, что будет подтверждаться принципом «практика — критерий истинности» при пользовании теорией.



Однако возможны случаи, когда раскрытие умолчаний, объективно (в силу объективности меры) сопутствующих оглашениям, показывает, что: 1) информация, объективно наличествующая в ней по умолчанию, несовместима с информацией, наличествующей по оглашению, и 2) в алгоритмике деятельности на основе теории (идеологии) умолчания более высокоприоритетны, чем оглашения, вследствие чего при применении теории (идеологии) к решению практических задач реализуются умолчания, а оглашения либо не реализуются вообще либо реализация более высокоприоритетных умолчаний в большей или меньшей мере обесценивает реализацию оглашений.



Такое понимание взаимоотношений: 1) жизни как таковой, 2) теорий (идеологий), 3) методологии познания и творчества (выражающейся в личностной познавательно-творческой культуре), 4) деятельности на основе теорий (идеологий), в которой также выражается субъективизм,(§↑) — позволяет дать однозначно понимаемые ответы на поставленные выше вопросы о возможностях психтроцкизма прикрываться теми или иными теориями и выражать себя в них и в деятельности на их основе.



Прежде всего, выяснится, что:

Психтроцкизм в своей политической деятельности может не только прикрываться адекватными жизни теориями, но может и сам порождать теории и отдельные теоретические положения (оглашения), адекватные жизни, что находит своё выражение в их практическом подтверждении фактами и событиями реальной жизни.



Соотнесение произведений самого Л.Д.Троцкого с реальной жизнью показывает, что многое из его теоретического наследия, запечатлённое в текстах на уровне оглашений, нашло подтверждение фактами и событиями жизни(§↑). То же касается и основного произведения другого психтроцкиста — А.Гитлера — «Майн Кампф»: если бы это была исключительно рафинированная ахинея, ничего общего не имеющая с жизнью, то Третий рейх в том виде, в каком он состоялся к моменту мюнхенского сговора (30.09.1938), по умолчанию давшего старт второй мировой войне ХХ века, не смог бы состояться по причине отсутствия социальной поддержки гитлеризма.



Но если обратиться к анализу умолчаний, то выяснится, что информация по умолчанию, объективно сопутствующая оглашениям, в алгоритмике проводимой на основе текстов политики отрицает оглашения и обладает более высоким приоритетом.



Это касалось произведений заведомых психтроцкистов. А что будет в том случае, если теория адекватна жизни на уровне оглашений, а раскрытие умолчаний в соответствии с изложенными выше принципами на основе искусства диалектики, ведёт только к детализации адекватной теории, но не выявляет несовместимости оглашений и умолчаний?



В этом случае психтроцкизм будет выражаться в том, что:

В ходе так называемого «развития теории» (идеологии) на первом этапе он будет подводить под оглашения не совместимые с ними умолчания. Это осуществимо за счёт синонимической переработки текста с целью якобы упрощения для понимания или наоборот — с целью дальнейшей детализации положений теории для нужд практического применения. На втором этапе умолчания, введённые путём синонимической переработки текста, психтроцкизм трансформирует в оглашения.

Некоторое время параллельно будут существовать два набора оглашений, объективно несовместимых друг с другом. Когда их несовместимость обнажится (либо во избежание этого), на третьем этапе ненужные в данное время и в конструируемой политической перспективе оглашения будут либо изъяты под тем или иным предлогом (например, «утратили актуальность вследствие исторического развития»), либо будут выведены из общего употребления и уйдут в архив с грифом «для доверенных специалистов» предпосылкой к чему является невостребованность этих оглашений в толпе, слепо верящей вождям-психтроцкистам.



Именно так в прошлом учения Моисея, а спустя некоторое время — и Христа — были трансформированы в вероучения исторически реальных синагоги, церквей имени Христа и библейского масонства(§↑).



В ходе такого же рода преобразований педагогическая система П.Ф.Лесгафта (1837 — 1909) была сведена к спорту, противником которого (по причине его разнообразной вредоносности для самих спортсменов и общества) был Пётр Францевич, и не допущена в педагогическую практику школьного образования, что сопровождается большим вредом для телесного и психического здоровья школьников, и как следствие — вредом и для общества взрослых.



В практической деятельности на основе вполне добротной (в аспекте согласованности оглашений и умолчаний) теории (идеологии) слова, произносимые психтроцкистами на публике, будут расходиться с их делами как творимыми тайно, так и публично в силу подведения под теории не свойственных им умолчаний и синонимической переработки оглашений в привнесении «разъяснений» типа «стратегия — это одно, а тактика — это другое» «цель оправдывают средства — это вообще, а в конкретике политики цель оправдывает средства» и т.п.



Но для психтроцкизма предпочтительнее выражать себя в теориях (идеологиях), в которых изначально умолчания — такие, какие ему надо для достижения намеченных им политических целей и автоматически обладают более высоким приоритетом, нежели несовместимые с умолчаниями оглашения, которые необходимы только для вовлечения масс (толпы) в политический процесс, инициированный или «осёдланный» психтроцкизмом.

В соответствии с этим критерием «мраксизм» — изначально психтроцкистское учение, что было показано нами ещё в 1998 г. в работе «Печальное наследие Атлантиды. Троцкизм — это “вчера”, но никак не “завтра”».



И именно это обстоятельство позволяет увидеть в конфликте Л.Д.Троцкого и И.В.Сталина, троцкизма и большевизма то, о чём умалчивают психтроцкисты наших дней, начиная от "выдающегося" «десталинизатора» Н.К.Сванидзе и кончая мелкими публицистами.



И.В.Сталин на протяжении всей своей жизни, «творчески развивая» «мраксизм» как теорию, вносил в него в качестве оглашений и умолчаний умолчания большевизма об искоренении эксплуатации «человека человеком» не только в лозунгах, но и в практике жизни, включая и искоренение национального и религиозного угнетения личностей и обществ.

И практическую политику он проводил в соответствии с оглашениями марксизма, подавляя объективно свойственные ему умолчания систематическим (на каждом пленуме и съезде, плюс выступления в печати) разъяснением «текущего момента», перспектив и политического курса в соответствии с нравственностью и этикой большевизма. На уровне оглашений придраться было не к чему — марксизм в чистом виде; так было до тех пор, пока в «Экономических проблемах социализма в СССР» И.В.Сталин не «доразвивал» марксизм до его самоуничтожения:

«... наше товарное производство коренным образом отличается от товарного производства при капитализме»(§↑).



Это действительно было так, поскольку налогово-дотационный механизм был ориентирован на снижение цен по мере роста производства(§↑), а экономика развивалась в русле плана социально-экономического развития страны и обеспечивала реализацию провозглашённого политического курса.

И после приведённой фразы И.В.Сталин продолжает:

«Более того, я думаю, что необходимо откинуть и некоторые другие понятия, взятые из “Капитала” Маркса, ... искусственно приклеиваемые к нашим социалистическим отношениям. Я имею в виду, между прочим, такие понятия, как “необходимый” и “прибавочный” труд, “необходимый” и “прибавочный” продукт, “необходимое” и “прибавочное” время. ( ... )

Я думаю, что наши экономисты должны покончить с этим несоответствием между старыми понятиями и новым положением вещей в нашей социалистической стране, заменив старые понятия новыми, соответствующими новому положению.

Мы могли терпеть это несоответствие до известного времени, но теперь пришло время, когда мы должны, наконец, ликвидировать это несоответствие»(§↑).



Все названные И.В.Сталиным понятия — привидевшиеся К.Марксу либо выдуманные им фикции; фикции — вследствие их метрологической несостоятельности. Приведённые выдержки — смертный приговор марксистскому проекту, приводимый Историей в исполнение. Попытки С.Е.Кургиняна и других его реанимировать под названием «Красный проект» и «исторической реабилитации» И.В.Сталина(§↑), без создания жизненно состоятельной социологии (включая и экономическую теорию) — один из ликов психтроцкизма в наши дни.



«Мраксизм» — изначально психтроцкистское учение потому, что его умолчания нацелены на осуществление бесконтрольной власти над толпой от имени самой толпы, купившейся на оглашения марксизма. То же касается и социологии, содержащейся в Библии, хотя в ней власть «элиты» — якобы от Бога.



Но наряду с такого рода учениями в истории человечества есть множество социологических теорий (идеологий), которые содержат те или иные ошибочные положения либо ошибочны в целом, хотя в них и не просматривается тот факт, что они изначально целенаправленно конструировались для решения задачи осуществления власти над толпой от её имени или от имени Бога, как это можно выявить в «мраксизме» и в Библии. Примером тому — теория этногенеза и «пассионарности» Л.Н.Гумилёва: этногенез в истории имел место неоднократно, однако описание его Л.Н.Гумилёвым метрологически несостоятельно, а «пассионарность» — своего рода в принципе непознаваемая «вещь в себе»(§↑). Каково отношение психтроцкизма к такого рода теориям?



История показывает, что психтроцкизм «подгребает» и их под решение своих политических задач. И при этом социально-политические обстоятельства могут сложиться так, что психтроцкизм становится заинтересованным в том, чтобы такого рода теорий в обществе было побольше. Это происходит тогда, когда некогда практически монопольно господствовавшая теория (идеология) утрачивает власть над обществом, а новый монополизм насадить не удаётся. В этом случае манипулирование мнениями строится на основе принципа «больше вздора — хорошего и разного»: главное, чтобы толпа не задавалась вопросом, что в этом разнообразии взаимно исключающих друг друга мнений истинно, а что заведомо недостоверно, либо утрачивает достоверность в определённых сопутствующих обстоятельствах. Распространённость в обществе калейдоскопического мировоззрения и миропонимания при отсутствии культуры диалектического познания у людей представляет собой культурную среду́, наиболее благоприятную для распространения психтроцкизма и осуществления им власти над обществом.



Последний раз мы видели такое в СССР в годы перестройки, когда клика М.С.Горбачёва — А.Н.Яковлева насаждала «плюрализм мнений», после чего А.Н.Собчак, С.М.Шахрай и К° закрепили это положение в ст. 13.1 и 13.2 ныне действующей конституции РФ(§↑). Такой же «плюрализм мнений» для толпы культивируется и в странах буржуазно-либеральной демократии.

При господстве «плюрализма мнений» в толпе, толпа — в силу её методологической безграмотности (первый приоритет обобщённых средств управления / оружия) не в состоянии выявить в этом «плюрализме» ту тенденцию и её теоретико-идеологическое обоснование, которую единственно поддерживает и развивает проводимая государством и надгосударственными силами политика.



Но психтроцкизм — не единственное теоретико-идеологически всеядное социальное явление.



«Пидорасинг» как инструмент политики

«ЛГБТ»-сообщество — тоже идеологически всеядно: И.В.Сталин преследовал его представителей за то, что в СССР они активно вредили строительству социализма; в США сенатор Дж.Р.Маккарти (1908 — 1957) организовал преследование представителей «ЛГБТ»-сообщества потому, что среди носителей «левых» убеждений в 1940 е гг. доля представителей «ЛГБТ»-сообщества тоже была выше, нежели в аполитичной части общества (порядка 90 % попавших под подозрения, увольнения, «посадки» и даже «вышку», как сообщают некоторые источники(§↑), были пидорасами)(§↑).



Второе (кроме идеологической всеядности), что роднит психтроцкизм и «ЛГБТ»-сообщество, это — гедонизм, устремлённый к сибаритству, т.е. эмоциональная зависимость от получения удовольствия вне трудовой деятельности и возведение получения такого рода удовольствия в ранг высшего смысла жизни (вне зависимости от того, осознаётся этот факт тем или иным индивидом, погрязшим в гедонизме, либо же нет):



психтроцкисты — в самонадеянности и в самолюбовании упиваются восторгами почитателей их «мудрости» и вождистских притязаний (это — гедонизм чисто интеллектуально-психологического характера(§↑));

представители «ЛГБТ»-сообщества — упиваются чувственными наслаждениями животного и биологически противоестественного характера (это — гедонизм телесно-физиологического характера).

Предпосылкой для того и для другого варианта гедонизма (либо сопутствующим фактором для них) является нравственная ориентация на сибаритство и уклонение от участия в созидательном труде, который в условиях толпо-«элитаризма» подчас тяжёл (энергозатратен), неприятен как в телесно-чувственном, так и в интеллектуально-эмоциональном отношении, может быть вредным для здоровья и опасным для жизни, поскольку в толпо-«элитарных» культурах подавляющее большинство населения вопреки всей демагогии о «правах человека» де-факто низведено до уровня одного из многих экономических ресурсов, на который нормы корпоративной этики «элиты» не распространяются(§↑).

В таких условиях «элита» склонна к гедонизму и сибаритству от избытка свободного времени и отсутствия смысла жизни, лежащего в русле Промысла Божиего, а прочие любители «рыбки из пруда без труда», став «содержанками» тех или иных слоёв «элиты», имеют шансы «самореализоваться» как «психтроцкисты» и представители «ЛГБТ»-сообщества.



Безволие личности, сформированное в процессе воспитания в детстве, при этом является либо предпосылкой к гедонистическому образу «жизни»(§↑), либо вовлечение в гедонистический образ «жизни» влечёт за собой личностную деградацию и утрату воли (у взрослых) и стойкое, трудно преодолимое в дальнейшем, извращение личностной психики (у детей и подростков).



Теме «ЛГБТ» в культуре и, в частности, в политике посвящено множество работ разного характера: от публикаций серьёзных научных исследований до пустой демагогии и клеветы на тех, кто никогда не принадлежал к «ЛГБТ»-сообществу. Но большинство знает её по произведениям Г.П.Климова, которые обрели популярность в 1990 е гг. среди политически озабоченной части толпы, поскольку свалить на биологически неполноценных вырожденцев ответственность за все неурядицы и беды в своей жизни и в жизни общества — это гораздо проще, нежели принять на себя долю ответственности за судьбы страны и человечества, личностно развиваться, своею волей инициировать и поддерживать в обществе тенденции, которые бы привели к тому, что принцип «в семье не без урода» перестанет оказывать решающее воздействие на политику и качество жизни, и цивилизация найдёт своё место в биосфере, после чего будет развиваться гармонично — устойчиво бескризисно.



Анализу воззрений Г.П.Климова посвящён раздел 4.3 “«Климовщина» на просвет” работы ВП СССР «О расовых доктринах: несостоятельны, но правдоподобны». Кроме того, тема “«ЛГБТ»-сообщество в глобальной политике” была освещена в разделе 5 “«ЛГБТ»-сообщество и интернацизм” работы ВП СССР «Разрешение проблем национальных взаимоотношений в русле Концепции общественной безопасности». Поэтому в настоящей записке мы затронем только некоторые аспекты взаимосвязей «ЛГБТ»-сообщества и политической сферы.



Гомосексуализм как статистически значимое в популяциях явление встречается в животном мире: в частности, — у пингвинов, у жирафов, у обезьян разных видов(§↑). Этот факт представляет собой своего рода «исходные данные», из которых многие интеллектуалы современности выводят постулат о нормальности гомосексуализма и для человеческого общества(§↑).

Другие ссылаются на мнение авторитетов древности (в частности, Платон, Гиппократ), которые увидели в мужском гомосексуализме вообще высшее проявление любви и духовности людей, а не извращённую похотливость. С такого рода мнениями большинство «толерастов» и представителей «ЛГБТ»-сообщества с облегчением соглашаются, поскольку при согласии с ними проблема гомосексуализма в субъективном восприятии реальности перестаёт быть проблемой:

как личностной, поскольку уже́ не давит на психику гомосексуалиста, его близких и т.п.;

так и социальной, поскольку нетерпимость по отношению к естественному явлению и борьба за его искоренение предстают как неоспоримая глупость и противоестественность.



Примерно таковы обоснования политики государственного КУЛЬТА толерантности в отношении «сексуальных меньшинств», проводимой в государствах Запада с начала 1920 х гг. (и в особенности с начала 1960 х гг.) навязываемой Западом всему остальному миру, включая Россию, под видом якобы неотъемлемой компоненты «прав человека». Однако есть факты, которые не укладываются в эту слащавую модель всеобщей толерантности общества индивидов неопределённой половой принадлежности и сексуальной ориентации.



В действительности всё совсем не так.

По оглашению идёт пропаганда терпимо-снисходительного отношения к тому, что кого-то угораздило состояться в качестве представителя «ЛГБТ»-сообщества, что сам «ЛГБТ»-шник не должен «комплексовать» по этому поводу, а в праве с гордостью заявить об этом публично(§↑), и все остальные (кого не угораздило), должны им если не восхищаться, то относиться к нему как к обычному члену общества.



Но по умолчанию идёт пропаганда того, что каждый не только в праве это попробовать в своей жизни, но и не в праве отказать гомосексуальным домогательствам в отношении него, поскольку с его стороны это было бы проявлением нетолерантности и официально порицаемой (в том числе и юридически наказуемой уже́ в ряде стран) «гомофобии».

Т.е. реально протекает процесс возведения «ЛГБТ»-сообщества в ранг иерархически наивысшей группировки социальной «элиты», которой позволено то, что порицается либо не позволяется для людей биологически и психически здоровых в аспекте половой принадлежности и сексуальной ориентации.



А такое расхождение оглашений и умолчаний — выражение психтроцкизма.

Но может встать вопросы:

А какие есть основания именно для такого безальтернативного раскрытия умолчаний?

Почему такое раскрытие умолчаний — не клеветнический вымысел «гомофобов», для которого нет реальных оснований в жизни, а сама жизненная реальность?

Ответ на эти вопросы прост, и проистекает он из истории человеческих обществ.



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«Один из мифов о тяжбе между двумя братьями-богами, Гором и Сетом, за право наследовать их отцу Озирису, рассказывает, что в перерыве между заседаниями суда хитрый Сет всунул свой эрегированный фаллос Гору между ягодиц. Гор собрал семя Сета в ладонь и пошел жаловаться своей матери Изиде: «Посмотри, что сделал со мной Сет!» Разгневанная Изида отсекла оскверненную руку Гора и заменила её новой, но, когда суд возобновился, Сет потребовал отдать ему царское место, ссылаясь на то, что он овладел Гором «как мужчина», и девять судей-богов плюнули Гору в лицо и решили дело в пользу насильника Сета: однажды потерянное мужское достоинство невосстановимо. Однако, несмотря на это Сет не стал победителем в полном смысле этого слова: власть над Египтом была поделена между богами — Сет стал властвовать над верхним Египтом, а Гор — над нижним»(§↑).

Ряд источников сообщают, что обращение пленных в рабов в древнем Египте (и не только в нём) включало в себя гомосексуальное насилие в отношении них. Свершение гомосексуального насилия с точки зрения рабовладельцев имело смысл, поскольку ломало сложившуюся психику порабощаемого и его волю (если она была): «раб» и «невольник» — синонимы. Вследствие этого раб-невольник, с покалеченной и извращённой психикой занимал естественное для него место в самом низу социальной пирамиды. Даже если бы ему предоставили свободу, то он с покалеченной психикой не мог бы стать полноценным членом общества свободных людей.



Этому есть прямая аналогия в животном мире. В обезьяньем сообществе альфа-самец совокупляется со всеми самками, с какими пожелает; прочие самцы — совокупляются с самками своего гарема; последний в иерархии — омега-самец — подвергается гомосексуальному насилию со стороны более сильных самцов, а самки ему недоступны. Таков же и статус «опущенных» в уголовном мире России.

Но во многих случаях практическое осуществление гомосексуального акта для «опускания» оппонентов по социальной иерархии не обязательно: достаточно символической угрозы его совершения или символического свершения. Примером тому изрядная доля сквернословия и определённые невербальные действия (жесты), которые существуют во всех толпо-«элитар-ных» культурах. Один из эпизодов с такого рода символической угрозой, находим и в «Словаре живого великорусского языка» В.И. Даля в статье «СОРОМЪ»:

«Болеслав, городу взяшу, ятровь свою облупи (обнажил) и учини соромоту велику брату своему Кондратови» (издание 1882 г. и репринтные переиздания на его основе: т. 4, с. 275, 276, — В.И. Даль приводит цитату из не названной им летописи).

Это полностью аналогично тому, как в стаде павианов «социальная иерархия» выстраивается на основании того, кто из самцов кому безнаказанно показывает половой член как знак своего иерархического статуса.



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Собственно говоря, весь глобальный культ требования от обществ «толерантности» в отношении «ЛГБТ»-сообщества последних нескольких десятилетий имеет целью получение в перспективе психологически сломленного безвольно-покорного общества рабов-невольников.



Второй аспект состоит в том, что человек в полноте своего достоинства — носитель необратимо человечного типа строя психики(§↑), а не животное, подвластное инстинктам, хотя и выдрессированное какой ни на есть цивилизацией. Однако:

если он не достиг необратимо человечного типа строя психики, то он подчинён тем же закономерностям бытия, которым подчинены все прочие биологические виды в биосфере планеты (повадки и социальная иерархия по типу стадно-стайных обезьян; гадит, где пробегает; избыточная по отношению к ёмкости экологической ниши рождаемость, с последующим уничтожением некоторой части поколений болезнями и внутривидовой конкуренцией; мотивация поведения стимулами, характерными для животного мира: «либо удовольствие — либо боль, страх, неприятности», а не смыслом жизни, выходящим за границы удовлетворения физиологических и бытовых потребностей и т.п.).

если же культура такова, что все достигают необратимо человечного типа строя психики к началу юности, то общество переходит к жизни на основе иных закономерностей бытия (в частности, человек состоявшийся — эмоционально самодостаточен и его настроение не зависит от внешних обстоятельств, вследствие чего гедонистический образ «жизни» для него неприемлем, и индивид ему не подвластен; совокупление при этом не может быть следствием желания получить удовольствие и занять «приятным делом» свободное время, поскольку оно становится священным актом зачатия в Любви нового Человека — наместника Божиего на Земле, что требует от будущих родителей телесной и духовной подготовки к каждому акту зачатия).



Соответственно этому обстоятельству гомосексуализм как явление, «естественное для животного мира» и более или менее широко в нём распространённое, в исторически сложившейся культуре является своего рода консервантом обезьянье-недочеловеческого состояния глобальной цивилизации.



Поэтому:

Политика возведения «ЛГБТ»-сообщества в ранг высшего уровня социальной «элиты» под видом культа толерантности общества в отношении «ЛГБТ»-шников — один из видов фашизма.

В этой связи ещё раз подчеркнём:

Целью первостепенной значимости для хозяев и заправил библейского проекта порабощения человечества является — не безраздельное мировое господство (что более менее доступно пониманию обыденного сознания), а нечто другое (что сознанию подавляющего большинства без предварительных разъяснений пока не доступно(§↑)) — не дать человеку состояться в качестве Человека — носителя человечного типа строя психики — наместника Божиего на Земле.



Т.е. для хозяев и заправил библейского проекта глобализации целью является удержание культуры на уровне, гарантированно обеспечивающем недостижение человечного типа строя психики в течение жизни; а обрушение культуры с утратой доступа к достижениям предков — одно из средств профилактирования преображения «планеты обезьян» в Землю людей, но никак не трагедия регионального или глобального масштаба. Безраздельное мировое господство, устремлённость к нему — только средство для достижения названной выше цели.



Как отмечалось неоднократно в наших работах, одна из глобальных проблем, с которой столкнулись хозяева и заправилы библейского проекта порабощения человечества, — безраздельного мирового господства не удалось достичь в исторический период, когда через почти что неизменный в технологическом отношении мир проходили многие поколения, когда, выучившись чему-либо, можно было теми знаниями и навыками жить всю жизнь, отключив интеллект и не думая ни о чём. При этом капитализм на основе идеологии буржуазного либерализма, который хотя и стал ускорителем глобализации в XVII — XIX веках, сам стал проблемой, породив безудержную гонку потребления ради потребления и глобальный биосферно-экологический кризис. Завершить глобализацию путём ликвидации капитализма и буржуазного либерализма посредством марксистского проекта и мировой «социалистической» революции также не удалось вследствие того, что сделал И.В.Сталин. Поэтому проблема ликвидации капитализма на основе буржуазного либерализма осталась.



И многое в жизни говорит о том, что хозяева и заправилы библейского проекта решают её путём доведения либерализма до абсурда. Утратив исходную какую ни на есть моральность («протестантскую этику») и превратившись во вседозволенность, буржуазный либерализм современности обрекает на самоуничтожение ему приверженные общества под воздействием биологических и социокультурных закономерностей бытия, которые эти общества и их правящая «элита» игнорируют либо о существовании которых не подозревают. При этом объективные закономерности — биологические и социокультурные, — которые общества игнорируют либо о существовании которых не подозревают, употребляются в качестве оружия в АНОНИМНО проводимой войне на их уничтожение.



В этом проекте коренное население Европы, а также исторически сложившееся население Северной Америки и Австралии, должно деградировать и уступить место пришлому населению, культуре которого свойственно отрицательное отношение к капитализму евро-американского типа. Это должно решить проблемы, создаваемые буржуазным либерализмом, и создать предпосылки к завершению поработительной глобализации хозяевами и заправилами библейского проекта(§↑). Политика распространения в обществах «гедонистического пидорасинга» — один из инструментов осуществления этой зачистки местности.



Но кроме этого есть ещё и «политический пидорасинг». Суть его состоит в том, что «политическая и бизнес-элита» в государстве замещается пидорасами, имеющими политические и бизнес-амбиции, удовлетворение которых в их системе ценностей более значимо, чем пидорасинг ради получения удовольствия: пидорасинг как чувственное наслаждение (точно так же как и пиво) — это для быдла. При этом пидорасинг становится средством удовлетворения политических и бизнес-амбиций, поскольку является своего рода паролем доступа на соответствующие уровни социальной иерархии толпо-«элитаризма».



Может возникнуть вопрос: А зачем потребовались на нынешнем этапе истории именно такие «правила игры» — правила формирования высшей «политической и бизнес-элиты»?



Многие политические аналитики признают, что на протяжении последних десятилетий общества становятся всё менее управляемыми(§↑). Хотя мало кто из аналитиков интерпретирует глобальные процессы как процессы управления, но если снижаются характеристики управляемости(§↑) компонентов, образующих систему, то также снижаются и характеристики управляемости системы в целом. Но управляемость — это не только характеристики объекта управления, но и характеристики системы управления объектом.



В прошлом управление надгосударственного уровня осуществлялось главным образом посредством идеологий и манипулирования политическими лидерами. Библейское масонство и прочие тайные общества в иных культурах действовали в этих же пределах. Одним из инструментов манипулирования была эксплуатация инстинктивно обусловленной психологической подчинённости мужчины женщине (подкаблучники-политики: Николай II, Б.Муссолини, М.С.Горбачёв).

На более высоких уровнях системы управления эта инстинктивно обусловленная психологическая подчинённость мужчины женщине становилась проблемой, поскольку на тех уровнях требовалась независимость деятельности закулисных политиков от «бабьих капризов»(§↑). Эта проблема при сохранении нечеловечных типов строя психики могла решаться двумя способами: онанизм и бисексуализм, прежде всего бисексуализм мужчин, поскольку женщины-политики редки в силу причин биологического и социокультурного характера(§↑). Но онанизм — менее предпочтителен, поскольку не ведёт к корпоративности, а бисексуализм — порождает некоторую корпоративность.



И современный политический пидорасинг — показатель того, что хозяева и заправилы библейского проекта выстраивают новую систему глобального управления. В ней высший уровень должны занять бисексуалы, которым всё равно, кого и как употреблять в аспекте совокупления (которое обретает ритуально обязательный характер, будучи элементом эгрегориальной магии), а на более низком уровне должны действовать пидорасы, не способные к бисексуализму. Остальное общество, не вникающее в то, как реализуется полная функция управления в глобальной цивилизации и в каждом из культурно своеобразных обществ и государств, должно быть толерантно к бисексуализму и гомосексуализму и должно пополнять ряды пидорасов и бисексуалов, из ряда которых пополняются ряды высшей «политической и бизнес-элиты».



Такая система формирования кадрового корпуса управленцев, как представляется инициаторам проекта перехода к ней, должна повысить управляемость глобальной цивилизации за счёт обеспечения:

подчинённости корпорации управленцев её хозяевам вследствие слома сложившейся ранее структуры и алгоритмики психики при гомосексуальной инициации;

её сплочённости в глобальных масштабах: прежде всего — на чувственно-физиологической и психологической основе гомосексуализма и бисексуализма, модифицирующих психику вовлечённых индивидов и порождающих определённые эгрегоры.

На этой основе должна сформироваться эгрегориальная надстройка из психтроцкизма в его различных идеологических оболочках.



Управление интенсивностью психологического прессинга в отношении обществ на тему «быть пидорасом / лесбиянкой — это круто» — позволяет регулировать в обществе соотношение долей нормальных в аспекте пола людей и «ЛГБТ»-шников, и опосредованно — регулировать рождаемость, удерживая при этом человечество при нечеловечных типах строя психики, чтобы не дать ему состояться в качестве Человечества.



Но ощущение наличия проблемы в обществе есть(§↑), а мы только поясняем, откуда политический пидорасинг внезапно всплыл и для каких целей. И потому политический пидорасинг в коктейле с психтроцкизмом в его различных идеологических оболочках потерпит фиаско точно так же, как в прошлом потерпели фиаско библейский проект в его лжерелигиозной версии и как марксистский проект. Дело в том, что новый этап глобализации отличается от предшествующего тем, что в нём цели глобализаторов перестали быть целями по умолчанию, т.е. эти цели осознанны, есть и развиваются альтернативные проекты глобализации(§↑). Дело за малым — преобразить планету обезьян в Землю людей.

Внутренний Предиктор СССР

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Источник http://maxpark.com/community/5392/content/3741101