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Чемодан, вокзал, Флорида

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Это прекрасно. Почти также как на Украине.
Губернатор штата Нью-Йорку заявила, что сторонники Трампа не могут представлять ценности ее штата, поэтому им надо садиться на автобусы и валить из штата во Флориду (где заправляет "Трамп-на-минималках" – губернатор де Сантис).



Нарастание подобного трэша, верный признак приближающихся промежуточных выборов в США, где демократическая партия рискует полностью потерять контроль над Конгрессом, что оставит администрацию Байдена в состоянии "хромой утки" до 2024-го года и гарантирует очередное дешевое шоу с импичментом, на этот раз Байдену, который как обычно не смогут объявить.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7827195.html
Метки: байден, выборы, идиоты, США, Трамп, Флорида, юмор
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