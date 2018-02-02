Новости Украины и Новороссии 02 февраля 2018
- 10:18 Чемодан, вокзал, Мальдивы: голые женщины пришли к администрации Порошенко (ФОТО, ВИДЕО).
- 08:51 МВФ запретил поднимать зарплату украинцам.
- 07:44 Принадлежащий Порошенко завод стал российской федеральной собственностью.
- 07:30 Польский закон — унижение нашей нации, — Верховная Рада.
- 05:38 Почему Донбасс? — о причинах войны.
- 02:30 Украинцы задолжали за горячую воду и отопление 11 млрд гривен.
- 02:00 МИД Украины пугает Европу расколом в случае отмены антироссийских санкций.
Чемодан, вокзал, Мальдивы: голые женщины пришли к администрации Порошенко (ФОТО, ВИДЕО)
Вчера, 1 февраля, сторонники Михаила Саакашвили провели под Администрацией Петра Порошенко своеобразный митинг протеста под лозунгом «Чемодан — вокзал — Мальдивы».
Поводом для митинга стала новогодняя поездка Порошенко с семьёй на роскошный курорт в Индийском океане.
Протестующие были одеты в купальники и тельняшки, держали чемоданы, надувные круги и водолазные маски, а также ананасы и другие экзотические фрукты. Другие были одеты в камуфляжную форму и делали вид, что мерзнут в окопах.
Как сообщала «Русская Весна», отдых мистера Петро Инкогнито Юкрэйн (а именно так Порошенко назвался в отделе — прим. РВ) на Мальдивах обошелся в 14 млн грн (500 тыс. евро). Для семьи Порошенко был снят отдельный остров, а для перелета — частный самолёт. Документы для всех членов семьи с фальшивыми именами предоставила Петру Порошенко СБУ.
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МВФ запретил поднимать зарплату украинцам
В Международном валютном фонде считают, что украинцам не стоит поднимать зарплаты.
По словам постоянного представителя МВФ на Украине Йоста Люнгмана, повышение зарплат в стране может плохо повлиять на экономику.
«Есть соблазн быстро повысить зарплаты, однако это плохо отразится на росте экономики», — заявил Люнгман.
Он отметил, что планируемое увеличение МРОТ должно проводиться только при росте продуктивности труда.
В бюджете на 2018 г. правительство Украины заложило повышение минимальной заработной платы с 3723 гривен до 4200. Это изменение еще не утверждено.
Ранее министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что в 2017 году средний уровень зарплат на Украине вырос на 37%.
По состоянию на ноябрь 2017 г. средняя зарплата, согласно официальным данным, составляла около 7,5 тысяч гривен.
Учитывая, как сильно Украина зависит от кредитов МВФ, к таким рекомендациям в Киеве явно прислушаются. Сейчас Украина должна МВФ $12,1 млрд.
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Уже сейчас МВФ требует активнее проводить реформы, угрожая перенести выплату новых траншей на общую сумму в $3,5 млрд.
При этом властям страны следует поторопиться, так как если до середины 2018 г. траншей не будет, то программа кредитования может быть полностью свернута.
Для получения денег необходимо принять большое количество непопулярных реформ. Но неспокойная политически и социальная обстановка вынуждает правительство медлить.
В Национальном банке Украины ранее признали, что прекращение программы МВФ – ключевой экономический риск для Украины.
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Принадлежащий Порошенко завод стал российской федеральной собственностью
Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе перешел в федеральную собственность, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России.
Ранее завод принадлежал Петру Порошенко, нынешнему президенту Украины.
В 2015 году предприятие было национализировано российскими властями в пользу Севастополя.
«В целях организации эффективной работы по повышению загрузки и развитию организаций Крымского федерального округа подписанным распоряжением утверждено решение о передаче ГУП „Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе“ из собственности города Севастополя в федеральную собственность с определением ведомственной принадлежности Минпромторгу России», — говорится в распоряжении.
Поясняется, что завод выполняет работы и оказывает услуги для обеспечения обороноспособности страны, в том числе является соисполнителем госконтрактов по ремонту кораблей и судов ВМФ, а также по производству и ремонту гражданской морской техники. Предприятие включено в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.
Смена собственника ускорит интеграцию завода в российский оборонно-промышленный комплекс и обеспечит полноценную загрузку производственных мощностей, ожидают в правительстве.
Севастопольский морской завод ведет отсчет своей истории от Севастопольского адмиралтейства, основанного по указу Екатерины II в 1783 году.
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Польский закон — унижение нашей нации, — Верховная Рада
Принятый польским парламентом закон о запрете бандеровской идеологии унижает достоинство украинской нации и является надругательством над исторической правдой, говорится в заявлении депутатской группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Польшей.
Как сообщала «Русская Весна», Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за заявления о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.
В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда.
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«Принятие сеймом и сенатом республики Польша изменений в закон об Институте национальной памяти считаем радикальным антиукраинским шагом, который может разрушить фундамент добрососедских отношений между нашими нациями и государствами.
Это унижение достоинства украинской нации, надругательство над исторической правдой и возражения более чем сорокалетней работы над примирением между нашими народами», — говорится в заявлении, сделанном главами украинской парламентской группы Оксаной Юринец и Николаем Княжицким.
Удар в спину
«Во время войны Украины с Россией это решение расценивается как удар в спину, и он тем более болезненный, поскольку его нанес сосед, с которым нас связывает стратегическое партнерство и взаимная симпатия между миллионами украинцев и поляков», — возмущаются депутаты.
Свернуть с дороги конфронтации
«Обращаемся к президенту Польши Анджею Дуде с призывом наложить вето на Закон об Институте национальной памяти и продолжить меры для преодоления трагических последствий общего прошлого украинцев и поляков. Ещё не поздно свернуть с дороги конфронтации, выбранной польским парламентом», — призывают Юринец и Княжицкий.
Напомним, Петр Порошенко назвал закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.
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Почему Донбасс? — о причинах войны
Татьяна Мармазова, бывший депутат Донецкого городского совета, зампред. комиссии по вопросам образования, науки, делам семьи и молодежи, доцент Донецкого государственного университета, одна из организаторов референдума в ДНР, написала о том, почему разразилась и идёт война на Донбассе.
«Почему Донбасс, Татьяна Ивановна? Почему не Харьков и не Одесса? Почему мы?» — спросили меня на днях мои знакомые студенты из родного Донецкого университета.
Этот вопрос звучал в контексте того, что война у нас затянулась, люди устали от непонимания перспектив своего будущего и находятся в поиске объяснений происходящего.
Я ответила: во-первых, Донбасс — это пограничная территория и для Украины, и для современной России. А, как говаривал Наполеон, география — это судьба. Глубоко символично, что по реке Кальмиус в Российской империи еще в XVIII веке была определена граница земель Донского и Запорожского войска.
Во-вторых, и у Украины (Малороссии), и у России (Великороссии), и у Донбасса (Новороссии) — единая история и единые корни в исторически сложившихся, но политически измененных названиях территорий. Донбасс изначально формировался как территория новой России (новые технологии, развитие промышленности).
И роль Донбасса важна в миропонимании и самоидентификации русского народа: Украина должна вспомнить, что она Малороссия, а Россия не забыть о своей великой объединяющей миссии.
В-третьих, сдетонировавший в гражданскую войну майдан — это производная хуторского, собственнического мышления. Худшим проявлениям сельской культуры могут противостоять только лучшие проявления городской культуры. Оговорюсь сразу: и в первой, и во второй есть свои плюсы и минусы.
Гармония может быть только в сочетании лучших качеств сельской и городской культур. Перетягивание каната каждой из сторон и насильственное принуждение принять только одну или другую сторону — это всегда гражданское противостояние.
Восток Украины в годы т.н. независимости толерантничал, избегая противостояния с западноукраинской идеологией и мировоззрением, и наивно ждал, когда политически повзрослеет Запад Украины. Но сознание стало определять бытие, разрушая налаженный быт, изменяя равновесие.
Индивидуалистическому мировоззрению, заточенному на потребление и удовлетворение, может противостоять только общественное сознание, когда существует жесткая необходимость совместно проживать и работать в одном обществе (социуме). Донбасс всегда вставал и ложился по заводскому гудку, который слышен в Донецке и сегодня.
И понятие «чувства локтя товарища» — это не абстракция для металлургов и шахтеров, а производственная необходимость командной работы.
Выработанный годами донбасский стиль — работать в команде — это условия не только выживания, но и грамотно отточенный механизм взаимодействия, необходимый для успешной производственной деятельности.
В-четвертых, как бы конспирологически ни звучало, но Донбасс — это территория с большими запасами очень важных полезных ископаемых. Донецкий кряж — это не только меловые отложения, не только водораздел между Днепром и Доном (опять-таки — символично), но более восьмисот открытых месторождений полезных ископаемых.
А там, где меловые отложения, там всегда большие запасы нефти и газа (источники углеводородов). А ведь общеизвестно: где углеводороды — там и война… (О роли курортной зоны Славянска, созданной при Советской власти и призванной законсервировать таким образом многие месторождения полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение, следует рассказывать отдельно).
В-пятых, стальной характер Донбасса (Юзовка-Сталино-Донецк) проявляется, прежде всего, в твердости, самостоятельности, самодостаточности и негибкости. С нами сложно. Поэтому — «Донбасс никто не ставил на колени и никому поставить не дано!»
На колени Донбасс может встать только в двух случаях и только осознанно и самостоятельно — в шахтном забое и в молитве к Господу. Потому что для русского человека с великорусскими и малороссийскими корнями важен жизненный принцип: «Я — раб Божий и больше ничей!»
Вот поэтому и Донецкая Народная Республика — ДНР — Донбасс — Новая Россия.
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Татьяна Мармазова
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Украинцы задолжали за горячую воду и отопление 11 млрд гривен
Общая сумма задолженности населения Украины за горячую воду и централизованное отопление достигла отметки в 11,1 млрд грн.
Как сообщает Госстат, по состоянию на декабрь 2017 года долги выросли на 17,3% по сравнению с показателями в начале года.
За содержание домов и придомовых территорий украинцы в начале 2017 года были должны коммунальщикам 32,4 млрд грн. За год долг вырос на 24,7% — до 3 млрд грн. За вывоз отходов недоплатили 409,4 млн грн — долг за год вырос на 7%.
Значительно выросла задолженность также за холодную воду и водоотвод — до 1,8 млрд грн.
За электричество в декабре 2017 года заплатили 99,1% пользователей — в целом это составило 2,6 млрд грн, однако задолженность не изменилась и все еще держится на уровне 3,6 млрд грн.
Больше всего выросла задолженность за газоснабжение. Если в начале года долги украинцев за потребленный газ составляли 6 млрд грн, то по состоянию на конец декабря 2017 года они выросли более чем вдвое — до 12,4 млрд грн.
Средние счета, полученные жителями, составили, по данным Госстата, в декабре 2017 года 1 476 грн с учетом электроэнергии.
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МИД Украины пугает Европу расколом в случае отмены антироссийских санкций
Полная или частичная отмена санкций против России до выполнения Минских соглашений приведет к расколу Европы, заявил глава МИД Украины Павел Климкин изданию Rheinische Post.
«Санкции должны остаться в силе. Невозможно отрицать их эффективность», — заявил украинский дипломат.
По его словам, даже частичная отмена ограничительных мер будет воспринята российскими властями как «слабость Запада и приведет к расколу Европы».
Ранее премьер-министры двух немецких земель выступили за поэтапную отмену санкций ЕС против России. Они сравнили ограничительные меры против России с «мертвой лошадью» и сошлись во мнении, что украинский кризис нельзя урегулировать с помощью «символической политики, за которую приходится расплачиваться немецким предприятиям».
Однако федеральное правительство, как пишет Rheinische Post, отклонило идею поэтапной отмены санкций против России.
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