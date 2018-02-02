Новости Украины и Новороссии 02 февраля 2018

Татьяна Мармазова, бывший депутат Донецкого городского совета, зампред. комиссии по вопросам образования, науки, делам семьи и молодежи, доцент Донецкого государственного университета, одна из организаторов референдума в ДНР, написала о том, почему разразилась и идёт война на Донбассе.

«Почему Донбасс, Татьяна Ивановна? Почему не Харьков и не Одесса? Почему мы?» — спросили меня на днях мои знакомые студенты из родного Донецкого университета.

Этот вопрос звучал в контексте того, что война у нас затянулась, люди устали от непонимания перспектив своего будущего и находятся в поиске объяснений происходящего.

Я ответила: во-первых, Донбасс — это пограничная территория и для Украины, и для современной России. А, как говаривал Наполеон, география — это судьба. Глубоко символично, что по реке Кальмиус в Российской империи еще в XVIII веке была определена граница земель Донского и Запорожского войска.

Во-вторых, и у Украины (Малороссии), и у России (Великороссии), и у Донбасса (Новороссии) — единая история и единые корни в исторически сложившихся, но политически измененных названиях территорий. Донбасс изначально формировался как территория новой России (новые технологии, развитие промышленности).

И роль Донбасса важна в миропонимании и самоидентификации русского народа: Украина должна вспомнить, что она Малороссия, а Россия не забыть о своей великой объединяющей миссии.

В-третьих, сдетонировавший в гражданскую войну майдан — это производная хуторского, собственнического мышления. Худшим проявлениям сельской культуры могут противостоять только лучшие проявления городской культуры. Оговорюсь сразу: и в первой, и во второй есть свои плюсы и минусы.

Гармония может быть только в сочетании лучших качеств сельской и городской культур. Перетягивание каната каждой из сторон и насильственное принуждение принять только одну или другую сторону — это всегда гражданское противостояние.

Восток Украины в годы т.н. независимости толерантничал, избегая противостояния с западноукраинской идеологией и мировоззрением, и наивно ждал, когда политически повзрослеет Запад Украины. Но сознание стало определять бытие, разрушая налаженный быт, изменяя равновесие.

Индивидуалистическому мировоззрению, заточенному на потребление и удовлетворение, может противостоять только общественное сознание, когда существует жесткая необходимость совместно проживать и работать в одном обществе (социуме). Донбасс всегда вставал и ложился по заводскому гудку, который слышен в Донецке и сегодня.

И понятие «чувства локтя товарища» — это не абстракция для металлургов и шахтеров, а производственная необходимость командной работы.

Выработанный годами донбасский стиль — работать в команде — это условия не только выживания, но и грамотно отточенный механизм взаимодействия, необходимый для успешной производственной деятельности.

В-четвертых, как бы конспирологически ни звучало, но Донбасс — это территория с большими запасами очень важных полезных ископаемых. Донецкий кряж — это не только меловые отложения, не только водораздел между Днепром и Доном (опять-таки — символично), но более восьмисот открытых месторождений полезных ископаемых.

А там, где меловые отложения, там всегда большие запасы нефти и газа (источники углеводородов). А ведь общеизвестно: где углеводороды — там и война… (О роли курортной зоны Славянска, созданной при Советской власти и призванной законсервировать таким образом многие месторождения полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение, следует рассказывать отдельно).

В-пятых, стальной характер Донбасса (Юзовка-Сталино-Донецк) проявляется, прежде всего, в твердости, самостоятельности, самодостаточности и негибкости. С нами сложно. Поэтому — «Донбасс никто не ставил на колени и никому поставить не дано!»

На колени Донбасс может встать только в двух случаях и только осознанно и самостоятельно — в шахтном забое и в молитве к Господу. Потому что для русского человека с великорусскими и малороссийскими корнями важен жизненный принцип: «Я — раб Божий и больше ничей!»

Вот поэтому и Донецкая Народная Республика — ДНР — Донбасс — Новая Россия.

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Татьяна Мармазова