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1976. Фрэнк Баумгарт в Советском Союзе. Часть 1

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01. Ил-18 чехословацкой авиакомпании CSA на переднем плане и самолет Аэрофлота в московском международном аэропорту Шереметьево
01. Ил-18 чехословацкой авиакомпании CSA на переднем плане и самолет Аэрофлота в московском международном аэропорту Шереметьево

02. Пассажиры на смотровой площадке Шереметьево; слева Ил-18 чехословацкой авиакомпании CSA, а за ним бесконечная вереница самолетов Аэрофлота в моск…
02. Пассажиры на смотровой площадке Шереметьево; слева Ил-18 чехословацкой авиакомпании CSA, а за ним бесконечная вереница самолетов Аэрофлота в московском международном аэропорту Шереметьево

03. Поскольку здания, примыкающие к фасаду гостиницы «Интурист» в Ростове-на-Дону, представляют собой явно не самое приятное зрелище, городские власт…
03. Поскольку здания, примыкающие к фасаду гостиницы «Интурист» в Ростове-на-Дону, представляют собой явно не самое приятное зрелище, городские власти прикрыли их гигантской фотографией лидера партии и государства

04. Поскольку здания, примыкающие к фасаду гостиницы «Интурист» в Ростове-на-Дону, представляют собой явно не самое приятное зрелище, городские власт…

05. Маленькая девочка, держась за руку бабушки, идет по парку в Краснодаре.jpg
05. Маленькая девочка, держась за руку бабушки, идет по парку в Краснодаре

06. Карьер и цементный завод работают в непосредственной близости от порта Новороссийск, фото сделано 15 июня.jpg
06. Карьер и цементный завод работают в непосредственной близости от порта Новороссийск

07. В портовом районе Новороссийска дети пытаются ловить рыбу на простую снасть.jpg
07. В портовом районе Новороссийска дети пытаются ловить рыбу на простую снасть

08. В музее под открытым небом в Новороссийске, посвященном тяжелым боям между советскими и гитлеровскими войсками, посетители рассматривают экспонат…
08. В музее под открытым небом в Новороссийске, посвященном тяжелым боям между советскими и гитлеровскими войсками, посетители рассматривают экспонаты

10. Посетители рассматривают экспонаты музея под открытым небом в Новороссийске, посвященные тяжелым боям между советскими и гитлеровскими войсками, …

09. В музее под открытым небом в Новороссийске, посвященном тяжелым боям между советскими и гитлеровскими войсками, посетители рассматривают доступну…
10. В музее под открытым небом в Новороссийске, посвященном тяжелым боям между советскими и гитлеровскими войсками, посетители рассматривают доступную для покупки военную литературу

11. Дети в морской форме и с муляжами оружия маршируют по парку в Новороссийске к мемориалу воинам, погибшим в Великой Отечественной войне,.jpg
11. Дети в морской форме и с муляжами оружия маршируют по парку в Новороссийске к мемориалу воинам, погибшим в Великой Отечественной войне

13. Молодожены возлагают букет цветов к мемориалу в музее под открытым небом в Новороссийске, посвященному тяжелым боям между советскими и гитлеровск…
12. Молодожены возлагают букет цветов к мемориалу в музее под открытым небом в Новороссийске

12. Молодоженов и их шафера сопровождают двое молодых людей в матросках и с муляжами оружия после того, как пара возложила букет цветов к памятнику в…
13. Молодоженов и их шаферов сопровождают двое в матросках и с муляжами оружия после того, как пара возложила букет цветов к памятнику в музее под открытым небом в Новороссийске

14. Пейзаж на реке Кубань в северных предгорьях Кавказа,.jpg
14. Пейзаж на реке Кубань в северных предгорьях Кавказа

15. Пейзаж на реке Кубань в северных предгорьях Кавказа.jpg

16. Везде, где в мире практикуется овцеводство, автомобилисты привыкли к тому, что отары овец на какое-то время перекрывают дорогу, в данном случае м…
16. Везде, где в мире практикуется овцеводство, автомобилисты привыкли к тому, что отары овец на какое-то время перекрывают дорогу, в данном случае между городом Черкесск и Зеленчукской обсерваторией в северных предгорьях Кавказа

17. Везде, где в мире практикуется овцеводство, автомобилисты привыкли к тому, что отары овец на какое-то время перекрывают дорогу, в данном случае м…

18. Зеленчукская астрофизическая обсерватория в предгорьях Кавказа примерно в 60 километрах к юго-востоку от Черкесска. Под куполом находится шестиме…
18. Радиоастрономическая обсерватория «Зеленчукская» в предгорьях Кавказа примерно в 60 километрах к юго-востоку от Черкесска. Под куполом находится шестиметровый телескоп-рефлектор БТА-6

19. Зеленчукская астрофизическая обсерватория в предгорьях Кавказа примерно в 60 км к юго-востоку от Черкесска, фото сделано в июне.jpg

20. Зеленчукская астрофизическая обсерватория в предгорьях Кавказа примерно в 60 км к юго-востоку от Черкесска.jpg

21. Канатная дорога для туристов, проживающих в доме отдыха недалеко от поселка Домбай на российском Кавказе,.jpg
21. Канатная дорога для туристов, проживающих в доме отдыха недалеко от поселка Домбай

22. Туристы в доме отдыха недалеко от поселка Домбай на российском Кавказе делают первые попытки скалолазания.jpg
22. Туристы в доме отдыха недалеко от поселка Домбай на российском Кавказе делают первые попытки скалолазания
Источник: https://humus.livejournal.com/8559909.html
Метки: история, Краснодар, Москва, новороссийск, Россия, Ростов на Дону, фото
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