1976. Фрэнк Баумгарт в Советском Союзе. Часть 1
01. Ил-18 чехословацкой авиакомпании CSA на переднем плане и самолет Аэрофлота в московском международном аэропорту Шереметьево
02. Пассажиры на смотровой площадке Шереметьево; слева Ил-18 чехословацкой авиакомпании CSA, а за ним бесконечная вереница самолетов Аэрофлота в московском международном аэропорту Шереметьево
03. Поскольку здания, примыкающие к фасаду гостиницы «Интурист» в Ростове-на-Дону, представляют собой явно не самое приятное зрелище, городские власти прикрыли их гигантской фотографией лидера партии и государства
05. Маленькая девочка, держась за руку бабушки, идет по парку в Краснодаре
06. Карьер и цементный завод работают в непосредственной близости от порта Новороссийск
07. В портовом районе Новороссийска дети пытаются ловить рыбу на простую снасть
08. В музее под открытым небом в Новороссийске, посвященном тяжелым боям между советскими и гитлеровскими войсками, посетители рассматривают экспонаты
10. В музее под открытым небом в Новороссийске, посвященном тяжелым боям между советскими и гитлеровскими войсками, посетители рассматривают доступную для покупки военную литературу
11. Дети в морской форме и с муляжами оружия маршируют по парку в Новороссийске к мемориалу воинам, погибшим в Великой Отечественной войне
12. Молодожены возлагают букет цветов к мемориалу в музее под открытым небом в Новороссийске
13. Молодоженов и их шаферов сопровождают двое в матросках и с муляжами оружия после того, как пара возложила букет цветов к памятнику в музее под открытым небом в Новороссийске
14. Пейзаж на реке Кубань в северных предгорьях Кавказа
16. Везде, где в мире практикуется овцеводство, автомобилисты привыкли к тому, что отары овец на какое-то время перекрывают дорогу, в данном случае между городом Черкесск и Зеленчукской обсерваторией в северных предгорьях Кавказа
18. Радиоастрономическая обсерватория «Зеленчукская» в предгорьях Кавказа примерно в 60 километрах к юго-востоку от Черкесска. Под куполом находится шестиметровый телескоп-рефлектор БТА-6
21. Канатная дорога для туристов, проживающих в доме отдыха недалеко от поселка Домбай
22. Туристы в доме отдыха недалеко от поселка Домбай на российском Кавказе делают первые попытки скалолазания