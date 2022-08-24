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История России: главное/Кирилл Назаренко и Егор Яковлев

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Кирилл Назаренко представляет свой новый цикл «История России: главное». Наш постоянный эксперт объясняет, почему выбрал такое название, как отличить подлинную информацию от «исторической чуши» и в чём важнейшая особенность российской истории.
#цифроваяистория #егоряковлев #КириллНазаренкоЦИ #историяроссии

Фестиваль «Цифровая история» в Москве 17-18 сентября: https://usnd.to/0YBq

Экскурсии экспертов «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZrAEnkpVhtM
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