Часть 12. Крепостное право/ Кирилл Назаренко и Егор Яковлев
Продолжение цикла Кирилла Назаренко «История России: главное». В этом выпуске речь об одной из самых обсуждаемых социально-экономических проблем отечественной истории – крепостном праве.
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Трансляция фестиваля «Цифровая история» в Калининграде: https://youtube.com/live/2gaOGh0MUwM
Экскурсия Кирилла Назаренко «Крепость Кёнигсберг в XIX веке» https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2434936/
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