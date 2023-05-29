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Часть 12. Крепостное право/ Кирилл Назаренко и Егор Яковлев

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Продолжение цикла Кирилла Назаренко «История России: главное». В этом выпуске речь об одной из самых обсуждаемых социально-экономических проблем отечественной истории – крепостном праве.
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Трансляция фестиваля «Цифровая история» в Калининграде: https://youtube.com/live/2gaOGh0MUwM

Экскурсия Кирилла Назаренко «Крепость Кёнигсберг в XIX веке» https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2434936/
Экскурсии с экспертами «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1doRlK1szZ4
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