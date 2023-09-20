Комментарий редакции

Продолжение видеоцикла «История России: главное». В этом выпуске доктор исторических наук Кирилл Назаренко рассказывает, какую роль в истории Отечества сыграли события XVII века, кто были главными героями этой эпохи и какой фундамент они заложили для событий XVIII века.https://veter-s.ru/product/tegeran-shiraz-isfahan-jezd-za-5-dnej-s-kirillom-nazarenko/

В данной беседе обсуждается история России 17 века. Основные тезисы:

1. После Смутного времени Россия находилась в тяжелом экономическом и политическом положении, но постепенно восстанавливалась при царях Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче.

2. При Алексее Михайловиче укрепляется абсолютизм, создается регулярная армия, проводятся церковные реформы Никона, что приводит к расколу в православной церкви.

3. Россия ведет несколько войн с Речью Посполитой, в результате которых к ней присоединяются украинские земли.

4. В Россию проникают элементы европейской культуры, науки, появляются первые мануфактуры.

5. К концу 17 века Россия оказывается готова к масштабным реформам Петра I, который опирается на достижения своего отца Алексея Михайловича.

Вывод: в 17 веке, несмотря на Смуту, Россия постепенно укрепляется, расширяет территорию, закладываются основы для преобразований Петра I.