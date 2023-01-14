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Татаро-Монгольское иго/Кирилл Назаренко и Егор Яковлев

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Доктор исторических наук Кирилл Назаренко и основатель проекта Егор Яковлев продолжают беседы из цикла «История России. Главное». На этот раз в центре их внимания так называемое татаро-монгольское иго или, говоря языком современных учебников, ордынское владычество. Было ли оно? В чем заключалось воинское искусство Батыя? Как завоеватели управляли покорёнными землями? Был ли Александр Невский коллаборационистом? Об этом – в новом видео «Цифровой истории».

Новый фестиваль «Цифровая история» в Москве: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2277998/

Купить книгу Кирилла Назаренко: https://www.labirint.ru/books/900252/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-FO94oAtfPU
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