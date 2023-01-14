Татаро-Монгольское иго/Кирилл Назаренко и Егор Яковлев
Доктор исторических наук Кирилл Назаренко и основатель проекта Егор Яковлев продолжают беседы из цикла «История России. Главное». На этот раз в центре их внимания так называемое татаро-монгольское иго или, говоря языком современных учебников, ордынское владычество. Было ли оно? В чем заключалось воинское искусство Батыя? Как завоеватели управляли покорёнными землями? Был ли Александр Невский коллаборационистом? Об этом – в новом видео «Цифровой истории».
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