Часть 10. Создание Русского централизованного государства/Кирилл Назаренко и Егор Яковлев
Продолжение цикла доктора исторических наук Кирилла Назаренко «История России: главное». В этом выпуске Кирилл Борисович рассказывает о создании Русского централизованного государства и фигуре Ивана III, которому отдано незаслуженно мало внимания отечественной историографией.
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Рекомендации книг от Кирилла Назаренко:
1. Алексеев Ю.Г. Государь всея Руси
2. Алексеев Ю.Г. История России в эпоху великого князя Ивана III
Весь цикл лекций: https://youtube.com/playlist?list=PLovWAjYWJLZcddl17jjCr4cCnTNOlWK8_
Новый фестиваль «Цифровая история» в Москве: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2277998/