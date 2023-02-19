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Часть 10. Создание Русского централизованного государства/Кирилл Назаренко и Егор Яковлев

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Продолжение цикла доктора исторических наук Кирилла Назаренко «История России: главное». В этом выпуске Кирилл Борисович рассказывает о создании Русского централизованного государства и фигуре Ивана III, которому отдано незаслуженно мало внимания отечественной историографией.
#цифроваяистория #егоряковлев #КириллНазаренкоЦИ #историяроссии

Рекомендации книг от Кирилла Назаренко:
1. Алексеев Ю.Г. Государь всея Руси
2. Алексеев Ю.Г. История России в эпоху великого князя Ивана III

Весь цикл лекций: https://youtube.com/playlist?list=PLovWAjYWJLZcddl17jjCr4cCnTNOlWK8_

Новый фестиваль «Цифровая история» в Москве: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2277998/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=V1iAMYrWGnA
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