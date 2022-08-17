Критическое мышление. Идеи и смыслы, продвигаемые современным кинематографом
Дмитрий Раевский и Алексей Щербаков
Критическое мышление — один из основных навыков человека. Оно позволяет оценивать, анализировать информацию, получаемую из различных источников, и далее делать выводы и принимать решения на основе проведённого анализа.
В современном мире мы окружены информацией, она поступает отовсюду и нуждается в проверке на достоверность и переосмыслении.
Критическое мышление помогает правильно выбирать источники, на которые мы опираемся во время обучения, учит видеть причинно-следственные связи, обобщать и структурировать информацию, видеть слабые места свои и других. Критическое мышление важно при изучении предметов, в которых необходимо уметь рассуждать.
Чем выше уровень критического мышления, тем проще даётся освоение школьной программы, программы вуза, решение различных жизненных вопросов. Мы задаем себе вопросы, на которые сами же ищем ответы, и тем самым повышаем уровень своего развития.
В передаче мы рассмотрим многие вопросы и получим на них ответы.
Что такое «критическое мышление».
Зависимость мировоззрения от наличия критического мышления.
Критическое мышление при просмотре фильмов.
Влияние сказок на детей и фильмов на взрослых.
Кто оценивает влияние фильмов.
Инструменты управления кинематографом.
В чём главный обман Оскара и других премий.
Российские кинокритики – кто они?.
Алгоритмы сайта КиноПоиск. Суть манипуляции.
Как менять ситуацию в кинематографе.
Проект КиноЦензор и предлагаемая им альтернатива.
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