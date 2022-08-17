Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Критическое мышление. Идеи и смыслы, продвигаемые современным кинематографом

12 0

Дмитрий Раевский и Алексей Щербаков

Критическое мышление — один из основных навыков человека. Оно позволяет оценивать, анализировать информацию, получаемую из различных источников, и далее делать выводы и принимать решения на основе проведённого анализа.

В современном мире мы окружены информацией, она поступает отовсюду и нуждается в проверке на достоверность и переосмыслении.
Критическое мышление помогает правильно выбирать источники, на которые мы опираемся во время обучения, учит видеть причинно-следственные связи, обобщать и структурировать информацию, видеть слабые места свои и других. Критическое мышление важно при изучении предметов, в которых необходимо уметь рассуждать.
Чем выше уровень критического мышления, тем проще даётся освоение школьной программы, программы вуза, решение различных жизненных вопросов. Мы задаем себе вопросы, на которые сами же ищем ответы, и тем самым повышаем уровень своего развития.

В передаче мы рассмотрим многие вопросы и получим на них ответы.

Что такое «критическое мышление».
Зависимость мировоззрения от наличия критического мышления.
Критическое мышление при просмотре фильмов.
Влияние сказок на детей и фильмов на взрослых.
Кто оценивает влияние фильмов.
Инструменты управления кинематографом.
В чём главный обман Оскара и других премий.
Российские кинокритики – кто они?.
Алгоритмы сайта КиноПоиск. Суть манипуляции.
Как менять ситуацию в кинематографе.
Проект КиноЦензор и предлагаемая им альтернатива.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
#кинематограф #критическоемышление #ДмитрийРаевский #мировоззрение #образование
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.org/page/charity/
—————————————-
«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavradio_org
https://ok.ru/slavradio
https://t.me/SlavRadio_org
https://zen.yandex.ru/slavradio_org
https://bastyon.com/slavradio?ref=PNoR5LNLAZP3VGiNcK2wn4xxAFT6yQAMqj
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Внимание!
Мы будем благодарны за распространение всех видео нашего канала кроме тех случаев, когда это запрещает политика Ютуб. Также Мы не приветствуем изменение содержания роликов с удалением знаков нашего канала и искусственного ремонтажа изменяющего смысл видео.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hvaU_CaI4eY
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Управление информационными потоками. Воспитание детей мультфильмами
Пособие для начинающего пастыря
Продвижение зла «Диснеем»
Как оценивать музыкальные клипы?
Научи хорошему: Проблема нравственности в СМИ объединяет не на уровне идеологии, а на уровне этики

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru