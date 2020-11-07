… Или история как инструмент порабощения

Привычность мыслей надо гнать — столовый нож оружьем может стать.

(Капитан Врунгель)

Равенство

Одним из простейших инструментом оболванивания толпы для эффективного управления ею является миф о всеобщем равенстве. В том случае, если вы не согласны с этим утверждением, то лучше на этом чтение статьи и прекратить, ибо она предназначена только для тех, кто осознал, что идею равенства и свободы рабам подбросили сами рабовладельцы, и только для того, чтоб не тратить нервы и время на ту работу, с которой с успехом справляются сами рабы.

Громче всего о равенстве кричит кто? Правильно, ничтожества. Люмпены более всех недовольны тем, что их не допускают к управлению или руководству. И главный их аргумент — мол, как так! Мы все равны, мы родились в стране равных возможностей!

Идиоты являются идиотами потому, что они идиоты, но не знают о том, что они идиоты, по причине того, что они — идиоты.

Если шестидесятилетний безработный и бездомный алкоголик, не окончивший ничего, кроме восьми классов, обижается на то, что его не выбрали главой республики, то это означает, что он идиот, и ничего более. Ни о какой дискриминации в этом случае не может идти речи. В данном случае работает естественный закон неравенства. Способности каждого из нас различны, а следовательно, и польза для общества, которую приносят, к примеру, пилот самолёта и билетёр театра, не равнозначны. Именно потому пилот получает за свой труд в сто—сто пятьдесят раз больше денег, чем билетёр.

А о каком равенстве может идти речь в том случае, когда маленький ребёнок рвётся сесть за руль автомобиля? Если вы приверженец всеобщего равенства — дайте своему несовершеннолетнему чаду ключ от своей машины и отпустите покататься! Что… У вашего чада нет водительского удостоверения? А как же равенство, поборником которого вы себя считаете?

Давайте быть честными. Равенства нет. А если вы этого ещё не поняли, то вы идиот, и не знаете о том, что вы идиот, по причине того, что вы идиот. Итак, равенства нет. Следовательно, общество вынуждено было вовремя это зафиксировать формально, для того чтобы избежать ситуации, которая поставит под вопрос сам факт выживания нашей цивилизации. Таким образом, возникла природная, естественная система деления на слои (страты) ради безопасности и благополучия, в первую очередь, самих членов общества. Ведь ограничения дееспособности детей, страдающих алкоголизмом и наркоманией появились, в первую очередь, для их же блага, ради безопасности их жизни и здоровья. И только во вторую очередь — для окружающих.

Именно из-за различий по половому признаку появились нормы морали и права, оберегающие здоровье женщин. Ну нельзя будущим матерям работать в забое! Женский организм априори не приспособлен к тяжёлой физической работе, поэтому женщинам, в их же интересах, не полагалось заниматься целым рядом видов различной деятельности по объективным показателям.

Нельзя негров и белых лечить одними и теми же дозами одинаковых лекарственных препаратов в силу физиологических расовых различий. И это не расизм, а требования здравого смысла, направленные на соблюдение интересов всех представителей различных рас. Ну не заставляйте вы негров работать инженерами-конструкторами в машиностроении, иначе машины, которые они будут строить, окажутся слишком опасными для использования. И не надо насиловать белых, заставляя их работать на сахарных плантациях, потому что их организм не приспособлен к тяжёлому физическому труду в условиях высокой температуры окружающей среды, и они будут болеть и даже умирать.

Дело тут не в том, кто лучше, а кто хуже. Просто каждый должен заниматься тем, что ему по нраву и что у него лучше получается. Особое удивление вызывает траурный вой интеллигенции по поводу развала советских заводов и фабрик. Так и хочется спросить их: Родные! А если бы эти заводы не развалились, кто бы на них сейчас работал? Вот вы… Да, лично вы пошли бы работать токарем–фрезеровщиком? Нет? А кто пошёл бы работать в цеху, Пушкин? А чего тогда воете? Вон, китайские рабочие стоят у станков по 12 часов и снабжают вас всем, в чём вы нуждаетесь… Так чего ж вам, собакам, ещё надобно?

Каждому своё, господа, каждому своё. Сколь ни цинично это звучит… Итак, разделение на социальные группы — естественно и вполне оправданно. Собственно, те, кто принадлежит к своему сословию неслучайно, прекрасно это понимают и помалкивают. Мало того, ещё и открыто этим пользуются.

Социологическая стратификация

Равенства не было, нет и не будет. Любое общество любого типа цивилизации во все времена делилось на касты, варны, сословия и классы. Самая патриархальная система — кастовая. До сегодняшнего дня сохранилась в ярко выраженном виде в Индии и некоторых провинциях соседних с ней стран.

Всего в Индии четыре основные касты:

— брахманы (священники),

— кшатрии (воины),

— вайшии (купцы),

— шудры (рабочие и крестьяне)

— и около 5 тысяч неосновных каст и подкаст. Особо стоят неприкасаемые (отверженные) — они не входят ни в какую касту и занимают самую низшую позицию. В ходе индустриализации касты заменяются классами. Индийский город все больше становится классовым, а деревня, в которой проживает 7/10 населения, остается кастовой.

Главное отличие кастовой системы от варновой и всех прочих заключается в том, что переход из одной касту в другую — невозможен.

Стратификационная модель современного российского общества выглядит следующим образом:

элита — правящий политический и экономический слой;

верхний слой — крупные и средние предприниматели, директора крупных и средних приватизированных предприятий, другие субэлитные группы;

средний слой — представители малого бизнеса, квалифицированные профессионалы, среднее звено управления, офицеры;

базовый слой — рядовые специалисты, помощники специалистов, рабочие, крестьяне, работники торговли и сервиса;

низший слой — малоквалифицированные и неквалифицированные работники, временно безработные;

социальное дно.

Социальная стратификация — это:

— социальная дифференциация и структурирование неравенства между различными социальными слоями и группами населения на основе различных критериев (социальный престиж, самоидентификация, профессия, образование, уровень и источник доходов и др.);

— иерархически организованные структуры социального неравенства, существующие в любом обществе;

— социальные различия, которые становятся стратификацией тогда, когда люди иерархически расположены в некотором измерении неравенства;

— совокупность расположенных в вертикальном порядке социальных слоев: бедные — богатые.

Таким образом, существенными признаками социальной стратификации являются понятия «социальное неравенство», «иерархия», «системная организация», «вертикальная структура», «слой, страта».

Основой стратификации в социологии выступает неравенство, т. е. неравномерное распределение прав и привилегий, ответственности и обязанностей, власти и влияния.

Пирамиды строят не «древние египтяне», а современные социологи по заказу Управляющих. Построено их немало, и делятся они по характеру рассматриваемых в социологии явлений. Например, созданная американцем Абрамом Масловым (Abraham Maslow 1908–1970 гг.) пирамида, выстроенная в соответствии с приоритетом потребностей общества, выглядит следующим образом:

где две низшие страты названы первичными/врождёнными, потому что на них базируются все мотивы, управляющие обществом, а три верхних называют вторичными/приобретёнными.

В соответствии с уровнем доходов общество делят на:

Богатых,

Средний класс,

Бедных,

Нищих.

А самое примитивное деление выглядит как трёхступенчатая пирамида. Это так называемая модель «толпо-элитарного» общества: толпа — элита — глобальный предиктор.

Таким образом, нам остаётся только констатировать правомерность существование деления социума на страты, или категории, как это ни называй. Вне зависимости от выражения воли человека данное явление является объективной реальностью.

Но, как в любом явлении, у стратификации имеется две стороны: наряду с необходимостью её существования в качестве естественного регулятора общественных взаимоотношений, выступающим неким ограничителем, призванным служить всеобщей безопасности, она же в умелых руках превращается в оружие, направленное против самого человека.

Принцип «разделяй и властвуй», как никакой другой, со всей убедительностью это демонстрирует. Управляющие с успехом используют его для управления толпой в своих корыстных целях, комбинируя этот инструмент с другим, не менее эффективным, — «поменяй плюс на минус». Достаточно внушить социуму мысль о том, что глобализм — это зло, и вот уже массы сами с упоением рвут единое целое на части, пребывая при этом в полной уверенности, что они стоят за правое дело.

Нет ничего страшней, чем фанатизм и слепая вера. Вера не оставляет шансов выбору, а выбор есть едва ли не единственный эффективный способ отыскания верного решения. Положим, человеку внедрили веру в то, что при следовании в лабиринте нужно, несмотря ни на какие обстоятельства, следовать одной догме — всегда выбирать поворот налево. К чему это приведёт? В лучшем случае — к ходьбе по кругу.

Вот этим то и пользуются манипуляторы: то, что априори призвано улучшать среду обитания человека, превращает её в сущий ад. А для того, чтобы человек не роптал, ему внушают, что ад — это и есть рай. То есть снова меняют плюс и минус местами, и толпы в экстазе кричат «Аллилуйя!» или «Славься, Джей! Славься, Джей!». Вот так всё просто.

Но просто это только на первый взгляд. Понять, почему часть общества не в состоянии жить собственным умом, отчасти помогает «Пирамида Харкинса», о которой не распространяются даже официальные социологи. Точнее, она только подталкивает к тому, чтобы вникнуть в суть проблемы.

Стратификация Дона Харкинса

90 % живущих на земле не в состоянии вырваться из варны, к которой они принадлежат с рождения. Они заняты добыванием денежных средств, либо материальных продуктов труда, или добычи, чтобы обеспечить себе шанс на физическое выживание. Им требуется минимальный набор благ, позволяющий наслаждаться иллюзией благополучия и свободы. 10 % землян, которые не удовлетворены своей ролью в социальной пирамиде, достигают уровня развития, позволяющего перейти во вторую варну. Это люди, имеющие активную жизненную позицию, которые убеждены в том, что могут изменить своё положение в лучшую сторону с помощью деятельного участия в социальных, общественных и политических процессах. Они верят в то, что их мнение сформировано их собственным разумом, но при этом находятся в постоянных поисках лидера, который возглавил бы всех «проснувшихся». Верят политикам, СМИ и «экспертам» различного толка. К третьей варне относятся те, кто осознаёт, что человек является всего лишь ресурсом, таким же, как золото, нефть или пресная вода, а все ресурсы принадлежат отдельным семьям и кланам. 90 % этой варны никогда не поднимаются до уровня четвёртой. Основная масса четвёртой варны умеет выявлять взаимосвязь между происходящими событиями и неявной их подоплёкой. Это люди, которые способные читать символы и знаки, осознают роль, которую играют в общественных отношениях тайные организации, элитарные клубы и надгосударственные структуры. Пятую варну составляют люди, которые уяснили иерархию социальной пирамиды и приняли её правила. Им в общих чертах известно, что мир устроен иначе, нежели об этом известно представителям нижестоящих варн. Они и сами осознанно принимают участие в процессе управления представителями нижестоящих, в соответствии с иерархией, варн. Представители шестой варны знают не только об истинной истории Земли и строении Вселенной, но им известны и подлинные Управляющие, которые моделируют и воплощают в жизнь глобальные планы развития человечества на протяжении всего времени его существования. Седьмая варна состоит из ограниченного количества представителей нашей цивилизации. Это сущности, которые сами способны изменять законы мироздания. Они влияют на ход истории и действуют на массовое сознание через своих представителей — политиков, философов, духовных лидеров, деятелей искусства и т. д. Восьмая варна — высшая. Её составляют сущности, которых принято называть богами. Они выступают как единое целое, как сценарист-планировщик способа глобализации, а также социальных процессов по отношению к человечеству в целом. И у него множество имён: Глобальный предиктор, Вселенский разум, Мировое правительство и т. д.

Не всё то, что говорит Дон Харкинс (кстати говоря, весьма вероятно, что в реальном мире такого человека не существовало вообще), вызывает отклик. Понятно, что автор пирамиды является ярко выраженным представителем западного индивидуалистского типа цивилизации, поэтому не в полной мере в состоянии оценить реальное положение вещей.

Однако его пирамида наиболее ярко демонстрирует суть явления и неоценима в деле подготовки разума к усвоению информации о видах, классификации и сути методов управления массовым сознанием. Можно, конечно, зарыться в бесчисленные тома трактатов философов и социологов, можно, по примеру И. В. Сталина, выучить наизусть «Психологию народов и масс» Гюстава Лебона, а можно дочитать эту статью до конца. Тогда появится стимул углубиться в суть вопроса, чтобы стать экспертом в этом деле.

Но в принципе, я думаю, что, если вы не поднялись выше пятой ступени пирамиды Харкинса, то для более или менее благополучного существования достаточно усвоить лишь перечень инструментов управления. Человека, имеющего подобные знания, уже практически невозможно ввести в заблуждение и начать исполнять чужие желания. Итак, что нужно знать, чтобы не быть Членом стада баранов.

Общие принципы изменения реальности

Здравый смысл изначально присущ всем представителям существ, считающихся разумными, с момента их осознания себя частью этого мира. Врождённая логика диктует ребёнку, что если какое-либо событие или явление вызывают в нём негативные эмоции, то избежать их возможно только путём изменения данного события или явления. Какие для этого существуют способы?

— Самоустранение; от хлынувшего дождя можно спрятаться под защитой.

— Устранение; например, комара, жалящего беззащитную плоть, проще всего прихлопнуть.

— Изменение; горький чай можно подсластить.

Все три варианта являются способами изменения реальности, поэтому ничего фантастического в самом факте воздействия на события и явления нет. Однако мы не всегда имеем возможность здраво оценить обстановку и собственные силы. Тогда возникает иллюзия отсутствия возможности осознанного выбора. Подчеркну — иллюзия, потому что в реальности вариантов решения проблемы значительно больше. Каждому, кто знаком с историей воздушно-десантных войск СССР, наверняка известно одно из толкований аббревиатуры ВДВ: «Всегда Двести Вариантов».

Советский десантник эту расшифровку мысленно повторяет на протяжении всей жизни каждый раз, когда оказывается в затруднительном положении. И потому его деятельность в разы более результативна, чем у тех, кто с этим правилом не знаком. Для русского воина нет безвыходных ситуаций, а есть слюнтяи, неспособные поставленную задачу решить. И люди, которые не боятся искать и находить пути решения, казалось бы, фатально безнадёжных, обречённых на неуспех задач, не нужны тем, кто управляет массами. Поэтому их задача какая?

Правильно! Им выгодно массовое распространение инфантильного подхода к решению задач. Позиция «А что мы можем противопоставить государственной машине» или «Против лома нет приёма» навязывается массированно на всей территории Земли всеми доступными методами и средствами. В лучшем случае, это приводит к первому варианту выбора — самоустранению. Проще говоря, к бегству от проблем.

Человек, делая детский, инфантильный выбор, не понимает, что, уходя от ответственности, он не решает проблему, а усугубляет её. Но наш разговор сейчас не об этом. Дело в том, что существует ещё один способ решения проблем, который неустанно пропагандируется управляющими. Например, они поменяли с минуса на плюс эмоциональное отношение граждан к высказыванию «если не можешь изменить ситуацию — измени отношение к ней», вложив его в уста «великого мудрого философа». Стадо привыкло доверять великим и мудрым, и вуаля…

Вместо того, чтобы не допускать совершенно диких явлений, прикрываясь ещё одной обманкой управляющих о толерантности, разумные, казалось бы, люди сами допускают распространение в собственной среде обитания явлений, которые отравляют их жизнь. Исходя из вышесказанного, несложно прийти к выводу, который напрашивается сам собой: кроме трёх естественных способов изменения реальности, которые мы определили как самоустранение, устранение и изменение, существует ещё и четвёртый, искусственный способ — подмена. И применяет его не сам человек, по доброй воле, а те, кто заинтересован в том, чтобы человек условно самостоятельно принимал решение не в свою пользу, а в интересах тех, кто им манипулирует.

Таким образом, подмена есть один из самых эффективных инструментов манипуляции сознанием человека. Управляющим давно известно о том, что без должной мотивации добиться от рабов требуемого результата невозможно. Ограничение свободы также негативно отражается на результатах труда рабов. Например, результат работы осужденных преступников зачастую приводит к убыткам, потому что затраты на принуждение подневольных к труду могут превышать прибыль, которую получит в результате такого труда тот, кто его использует.

Зачем нужны сотни надсмотрщиков, ежели достаточно внушить рабам, что выполнение необходимой работы позволит им улучшить свою жизнь? Суть явления более чем наглядно демонстрирует старый советский анекдот:

— Вася, привет! Я только что в милицию звонил, сказал, что ты на огороде самогонный аппарат прячешь…

— Как?! Ты что, сосед?! Белены объелся? Ты же знаешь, что никакого самогонного аппарата у меня отродясь не было…

— Тихо, тихо, тихо! Сейчас милиционеры приедут и огород тебе вскопают, а ты мне за это дров наколешь.

Здесь мы видим пример классического манипулирования людьми с помощью подмены, которое реализовал сосед Васи. Милиционеров он мотивировал на работу, дав им призрачную надежду на выполнение плана по борьбе с самогоноварением, а Васю использовал в качестве должника, который вынужден исполнять желание манипулятора, потому что слово «совесть» для него не пустой звук. Так что же такое манипуляция?

Манипуляция и манипулирование

Великая ирония заключается в том, что в самом слове «манипуляция» уже заложен элемент манипуляции. Практически во всех словарях происхождение слова трактуется следующим образом:

«Манипуля́ция. Заимств. в XIX в. из франц. яз., где manipulation — суф. производное от manipuler «манипулировать» (от лат. manus «рука» и pleo «наполняю»). См. манускрипт, полный». (Этимологический онлайн-словарь Шанского Н. М.)

А теперь внимание! В чём заключено иезуитство данного толкования? Ничтоже сумняшеся, лингвисты связали слова «pula» и «pleo», выдав одно за другое. Но ведь это явная подтасовка, потому что это разные слова! Где же тут собака порылась? А оказывается, что среди лингвистов существуют те, кто утверждает, что manus — это не просто рука, а именно левая рука. А pula (не pleo!!!) происходит от pulos, что с греческого якобы означает правую руку. Тогда, по мнению языковедов, не согласных с официальной трактовкой, смысл слова «манипуляция» может означать буквально — ручная работа.

Может быть, они и правы… Вот только, насколько мне известно, слово «пуло» существует только в одном из языков, существующих в северном полушарии Земли, и слово это русское. В средние века так называлась мелкая медная монета в Пскове, Новгороде, Твери и Москве. Отсюда, кстати, и всем известная, благодаря распространённой поговорке, «полушка». И тут неожиданно… Оказывается, что и слово «мани», которым теперь в английском языке, по странному совпадению, обозначают деньги, тоже русское, и означало оно, действительно, левую руку.

Именно потому, вероятно, глагол «манить» употреблялся только в отношении левой руки. Правой рукой нельзя было совершать обманные действия (приманивать), а левой — пожалуйста. В точности, как «разрешалось» говорить неправду, скрестив указательный и средний пальцы левой руки. Мол, при такой фигуре ангелы ложь не слышат. Именно потому в слове «обман» корень всё тот же — «ман». И версия о том, что манипуляция — это обМАН с помощью ПУЛО (денег), кажется куда как более логичной и завершённой, нежели прижившаяся в словарях.

Косвенным подтверждением версии, что мана — это кисть руки, может являться версия о том, что толкователи Библии сами не обладали пониМАНием смысла выражения «манна небесная». Они решили, что люди Моисея в пустыне получали с небес бесплатную пшеницу тонкого помола — манну, а на самом деле, скорее всего, речь здесь шла о шуйце (иначе — мане) или же о деснице господа, как на гербе Пскова (со старорусского шуйца — левая рука, а десница — правая), к примеру:

Большой герб города Пскова

То есть невежды решили, что речь идёт о провианте, а на самом деле авторы священного писания имели в виду не пищу, а «ману бога», его левую ладонь, которой он заманивал израильтян столь успешно, что те ходили по пустыне целый месяц, длящийся сорок дней, в соответствии со старославянским календарём (но никак не 40 лет, которые фигурируют в Библии). А путешествие длительностью в сорок дней в средние века соответствовало расстоянию примерно в полторы тысячи километров.

Вот так, если отбросить нелепые толкования и призвать на помощь здравый смысл, становится понятно, что Библия списана с русскоязычных источников, а все имеющиеся в ней противоречия появились в результате неправильного перевода с русского языка. Это то, что касалось слова «манипуляция», а теперь самое время перейти к расшифровке его сути.

Методы манипуляции массовым сознанием

ОПРЕДЕЛЕНИЕ:

Манипуляция массовым сознанием — совокупность методов, способов и средств, целью которых является управление поведением социальных групп путём создания иллюзий и условий, способствующих осознанному стремлению большинства выполнять задачи, в конечном результате которых заинтересованы манипуляторы или третьи лица. Это специальный вид воздействия на психику человека, которое осуществляется скрытно и ставит своей задачей установить контроль над поведением, лишить свободы выбора объект манипуляции посредством изменения представлений, мнений, побуждений и целей людей в нужном для управляющих направлении.

Методы воздействия на сознание

Наибольшее распространение в учебниках социологии получила классификация методов управления, сформулированная доктором философских наук из Детройта Джорджем Саймоном (George K. Simon), который стал известен всему миру после выхода в свет монографии «В овечьей шкуре» (1996 г.) Классификация Саймона большинству хорошо известна, тем не менее я приведу её целиком:

I. Семейные методы манипуляции (название моё, не Д. Саймона)

Ложь — трудно определить, лжёт ли кто-либо во время высказывания, и зачастую правда может открыться впоследствии, когда будет слишком поздно. Обман путём умолчания — очень тонкая форма лжи путём утаивания существенного количества правды. Эта техника также используется в пропаганде. Отрицание — манипулятор отказывается признать, что он сделал что-то не так. Рационализация — манипулятор оправдывает своё неуместное поведение. Рационализация тесно связана со «спином» — формой пропаганды или пиара. Минимизация — разновидность отрицания в совокупности с рационализацией. Манипулятор утверждает, что его поведение не является настолько вредным или безответственным, как полагает кто-то другой, например, заявляя, что насмешка или оскорбление были только шуткой. Избирательность внимания — манипулятор отказывается обратить внимание на что-либо, что может расстроить его планы, заявляя нечто вроде «Я не хочу этого слышать». Отвлечение — манипулятор не даёт прямой ответ на прямой вопрос и вместо этого переводит разговор на другую тему. Отговорка — подобна отвлечению, но с предоставлением не относящихся к делу, бессвязных, неясных ответов, с использованием неопределённых выражений. Скрытое запугивание — манипулятор заставляет жертву выполнять роль защищающейся стороны, используя завуалированные (тонкие, косвенные или подразумеваемые) угрозы. Ложная вина — особый вид тактики запугивания. Манипулятор намекает добросовестной жертве, что она недостаточно внимательна, слишком эгоистична или легкомысленна. Это обычно приводит к тому, что жертва начинает испытывать негативные чувства, попадает в состояние неуверенности, тревоги или подчинения. Пристыжение — манипулятор использует сарказм и оскорбительные выпады, чтобы увеличить в жертве страх и неуверенность в себе. Манипуляторы используют эту тактику, чтобы заставить других чувствовать себя малозначимыми и поэтому подчиниться им. Тактика пристыжения может быть очень искусной, например, жесткое выражение лица или взгляд, неприятный тон голоса, риторические комментарии, тонкий сарказм. Манипуляторы могут заставить испытывать чувство стыда даже за дерзость оспаривать их действия. Это эффективный способ воспитать чувство неадекватности в жертве. Осуждение жертвы — по сравнению с любыми другими тактиками эта является наиболее мощным средством вынудить жертву быть защищающейся стороной, одновременно маскируя агрессивное намерение манипулятора. Игра роли жертвы («я несчастный») — манипулятор изображает себя жертвой обстоятельств или чьего-либо поведения, чтобы добиться жалости, сочувствия или сострадания и таким образом достичь желаемой цели. Заботливые и добросовестные люди не могут не сочувствовать чужому страданию, и манипулятор зачастую легко может играть на сочувствии, чтобы добиться сотрудничества. Игра роли слуги — манипулятор скрывает корыстные намерения под видом служения более благородному делу, например, утверждая, что действует определенным способом из-за «повиновения» и «служения» Богу или подобной авторитетной фигуре. Соблазнение — манипулятор использует очарование, похвалу, лесть или открыто поддерживает жертву, чтобы снизить её сопротивляемость и заслужить доверие и лояльность. Проецирование вины (обвинение других) — манипулятор делает жертву козлом отпущения, зачастую тонким, труднообнаруживаемым способом. Симуляция невиновности — манипулятор пытается внушить, что любой причинённый им вред был неумышленным, или что он не делал того, в чём его обвиняют. Манипулятор может принять вид удивления или негодования. Эта тактика заставляет жертву подвергнуть сомнению своё собственное суждение и, возможно, своё благоразумие. Симуляция путаницы — манипулятор пытается прикинуться глупцом, притворяясь, что не знает, о чём ему говорят, или что перепутал важный вопрос, на который обращают его внимание. Агрессивный гнев — манипулятор использует гнев с целью достичь эмоциональной интенсивности и ярости, чтобы шокировать жертву и заставить подчиняться. Манипулятор в действительности не испытывает чувство гнева, лишь разыгрывает сцену. Он хочет то, что хочет, и становится «сердитым», когда не получает желаемого.

Все девятнадцать методов Джорджа Саймона используются для достижения своих целей манипуляторами всех уровней, во всех сферах взаимоотношений, однако они наиболее характерны для микросоциумов: семей, бригад, артелей, общин и т. п. Именно поэтому я дал им собственное название — «Семейные».

II. Корпоративные методы манипуляции

Провокация подозрения — манипулятор ставит жертву в такое положение, когда ей приходится убеждать его в том, что противоположно по смыслу тому, что жертва думает. Например, отвечая на реплику: «Ты что, возомнил себя незаменимым работником?» Ложная выгода противника — манипулятор изначально ставит под сомнение собственные доводы, ссылаясь на якобы более выгодные условия, в которых находится его оппонент. Обычно это звучит примерно в таком ключе: «Ты смеешь говорить это только потому, что твой тесть — наш общий начальник…». Агрессивная манера ведения разговора — манипулятор сознательно с первых слов начинает говорить на повышенных тонах, чтобы сбить с толку оппонента, ошеломить его, не позволить принять хладнокровное решение, заставить его терять терпение из-за желания поскорее прекратить неприятный разговор. Мнимое непонимание — манипулятор постоянно переспрашивает оппонента, задаёт вопросы, не относящиеся к делу, просит уточнить сказанное, вводя в вопросы формулировки выгодные для него, таким путём вынуждая жертву произнести ключевые фразы, ставящие его в невыгодное положение, но отказаться от которых уже не имеет морального права. Ложное соглашательство — когда манипулятор будто бы соглашается с оппонентом, но тут же вносит свои коррективы. По принципу: «Да, да, вы совершенно правы, вот только…». Провокация на скандал — манипулятор насмехается, вызывая у жертвы гнев, ярость, непонимание и обиду, чем выводит оппонента из себя и добивается выгодного для себя результата. Специфическая терминология — данным способом манипулятор добивается от оппонента, чтоб тот бессознательного чувствовал себя невеждой, слабоумным, начал суетиться, терять нить собственных мыслей и совершать одну ошибку за другой. Ложное недоверие — когда манипулятор изначально ставит собеседника в положение защищающегося. Например он говорит: «Вы думаете, я буду вас уговаривать?». Подобные вопросы вынуждают оппонента убеждать, что это не так, и он сам раскрывает себя для бессознательного согласия с манипулятором. Ссылка на «великих» — использование цитат из речей известных или даже не существовавших никогда авторитетных людей, создавая принижение статуса жертвы. Формирование ложной глупости и неудачливости — высказывания типа: это банально, это полная безвкусица и проч., — должны сформировать у жертвы изначальное бессознательное принижение его роли и искусственную зависимость его от мнения других. Навязывание мыслей — манипулятор посредством постоянно или периодически повторяемых фраз приучает оппонента к какой-либо информации, которую необходимо до жертвы донести. На подобной манипуляции строится принцип рекламы.

Эти одиннадцать методов наиболее востребованы торговцами и работодателями. Они чаще всего используются в социальных группах, объединённых общей профессией, поэтому я их назвал «корпоративными».

III. Методы манипуляции массмедиа, сформулированные Ноамом Хомским

Отвлечение внимания — чтобы не позволить гражданам объективно оценивать текущую политическую, экономическую и социальную ситуацию в обществе, быть в курсе последних событий, которые действительно оказывают существенное влияние на их судьбы, знать истинное положение дел в науке, культуре и искусстве, средства массовой информации скрупулёзно освещают события и аспекты, которые интересуют подавляющее количество потребителей, но которые затрагивают их низменные потребности и никак не влияют на качество жизни. Например, в тот день, когда в одном из регионов страны открывается новое производство, существенно улучшающее экономическое положение граждан региона, все СМИ размещают информацию о супружеской измене какого-нибудь знаменитого человека — артиста, спортсмена или чиновника.

«Постоянно отвлекать внимание граждан от настоящих социальных проблем, переключая его на темы, не имеющие реального значения. Добиваться того, чтобы граждане постоянно были чем-то заняты и у них не оставалось времени на размышления; с поля — в загон, как и все прочие животные» (цитата из книги «Тихое оружие для спокойных войн»).

Создание проблемы, а затем предложение способа ее решения — в профессиональной журналистской среде этот метод имеет название «проблема —реакция — решение». Метод крайне эффективен тогда, когда общество ожидает милости от властей. Вначале создается ситуация, требующая разрешения, затем следует всеобщее осуждение, после чего руководство предлагает решение создавшейся ситуации. Естественной реакцией на такую модель будет повышение рейтингов и поддержка руководства, а также «сворачивание» неугодных структур и устранение мешающих лиц. Например, если во всех СМИ регулярно стали появляться сообщения об автомобильных катастрофах, участниками которых становятся автобусы, принадлежащие индивидуальным предпринимателям, значит, общественное мнение готовят к тому, чтобы граждане поддержали закон, запрещающий осуществление пассажирских перевозок мелкими предприятиями и предпринимателями. В результате никому в голову не приходит, что таким образом происходит нечестный передел рынка пассажирских перевозок, при котором одни лишаются источников прибыли, а другие, в нашем примере — крупные компании — без труда избавляются от конкурентов и получают доступ к дополнительным сегментам рынка и увеличению собственной прибыли. Способ постепенного применения — данный метод используется в тех ситуациях, когда необходимо, чтобы общество приняло непопулярную меру. Для этого СМИ внушают населению мысль о необходимости жестких, непопулярных мер постепенно, день за днем, год за годом. Именно таким образом были навязаны принципиально новые социально-экономические условия (неолиберализм) в 80-х и 90-х годах прошлого века. Отсрочка исполнения — э то разновидность предыдущего метода. Заключается в том, чтобы представить его в качестве «болезненного и необходимого» и добиться в данный момент согласия граждан на его осуществление в будущем. Гораздо проще согласиться на какие-либо жертвы в будущем, чем в настоящем. Обращение, как к малым детям — в большинстве пропагандистских выступлений, рассчитанных на широкую публику, используются такие доводы, персонажи, слова и интонация, как будто обращение направлено детям школьного возраста. Если кто-то обращается к человеку так, как будто ему 12 или меньше лет, то, в силу внушаемости, в ответе или реакции этого человека, с определенной степенью вероятности, также будет отсутствовать критическая оценка, что характерно для инфантильных подростков. А толпа, как правило, инфантильна, в силу природных свойств и объективных законов социологии. Упор на эмоции — классический прием, направленный на то, чтобы заблокировать способность людей к рациональному анализу, а в итоге и вообще к способности критического осмысления происходящего. С другой стороны, использование эмоционального фактора позволяет открыть дверь в подсознательное для того, чтобы внедрять туда мысли, желания, страхи, опасения, принуждения или устойчивые модели поведения. Культивация «попсы». Цель метода — держать людей в невежестве, культивируя посредственность. Непонимание ситуации, участие в пустых обсуждениях, низкий уровень образования, невежество и посредственность — самый желанный подарок для манипулятора. Подчинить своей воле гораздо проще, если жертва имеет низкий уровень образования и не обладает достаточными навыками критического мышления. Один из главных принципов управления массами гласит: «Качество образования, предоставляемого низшим общественным классам, должно быть как можно более скудным и посредственным с тем, чтобы невежество, отделяющее низшие общественные классы от высших, оставалось на уровне, который не смогут преодолеть низшие классы». Фабрика «звёзд». В то время, пока общество недоумевает по поводу того, каким образом центральным явлением становится нормой выход в свет глупости, пошлости и невоспитанности, эти самые качества закрепляются в качестве определяющих в формировании общественного мнения. А этими определяющими намного легче манипулировать, чем интеллигентами, обладающими высоким интеллектом и независимым мышлением. Внедрение комплекса вины и собственной неполноценности. Чувство вины — это «крючок», на который попадаются даже самые сильные личности. Тот, кто владеет этим «крючком», может задавать направление и диктовать условия. Если СМИ удается заставить человека уверовать в то, что только он виновен в собственных несчастьях, то тогда становится возможным отвлечь его от борьбы с экономической или политической силой. Уничижение и обвинение самого себя в своих бедах часто приводит к апатии и бездействию социума. И тогда управлять им становится гораздо легче.

Что же касается телевидения, в том числе, а может быть, теперь уже и в первую очередь, то для этой категории СМИ специалисты выделяют особый блок методов и способов манипуляции сознанием аудитории:

IV. Телевизионные методы манипулирования

(Отрывок из статьи «Манипулирование массовым сознанием с помощью СМИ» (Современные психотехнологии манипулирования) С. А. Зелинский (источник https://psyfactor.org/lib/zln1.htm)

1. Фабрикация фактов. В данном случае эффект манипулирования происходит в результате мелких отклонений, используемых при подаче материала, но действующих всегда в одном направлении. Манипуляторы говорят правду, только когда правда может быть легко проверена. В остальных случаях — стараются преподнести материал в нужном им ключе. Причем ложь становится наиболее эффективной, когда опирается на заложенный в подсознание стереотип.

2. Отбор для материала событий реальности. В данном случае эффективным условием программирования мышления является контроль СМИ с целью подачи единой информации, но различными словами. При этом допускается деятельность оппозиционных СМИ. Но деятельность их должна быть подконтрольна и не должна выходить за рамки разрешаемого им вещания. Кроме этого, СМИ используют т. н. принцип демократии шума, когда ненужное манипулятором сообщение просто должно погибнуть под мощным выбросом разносторонней информации.

3. Серая и черная информация. Во второй половине ХХ века СМИ стали использовать технологии психологической войны. Американский военный словарь 1948 г. дает психологической войне такое определение: «Это планомерные пропагандистские мероприятия, оказывающие влияние на взгляды, эмоции, позиции и поведение вражеских, нейтральных или дружественных иностранных групп с целью поддержки национальной политики». В руководстве (1964 г.) говорится, что цель такой войны — «подрыв политической и социальной структуры страны… до такой степени деградации национального сознания, что государство становится не способным к сопротивлению».

4. Большие психозы. Тайными задачами СМИ является превращение граждан нашей страны в единую массу (толпу) с целью общего регулирования распространения потока информации, которой обрабатывается сознание и подсознание людей. В итоге — такой толпой легче управлять, а средний обыватель беспрекословно верит самым нелепым утверждениям.

5. Утверждение и повторение. В данном случае информация подается в виде готовых шаблонов, которые активно задействуют имеющиеся в подсознании стереотипы. Утверждение в любой речи означает отказ от обсуждения, поскольку власть идеи, которая может подвергаться обсуждению, теряет всякое правдоподобие. В мышлении человека, отмечает Кара-Мурза, сложился т. н. мозаичный тип культуры. СМИ являются фактором укрепления такого типа мышления, приучая человека мыслить стереотипами и не включать интеллект при анализе материалов СМИ. Г. Лебон отмечал, что с помощью повторения информация внедряется в глубины подсознания, туда, где зарождаются мотивы последующих действий человека. Чрезмерное повторение притупляет сознание, заставляя любой информации практически без изменений откладываться в подсознании. А из подсознания через определенный промежуток времени такая информация переходит в сознание.

6. Дробление и срочность. В данной методике манипулирования, используемой СМИ, целостная информация разделяется на фрагменты, чтобы человек не смог соединить их в единое целое и осмыслить проблему. (Например, статьи в газете разбиваются на части и помещаются на разных страницах; текст или телепередача разбиваются рекламой.)

7. Упрощение, стереотипизация. Данный вид манипуляции основан на том факте, что человек — продукт мозаичной культуры. Его сознание создано СМИ. СМИ, в отличие от высокой культуры, предназначены именно для массы. Поэтому в них были установлены жесткие ограничения на сложность и оригинальность сообщений. Оправданием для этого служит то правило, что представитель массы способен адекватно усваивать только простую информацию, поэтому любая новая информация подгоняется под стереотип, чтобы человек воспринимал информацию без усилий и внутреннего анализа.

8. Сенсационность. В данном случае сохраняется принцип такого преподнесения информации, когда из отдельных частей невозможно или очень затруднительно составить единое целое. При этом выделяется какая-либо псевдосенсация. А уже под прикрытием её замалчивается по-настоящему важная новость (если эта новость по каким-то причинам является опасной для кругов, контролирующих СМИ).

Непрерывная бомбардировка сознания, особенно «плохими новостями», выполняет важную функцию поддержания в обществе необходимого уровня «нервозности», обращает внимание проф. С. Г. Кара-Мурза. Такая нервозность, ощущение непрерывного кризиса резко повышает внушаемость людей и снижает способность к критическому восприятию.

9. Изменение смысла слов и понятий. Манипуляторы от СМИ в этом случае вольно интерпретируют слова любого человека. При этом меняется контекст, часто принимая форму прямо противоположную или как минимум искаженную. Яркий пример приводит проф. С. Г. Кара-Мурза, рассказывая, что когда римского папу во время визита в одну из стран спросили, как он относится к домам терпимости, тот удивился, что, мол, разве они есть. После этого в газетах появилось экстренное сообщение: «Первое, что спросил папа, ступив на нашу землю: есть ли у нас дома терпимости?»

V. Маркетинговые методы манипулирования

Собственно, вся наука о маркетинге — это и есть совокупность знаний о том, как добиться изменения сознания покупателя (потребителя) в требуемом для продавцов и производителей направлении. Без обиняков это звучит просто: «Как добиться от плебса, чтобы он тратил всё заработанное без остатка».

Вспашка целины. Суть этого метода базируется на общем принципе внушения и заключается в подготовке благодатной почвы на ниве потребления. Для этого формируется широкий пояс ложных потребностей в массовом сознании, включающий весь спектр инструментов для манипуляции, от идеологии до моды. Главная его задача в том, чтобы не подстраиваться под существующий спрос, а создавать его искусственно. Например, для того, чтобы распродать никому не нужные в недавнем прошлом «селфи-палки», необходимо было выработать у потребителей тягу к демонстрации своего собственного изображения. Бюро советов — подача ложной информации предвзятого характера для внедрения негативной информации о товаре или услуге для создания «плохой репутации» с предоставлением якобы «достоверных фактов». ОБС (одна баба сказала) — метод переноса от частного к общему. Например, в рекламе: «Профессионалы выбирают…, Врачи рекомендуют…». Утка — использование непроверенной информации, сплетен, домыслов, слухов. Используется маркетологами для того, чтобы, манипулируя общественным сознанием, создать сенсацию о товаре или услуге либо чтобы «подмочить репутацию» продукции конкурентов. Испуг — один из самых безнравственных методов повышения уровня продаж. Заключается в умышленном распространении слухов о якобы предстоящих в скором времени неблагоприятных событиях. Например, используя сообщение синоптиков, можно убедить покупателей о предстоящем неурожае пшеницы и необоснованно взвинтить цены на муку. Калибровка шрифтов. Метод базируется на общем принципе умалчивания одних фактов и выставление на всеобщее обозрение других. Так, к примеру, производитель указывает на упаковке продукта в информации о его составе вредные для здоровья потребителя вещества мелким, нечитаемым шрифтом, а на этикетке крупно, ярким цветом — ни к чему не обязывающую надпись вроде: «На здоровье!». Раскрывающая правду ложь — метод тотальной лжи. Рассчитан на то, что потребитель не в силах поверить в то, что ложью могут быть все слова от первого до последнего, а значит, воспримет фальшивку как истину в последней инстанции. Метод Геббельса — как и все прочие методы маркетологов, базируется на общих принципах манипулирования и заключается в многократном повторении необходимой к внедрению в сознание информации с целью управления массовым сознанием. Многократно повторяющаяся информация глубоко оседает в сознании людей и способствует достижению своей цели — активации необходимых действий. Насмотревшись рекламы по телевизору, человек, приходя в магазин, против своей воли выпаливает на кассе: «Мне йогурт…» или «Мне шоколад…». Розовые очки — изменение отношения к действительности внедрением красивых лозунгов. К примеру, в рекламе: «Устал от рутины? Окунитесь в океан блаженства…». Мозаика — в чистом виде метод фрагментации. Воздействует на глубокие слои подсознания. Является разновидностью НЛП, когда, показывая фрагментами воздействующую на психику жертвы информацию, манипулятор добивается своего.

Список методов никогда не превращается в закрытый, потому что социум находится в постоянном движении, и манипуляторы давно выработали методики мгновенной перестройки в соответствии с меняющимися обстоятельствами: настроениями в обществе, уровнями образования и культуры масс. Учитывают изменение потребностей, целей и задач.

Эффективность методов манипуляции сознанием толпы средствами массовой информации достигаются с помощью специальных способов, которые также с течением времени подстраиваются к текущим требованиям, изменяются, на смену одним приходят другие, возрождаются забытые, появляются совершенно новые (в основном благодаря научно-техническому прогрессу) и т. д. Но основной их набор веками остаётся неизменным.

Способы манипулирования

— внушение,

— перенос частного факта в сферу общего, в систему,

— использование слухов, домыслов, толкований в неясной политической или социальной ситуации,

— «нужны трупы»,

— «сакральная жертва»,

— «страшилки»,

— замалчивание одних фактов и акцентирование на других,

— фрагментация,

— многократные повторы, или «метод Геббельса»,

— лжесобытия, мистификации, мифы,

— скандалы и т. п.

Существуют и совершенно изощрённые способы для применения методов манипуляции массовым сознанием, в том числе и с применением психотронных и других технических средств. Иногда — в комбинации с психотропными препаратами, как, например, при организации массовых беспорядков, протестных выступлений и т. п., когда толпе оказываются централизованные поставки некими «волонтёрами» продуктов питания и напитков, содержащих наркотические препараты, усиливающие внушаемость тех, кто их принимает.

Но чаще применяются более безобидные, на первый взгляд, но от того не намного менее действенные способы. Нейролингвистическое программирование (НЛП), например, разновидностью которого является и

Масштабирование печатного макета

Печатные страницы (особенно в интернете) не читаются пользователем, а бегло просматриваются по шаблону, напоминающему латинскую букву F. Пользователь сначала считывает несколько первых строк текстового содержимого страницы, затем перескакивает на середину страницы, где считывает еще несколько строк (как правило, уже лишь частично, не дочитывая строки до конца), а затем быстро спускается к самому низу страницы — посмотреть, «чем дело кончилось».

Исследование было бы далеко не полным, если бы я опустил следующий пакет способов манипулирования по той причине, что некоторые из способов дублируют или перекликаются с перечисленными ранее. Во-первых, «повторение — мать учения», как известно, а во-вторых, следующие методы всё же стоят особняком как от тех, что я цитировал, так и от сформулированных мною.

VI. Принципы манипулирования сознанием по Зелинскому А. С.

Сформулированы в исследовании «Психотехнологии гипнотического манипулирования сознанием» (источник: https://psyfactor.org/lib/zelinski2-11.htm)

Принцип первоочередности. Суть данного метода основана на специфике психики, которая устроена таким образом, что принимает на веру информацию, первой поступившую в обработку сознанием. Тот факт, что позже мы можем получить более достоверную информацию, зачастую уже не играет роли. «Очевидцы» событий. Находятся якобы очевидцы событий, которые с необходимой искренностью сообщают информацию, заблаговременно переданную им манипуляторами, выдавая ее за свою собственную. Образ врага. Путем искусственного создания угрозы и вследствие этого накала страстей массы погружаются в состояния, схожие с ИСС (измененными состояниями сознания). В результате такими массами легче управлять. Смещение акцентов. В данном случае происходит сознательное смещение акцентов в подаваемом материале, и что-то не совсем желательное для манипуляторов преподносится на втором плане, а высвечивается, наоборот, необходимое им. Использование «лидеров мнений». В данном случае манипуляции массовым сознанием происходят исходя из того, что при совершении каких-либо действий индивиды ориентируются на лидеров мнений. В качестве лидеров мнений могут выступать различные фигуры, ставшие авторитетными для определенной категории населения. Переориентация внимания. В этом случае становится возможным преподносить практически любой материал, не опасаясь его нежелательной (негативной) составляющей. Становится возможным это, исходя из правила переориентации внимания, когда необходимая для сокрытия информация как бы отходит в тень словно бы случайно высвечиваемых событий, служащих отвлечению внимания. Эмоциональное заряжение. Данная технология манипулирования основана на таком свойстве психики человека, как эмоциональная заражаемость. Известно, что в процессе жизни человек выстраивает определенные защитные барьеры на пути получения нежелательной для него информации. Чтобы обойти подобный барьер (цензуру психики), необходимо, чтобы манипулятивное воздействие было направлено на чувства. Таким образом, «зарядив» нужную информацию необходимыми эмоциями, становится возможным преодолеть барьер разума и вызвать в человеке взрыв страстей, заставив его переживать по какому-то моменту услышанной информации. Показная проблематика. В зависимости от подачи одних и тех же материалов можно добиваться различных, порой противоположных мнений у аудитории. То есть какое-то событие можно искусственно «не заметить», а чему-то, наоборот, уделить повышенное внимание, да еще на разных каналах телевидения. При этом сама истина как бы отходит на второй план. И зависит от желания (или нежелания) манипуляторов высвечивать ее. Недоступность информации. Данный принцип манипулятивных технологий называют информационной блокадой. Становится возможным подобное, когда определенная часть информации, нежелательная для манипуляторов, сознательно не допускается в эфир. Удар на опережение. Вид манипуляции, основный на заблаговременном выбросе негативной для основной категории людей информации. При этом данная информация вызывает максимальный резонанс. А ко времени последующего поступления информации и необходимости принятия непопулярного решения аудитория уже устанет от протеста и не будет реагировать слишком отрицательно. Используя подобный метод в политтехнологиях, сначала жертвуют незначительным компроматом, после чего, когда на продвигаемого ими политического деятеля появляется новый компромат, массы уже так не реагируют. (Устают реагировать.) Ложный накал страстей. Способ манипулирования массмедиа-аудиторией, когда используется ложный накал страстей за счет преподнесения якобы сенсационного материала, в результате чего психика человека не успевает должным образом среагировать, создается ненужный ажиотаж, и преподносимая позже информация уже не оказывает такого воздействия, потому как снижается критичность, выдвигаемая цензурой психики. (Другими словами, создается ложный лимит времени, за который получаемая информация должна быть оценена, что зачастую приводит к тому, что она практически без купюр со стороны сознания попадает в бессознательное индивида; после чего оказывает влияние на сознание, искажая сам смысл полученной информации, а также занимая место для получения и соответствующей оценки информации более правдивой. Причем в большинстве случаев мы говорим о воздействии в толпе, в которой принцип критичности затруднителен уже сам по себе.) Эффект правдоподобия. В данном случае основа для возможной манипуляции состоит из такой составляющей психики, когда человек склонен верить информации, не противоречащей ранее имеющейся у него информации или представлений по рассматриваемому вопросу. Эффект «информационного штурма». В данном случае следует говорить о том, что на человека обрушивается шквал бесполезной информации, в котором теряется истина. Обратный эффект. В случае подобного факта манипуляции происходит выброс такого количества негативной информации в адрес какого-то человека, что эта информация достигает прямо противоположного эффекта, и вместо ожидаемого осуждения подобный человек начинает вызывать жалость. (Пример перестроечных лет с Б. Н. Ельциным, упавшим в реку с моста.) Будничный рассказ, или зло с человеческим лицом. Информация, которая может вызвать нежелательный эффект, произносится обычным тоном, словно бы ничего страшного не происходит. В результате подобной формы преподнесения информации некая критическая информация при проникновении в сознание слушателей теряет свою актуальность. Таким образом, исчезает критичность восприятия психикой человека негативной информации и происходит привыкание к ней. Односторонность освещения событий. Данный способ манипуляции направлен на односторонность освещения событий, когда предоставляется возможность высказаться лишь одной стороне процесса, в результате чего достигается ложный смысловой эффект получаемой информации. Принцип контраста. Этот вид манипуляции становится возможен, когда необходимая информация подается на фоне другой, изначально негативной и отрицательно воспринимаемой большинством аудитории. (Другими словами, на фоне черного всегда будет заметно белое. А на фоне плохих людей всегда можно показать хорошего человека, рассказав о его добрых делах.) Одобрение мнимого большинства. Применение данной методики манипулирования массами основано на таком специфическом компоненте человеческой психики, как допустимость совершения каких-либо действий после изначального одобрения их другими людьми. В результате подобного способа манипуляций в психике человека стирается барьер критичности, после того как такая информация вызвала одобрение у других людей. Вспомним Лебона, Фрейда, Бехтерева и других классиков психологии масс: в массе активно действует принципы подражания и заражаемости. Поэтому-то что делает один — подхватывают и остальные. Экспрессивный удар. При реализации данный принцип должен произвести эффект психологического шока, когда должного эффекта манипуляторы добиваются намеренным транслированием ужасов современной жизни, что вызывает первую реакцию протеста (за счет резкого повышения эмоциональной составляющей психики) и желание во что бы то ни стало наказать виновных. При этом не замечается, что акценты при подаче материала могут быть сознательно смещены в сторону ненужных манипуляторам конкурентов или против информации, кажущейся им нежелательной. Ложные аналогии, или диверсии против логики. Данная манипуляция устраняет истинную причину в каком-либо вопросе, заменяя ее ложной аналогией. (Например, происходит неправильное сопоставление различных и взаимоисключающих следствий, которые в данном случае выдаются за одно.) Искусственное «просчитывание» ситуации. Намеренно выбрасывается на рынок множество различной информации, тем самым отслеживается интерес общественности к этой информации, и информация, не получившая актуальность, в последующем исключается. Манипулятивное комментирование. Посредством необходимого манипуляторам акцента освещается то или иное событие. При этом любое нежелательное для манипуляторов событие при использовании подобной технологии может принять противоположный окрас. Все зависит от того, как манипуляторы преподнесут тот или иной материал, с какими комментариями. Эффект присутствия. Ссылка на присутствие на каком-либо событии позволяет направить манипулятивную методику на максимальное достижение необходимого результата. По типу — очевидец всегда прав. Допуск (приближение) к власти. Подобный вид манипуляции основан на таком свойстве психики большинства индивидов, как кардинальное изменение своих взглядов в случае наделения подобного человека необходимыми властными полномочиями. Повторение. Подобный способ манипулирования достаточно прост. Необходимо всего лишь многократное повторение какой-либо информации, чтобы подобная информация отложилась в памяти массмедиа-аудитории и в дальнейшем была использована. При этом манипуляторам следует максимально упростить текст и добиться его восприимчивости в расчете на низкоинтеллектуальную публику. Правда — наполовину. Этот метод манипулирования заключается в том, что публике преподносится только часть достоверной информации, в то время как другая часть, объясняющая возможность существования первой части, манипуляторами утаивается. (Пример времен перестройки, когда сначала распространяли слухи о том, что союзные республики якобы содержат РСФСР. При этом как бы забыли о субсидиях России. В результате обмана населения дружественных нам республик эти республики сначала вышли из состава СССР, а после часть их населения стали приезжать на заработки в Россию.)

Не боюсь повториться в таком важном деле, поэтому, суммируя все вышеперечисленные сведения, приведу итоговый перечень основных принципов, на которых базируются все прочие системы классификации методов и способов манипулирования сознанием.

Базовые принципы управления паствой

Умолчание. Табуирование. Сакрализация. Мифологизация. Навешивание ярлыков. Перекладывание ответственности с виновного на потерпевшего. Внушение чувства ложной вины.

VII. Законы управления толпой

Строго говоря, всё, о чём шла речь выше, в большей мере относилось к управлению микроколлективами (1–7 чел.), макроколлективами (8–500 чел.) и сообществами (численность разнится в зависимости от региона проживания, социального, национального и пр. состава). Но существует и ряд законов, в соответствии с которыми функционирует такое понятие, как коллективный разум. Иначе его называют ройное сознание, стадный или стайный разум, неважно. Главное заключается в том, что разум отдельных индивидов, оказываясь в одном месте в одно время в количестве, достаточном для проявления рассматриваемого феномена, обычно он проявляется при численности более пятидесяти человек, превращается в единое разумное существо.

Это уже не собрание людей. Рой подобен агрессивному животному и выступает в качестве единого разума, управление которым мало чем отличается от управления индивидом. И законы, в соответствии с которыми функционирует рой, а также осуществляется управление им, давно и хорошо изучены. Только кому попало о них не рассказывают. К примеру, не всем положено знать, как изготовить взрывчатку или отравляющий газ. Так и законы управления массами известны только узкому кругу посвящённых. Тем, кто на деле доказал своё право обладать таким оружием. Итак.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ:

Законы толпы — эмпирически установленные и выраженные в строгой словесной формулировке устойчивые, повторяющиеся во множестве опытов закономерности в повторяющихся явлениях и процессах, происходящих в или во время психического и психологического взаимодействия, возникающего между отдельными индивидами и между группами индивидов, объединённых общими мотивами и интересами. Выявление таких закономерностей составляет основную задачу психологии масс.

Основу психологии масс составляют следующие законы:

Закон автосинхронизации (Закон пяти процентов) гласит: если в каком-то сообществе 5 % процентов участников одновременно совершает определенное действие, остальное большинство автоматически начинает за ними повторять. Выражается это следующим образом: если в мирно пасущемся табуне лошадей испугать 5 % особей и «пустить их в бегство», то весь остальной табун сорвется с места. Закон сотой обезьяны — феноменально быстрое распространение идеи или способности по всему населению от группы, которая слышала о новой идее или обладает новой способностью. Описание этого явления, как предполагается, было сделано Лоуренсом Блэром (Lawrence Blair) и Лайаллом Уотсоном (Lyall Watson) в 1970-е годы. (Официальная наука отрицает существование этого закона, однако он неразрывно связан с Первым законом психологии масс). Закон Джозефа Овертона (Окно Овертона) — осью политического дискурса является большая или меньшая степень свободы. В каждый момент времени идеи составляют действующую норму, образуя точку отсчёта, а остальные идеи могут либо входить в диапазон допустимых, либо нет: Немыслимые — Радикальные — Приемлемые — Разумные — Стандартные — Действующая норма.

Автор: Nikolay Kazak

Источник: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45009273

Закон коммуникации вождя — толпа, как рой, нуждается не только в цели, которую ей необходимо уничтожить, но и в вожде (лидере). Вождь же — это эпицентр, от которого исходит первая волна гипнотического воздействия на превращенных в подобие «сомнамбул» участников коллективного действия (восприятия).

Приведённое исследование, разумеется, носит ознакомительный, поверхностный характер. Несмотря на внушительный объём, который превышает стандарты обычной статьи, оно содержит самый минимальный набор сведений, позволяющий объективно оценить значение следующего перечня методов манипуляции сознанием, теперь уже в глобальном масштабе — в рамках цивилизации, которая сегодня существует на планете Земля.

VIII. Методы искажения истории, как высший уровень манипуляции массовым сознанием масс в масштабах цивилизации

Часть этих методов я описывал в первом томе своей книги «Малая энциклопедия большой Тартарии», но здесь приведу расширенный перечень:

Хронологический — это один из важнейших аспектов, используемых при сокрытии подлинных исторических событий. Дело в том, что единого календаря на планете Земля не существует по сей день. Большинство стран совсем недавно договорились использовать за точку начала отсчёта рождение Иисуса Христа, но в некоторых по-прежнему сохраняется традиционное летосчисление параллельно с общепринятым. Бесконечные смены календарей обеспечивают огромный запас пространства для манёвра манипуляторов. Требуемое событие можно отнести к любой из эпох совершенно безнаказанно, да так, что никто и не заметит подмены. Антропологический — метод, позволяющий произвольно менять не только участников реальных исторических событий, но и места, где они имели место быть. Так, славянские племена тунгусов и юкагиров превратились в монголоидов, могуллы стали по прихоти историков «великими моголами», а тартары — татарами. При этом историки создали мифы о неких викингах, которых, как народа, вообще никогда не существовало, а племена бодричей, померанцев, пруссов и боруссов, наряду ещё с целым рядом народов, проживавших некогда на территории Евразии, незаслуженно были преданы полному забвению. Географический — метод, использующий изменение с течением времени топографии, геологии, гидрографии, а также естественный либо искусственно поддерживаемый процесс изменения на географических картах названий стран, местностей, поселений, рек, озёр, морей и прочих топонимов, вызванный переселением народов, изменением языков общения и т. п. Климатический — метод, позволяющий произвольно интерпретировать исторические события, используя отсутствие достоверных данных о климатических и погодных особенностях тех или иных местностей и регионов в различный период времени. Биологический — использует отсутствие достоверных научных данных о существовании различных видов флоры и фауны на Земле, а также ареалах их распространения и обитания. Политический — позволяет произвольно трактовать значение и роль политических организаций в прошлом из-за изменений в течение времени понятий и определений, связанных с предметом изучения основ государства и права: политический режим, форма государственного правления, форма государственного устройства и т. п. Культурологический — является главным инструментом манипуляторов при разделе территорий, использующим сходства и различия культурных традиций у народов, проживающих на различных территориях. Лингвистический — метод манипуляции, основанный на естественном изменении языков общения народов в течение времени, а также умышленное изменение существующих языков и создание новых, ранее не существовавших «мёртвых» языков. Религиозный — позволяет манипулировать массами, используя различия в их религиозных убеждениях, верованиях и сложившихся под их воздействием цивилизационных типах мировоззрения. Этнический и расовый — позволяет манипулировать массами, играя на антропологических различиях и заблуждениях, связанных с нацистскими и националистическими теориями превосходства одних наций или рас над другими. Сословный — основывается на противоречиях, возникающих между социальными группами, обусловленных общностью интересов внутри сословий и между различными сословиями, варнами или кастами. Научный, технологический — использует неоднородность доступа к знаниям и технологиям у различных слоёв общества, отдельных стран и народов, позволяющим усугубить их неравенство в уровне жизни. Разрыв связи поколений — метод, использующий недопущение накопления, систематизации и анализа сведений, которые могли бы сохраняться, приумножаться и использоваться в полном объёме внутри социума благодаря преемственности поколений. Иначе — феномен «иванов, родства не помнящих». Главные способы для достижения цели манипуляторов при помощи данного метода — самые радикальные и бесчеловечные:

— Войны.

— Революции.

— «Природные» и техногенные катаклизмы.

— Реформы.

— Экономические и политические кризисы и пр.

Таким образом, нет никаких сомнений в том, что если управляющие наибольшее количество сил и средств тратят именно на искажение истории, то это может означать только одно: данный вид манипуляции — это не прихоть и даже не меркантильные интересы правящей глобальной верхушки, а вопрос её выживания.

Если подавляющие массы населения осознают сей факт, то непременно будут предприниматься бесконечные попытки восстановления истинной картины истории планеты, что неизбежно приведёт к социальным потрясениям невиданного доселе масштаба. Народы Земли прекратят воевать между собой и, объединившись, начнут действовать в своих интересах, против тех, кто их до сих пор угнетал.

Вот почему так важно разобраться в деталях событий прошлого. Причём выяснять это нужно как можно скорее, чтобы нас не опередили и вновь не использовали самый жестокий из методов исторической манипуляции — № 13. По какому-то «мистическому» стечению обстоятельств у меня этот пункт выпал на «чёртову дюжину». Это не было сделано умышленно, но я не могу отмахнуться от предположения о том, что это неслучайное обстоятельство.

Если мы не видим закономерной связи между событиями, то это вовсе не означает, что такой связи не существует. Знаки и символы неслучайно сопровождают нас на протяжении всей жизни, и относится к ним легкомысленно — верх безрассудства. Так же неблагоразумно, как недооценивать важность распутывания клубка истории для судеб будущих поколений.

Во многом от нас сейчас зависит — позволим ли мы Управляющим в очередной раз стереть память народа с помощью очередного «потопа» или «мировой войны», для того чтобы продолжать держать нас в рабстве. Ведь в этом случае вскоре опять никто не будет помнить о том, что сегодня удалось реконструировать нам. Никто не будет верить в то, что мы, предки будущей цивилизации, летали в космос. А вместо общения друг с другом с помощью планшетных компьютеров люди будут разговаривать с дощечками, на которых нарисованы красками лица «богов».

Источник: https://www.tart-aria.info/posobie-dlja-nachinajushhego-pastyrja/