Как оценивать музыкальные клипы?

В видеоролике раскрывается технология искусственной раскрутки музыкальных клипов и рассказывается о том, как правильно их оценивать. Предлагается использовать продукцию современного шоу-бизнеса для тренировки навыков критического мышления.

Мы все периодически просматриваем новости, и, наверное, каждый вспомнит, что на глаза регулярно попадается информация в стиле – «новый клип супер-популярной группы за несколько часов набрал полмиллиона просмотров». А на следующий день эта же новость будет вам рассказывать, что за сутки клип набрал уже два миллиона просмотров. Потом 5 миллионов – и так далее.

На самом деле это никакая не новость, а завуалированная реклама, технология которой предельно простая. В первые часы после публикации авторы клипа за деньги накручивают несколько сотен тысяч просмотров, чтобы вывести свой ролик в тренды Ютуба. А далее проплачивают информационным агентствам публикации о том, что их творение мега-популярно и привлекает бурное внимание зрителей. На профессиональном журналистском сленге такие статьи в СМИ называются «джинсá», то есть умышленное размещение скрытой рекламы под видом новости.

Но многие, к сожалению, ведутся на эту обманку – особенно молодёжь и подростки. Им кажется, что раз просмотры так быстро растут, то значит, это что-то очень востребованное, популярное и интересное. В результате, услышав в десятый раз про клип, они, в конце концов, нажимают на заветный треугольник и видят что-то по типу такого: клип группы Little Big «Tacos».

При этом, даже если содержание клипа вызовет у зрителя откровенно негативную реакцию, Ютуб засчитает видеоролику очередной просмотр, и на следующий день в новостях будет с восторгом сообщаться о том, что клип набрал уже не 5, а 10 или 20 миллионов просмотров, что убедит очередную волну доверчивых граждан послушать новый музыкальный в кавычках «шедевр». И в результате заказчик рекламы получит то, что хотел, – реальное внимание аудитории, даже если продвигаемое им творение этого откровенно не заслуживает.

Можно ли разрушить эту систему обмана?

На самом деле можно – но для этого надо дать объективную оценку музыкальному клипу, который хитрые маркетологи нас сагитировали посмотреть. С недавних пор такая возможность появилась на сайте КиноЦензор. Давайте через поиск найдём новый клип группы Little Big. Вбиваем его название «TACOS» и попадаем на отдельную страницу композиции, где можно посмотреть видео и ознакомиться с текстом песни. Так как клип мы уже видели – то листаем страницу вниз и переходим в раздел оценки.

Первый шаг голосования – ответить на вопрос «Чему учит» и оценить воспитательно-нравственный посыл песни и клипа. По отношению к композиции «Такос» я укажу «Безстыдство», «Распущенность» и «Глупость» – именно так себя ведут исполнители в кадре. А также «Безответственность» и «Безволие», потому что общий сюжет клипа посвящён тому, как человек с лишним весом не может противостоять соблазну покушать.

Второй пункт голосования называется «Оценка зрительских симпатий» и подразумевает общую оценку зрелищности клипа, мелодичности музыки, голоса исполнителя, работы операторов и сценаристов. Это дело, конечно, во многом субъективное, но мне такие зацикливающие мелодии и ритмы не нравятся – ставлю 2 балла.

Далее по списку – «Сцены с алкоголем, табаком и другими наркотиками». «Есть» – если употребление алкоголя и табака показаны в качестве нормы или в положительном контексте. «Нет» – если сцены с употреблением наркотических средств отсутствуют или носят отрицательный характер. Присмотревшись к клипу, мы увидим, что во многих эпизодах нам крупным планом показывают бутылку виски «William Lawson». Вот кстати мы и узнали заказчика и спонсора этого творения.

В описании к пункту голосования так и укажем, что съёмки и рекламу клипа проспонсировала алкогольная компания, чья продукция мелькает в кадре. На профессиональном сленге такой вид рекламы называется «Product Placement» – про него записывали отдельный ролик, рекомендуем посмотреть.

Далее у нас два пункта голосования по теме наличия «Эротики» или «Пошлости». В кадре нам несколько раз показывают полуобнажённую девушку, у которой купальник сделан из еды. Таких эпизодов мало, поэтому, с моей точки зрения, на эротику не тянет, а вот «пошлость и вульгарность» – вполне присутствуют. Так и оценим.

Шестой пункт голосования называется «Уровень сцен насилия и жестокости». Казалось бы, клип и песня про еду – что там может быть жестокого. Но вопреки ожиданиям зрителя, есть кадры, в которых мужик в костюме из макарон прыгает в кастрюлю с кипятком. Поэтому ставлю 6 баллов, в комментариях кстати кто-то уже отметил этот же момент.

И остаётся раздел «Вредная пропаганда» – то есть, наличие деструктивных идей, внедряемых в сознание зрителя. Здесь я отмечу «пропаганду эгоизма и индивидуализма», «пропаганду глупости и инфантилизма». И поставлю галочку напротив «Иные деструктивные идеи», в комментарии напишу, что речь идёт о популяризации фриков, уродств и сумасшествия.

На этом голосование завершаю, и получаю итоговый результат – 2.2 балла из 10 возможных. На мой взгляд, достаточно справедливая оценка. При этом, математика процесса здесь очень простая, и чтобы подробно узнать, какое количество баллов добавляет или отнимает каждый пункт голосования, достаточно кликнуть на значок вопроса, и прочитать всплывающее уведомление.

А теперь пару слов о том, зачем всё это надо.

Во-первых, подобная оценка – это отличная тренировка навыков критического мышления, когда зритель не просто смотрит клип или слушает музыку, а вдумчиво оценивает смыслы. Очень востребованный навык в современных условиях, который надо развивать. Можно так и относиться к процессу оценки клипов на КиноЦензоре – как к тренировке. Во-вторых, объективный разбор содержания и посыла музыкальных клипов массовой аудиторией позволяет разграничить вредную музыку от полезной, хорошую от плохой, созидательную от разрушительной. В-третьих, по мере роста популярности подобной оценки и увеличения количества голосов на сайте КиноЦензор, честные СМИ (а такие тоже существуют) смогут тоже публиковать новости о тех же клипах группы Little Big, но не в восторженно-радостных тонах, а прикладывая мнение массовой аудитории о содержании этого клипа. Только представьте себе, как вы читаете новость о том, что группа Little Big выпустила новый клип, который по оценкам зрителей направлен на продвижение глупости, распущенности, пропаганду эгоизма и индивидуализма и содержит скрытую рекламу алкоголя «William Lawson». Согласитесь, что это будет совсем другая история. И в-четвёртых, по результатам оценок пользователей на сайте КиноЦензор постепенно наполняется раздел ТОП-100, где уже сейчас можно найти клипы, фильмы или мультфильмы, которые получили положительную оценку пользователей с точки зрения транслируемых смыслов и качества исполнения.

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Источник: https://whatisgood.ru/raznoe/music/kak-otsenivat-muzyikalnyie-klipyi/