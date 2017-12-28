Технологию подготовки переворота и потрясений автор этого материала буквально «разложил на молекулы». Чтобы охватить всю картину и понять логику, рекомендуем сначала прочитать первую часть этого материала и только потом двинуться дальше…

Граждане должны чувствовать себя обманутыми

Чтобы молодые люди почувствовали себя глубоко обманутыми нужно сначала им что-то пообещать, что-то очень им нужное. Затем, когда они выполнят все необходимые условия, им это очень нужное не дать.

Обещать нужно то, что человек очень хочет (ведь расстройства от неполучения ненужной вещи не будет). Молодые люди, вступающие во взрослую жизнь, хотят найти работу, которую они могут выполнять, и заработную плату, которая сможет удовлетворить их потребности.

Давайте рассмотрим потребности современной молодежи в России.

Потребности проявляются в виде эмоционально окрашенных желаний, влечений, стремлений, а их удовлетворение — в виде оценочных эмоций. Потребности обнаруживаются в мотивах, побуждающих человека к деятельности. Воспитание потребностей — одна из центральных задач формирования личности.

То есть потребность – это одна из моделей поведения, которая воспитывается в процессе формирования личности. Причем одна из центральных задач.

Таким образом, процесс формирования чувства обмана должен включать следующие этапы:

Внушить модель избыточного потребления. Научить, как заполучить работу, позволяющую зарабатывать нужное количество денег. Дать возможность получить нужную квалификацию. Не дать работу (и зарплату), которые позволили бы избыточно потреблять. Человек испытывает чувство обмана, или фрустрацию. Очень тяжелое психическое состояние.

Фрустра́ция (лат. frustratio — «обман», «неудача», «тщетное ожидание», «расстройство замыслов») — психическое состояние, возникающее в ситуации реальной или предполагаемой невозможности удовлетворения тех или иных потребностей, или, проще говоря, в ситуации несоответствия желаний имеющимся возможностям. Такая ситуация может рассматриваться как до некоторой степени травмирующая.

Психологическая травма или психическая травма — вред, нанесённый психическому здоровью человека в результате интенсивного воздействия неблагоприятных факторов среды или остроэмоциональных, стрессовых воздействий на его психику. Часто бывает связана с физической травмой, угрожающей жизни, либо нарушающей ощущение безопасности.

Психологические травмы нарушают нормативную организацию психики и могут её вводить в пограничные или клинические состояния. На пограничном уровне могут появляться как временные ощущения дискомфорта, так и устойчивые состояния с наличием измененных образований, которые ослабляют иммунитет, работоспособность и адаптивные способности мышления. Длящиеся травмирования, массированные (катастрофические) травмы, внезапные и острые могут приводить к клиническим состояниям, при которых появившиеся измененные состояния (посттравматический эффект с обоснованием) могут приносить вред здоровью, уход от соблюдения норм социальной жизни человека (социальный престиж, возможность самоутверждения, уважения окружающих и близких людей и т. п.)

Первый этап. Внушить модель избыточного потребления

Чтобы заложить обман, нужно задать заведомо недостижимую цель. В данном случае цель – это уровень потребления. Т.е. в качестве нормального уровня потребления нужно задать заведомо недостижимый уровень. Т.е. объем потребления, на который требуется очень большое количество денег – заведомо больше, чем средняя заработная плата по стране.

Нужно внушить, что норма – это когда каждый молодой человек или девушка должны владеть следующими вещами:

суперсовременные гаджеты;

крутой автомобиль или несколько автомобилей;

много модной одежды;

красивый дом;

красивая внешность;

может много путешествовать;

много денег;

много свободного времени.

Модель потребления формируется в пубертатный период, в возрасте 13-20 лет. Это период совпадает с периодом увлечения музыкой. Поэтому на этом этапе модель потребления нужно внушать с помощью музыкальных клипов, художественных фильмов и молодежных журналов.

Средство внушения Содержание Журналы Фото красивых, эффектных моделей, изображающих «простых подростков, владеющих массой гаджетов, большим количеством красивой одежды. Тексты с описанием того, что нужно подростку, чтобы выглядеть также Музыкальные клипы В клипе демонстрировать, как певец живет в «обычной» жизни. Показывать как простой парень или девушка (певец) владеет домом, машиной, большим количеством одежды. Отдых на море, в путешествии и т.д. Очень охота быть похожим на него (на нее) Кинофильмы Герой – простой человек. Героя владеет домом, машиной, серфингом… Герой совершает крутые поступки. Очень охота быть похожим на него (на нее).

Эти фильмы, клипы и журналы нужно регулярно показывать подросткам на протяжении примерно 7 лет (период с 13 до 20 лет — формирования личности, характера, моделей поведения).

Результат готов – подростки вырастают с моделью потребления, на которую нужно очень много денег.

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Старшеклассники Москвы смутно представляют себе объем стартовой зарплаты молодых специалистов, 9% школьников рассчитывают на первую зарплату в 82 тыс. рублей. Таковы результаты проведенного аналитическим центром НАФИ и НИУ ВШЭ исследования ожиданий выпускников, опубликованные в газете”Известия”. Согласно итогам опроса, большинство юных москвичей (66%) не представляет уровень зарплаты выпускников вузов в выбранных ими сферах деятельности… При этом московские школьники уверены, что средняя зарплата опытных специалистов в России превышает 172 тыс. рублей.

Вывод

Чтобы сформировать у молодежи избыточную модель потребления, необходимо на протяжении 10 лет транслировать кинофильмы, в которых герой – простой человек, успешный в молодежных увлечениях, владеет огромным количеством дорогих вещей, домом, машиной и т.д.

В музыкальных клипах должно демонстрироваться владение огромным количеством дорогих вещей.

В молодежных журналах должно быть огромное количество рекламы вещей, демонстрируемых в клипах и кино.

Второй этап. Научить, как заполучить работу, позволяющую зарабатывать нужное количество денег.

Нужно внушить подросткам мысль, что, получив высшее образование, обязательно получишь высокооплачиваемую работу. Эту часть внушения отлично выполняют родители – они внушают, что обязательно нужно получить высшее образование и получишь достойную жизнь.

61% выпускников столичных школ имеет общее представление о возможном месте будущей работы. 26% школьников хорошо осведомлены о местах, куда могут устроиться после окончания учебы. Никакого представления о сфере будущей специальности не имеют только 13% учащихся. При этом 65% опрошенных считают, что на рынке труда более востребованы специалисты с высшим образованием. http://tass.ru/obschestvo/4246271

Третий этап. Дать возможность получить высшее образование всем желающим.

Ниже приведено статистическое распределение доли количества граждан от общего числа в соответствии с уровнем интеллекта

Уровень IQ Коментарии Доля от общего числа граждан До 20 0,2% От 21 до 50 1,8 % От 51 до 70 Умственная отсталость 7,0% От 71 до 80 10,0% От 81 до 90 10,0% От 91 до 100 25,0% От 101 до 110 Средний уровень 25,0% От 111 до 120 12,0% От 121 до 131 Высшее образование 6,0% От 131 до 140 Успешные люди 2,8% Более 141 Гении: Бил Гейтс, Хокингс и т.д. 0,2%

В 2015 году 17-ти летних подростков в России насчитывалось 1 338 000 человек. В соответствии со статистикой, способны освоить программу высшего образования от 9% до 21%, или от 111 420 до 280 980 человек. У этих ребят после окончания ВУЗов не будет проблем с поиском работы.

Но для того, чтобы сформировать чувство обмана у оставшихся 79% молодежи, необходимо принять всех оставшихся в ВУЗы и выдать диплом об образовании. Или хотя бы максимально возможному количеству граждан из этих 79%.

Для того, чтобы принять в ВУЗы и эти 79% нужно:

Понизить как можно ниже вступительное испытание. Упростить процедуру вступления в ВУЗ. Желательно убрать «человеческий фактор» из приемной комиссии.

Самый подходящий вариант для приема всех желающих в ВУЗы – это результаты ЕГЭ вместо экзамена. Результаты ЕГЭ вместо экзамена позволит исключить контакт преподавателей с недостойными абитуриентами.

В результате преподаватели не будут испытывать моральные переживания за свои неправедные поступки в виде решения о приеме в студенты недостойных кандидатов. Ведь прием в студенты сводится всего лишь к сортировке бумажек, в этот процесс не вовлечены ведущие преподаватели ВУЗов, эту работу делают за них, как правило, студенты старших курсов.

Да, и еще, чтобы гарантированно молодой человек был куда-нибудь принят, необходимо, чтобы абитуриент имел право подавать документы в неограниченное количество ВУЗов – куда-нибудь да примут.

Чтобы как можно ниже понизить вступительное испытание, необходимо, чтобы в таком занижении были заинтересованы преподаватели ВУЗов по всей стране. Для этого необходимо всего лишь перевести ВУЗы на самоокупаемость и разрешить платное обучение. Дальше все сделают сами преподаватели. Чтобы сохранить за собой возможность продолжать работать и получать заработную плату преподаватели сами снизят порог вступительного экзамена до нуля.

Данные о количестве 17-ти летних в РСФСР – России по годам, о зачисленных на 1 курс и получивших дипломы об окончании ВУЗов

Год Количество 17-летних подростков, тыс. РСФСР – Россия, тыс. Кол-во подростков, обладающих способностями усвоить программу ВУЗов (9-21%), тыс. Количество студентов, зачисленных на 1 курс ВУЗов РСФСР – Россия, тыс. Доля зачисленных на 1 курс от общего числа 17 Общее количество студентов на всех курсах, тыс. Количество выпускников, получивших диплом об окончании ВУЗа, тыс. 1970 3 863 от 347 до 811 587 15,2% 2 671 446 1980 3 865 от 347 до 811 613 15,9% 3 045 460 1990 2 979 от 268 до 625 603 20,2% 2 824 433 2000 2 468 от 222 до 518 1 150 31,4% 4 741 635 2005 2 410 от 216 до 506 1 372 56,9 % 7 065 1 051 2010 1 498 от 134 до 314 1 195 79,8% 7 050 1 306 2011 1 408 от 126 до 295 1 058 75,1% 6 490 1 700 2012 1 400 от 126 до 294 1 116 79,7% 6 074 1 600 2013 1 348 от 121 до 283 1 069 79,3% 5 647 1 114 2014 1 295 от 116 до 271 1 021 78,8% 5 209 1 226 2015 1 338 от 120 до 280 1 222 91,3% 4 766 1 300

Из приведенных данных видно, что процент зачисления на 1 курс вырос с 15,2% (1970) до 91,3% (2015). Причем, практически 100% поступивших в ВУЗЫ получают дипломы о высшем образовании.

Вывод

Для того, чтобы породить максимальное количество молодежи с чувством обмана, необходимо давать диплом о получении высшего образования всем желающим. Для этого необходимо:

Ввести вместо экзаменов ЕГЭ;

Перевести ВУЗы на самоокупаемость

Разрешить ВУЗам самим назначать вступительный балл ЕГЭ.

Справка

Вступительный балл снижается ежегодно. В 2015 году средний вступительный балл составил 56,6. Ниже приведены данные мониторинга качества приема в ВУЗы НИУ ВШЭ:

56,6 баллов, переведенные в баллы СССР, составляют 2,83 или «2+».

Т.е. в современной России в ВУЗы принимают всех подряд, даже «двоечников».

Четвертый этап. Не дать работу по специальности.

Для того, чтобы оценить сколько выпускников ВУЗов получат работу и получат её по специальности, необходимо изучить потребность в работниках. Эти данные можно получить в открытом доступе на сайте Федеральной службы государственной статистики.

Потребность в работниках по профессиональным группам

Российская Федерация, в 2016 г

Потребность в работниках по профессиональным группам Количество вакансий, человек Всего специалистов 637 610 РУКОВОДИТЕЛИ 27 052 СПЕЦИАЛИСТЫ ВЫСШЕГО УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ 173 984 СПЕЦИАЛИСТЫ СРЕДНЕГО УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ 89 953 СЛУЖАЩИЕ, ЗАНЯТЫЕ ПОДГОТОВКОЙ И ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМЕНТАЦИИ, УЧЕТОМ И ОБСЛУЖИВАНИЕМ 28 655 РАБОТНИКИ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТОРГОВЛИ, ОХРАНЫ ГРАЖДАН И СОБСТВЕННОСТИ 68 960 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, РЫБОВОДСТВА И РЫБОЛОВСТВА 4 865 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА И РАБОЧИЕ РОДСТВЕННЫХ ЗАНЯТИЙ 102 896 ОПЕРАТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСТАНОВОК И МАШИН, СБОРЩИКИ И ВОДИТЕЛИ 69 711 НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ 71 534

Т.е. потребность экономики в специалистах с высшим образованием в 2016 году составила всего 201 036 человек (количество руководителей + количество специалистов высшего уровня квалификации).

Т.е. из числа выпускников ВУЗов в количестве 1 300 000 человек получат работу не более 201 036 человек. Оставшиеся 1 100 000 выпускников пополняют армию обманутых граждан.

За 10 лет это армия недовольных составит 11 000 000 человек.

Вывод

Для того, чтобы получить максимальное количество молодежи с чувством обмана, необходимо принимать в ВУЗы всех желающих, без учета потребности экономики. И позволять всем поступившим получать дипломы о получении высшего образования невзирая на результаты усвоения знаний.

P.S.

Осталось дело за малым. Необходимо взвалить вину на отсутствие работы на действующую власть в стране.

Граждане должны точно знать – кто виноват в их невзгодах, кто обманул, кто враг

Человек ищет виноватого в своих невзгодах тогда, когда он не готов взять ответственность на себя. Взрослые люди, не готовые нести ответственность за свои поступки являются инфантильными. Т.е. для того, чтобы молодые люди страны начала искать виноватых в своих неудачах, необходимо воспитать этих молодых людей инфантильными.

Основные симптомы проявляющегося инфантилизма:

Индивид не берет ответственность на себя. Не имеет представления, как отвечать за свои действия. Некритичное восприятие реальности. Индивид не способны глубоко мыслить, рассуждать и разбирать сложные ситуации. Присуща незрелость размышлений, поверхностные мысли. Отсутствие правил поведения в обществе. Индивид не может длительно концентрировать свое внимание на каком-либо определенном занятии. Индивид желает получать новые и острые ощущения. Уход от реальности. Увлечение компьютерными играми, эзотерикой, фэнтези, сказками. Индивид не готов утруждать себя жизненными проблемами . При волевой направленности действий инфантильный человек чувствует неспособность осуществить задуманную работу, он периодически изменяет задуманный план и интересы. Индивид любит повышенное внимание к своей персоне, с удовольствием демонстрируют себя или свои фотографии. Эгоизм. Индивиду легко внушить необходимое действие, он непоследователен

Инфантилизм психический (лат. infantilis младенческий; детский; синоним психическая незрелость) – психопатологическое состояние, характеризующееся детскостью, незрелостью психики. В основе инфантилизма лежит задержка темпа психического развития. Различают инфантилизм врожденный и приобретенный. Органический инфантилизм возникает вследствие органического поражения центральной нервной системы (черепно-мозговой травмы, инфекционных болезней, интоксикаций и др.). Приобретенный инфантилизм развивается из-за задержки развития лобных долей головного мозга, возникающего в следствии изнеживающего воспитания и гиперопеки (https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/инфантилизм) Неправильное воспитание делает из здорового ребенка незрелого, развитие лобных функций мозга искусственно задерживается. Ребенку все прощают, стараются облегчить ему жизненный путь (http://gloris-nsk.com/articles/19.html). При психическом инфантилизме дети начинают говорить вовремя и даже раньше срока, задают вопросы и рисуют в полном соответствии с возрастными нормативами, своевременно осваивают чтение, счет, психически активны и даже бойки.

Изнеживающее воспитание культивирует эгоцентрическое же​лание всегда быть в центре внимания окружающих, ловить полные интереса к своей особе взгляды, слышать разговоры о себе, а все желаемое получать с легко​стью, без особого труда.

Изнеживающее воспитание или Потворствующая гиперпротекция. В крайнем проявлении формируется в «Культ ребенка» (ребенок и подросток становятся «кумиром семьи»).

Изнеживающее воспитание проявляется в:

стремлении освободить ребенка от малейших трудностей;

освобождение ребенка от домашних дел, уроков труда в школе и школьных трудовых обязанностей;

освобождение ребенка от регулярных занятий, требующих продолжительное напряжение сил и концентрации. Например, освобождение от спорта;

восхищение мнимыми талантами ребенка,

преувеличение ​действительных способностей ребенка. Завышение оценок в школе;

ребенку создают атмосферу похвал, восторгов и обожания, ребенком любуются и восхищаются,

ребенка не наказывают за его проступки,

ребенка не приучают к нормам поведения,

потворствуют всем желаниям ребенка,

ребенку позволяют заниматься только теми делами, которые ему интересны

Более всего у инфантильных страдает волевое начало. Задержка развития лобных долей головного мозга с их функцией долговременного целеобразования и планирования предопределяет и тенденцию к задержке формирования воли. Неправильное воспитание усугубляет инфантильность волевого фактора у таких детей. Какая уж тут воля, если ребенку до пяти — семи лет неведомы серьезные усилия в преодолении трудностей. Волевой компонент заложен в темпераменте, но и эту его сторону, как и прочие, полезные, не развили.

Потворствующая гиперпротекция мешает выработке навыков к систематиче​скому труду, упорства в достижении цели, умения постоять за себя. (И. Гарбузов, профессор, психоневролог-психотерапевт (http://adalin.mospsy.ru/r_02_00/r_02_07f.shtml)

Культ ребенка возник в нашей цивилизации не так давно — всего каких-то 50–60 лет назад. Дети — мощнейший инструмент для раскрутки гонки потребления. Каждый квадратный сантиметр детского тела, не говоря уже о кубомиллиметрах души, давно поделен между производителями товаров и услуг. Заставить человека любить самого себя такой маниакальной любовью — это все-таки довольно сложная морально-этическая задача. А любовь к ребенку заводится с полборота. Дальше — только счетчик включай.

Сегодня же рынок навязывает обществу рецепт семьи, построенной вокруг ребенка. Это заведомо проигрышная стратегия, существующая лишь для того, чтобы выкачивать деньги из домохозяйств. Рынок не хочет, чтобы семья строилась правильно, потому что тогда она будет удовлетворять большинство своих потребностей сама, внутри себя. А несчастная семья любит отдавать решение своих проблем на аутсорсинг. И эта привычка уже давно стала фундаментом для целых отраслей на миллиарды долларов. Идеальный с точки зрения рынка отец — это не тот, кто проведет с ребенком выходные, сходит в парк, покатается на велосипеде. Идеальный отец — это который будет в эти выходные работать сверхурочно, чтобы заработать на двухчасовой визит в аквапарк.

Американские маркетологи оценивают «потребительскую стоимость» ребенка в $100 тыс. — именно столько один американец должен истратить на покупки на протяжении своей жизни. Ежегодно среднестатистический американский ребенок видит 40 тыс. телереклам. Если в начале 1990-х годов в США ежегодно тратилось на рекламу, рассчитанную на детей, не более $100 млн., то в 2000-е годы в Америке на рекламу для детей ежегодно расходуется $12 млрд. Под воздействием рекламы «дети становятся жадными потребителями” (психолог исследовательского Wright Institute Allen Kanner), они обсуждают своих друзей, они говорят об их одежде, марках одежды, которые те носят, а вовсе не об их человеческих качествах.» Возраст на который рассчитана реклама, постоянно снижается. Сейчас двухлетний ребенок является полноправным объектом воздействия телевизионной и других видов рекламы. И такая реклама не проходит бесследно. В соответствиями с недавними исследованиями доктора Кэннера, трехлетний американский ребенок в среднем знает 100 различных торговых марок . Ежегодно американский подросток тратит на модную одежду и обувь $1.4 тыс. Стратегия компаний четко обусловлена психологией детей. Профессор маркетинга Texas A&M University Джеймс МакНил (James U. McNeal) считает, что ребенок интересен рынку и производителям рекламы из трех соображений: во-первых, он имеет свои собственные деньги и тратит их, часто повинуясь рекламе; во-вторых, он влияет на решение родителей о том, что покупать; а в-третьих, к тому времени, когда ребенок вырастает, его потребительские запросы и привычки уже оказываются сформированными, благодаря рекламе, которую он видел в далеком детстве. В 1960-х годах родители детей в возрасте от 2 до 14 лет ежегодно тратили в общей сложности $5 млрд. под влиянием своих чад. В 1970-х годах этот показатель равнялся $20 млрд., в 1984 году он вырос до $50 млрд., в 1990 году — до $132 млрд. Джеймс МакНил приводит следующие данные: ежегодно школьники начальной школы (дети в возрасте с 6 лет до 12 лет) имеют в своем распоряжении приблизительно $15 млрд. собственных денег, $11 млрд. из которых они тратят на игрушки, одежду, сладости и завтрак. Дополнительно к этому, родители тратили около $160 млрд. в год под влиянием предпочтений своих детей. Спустя всего несколько лет был отмечен значительный рост этих трат. В 1997 году дети в возрасте до 12 лет тратили более $24 млрд. своих собственных денег, в то время как под их прямым влиянием семьей дополнительно расходовалось $188 млрд. По данным исследовательской службы Charles Schwab & Co , в 2002 году количество личных денег детей и подростков, потраченных на покупки, достигло $170 млрд. Среднестатистический американский подросток ныне тратит $92 в неделю. По данным исследования, проведенного Американским Советом Образования в Сфере Сбережений (American Savings Education Council), 59% всех денег дети и подростки получают в качестве подарков от родителей… В 1999 году группа, включавшая в себя 60 психологов, обратилась к Американской Психологической Ассоциации (American Psychological Association) с открытым письмом, в котором потребовала от Ассоциации высказать свое мнение по поводу рекламы, направленной на детей, которая по мнению авторов письма неэтична и опасна. Психологи призывали провести исследования психологических приемов, используемых в коммерческой детской рекламе, опубликовать результаты этих исследований и дать этическую оценку этим технологиям, разработать стратегии, которые позволили бы защитить детей от коммерческого манипулирования. Позже подобные исследования были проведены. Одно из заключений Ассоциации: телевизионная реклама воспитывает у детей нездоровые привычки. Исследования показали, что ребенок в возрасте до 8 лет не способен критически воспринимать такую рекламу и склонен относиться к ней с полным доверием. Согласно выводам Американской Академии ПедиатрииAmerican Academy of Pediatrics, дети не способны отличить, где заканчивается передача и начинается реклама. Если учесть, что в числе наиболее рекламируемых продуктов — конфеты, сахарсодержащие хлопья, сладкие напитки и всякого рода закуски, реклама, таким образом формирует неверное представление о здоровом сбалансированном питании. Американская Психологическая Ассоциация рекомендовала запретить все виды рекламы, ориентированной на детей младше 8-летнего возраста. Однако никаких серьезных мер по ограничению детской рекламы не последовало. Защитники детской рекламы ссылаются на права детей как потребителей. Чиновники — на свободу слова и предпринимательства. Washington ProFile

И благодарные дети отказываются взрослеть, становятся инфантильными.

Вывод

Для того, чтобы воспитать молодежь страны инфантильными, необходимо:

Создать в стране «Культ ребенка».

Реклама семьи, построенной вокруг ребенка.

Реклама детских и подростковых товаров.

Поощрять родителей освобождать детей от любых домашних дел.

В школе отменить уроки труда и любую трудовую деятельность школьников.

Только 17% россиян способны адекватно воспринимать информацию. Таков неутешительный результат двухлетнего исследования, проведенного специалистами Института социологии РАН. Оказалось, что наши соотечественники с трудом понимают суть даже своих любимых произведений: фильмов, книг и компьютерных игр. Одни считают, что сериал «Бригада» (реж. Алексей Сидоров, 2002) рассказывает «о том, как выживать в России». Другие не сомневаются, что поверхность Солнца исписана славянскими письменами, прочитав об этом у «альтернативных» ученых. Общественные науки и современность, 2013, № 3.

Дальше дело техники. Инфантильные люди легковнушаемы, зависимы от общественного мнения. На сегодняшний день главный манипулятор общественного мнения подростков – это интернет. Все то, что будет написано в Интернете, на популярных молодежных ресурсах, то и будет правдой.

«ВКонтакте» выяснила, что 82 % подростков узнают новости из Интернета. Соцсеть провела исследование молодежи в России Социальная сеть «ВКонтакте» провела исследование российской молодежи и выяснила, чего боятся молодые люди и девушки, откуда они узнают новости и что думают о своих родителях. Исследование проводилось в июле 2017 года. В нем приняли участие 10 тысяч российских пользователей «ВКонтакте» от 14 до 25 лет. Они отвечали на открытые и закрытые вопросы онлайн-анкеты. Исследование показало, что 81 % опрошенных молодых людей и 89 % девушек боятся надолго остаться без социальных сетей. 79 % молодых людей и 69 % девушек регулярно публикуют записи «ВКонтакте». 64 % респондентов, согласно опросу, узнают новости из «ВКонтакте», 62 % – из других интернет-ресурсов, 55 % — в личной беседе с друзьями, 19 % — из прочих соцсетей и только 18 % — из ТВ. При этом доверяют информации телевидения только 24 % опрошенных. https://paperpaper.ru/papernews/2017/11/02/vk-research/

Вывод

Для того, чтобы обиженная молодежь страны узнала, что в ее неустроенности виноват, например, Путин В.В, необходимо всего лишь распространять информацию об этом в Интернете. И порядка 80% молодежи обвинят в своих неудачах лично Путина В.В.

Необходимо право распространять в Интернете любую информацию, без цензуры!

РЕЗЮМЕ

Для того, чтобы подготовить граждан страны к насильственному свержению власти в стране, необходимо:

Примерно 10 лет;

Не запрещать создавать в стране «Культ ребенка».

Не запрещать рекламировать тип семьи, построенной вокруг ребенка.

Запретить родителям, воспитателям наказывать детей за их проступки.

Поощрять родителей освобождать детей от любых домашних дел.

В школе отменить уроки труда и любую трудовую деятельность школьников.

Запретить учителям наказывать детей и вмешиваться в процесс воспитания учеников.

Заблокировать развитие массового детского спорта, а особенно командного.

Не запрещать рекламу детских и подростковых товаров.

Не запрещать рекламу (любую) в «детский прайм-тайм».

Транслировать кинофильмы, демонстрирующие владение подростками-киногероями большим количеством дорогих вещей, гаджетов, домом, машиной и т.д.

Транслировать музыкальные клипы, демонстрирующие владение молодыми певцами большим количеством дорогих вещей, гаджетов, домом, машиной и ведущих праздный образ жизни.

Издавать молодежные журналы с огромным количеством рекламы вещей, демонстрируемых в клипах и кино.

Транслировать подростковые кинофильмы, внушающие модель поведения: совершать преступление (даже убийство) можно, но только в отношении плохих людей.

Транслировать подростковые кинофильмы, внушающие следующую модель поведения: для того, чтобы тебя уважали, любили и почитали – нужно принять участие в свержении правительства в стране.

Ввести вместо экзаменов ЕГЭ;

Перевести ВУЗы на самоокупаемость

Разрешить ВУЗам самим назначать вступительный балл ЕГЭ.

Вручать дипломы о «полученном» высшем образовании всем поступившим в ВУЗы.

Необходимо право публиковать в Интернете любую информацию, без цензуры.

Как видно из списка, в России все эти пункты последовательно выполняются. Следовательно, те силы, которые готовят революцию в России, отлично все спланировали и прекрасно претворяют свой план в жизнь.

Как говорится, там, где вход – там и выход. Для того, чтобы лишить англосаксов возможности воспитывать наших детей и начать самостоятельно воспитывать из наших детей патриотов и граждан, с прекрасными деловыми качествами и этическими нормами, необходимо:

РЕЗЮМЕ 2

Чтобы предотвратить подготовку граждан страны к насильственному свержению власти в стране, необходимо:

Запретить в стране «Культ ребенка».

Организовать на государственном уровне программу обучения родителей по воспитанию детей.

Обязать родителей, воспитателей и учителей воспитывать детей.

Обязать родителей, воспитателей и учителей наказывать детей за их проступки.

В школе ввести уроки труда и восстановить трудовую деятельность школьников.

Обязать учителей наказывать и отчислять из школы детей за аморальное поведение и неуспеваемость.

Создать национальную моду на детские командные виды спорт и вовлечь в него 100% детей.

Запретить рекламу детских и подростковых товаров.

Запретить любую рекламу в «детский прайм-тайм».

Ввести цензуру и запреты на трансляцию кинофильмов с запрещенным содержанием.

Создать Российский «Голливуд» с сотнями новых фильмов в год. Фильмы должны демонстрировать нужные модели поведения.

Запретить рекламу детских товаров в журналах.

Вернуть ВУЗы на 100% государственное финансирование.

Запретить платное обучение.

Принимать в ВУЗы только необходимое количество способных ребят.

Создать рабочие места для 91% молодежи. Например, строить дороги, дома и т.д. за государственный счет.

Необходимо ввести цензуру и отделить Рунет от Интернета.

Автор: Грезин Андрей Юрьевич

Источник: nstarikov.ru