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Династия Шереметевых: любовь и политика/Егор Яковлев

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Приглашаем на экскурсию в Шереметевский дворец! Егор Яковлев рассказывает о жизни и деятельности представителей известного рода; о влиянии, которое они оказали на ход отечественной истории и о событиях, происходивших во дворце после 1917-го года.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RFNYX6pKo-I
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