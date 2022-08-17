Династия Шереметевых: любовь и политика/Егор Яковлев
Приглашаем на экскурсию в Шереметевский дворец! Егор Яковлев рассказывает о жизни и деятельности представителей известного рода; о влиянии, которое они оказали на ход отечественной истории и о событиях, происходивших во дворце после 1917-го года.
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