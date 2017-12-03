Участники костюмированного придворного бала-маскарада в Зимнем дворце. Санкт-Петербург. Российская империя. 1903 год. (в дальнейшем пригодилось …)

Костюмированный бал, состоявшийся в Зимнем дворце 11 и 13 февраля 1903 года — знаменитый маскарад, во время которого вся знать Российской империи присутствовала в чрезвычайно роскошных костюмах «допетровского времени». Эти костюмы дошли до нашего времени запечатленными в фотографиях, которые являются ценным историческим источником. До настоящего времени этот бал остается самым известным праздником в Санкт-Петербурге времени царствования Николая II.

Бал, устроенный к ознаменованию очередной годовщины, 290-летия, дома Романовых, состоялся по окончании Рождественского поста и проходил в два этапа: 11 февраля 1903 года состоялся Вечер, а 13 февраля непосредственно сам Костюмированный бал.

11 февраля гости собирались в Романовской галерее Эрмитажа, затем, шествуя попарно, приветствовали императорскую семью, совершив так называемый «русский поклон». Следом состоялся концерт в Эрмитажном театре, со сценами из оперы Мусоргского «Борис Годунов» (исполняли Фёдор Шаляпин и Медея Фигнер), из балетов Минкуса «Баядерка» и Чайковского «Лебединое озеро» в постановке Мариуса Петипа (при участии Анны Павловой). После спектакля в Павильонном зале танцевали «Русскую». За ним последовал праздничный ужин, проходивший в Испанском, Итальянском и Фламандском залах Эрмитажа. Завершился вечер танцами.

13 февраля 1903 года состоялась вторая (основная) часть бала. Все участники нарядились в костюмы эпохи царя Алексея Михайловича. Так, например Николай II был одет в костюм царя («выходное платье царя Алексея Михайловича»: кафтан и опашень золотой парчи, царская шапка и жезл — ныне хранится в Оружейной палате), а императрица Александра Фёдоровна в костюм царицы Марии Ильиничны. Придворные дамы были одеты в сарафаны и кокошники, а кавалеры появились в костюмах стрельцов или сокольничих. Среди 390 гостей присутствовали назначенные императрицей 65 «танцующих офицеров», также в одежде стрельцов или сокольничьих XVII века.

Танцы проходили в Концертном зале Эрмитажа (придворный оркестр также был одет в древнерусские костюмы), и продолжались до часа ночи. Общие вальсы, кадрили и мазурки начались после исполнения специально подготовленных трёх танцев: русского, хоровода и плясовой под руководством главного режиссёра балетной труппы Аистова и танцовщика Кшесинского. В «русском» участвовали 20 пар, и солировали великая княгиня Елизавета Фёдоровна и княгиня Зинаида Юсупова. (Балу предшествовала генеральная репетиция 10 февраля 1903 года). Ужин сопровождался знаменитым Архангельским хором.

После окончания по пожеланию императрицы участники были запечатлены лучшими фотографами Санкт-Петербурга (в снимках «Боассонна и Эгглера», «Рейссерт и Фличе», «Левицкий и сын», «К. Е. фон Ганн и Ко», Д. Асикритова, А. Ясвоина, Л. Городецкого и Е. Мразовской, Д. Здобнова, Ив. Войно-Оранского, Ренца и Ф. Шрадера, и других), которые создали одиночные портреты и групповые фотографии участников. В 1904 году по заказу Императорского двора в Экспедиции заготовления государственных бумаг был выпущен специальный подарочный «Альбом костюмированного бала в Зимнем дворце», содержавший 21 гелиогравюры и 174 фототипий. Экземпляры распространялись за определенную плату с благотворительной целью в первую очередь среди участников бала.

Также, в этих же костюмах некоторые гости появились на балу во дворце Шереметева, который состоялся 14 февраля того же года. Кроме того, подобный бал à la russe имел место 20 годами ранее, 25 января 1883 года во дворце Владимира Александровича и Марии Павловны; и 1894 году во дворце Шереметьевых.

Костюмы для бала создавались заранее по специальным эскизам художника Сергея Соломко и с привлечением консультантов и стоили целые состояния. Современники также отмечают огромное количество драгоценностей, которыми были осыпаны гости.

Несколько костюмов, в которые были одеты участники этих празднеств, сохранились в фондах Эрмитажа. Они поступили в музей из различных источников: из дворцов, принадлежавших членам императорской фамилии (Зимнего и Ново-Михайловского), из особняков петербургской знати (Юсуповых, Голицыных, Бобринских).

Источник - < ![CDATA[ ]]> https://vk.com/phistory?w=wall…< ![CDATA[]]>

Здесь я представляю вам краткий конспект той части учебника которая охватывает период от Александра 3 до Путина.

sterligov

8 апреля, 15:39

Это всего лишь краткое и не сильно иллюстрированное изложение основных событий составляющих причинно-следственную связь исторических событий. Все настолько кратко что это скорее оглавление заключительной части учебника истории. Нет ни времени ни сил подбирать фото, документы, детализировать происшедшее. Кому это интересно может заняться этим самостоятельно. Подтверждений изложенной позиции множество в открытом доступе. Собственно все что есть достоверного в открытом доступе это подтверждение правды. Ведь даже ложь становится понятной когда знаешь правду.

Итак, Господи Благослови.

- с 1892 года цесаревич Николай 2 два года блудит с лицедейкой-еврейкой Матильдой Кшесинской. Это его первая любовь. Все напоказ, все знают, царевичу плевать. Переоценить такую интеграцию будущего царя в еврейский мир трудно. После двух лет в обьятиях Матильды евреи становятся особо доверенными и близкими людьми для Николая 2. Впоследствии Николай даже лично принимает участие в открытии синагог в России. Спустя 25 лет именно дворец Матильды станет первым “штабом евреев большевиков”, присланных в Россию евреем Ротшильдом для принятия в управление России из рук временного правительства. (После блуда с Николаем Матильда кровосмесительно блудила с двоюродным братом Николая Андреем Владимировичем и даже прижила от него сына).

⁃ с 1910 г Столыпин прельстил наивных русских крестьян небольшими деньгами и отправил миллионы семей с насиженных мест в далекую Сибирь. Там деньги у крестьян быстро закончились, почти все быстро поразорялись, заложили банкам свои земли и превратились в рабочих для освоения подземных ископаемых сибирского региона. Столыпин резко усилил массовую “перекачку” крестьян в Сибирь. Это назвали “крестьянской Столыпинской реформой”. Затем эту “перекачку” продолжат Сталин с Молотовым. Уже не миллионы а десятки миллионов крестьян поедут в Сибирь те ми же столыпинскими вагонами но уже с вооруженным конвоем нквд.

⁃ 1913 Витте создал ФРС России, а потом эту пирамиду перенесли в США и наполнили российским золотом – получилось ФРС США.

⁃ с 1914 Кузены Вильгельм 2 и Николай 2 имитировали позиционную войну между собой. Войска сидели в окопах напротив друг друга. Прорыв за всю войну был только один – брусиловский. Заодно ученые испытали кучу оружия. Война обеспечила главное – все грядущие смены власти и династий теперь было на что списать. Война развязала кузенам руки и дала маневр. Очень выразительно на вопрос “когда закончится война?” однажды ответил Вильгельм : “Война закончится тогда когда этого пожелает мой брат Николай”.

Все это время в России пестовались и всячески поощрялись всевозможные революционные движения. Тех, кто сильно зарывался и “терял берега”, казнили. Но это были единичные случаи. В основном чиновники от самодержавия пыль сдували с революционеров. Без “революционеров” невозможно было обьяснить грядущую радикальную смену власти в России. До Александра 3 включительно революционеров не трогали потому что и у “просвещенных” государей и у революционеров была одна общая цель и общая мечта – скорейшее развитие науки и создание нового невиданного “совершенного” общества. Только предлагаемые методы и темпы были разными – революционеры требовали радикального и быстрого переустройства всего общества по лекалам ученых – недаром большинство революционеров было студентами то есть учениками колдунов-ученых. Поэтому они боролись против самодержавия которое с их точки зрения было тормозом на пути научного прогресса. Цари относились с пониманием к таким требованиям. Но отказываться от власти не желали. Но и революционеров сильно не наказывали – это был их круг, люди читавшие те же книжки и получавшие то же самое образование у тех же самых ученых. А вот у Николая 2 уже появляется дополнительная мотивация не трогать революционеров. У него уже есть конкретный план. Как и вожделенный рывок научный совершить и свою власть сохранить и даже укрепить и преумножить.

Итак, подошло время для мощной всемирной индустриализации. Ученые разработали план электрификации всей планеты. Триумвират мировой власти в лицах трех двоюродных братьев Георга 5, Николая 2 и Вильгельма 2 приняли план мега-индустриализации к исполнению. Мировая индустриализации предполагала 10-15 лет каторжных работ для сотен миллионов людей. Ответственность за моря крови брать на себя братья-короли не пожелали. Часть территории подлежали передачу в концессию евреям Ротшильдам, в том числе Россия, большая ее часть. Основные жертвы предстояло понести именно России, так как именно тут были бескрайние сибирские и уральские дикие просторы, требующие труднейшего освоения с целью добычи подземных ископаемых для нужд всемирной индустриализации. Поэтому именно для русских эти планы ученых обошлись дороже всего. Именно поэтому с тех пор Россия сырьевая держава.

⁃ В октябре 1915 г Георг 5 ломает себе тазобедренную кость в результате падения с лошади во время посещения Бельгии и становится калекой. Перед Николаем вторым открывается перспектива править одному вместо двоих – уникальное сходство Георга и Николая дает эту уникальную возможность.

- 16 декабря 1916 г Убийство Распутина очень близким человеком Николая 2 князем Юсуповым. Распутина при грядущем развитии событий был обречен. Его пришлось убрать ,потому что он бы наверняка понял что вместо царской семьи появилась семья двойников и разверещался бы на эту тему. С живым распутиным обман был невозможен или как минимум очень рискован. Он был самый опасный и неуправляемый свидетель для грядущей операции. Да и гемофилия у наследника закончилась – ведь это болезнь подростковая.

⁃ 2 марта 1917 г Начало основной фазы передачи России в столетнюю концессию Ротшильдам. Николай 2 из Ставки, где он был в роли главнокомандующего, отправился на некую станцию Дно в глухих лесах Псковской губернии. Он знал, когда и куда он поедет, потому что одновременно на эту глухую станцию прибыла группа депутатов Думы из Петрограда. На станции Дно депутатам была передана левая неоформленная бумажка с текстом об отречении царя от престола, и депутаты поехали обратно в Питер и опубликовали «отречение». А отрекшийся государь вернулся в Ставку к своим офицерам и солдатам, к целой армии.

Там он пишет такой приказ:

«В последний раз обращаюсь Я к вам, горячо любимые Мной войска. После отречения Моего от Престола Российского» власть передана временному правительству, по почину Государственной думы возникшему. Да поможет ему Бог вести Россию по пути славы и благоденствия! Исполняйте же ваш долг, защищайте же доблестно вашу великую Родину, повинуйтесь временному правительству, слушайте ваших начальников, помните, что всякое ослабление порядка службы — только на руку врагу. Твердо верю, что не угасла в ваших сердцах беспредельная любовь к чашей великой Родине. Да благословит вас Господь и да ведет вас к победе Св. Великомученик и Победоносец Георгий!»

НИКОЛАЙ

Ставка, марта 8-го дня (ст. ст.) 1917

Если бы «отречение» в Псковском лесу было вырвано у царя силой или обманом, то все это можно было мгновенно обнулить. Вооруженного ресурса у царя-главнокомандующего для этого было более чем достаточно. Но вместо этого Николай немедленно выпускает приказ по армии свято повиноваться новому Временному правительству. Ещё Временного правительства нет, а Николай уже в курсе, что оно будет и приказывает всей армии ему повиноваться не за страх, а за совесть. То есть тот, кому армия давала присягу, извещает солдат и офицеров, кому теперь он велит повиноваться. Таким образом, произошла и гражданская, и военная передача власти. Ненасильственная и подготовленная. Ангажированные историки назвали эти два дня «свержением царской власти». После возвращения в Ставку Николай II проводит полдня в обществе своей матушки и после этого отбывает в Лондон, где его уже ждет семья. Далее в роли царя в России выступает двойник. А в роли семьи царя сборная семья двойников. О том что у царской семьи были сборные семьи двойников еще до революции упоминал в своих воспоминаниях глава “охранки” генерал Джунковский.

⁃ 8 марта 1917 г из ставки в Царское село уже без привычного конвоя отправляется двойник царя, а в Царском селе его ждет сборная семья двойников. Перед этим происходит замена абсолютно всего конвоя и охраны в Царском селе. Всех ,кто лично знал Николая 2, удаляют, а на их место ставят преданных офицеров-монархистов, обласканных в свое время Николаем через награды и пожалования, но никогда с ним лично не общавшихся. Эти люди были готовы отдать жизнь за царя, и именно они охраняли семью двойников и в Царском селе и далее в их путешествии вплоть до Тобольска. Конечно они были абсолютно уверены в том, что это настоящая царская семья. Конвой подчинялся не Керенскому, а “царю”. Даже Керенский мог увидеть “царя” только с разрешения конвоя. А “царь” подчинялся сотрудникам Ми-6, таким ка преподаватель царских детей Чарльз Гиббс. Гиббс через “царя” приказывает конвою разделить семью чтоб они общались как можно меньше. Видимо что то бросалось в глаза охранникам. Никто не посещает “царя” с марта по август!!! Хотя во власти “царя” принимать всех кого не пожелает, ведь охрана подчиняется ему. Обратите внимания на все известные фотографии “семьи” этого периода. “Поднадзорные” сидят или лежат развалившись по-хозяйски, а “тюремщики” стоят перед ними исключительно по стойке смирно.

⁃ Начиная с марта 1917 Ротшильды мобилизуют всякий еврейский сброд в Америке и Европе и отправляют его в Петроград для создания уже постоянного правительства России и принятия власти над концессией “Россия” от Временного правительства. Пароходом из Нью-Йорка в Россию плывет Троцкий с толпой американских русскоязычных евреев, а поездом из Европы едет Ленин с бандой евреев европейских. Одновременно прибывают дополнительные кураторы от Ми-6 из Лондона Локкарт, Робинсон, Рейнштейн и Томпсон со товарищи. Первое пристанище им предоставляе еврейка Кшесинская в своем дворце, подаренном ей ее любовником Николаем 2-м. Все евреи будущего советского правительства прямиком с ж/д вокзалов или морского порта едут к ней во дворец. Там для них и кров и стол и рабочее место. Напоминаю кто забыл, Матильда первая любовь Николая.

⁃ 17 июля 1917 в Лондоне королевским указом “отменяется” Саксен-Кобург-Готская династия и обьявляется о том, что отныне английский престол занимает “Виндзорская династия”. Вообще такой династии никогда не было. Виндзор – это название замка в Англии, где провели часть детства и Георг 5, Вильгельм 2 , Николай 2 и Алиса, его жена. Таким образом “Виндзорская династия” стала неким единым объединённым названием трех династий правивших миром до этого, как бы названием общего мирового престола и общей мировой власти Саксен-Кобург-Готов, Гольштейн-Готторпов и Гогенцоллернов.

- Август 1917 сборная царская семья двойников отбывает на Урал поездом “красного креста” (“красный крест” – это известное прикрытие спецслужбы его королевского величества Ми-6) в сопровождении высокопоставленного английского разведчика Чарльза Гиббса и под охраной преданного “царю” конвоя. (После исчезновения семьи двойников Гиббс некоторое время возглавляет секретку! у Колчака – это свидетельствует о том, что он кадровый английский разведчик). Во всех города на пути следования встречи и обеспечение “царской семьи” происходит по всем нормативам дореволюционной России. Под них сразу освобождается дворец губернатора и все окрестные здания для сопровождающих лиц, обслуживающего персонала и царского конвоя.

⁃ 26 октября 1917 г Временное правительство мирно передает власть уже сформированному постоянному еврейскому правительству Ротшильда – Ленину, Троцкому, Сталину (так называемая “советская власть”), действующих под непосредственным надзором комиссаров из Лондона. Все члены временного правительства арестовываются в Зимнем дворце и буквально через несколько часов отпускаются на свободу. Кто пожелал уехал за границу, остальные влились в правительственные органы советской власти. С этого дня начинает свой отсчет столетний срок концессии Ротшильдов – начинают править присланные ими люди.

- 11 марта 1918 г – Война больше не нужна. Заключается мир с Германией. Чтоб солдаты быстрее отправлялись по домам и не представляли угрозу для новой еврейской власти одновременно с декретом о мире выходит декрет о земле – дурачки солдаты-крестьяне бегом бегут домой, чтоб не опоздать к дележу земли.

⁃ август 1918 г По дополнительному соглашению к Брестскому мирному договору безо всяких дополнительных требований со стороны Германии советские главные евреи вывозят весь золотой запас России в Германию Вильгельму 2. Можете себе представить евреев которые жаждут отдать эшелон с чистым золотом кому то заграницу? Это может быть только выполнение приказа грозного хозяина.

⁃ 17 июля 1918 г на Урале происходит имитация убийства двойника царя. И он и вся сборная семья двойников развозится офицерами английской разведки в разные стороны с последующей эвакуацией заграницу. Двойников царской семьи не убивали не из-за гуманности, а чтоб не осталось трупов для последующей идентификации и разоблачения подмены. Доподлинно известно как вывозили двойника царевича Алексея. Его вывозил через Китай и Австралию сам Чарльз Гиббс. Сначала с паспортом сироты Георгия Павельева а потом вообще с фамилией Гиббс в результате усыновления юноши Чарльзом Гиббсом для оотбытия в Австралию из Китая. Вот сделанное в Харбине для Лондона отчетное фото Гиббса с “Алексеем”.

⁃ 9 ноября 1918 Вильгельм 2 отрекается от престола и отбывает в свой дворец в Голландию, передав власть временному немецкому правительству во главе со своим старым другом Гинденбургом. С Вильгельмом в Голландию отбывает целый поезд с сокровищами второго рейха и с российским золотым запасом переданным Троцким и Лениным (остатки золотого запаса России вскоре уже через Сибирь вывезет в Англию “убитый и утопленный” Колчак – помните пропавшее “золото Колчака”. Обычно забывают о том что и Колчак пропал вместе с золотом. Его трупа никто никогда не видел. Значительная часть золота была вывезена еще до революции для обеспечения ФРС США. Так что ничего из своих сокровищ в России Гольштейн-Готторпы не оставили. Потом еще долго будут вывозить всякие картины и скульптуры, книги и ювелирные изделия. Это поручат Соросу а изготовление копии вывезенного – Грабарю)

Гольштейн-Готторпы еще долго опасались ,что план сорвется и долго оставляли возможность заднего хода – отсюда жалкая неправдоподобная бумажка об отречении и невнятная информация об убийстве царя – то ли отрекся то ли подделка, то ли убили ,то ли не убили. Мало ли что, вдруг кто там неплановый у Троцкого с Лениным власть над Россией отнимут – тогда опять появится Николай. Весь в белом. И вновь займет престол обьявив отречение подделкой, а свое убийство и подавно. Но все устаканилось. Советская власть установилась прочно. Царя и семью обьявили убитыми “мучениками”.

В России бушует гражданская война. Ряд лиц, искренне не понимавших что произошло, пытаются скинуть евреев и взять власть в России. Всем им “помогает” английская разведка. Обе стороны конфликта под полным контролем англичан. Вот что значит спецслужбы, рыцари плаща и кинжала. Кукловоды играют в куклы. Английского офицера Колчака так вообще прислали из Америки с целым английским штабом и обьявили его “верховным правителем России”. Вся гражданская война – это “советские” евреи Ротшильдов против “системной подконтрольной оппозиции”, подконтрольной англичанам. Исход гражданской войны был предрешен. Задача поставленная спецслужбам его величества короля английского была блестяще выполнена – власть над Россией схранилась прежней в лице “убитого” Николая 2 сидящего в Лондоне, с новыми управляющими в Москве в виде советского правительства евреев – ставленников Ротшильда, который сам оставался в Лондоне под рукой и под полным контролем Николая 2 и его спецслужб.

Все в целом идет по плану. В России начинаются жесточайшая коллективизация и садистский Гулаг, одновременно в США многолетние изнурительные неоплачиваемые общественные работы в рамках “всемирной депрессии”, в Европе и общественные работы за похлебку и концлагеря Гитлера. Индустриализация мира в разгаре. Строятся шоссе, роются шахты, насыпаются плотины – ученые руководят всем процессом.

⁃ 1928 г Начало коллективизации.

- С того же 1928 года начинаются три предвоенные пятилетки – собственно индустриализация.

⁃ 1924 -1953 гг. – Наполнение ГУЛАГа рабочей силой. Все планы по раскулачиванию, а также по количеству и адресной отправке врагов народа на стройки индустриализации спускаются на Лубянку из советской академии наук. Создаются “шарашки” из колдунов-ученых, прикрепленные к лагерям для непосредственного руководства строительством обьектов народного хозяйства.

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⁃ 20 января 1936г. Эдуард 8 наследует престол Англии. По начальной договоренности он должен отречься от престола в пользу Алексея, но Эдуард тянет. Отречение происходит только на 325 день!!! после вступления Эдуарда на престол. Что интересно, коронация Эдуарда за столько времени так и не произошла. Окружение Николая 2, а потом и Алексея сохранило верность Гольштейн-Готторпам и заставило Эдуарда 8 выполнить обязательства перед родней и братьями по ложам.

⁃ 10 декабря 1936 г Эдуард 8 наконец отрекается от престола. Его отправляют на материк под надзор в замок Ротшильдов где он находится под присмотром до самой коронации Алексея 2 (“Георг 6″)

⁃ 11 декабря 1936 г На английский престол садится Алексей Гольштейн-Готторпский сын Николая 2 (“Георг 6″).

Но тут вдруг форс мажор. Один из наследников взбрыкнул. Сын Георга 5 Эдуард, отрекшийся в соответствии с начальными договоренностями от английского престола в пользу Георга (сына Николая 2 Алексея), окончательно взбунтовался и отправился к Гитлеру с предложением вернуть ему престол силой оружия. Гитлер согласился поддержать Эдуарда и начал войну с Англией. Весь мир элит разделился на два лагеря: сторонники Эдуарда Саксен-Кобург-Готского и сторонники Георга (Алексея) Гольштейн-Готторпского. Оба – “Виндзоры”. Сталин сначала поддерживал своих хозяев из Лондона. Потом вступил в сговор с Гитлером, а потом опять переметнулся на сторону Лондона. И уже вместе с Рузвельтом и Черчиллем уничтожил Гитлера. Эдуард 8 проиграл. Английский, читай мировой престол, сохранил за собой Алексей Гольштейн-Готторпский (Георг 6). Хронологически это было так:

⁃ В октябре 1937 года вашей эры Эдуард 8 с супругой уже после отречения от престола прибывают к Гитлеру в Германию, и их встречают как “их величеств”. В Нюрнберге сверхбогатый королевский прием для всех аристократов Саксен-Кобург-Готской династии и некоторых представителей династии Гогенцоллернов, где Эдуарду 8 воздаются королевские почести и все дамы делают реверансы жене Эдуарда, таким образом, публично признавая ее королевой. Это уже открытый бунт.

⁃ Сталин вступает в сговор с Гитлером на стороне Эдуарда 8 против Алексея (“Георга 6″). Мотивация Сталина и Гитлера понятна – они всего лишь ставленники и внешние управляющие даже не английских королей, а всего лишь ростовщиков Ротшильдов. А в случае победы над Георгом и возврата престола Эдуарду 8 сам новый английский король становится уже ИХ ставленником. При этом Гитлер все время пытался обмануть и предать Сталина, а Сталин пытался обмануть и предать Гитлера. Кстати, у настоящего Георга 5 никогда не было сына по имени Георг. У него был сын Альберт. И куда он делся неведомо. По официальной версии он типа переименовался в “Георга” в честь папы уже при восшествии на престол. Удивительным образом не сохранилось никаких детских фотографий Альберта-Георга при том, что детских фото Эдуарда 8 или Алексея Гольштейн-Готторпского сотни, если не тысячи. Это не косвенное, а прямое доказательство подмены физического лица.

-Рокфеллеры сделали савку на Эдуарда и вступили в альянс с Гитлером. Их мотивация тоже понятна. Рокфеллеры метят на место Ротшильдов в мировой финансовой иерархии.

- Сталин полностью уничтожает советскую внешнюю разведку, в основном еврейской национальности, которые работали в плотной связке с людьми Ротшильда и под контролем ми-6. Сталину уже нужны свои спецслужбы независимые от Ротшильдов.

Эдуард 8 ведет себя как трус. Гитлера и Сталина втянул в конфликт, а сам ни вашим ни нашим.

В 1940 вашей эры Гитлер обращается ко всем европейским странам с предложением о примирении. Он готов вывести немецкие войска изо всех оккупированных территорий, кроме исконно немецких Австрии, части Чехословакии, части Польши и Эльзас-Лотарингии и выплатить компенсации всем пострадавшим от действий Германии странам. Все мирные инициативы Германии сорваны срочно начавшимися односторонними бомбежками немецких городов английской авиацией. Только через два месяца после начала налетов английской авиации Гитлер в ответ начинает бомбить Лондон. Причем очень недолго. Английский король не желает примирения. Предатель Гитлер приговорен.

Черчилль арестовывает и сажает в тюрьму более 2000 английских аристократов Саксен-Кобург-Готской династии, династии Гогнцоллернов и других сторонников Эдуарда 8. Никого не казнят и не пытают, но из английских тюрем они выйдут только после окончания второй мировой.

⁃ Май 1941 – полет Рудольфа Гесса в Англию. Гитлер уверяет Англию в том, что он не собирается на нее нападать и заверяет, что он нападет на Сталина. Черчиль извещает Сталина о грядущем нападении Гитлера.

⁃ В это же время в мае Гитлер шлет гонца и к Сталину. Гитлер обещает Сталину напасть на Англию и не нападать на Сталина. Сталин верит и ждет. Чтобы после нападения Гитлера на Англию всей мощью ударить ему в спину и освободить от Гитлера всю Европу и главное искупить свою временную слабость и выступить в роли спасителя Алексея 2 (“георга 6″) от Гитлера. Для этого на границе с Германией Сталин сосредотачивает практически всю советскую армию. Счет до победоносного освободительного похода до самой Атлантики идет на дни.

⁃ Гитлер вместо обещанного десанта в Англию (операция “Морской лев”) неожиданно для Сталина наносит массированный удар по узкой приграничной полосе СССР, где битком набиты советские войска и техника ,и буквально за несколько дней уничтожает все, что несколько лет ударными темпами и страшными жертвами ГУЛАГа производила вся промышленность СССР. Миллионы советских солдат и офицеров уничтожены, взяты в плен или окружены. Сталин первые часы отказывается верить в вероломное нападение своего союзника и надеется, что это всего лишь провокация проанглийский настроенных немецких генералов. Если бы Гитлер неожиданно не сжег сверхмощную советскую армию 22-23 июня, то освобождение Европы от Гитлера длилось бы не четыре года, а пару месяцев.

Далее четыре года Сталин, Черчилль и Рузвельт под общим руководством “Георга 6″ гасят Гитлера. Сталину приходится мучительно долго по новой производить все то, что было сожжено на советско-германской границе за несколько дней в июне 41-го.

⁃ Эдуард 8 отправлен Черчиллем в ссылку подальше от Гитлера в карибский бассейн. Эдуард послушно отбывает на пассажирском лайнере. продолжает вести себя как последний трус. Гитлер подвисает в воздухе. И Эдуард и Гитлер теряют всякую поддержку мировых элит.

⁃ 1941-1945 Сталин исправляется в глазах английского короля. Не жалеет ни сил ни средств на разгром своего бывшего подельника.

⁃ 1943 год на конференции в Тегеране на третий год войны Черчилль от имени Алексея 2 (“Георга 6″) вручает рыцарский меч Сталину как награду за защиту английского трона от Гитлера. Сталин публично преклоняет колени перед Черчиллем. Как вассал перед посланцем господина. Отныне Сталин – маршал. Впоследствии это место из видеохроник вырезано. Нарезка замаскирована под вспышки фотоаппарата.

⁃ Окончание второй мировой. Гитлер разгромлен. Эдуард 8 посрамлен. Мировая власть осталась в руках Алексея 2 (Георга 6). Все враги английского короля ползут к нему на коленях. Часть казнят. С остальных, таких как Рокфеллеры, король берет огромные контрибуции. Сталин претендует на повышение статуса – ведь именно ему подконтрольная территория самые большие потери в защите мирового господства Гольштейн-Готторпских. Верх его амбиций это подчиняться напрямую королю, а не Ротшильдам. Но изменение статуса невозможно. Король считает, что достаточно того что под внешнее управление Сталину отданы дополнительные территории восточной Европы, те страны, элиты которых поддержали бунт Эдуарда и Гитлера.

- 1947 г Сталин выходит из под контроля Ротшильдов. Начинается “холодная война”. СССР начинает вести независимую от бывших хозяев политику и проявляет самостоятельность вплоть до самой смерти Сталина. Независимость Сталина зримо проявляется в полном запрете евреям находится в составе уже не только разведывательных но и внутренних советских спецслужб, и, главное, в отказе принимать доллар в качестве денег не обеспеченных золотом. Отныне именно доллар является главным инструментов мировой власти “Виндзоров”. Кто принимает доллары в оплату за все, тот вассал Лондона, кто не принимает, тот враг. Владельцы ФРС США – Виндзоры. Военная мощь “Виндзоров” соредотачивается на территории США – так по честному и называют “роль мирового жандарма”. Всего лишь “жандарма”.

Дальше пока совсем кратко, некогда писать:

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Англия делает ставку на Берию.

1 марта 1953 г Берия сыплет Сталину яд. Сталин умирает.

⁃ Внешним управляющим России назначается Берия и незамедлительно начинает политику возвращения России под руку главных концессионеров – Ротшильдов.

Апрель 1953 г Хрущев убивает Берию и продолжает политику холодной войны, то есть политику независимого правления начатую Сталиным.

⁃ Период независимой власти Хрущева и Брежнева. Холодная война.

⁃ Приход к власти Андропова. Андропов разворачивается обратно под власть Англии.

⁃ Ставленник Андропова – Горбачев. Конец холодной войны. Ротшильды получают обратно свою концессию. Доллар признается основной расчетной единицей и для России.

⁃ Ставленник Андропова – Ельцин.

Столетняя концессия Ротшильдов над Россией истекает 26 октября 2017 г