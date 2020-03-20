Романовы, Колычевы, Шереметевы. Схема родословия.

Главным символом его власти была палка с тремя загнутыми концами, в виде трезубца.

Жрецам Криве, стоявшим рангом ниже, сам Криве-Кривейто жаловал палки с двумя кривулями в виде двузубца. Таким образом, тамга в виде трезубца свидетельствовала о происхождении её владельца из рода, обладавшего высшей властью.

Старший сын Ольгерда и витебской княжны Марии Ярославны:

Андрей (Вигунд) Александрович (Ольгердович) Кобыла Беззубец (1325-1399гг.) князь псковский и полоцкий. В 1341 году был крещен в Пскове в Троицком соборе. Имя в крещении неизвестно. Княжил в Пскове: 1341-1348; 1377-1385; 1394-1399. Князь полоцкий: 1342-1377; 1381-1387; 1393-1399.

В 1341 году прибыл в Псков со своим отцом Ольгердом и дядей Кейстутом. По просьбе псковичей, рассчитывавших на помощь в борьбе с Ливонским орденом, поставлен во Пскове на княжение. В 1342 году стал князем в более богатом Полоцке, на родине матери, но продолжал управлять и Псковом, назначив туда наместником Георгия (Юрия) Витовтовича.

Андрей Александрович исторически известная личность, он является героем Куликовской битвы. В некоторых полоцких документах и большинстве московских документах, Андрей именовался «Великим князем».

В 1349 году псковичи отказали от княжения у себя Андрею Ольгердовичу за то, что он не жил у них, а присылал только наместников своих. Впоследствии он вновь княжил в Пскове (много информации о жизнедеятельности Андрея Ольгердовича изложено в труде Е.А. Болховитинова «История княжества Псковского»).

В 1377 году Андрей перешёл на службу в Московское княжество, заключив договоры с Великим князем Дмитрием Ивановичем и с Владимиром Андреевичем Серпуховским, женой которого была сестра Андрея — Елена Ольгердовна. Жизнь Андрея была наполнена бурными событиями, которые происходили на территориях: Великого Литовского княжества, Великого Московского княжества, Псковского, Новгородского, Полоцкого и др. княжеств. Погиб Андрей в битве с татарами Тимур-Кутлука на реке Ворскле в 1399 году.

Определённый интерес вызывает выдержка из труда Е.А.Болховитинова : «В самое то время (1347 год) , когда псковичи ходили на помощь новгородцам, лифляндцы, зашедши от реки Нарвы, опустошили псковские селения, подошли под самый Псков, выжгли Завеличье и вышли к Изборску, оставив следы разорения повсюду; а князь их Андрей Ольгердович, не заботясь о том, жил в Полоцке. Для этого -то в следующем, 1349 году они отказали и ему от княжения у себя и семь лет управлялись своими посадниками, а затем начали принимать к себе разных пришлых князей, между коими опять у них был и Андрей Ольгердович. Но все они мало делали им пользы, и они вынуждены были прибегать с просьбами о защите то к новгородцам, то в великому князю Московскому. Наконец, когда по свержении татарского ига великий князь Московский начал приходить в силу и распространять власть свою на все удельные российские княжества, а князь Андрей отрёкся в 1399 году за себя и сына своего от княжения Псковского, то они начали просить себе князей уже у Московского великого князя, предаваясь ему в главное покровительство, а потому он начал именовать Псков своей вотчиной, и с сего времени начался третий важнейший период их псковского княжения.» (стр.59-60).

Бездействие Андрея по отношению к врагам Пскова, а также его отречение за себя и сына своего (прим.автора: Ивана) от Псковского княжения, могли послужить основанием для приближённого к нему боярского круга, чтобы называть Андрея «Беззубцем». Псковские бояре понимали скрытые для них угрозы при смене вышестоящей власти.

Прозвание «Кобыла» могло возникнуть традиционным способом: либо по названию реки, на которой имелись землевладения, либо по названию населённого пункта (волости, земли, уезда и т.п), связанного с жизнедеятельностью князя. Примеры: р.Копысь — Копыльский — Копыла; р.Велья — Вельяминовы; р.Воронач — Воронцовы; р.Гвоздянка — Гвоздь Патрикеев; р.Мисерва — Вассиан Мисюрь; р.Колочь — Колычевы; р.Шуя — Шуйские; р.Лада — Ладыгины; р.Друя — Друцкие; р.Вревка — Вревские; г.Случеск — Слуцкие; г.Волынск — Волынские; г.Бельзск — Бельзские; г.Ржевск — Ржевские; г.Стародуб — Стародубские; г.Шуя — Шуйские; г.Холм — Холмские.

По реке Великой со стороны Литвы есть три крепости: Коложа, Велье и Воронеч (Е.А.Болховитинов стр.22), отсюда также могли образоваться: Колычевы, Вельяминовы,

Воронцовы, Воронецкие. «Со стороны эстляндцев псковичами основана была в 1424 году на восточном берегу озера Чудского крепость Гдов; в 1462 году на том же берегу, ещё ближе к Пскову, - другая, названная «На Озорице», а в 1462 году — там же и третья под именем Кобылье, или Кобылинская.» (Е.А. Болховитинов «История княжества Псковского» стр.23).

«Уездные города, или пригороды псковские, упоминаются в поздние времена, хотя, вероятно, были они с самого начала расселения кривичей под названием городищ, или сходбенных мест.» (Е.А. Болховитинов «История княжества Псковского» стр.20).

Из этого следует, что во время княжения Андрея Александровича в Пскове, видимо, уже существовало городище «Кобылье» или «Кобылинское». От этого городища Андрей Александрович (Ольгердович) и мог получить прозвание «Кобыла».

«В 1557/1558г. Василий Константинов сын Сухово-Кобылин получил в кормление г.Кобылье Городище в Псковской земле...» (О.И.Хоруженко «Герб в практиках...» стр.239).

Нельзя обойти молчанием и древнее Полоцкое княжество. На востоке его существовали Кобылинские земли и Кобылинское болото, относящиеся к Гомейской (Гомельской) волости. На юге, значительно выше Клецка и Слуцка, ближе к излучине р.Неман, был город Копыль.

(В.Н.Темушев «На восточной границе Великого княжества Литовского» стр. 176, 183, 227, карты №№ 1, 20, 28 . Карта № 28 — Копыль). Землевладельцы этих районов также могли получить прозвания «Копыла», позже записанные как «Кобыла».

Мог ли Андрей Александрович (Ольгердович) сопровождать в Москву тверскую княжну — невесту Симеона Ивановича Гордого? Во-первых, необходимо напомнить то, что Симеон Гордый в первом браке был женат на дочери Гедимина Анастасии (Августе (1333г.), тёте Андрея Александровича (Ольгердовича), (сестре отца), с которой Симеон прожил 12 лет. К моменту смерти тёти, Андрею было около 20-22 лет. С 1341 по 1348 года Андрей был князем Псковским и Полоцким. С высокой степенью уверенности можно полагать, что Симеон Гордый хорошо знал Андрея.

Симеон Иванович Гордый был потомком Александра Невского: Александр Невский - Даниил Александрович — Иван Данилович Калита — Симеон Александрович Гордый.

Но как нам известно из исторических исследований, литовские князья, потомки Александра Невского, и князья тверские, полоцкие находились в родственных связях. Ещё Александр Ярославич (Невский) был женат на полоцкой княжне Александре. Это было обусловлено тем, что на начальном этапе, в X-XIII вв., древней Руси главными центрами русской земли были: Киев, Полоцк и Новгород. Позже Киев стал терять свои позиции и привлекательной становится Тверь. Тверское княжество издревле было очень большим территориально и значимым в политическом, экономическом и военном вопросах. Тверь претендовала на то, чтобы стать центром всех восточных славян. Именно этим и обусловлено сращивание вышеуказанных великокняжеских кланов.

У Н.М.Карамзина в «Истории государства Российского» на стр.325 находим: «Дмитрий Михайлович, прозванием Грозные Очи (прим: тверской), смелый пылкий, имел только 27 лет от рождения; женатый на дочери князя литовского, Гедимина...». Дмитрий Михайлович родился 15 сентября 1299 года. В 1320 году женился на Марии, дочери великого литовского князя Гедимина ( Александр Мясников «Рюриковичи и смутное время» стр.226). В 1326 году был казнён по решению хана Узбека.

В 1242 году новгородский князь Александр Ярославич (Невский) (1220-1263гг) разбил ливонских рыцарей на льду Чудского озера. Перед этим, в 1241 году, освободил Псков, входивший в Новгородское княжество, от ливонских рыцарей.

Обращаясь к псковичам, просил «...помнить оказанное им благодеяние, примолвил выразительные слова, записанные во Псковской летописи: «Се же вам глаголю, - сказал он, - аще кто из наследник моих и племенник прибежит в печали, или тако жить придет в Плесков, и не примете его, или не почтете его, и наречетесь вторая жидова». Псковичи, действительно, не забыли этого завещания, и когда Александров брат Андрей Ярославич в 1252 году согнан был татарами с великого княжения Владимирского, то дали ему они у себя убежище и для большей безопасности отпустили к лифляндским рыцарям, а по другим летописям — якобы в Швецию, и князем у себя во Пскове оставили другого его брата — Ярослава Ярославича Тверского, через три года от них перешедшего в Новгород.» ( Е.А. Болховитинов «История княжества Псковского» стр.56).

«По отъезде Ярослава псковичи в 1258 году приняли к себе Александрова сына, Новгородского князя Василия.. По смерти Александровой в 1263 году псковичи приняли к себе на княжение племянника его Святослава Ярославича, сына княжившего у них Ярослава Ярославича; а после него в 1260 году избрали вышедшего к ним из Литвы князя Доманта, который женился на внучке Александра Невского, дочери сына его Дмитрия Александровича. После Доманта предоставили они княжение сыну его Давиду.

После него в 1327 году приняли они к себе на княжение убежавшего от татар Тверского великого князя Александра Михайловича, внука Ярослава Ярославича, и после него в 1339 году — сына его Всеволода Александровича. Таким образом, Псковское княжение оставалось около 100 лет в роде Александровом. ...Один только Домант неотлучно княжил у них 33 года.» ( Е.А. Болховитинов «История княжества Псковского» стр.57-58).

С XI до XV века Псковские земли входили в состав Новгородских земель.

«1331...литовский великий князь Гедимин, желая распространить своё влияние от Полотска и до северных российских княжеств, ...вынудил у них обещание дать Новгородской области удел княжества Наримунду, сыну его, и договором с ними назначил ему под видом защиты от соседей и управление пограничные города Ладогу, Ореховец, Корелу и половину Копорья, в отчину и в дедину, то есть в потомственное владение. Поэтому в 1333 году и прислал он туда на княжение упомянутого сына своего.» ( Е.А. Болховитинов «История княжества Псковского» стр.424).

«...со времени княжения великого князя Иоанна Даниловича Калиты, а именно с 1334 года, вовсе уже (прим: псковичи) не имели князей русских и тщетно усиливались защитить свою вольность то принятием к себе литовских князей, то самоуправным противоборством московским великим князьям. В 1341 году выехал из Пскова в Новгород последний рода Александрова князь Всеволод Александрович.» ( Е.А. Болховитинов «История княжества Псковского» стр.58).

Псковичи за помощью и защитой обратились к Ольгерду, великому князю литовскому, а потом приняли к себе на княжение сына его Андрея. Однако этот князь проживал более в Полоцке и чаще управлял посредством наместников своих. В 1347 году (обратим внимание на год, когда невесту Симеона Гордого сопровождали в Москву) шведский король Магнус напал на северные Новгородские крепости, выгнал оттуда литовских Ольгердовых наместников. «...лифляндцы, зашедши от реки Нарвы, опустошили псковские селения, подошли под самый Псков, выжгли Завеличье и вышли к Изборску, оставив следы разорения повсюду; а князь их Андрей Ольгердович, не заботясь о том, жил в Полоцке.» ( Е.А. Болховитинов «История княжества Псковского» стр.59).

Чем можно объяснить довольно-таки странное поведение князя (в 1347 году), прямая обязанность коего защищать земли, на которые он был принят в качестве князя. Возможно, эта странность объясняется тем, что Андрея не было во Пскове и Полоцке, так как он уезжал в Москву, сопровождая невесту Симеона Гордого и находился там некоторое время. Дорога до Москвы и обратно также требовала много времени. Вся поездка могла занимать 2-3 месяца.

Дети Андрея Александровича (Ольгердовича) (Кобылы).

По некоторым ранним историческим исследованиям у Андрея было 5 сыновей: Семён, Александр Остей, Фёдор Кошка, Михаил, Иван (Хромой, Василий Ивантей).

Однако, среди бояр, подписывавших духовную грамоту Дмитрия Донского был Фёдор Свибло, который также относится к детям Андрея (см. схему родословия). То есть у Андрея

Ольгердовича было два сына с именем Фёдор, а всего 6 сыновей.

Об Андрее Ольгердовиче и его детях можно найти достаточно много информации из энциклопедий и словарей: Большая Российская энциклопедия под редакцией Ю.С.Осипова; Русский биографический словарь 1896-1918гг.; В.В.Богуславский «Славянская энциклопедия. Киевская Русь — Московия»; «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» сПБ. 1890-1907гг.

В труде А.Н. Нарбута «Генеалогия Белорусии» Москва. 1994г., а также в трудах: Горского А.А.; Кузьмина А.В.; Кучкина В.А.; Хорошкевича А.Л. и других, мы обратим своё внимание только на трёх сыновей Андрея Кобылы: Александра Остея, Фёдора Кошки и Ивана.

Александр Андреевич (Остей, Ёлка) - предок Колычевых.

После Куликовской битвы в 1382 году хан Тохтамыш напал на Москву, где воеводой был Остей (Н.М.Карамзин «История государства Российского» стр.375-377, 380-381). Поход возглавлял сам Тохтамыш. По данным Н.М.Карамзина (стр. 376) «Остея повели в стан ханский — и там умертвили».

«В залог верности и осьми тысяч рублей долгу удержал при себе (прим.автора: Тохтамыш) князя Василия Дмитриевича» (стр.377).

«Сын великого князя, Василий, со многими боярами поехав Волгою на судах в Орду» (стр.377). «Сын великого князя Василий, три года жив невольником при дворе ханском (прим: до 1385г), тайно ушёл в Молдавию, к тамошнему воеводе Петру, нашему единоверцу, и мог возвратиться в Россию только через владения польские и Литву» (стр.380).

В Литве Василий был повенчан Витовтом с его дочерью Софьей и позже обвенчался, будучи в возрасте 17 лет. (Н.М.Карамзин «История государства Российского» стр.388).

«...Сей последний (прим: Олег Рязанский) неожиданно разграбил Коломну, пленив тамошнего наместника Александра Остея...» (стр.377).

В материалах Д.И.Иловайского находим: «Олег (прим: Рязанский) до времени затаил желание мести и три года не обнаруживал никаких признаков вражды,... В 1385 г. он вдруг начал войну с Москвой внезапным нападением на Коломну. ...город был взят и разграблен; коломенский наместник Александр Андреевич Остей вместе со многими боярами и лучшими людьми отведён в плен.» (Д.И.Иловайский «История Рязанского княжества» стр.185).

Следует обратить внимание на то, что князь Василий ушёл из Орды через три года, а Александр Остей через три года был наместником в Коломне, где впоследствии у Колычевых - потомков Остея- было много землевладений. По завещанию (духовной) Дмитрия Донского (из 5 детей) Коломна с волостями была передана в удел малолетнему (17 лет) князю Василию, которого Донской объявил наследником великокняжеского достоинства.

Назначение Василия великим князем произошло с нарушением прав его дяди Владимира Андреевича Серпуховского. (Н.М.Карамзин «История государства Российского» стр.381).

Василий I был внуком Витовта. Донской передал власть Василию I без санкций Тохтамыша. Владения Василия были больше всех прочих вместе взятых.

Витовт, сын Кестутиев, «...Изгнанный Ягайлом из отечества, сей витязь жил в Пруссии у немцев» (Н.М.Карамзин «История государства Российского» стр.388). Из Пруссии московские бояре забирали невесту Василия — Софью. Витовт опекал великое княжение Василия I Дмитриевича, происходившее в окружении большинства бояр - Гедиминовичей, продлившееся 36 лет.

Рассматривая вопрос возвращения Василия Дмитриевича из Орды, интересно мнение Александра Мясникова: «...Много загадок существует с пребыванием сына Дмитрия Донского Василия в Орде и его возвращением. Одна из них, как это ни странно, связана с князем Остеем, защитником Москвы в 1382 году.

Согласно традиционной версии, после московского погрома 1382 года или во время его, князь Остей, руководивший обороной, был убит. А вскоре или одновременно из Москвы исчез сын Дмитрия Донского , Василий....

«Орда была в волжских степях. Как же это надо было петлять, чтобы попасть с берегов Волги в Москву через Литву? А встретиться с самим князем Витовтом он и вообще смог бы только в результате специальных ухищрений, ведь в это время Витовт был у тевтонов в Мальборке. Как занесло Василия из Орды в орден? Вероятно, разгадку можно обнаружить в более поздних событиях. Когда в Коломне играли свадьбу великого князя Василия I Дмитриевича с литовской княжной Софьей, то на этой свадьбе был проведён рыцарский турнир.

И одним из участников рыцарского турнира был...вполне живой Ольгердов внук, князь Остей! Или это не разгадка, а новая загадка?» (Александр Мясников «Рюриковичи и смутное время» стр.282).

А нужно ли было Тохтамышу убивать Остея? Тохтамыш желал заполучить долги с Дмитрия Донского (восемь тысяч рублей), а Витовту нужен был сын Донского для династического брака и усиления своего влияния на Москву. В истории Чехии имеется похожий пример. Для осуществления династического брака Яна Люксембургского (сына Генриха VII), из Праги выкрали дочь Вацлава II — Елишку, и Ян, таким образом, стал королём Чехии (1310г). (М.К.Любавский «История западных славян» М., Вече 2018. стр.121).

Остей приходился Витовту двоюродным племянником. Отец Остея — Андрей и Витовт были двоюродными братьями.

Дочь Тохтамыша была женой родного дяди Остея — Нариманта Ольгердовича.

Сын Тохтамыша родился и вырос в Литве, в Троках (Н.М.Карамзин. стр.444).

Надо полагать, что Тохтамыш, Витовт и Андрей Ольгердович близко общались. Возможно, что Тохтамыш хорошо знал и Александра Остея.

Именно при поддержке Витовта и Тимура Тамерлана Тохтамыш занял стол в белой Орде, а его сыновья, с помощью Витовта, возглавили Крымское ханство. Тохтамыш ведя боевые действия с Тимуром Тамерланом (после ссоры), при поражениях дважды скрывался в Литве, в 1391 и 1399 годах ( Н.М.Карамзин стр.392,397; Александр Мясников стр. 282, 284).

С позволения Витовта Кейстутовича, Тохтамыш, являвшийся ханом Золотой Орды, с 1396 по 1399 год проживал в литовском замке города Лиды. Старинный Лидский замок был построен в 1326 году ещё при Гедимине.

Тохтамыш в некоторых сражениях помогал Витовту своими войсками. Тохтамыш был союзником Дмитрия Донского в Куликовской битве. Будет неудивительным, если выяснится, что Тохтамыш был потомственным родственником литовских князей. Известно, что в своё правление Казимир Великий пригласил к себе на службу (примерно 1350- 1355гг) семь татарских царевичей (князей) («Очерк истории Волынской земли» А.М.Андрияшев 1887г.. «Книга по требованию» 2013г. стр.216). Витовт всегда действовал жёстко и расчётливо. Возможно, поэтому в 1385 году мы видим в Коломне наместника Александра Андреевича Остея, от которого и пошёл род Колычевых (прим: во Пскове была река с названием «Коломна», приток реки Ловать) (Е.А. Болховитинов «История княжества Псковского» стр. 361).

«Безопасность литовских приобретений в России требовала гибели княжения Московского, уже сильного; и Витовт, обещаясь восстановить власть Тохтамыша над Золотою Ордою, Заяицкою, Болгариею, Тавридою и Азовом, именно поставил в условие, как уверяют наши летописцы, чтобы сей хан отдал Москву Литве.» ((Н.М.Карамзин. Стр 397).

Интересно возникновение прозвания Александра Андреевича - Ёлка, Остей (не путать с Остоем).

По одной из литовских легенд, возникновение Литвы связано с приходом на их землю некоего богатыря Гелона, который избавил их от нападений людоедов (видимо, племени андрофагов).

Имя Гелон трактуется как «сын иглы» (еловый лес). По Геродоту - город Гелон был столицей многоплеменного объединения под общим названием Будины, в отношении которых Геродот отмечал, что они «...питаются сосновыми шишками».

Прозвание Остей может быть связано со словом «остье» - остроконечные колющие иглы, или останцы жнивья.

Фёдор Андреевич Кошка - предок Романовых.

В 1393 году после столкновения новгородцев с Московским княжеством: «Великий же князь (Василий Дмитриевич, сын Донского) с своей стороны для утверждения мира отправил в Новгород своих послов: Фёдора Андреевича Кошку, Уда и Селивана, послы сии и утвердили мир с Новгородом.» (И.Беляев «История Новгорода Великого» стр.229).

«Вожди новгородского веча, чтобы как-нибудь оправдаться в постыдном и убыточном мире с великим князем Московским, ни с того, ни с сего, придумали напасть на Псков...».

«Во Пскове в осаде в это время сидел храбрый литовский князь Андрей Ольгердович.» (И.Беляев «История Новгорода Великого» стр.229).

Интересна надпись на подножии креста Ольги (прим: жены Игоря) в Троицком Псковском соборе: «Прииде блаженная Ольга близ реки глаголемыя Псковы, и ста устии той реки. ...глаголаше: на месте сем будет храм Пресвятыя Троицы, и град велик … Под крестом на яблоке: ...в лето...1509 бысть пожар, весь град выгорел, и святыя церкви, и соборная церковь Пресвятыя Троицы вся выгорела и подставление благоверной княгини Олги дубовый крест и Домантова стена. Лета же...1623, при благоверном государе и великом князе Михаиле Фёдоровиче всея России, и при отце его святейшем патриархе Филарете написан сей крест Христов повелением архиепископа Иоакима на поклонение православным христианом.» (Е.А. Болховитинов «История княжества Псковского» стр.391-392).

Чем обусловлен особый интерес Романовых ко Пскову и святой Ольге, не тем ли, что они также почитали себя Рюриковичами (младшей Полоцкой ветви). Пётр I Алексеевич был особо горд своим происхождением от Прусского и Оленского короля Ведевита — потомка Прусса — брата Недрона, происходившего от Августа. Примерно такая же легенда происхождения была и у прямого Рюриковича — Ивана Грозного.

У Гали Еникеева в книге «Великая орда:друзья, враги и наследники» (стр.247) есть привлекающее внимание замечание: «...когда М.Глинский...участвовал в походе в Ливонию, (1558г), «его люди распоряжались в Псковщине (т.е в уделе Захарьиных — Романовых. прим.автора) как в неприятельской стране».

Возникновение прозвания Фёдора Андреевича Кошкой является возможным искажением названия Псковской волости — Кокша. «...Кокшинских слобожан...за Кокшинской волостью» (Е.А. Болховитинов «История княжества Псковского» стр.461).

Возможно, Фёдор Андреевич имел там землевладения, а при выезде в Москву был ошибочно записан «Кошкой».

Иван Андреевич - предок Шереметевых.

История Пскова сообщает нам: «Но в 1377 году принят был опять псковичами князь Андрей Ольгердович, от вооружившихся на него братьев своих ушедший к ним из Полотска. Он в 1381 году ходил со псковичами на помощь великому князю Московскому Дмитрию Ивановичу на татар к Дону и сражался в середине всего войска русского; по возвращении уехал опять в Полотск, а во Пскове оставил наместником сына своего князя Ивана Андреевича с посадником князем Изборским Григорием Евстафьевичем. А 1386 году он братом своим литовским князем Скиригайлом Ольгердовичем был схвачен и задержан в Полотске, а потом три года в Польше содержался заключенным, до 1394 года, наконец отпущен был во Псков и прибыл 18 июля. Но в 1399 году 4 мая, отрекшись вместе с сыном своим (прим: Иваном) от княжения во Пскове, возвратился в Полотск и того же года убит был в сражении литвы с татарами.» (прим: на реке Ворскле) (Е.А. Болховитинов «История княжества Псковского» стр.219).

Среди псковских владетельных князей отмечен: «Александр Иванович, внук, а по другой летописи — правнук, Ольгердов, приехал во Псков из Твери в 1439 году и принят был псковичами на княжение без отношения к великому князю Василию Васильевичу.

Несмотря на то, сей князь по повелению великого князя в помощь ему в 1441 году ходил со псковичами на новгородцев. Но по возвращении в 1442 году, при случившейся во Пскове сильной моровой язве, он, заразившись ею, постригся в монашество и скончался. Погребён под Троицким собором.» (Е.А. Болховитинов «История княжества Псковского» стр.223).

Константин Александрович Беззубцев — воевода второй половины XV века. В 1450 году вместе с царевичем Касимом-Трегубом, во главе Коломенского полка, разбил татар на реке Битюге. В 1469 году был главным воеводой ополчения, направленного на судах под Казань.

«Василий Васильевич Шуйский Немой, назначен был во Псков на княжение наместником и прибыл с воеводой великого князя Василием Дятлем 23 ноября 1478 года. Псковичи по старине встретили его с крестами и возвели в Троицком соборе на княжение; потом пошли на вече, и князь Василий Васильевич, перед воеводой сев на вече, сказал о великого князя здоровье и повелении псковскому войску походом на Новгород собраться в Сольцы. 25 ноября князь поцеловал на вече крест наблюдать псковские старины и пошлины, а через девять дней c воеводой отправился под Новгород. А оттуда по окончании войны возвратился уже 11 февраля.» (Е.А. Болховитинов «История княжества Псковского» стр.227).

Допустимо предположение, что именно в этом походе участвовал Андрей Константинович Беззубцев - Шеремет.

Как образовалось прозвание Шеремет: «...1323 Осенью эстляндцы побили псковских купцов на озере, а ловцов на Нарве, и при береге Череметскую волость взяли, а 13 марта подошли ко Пскову...» (Е.А. Болховитинов «История княжества Псковского» стр 422-423). Череметская волость читается также как Шереметская, к примеру:

- Псково- печёрский монастырь соответствует Псково — пещёрский монастырь;

- Дочь -дщи -дчи (очень распространённые изменения);

- пича — пиша (или современное — пища, где «ч» меняется на «ш» (см. Я.Н.Щапов «Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв» стр.20).

Шереметская или Череметская волость была предполагаемо расположена на реке Череха на небольшом удалении от Пскова. Прозвание Шеремет могло быть взято по землевладениям в Шереметской волости. Название Череметской (Шереметской) волости могло происходить от города Чермени. О нём есть запись: «Так, в 1430 году, когда Свидригайло дал обещание дать Ягайло города Каменец, Смотричь, Скалу и Чермени, то таковая же обещательная запись взята и с бояр Свидригайловых (Метр.княж.Лит. Т.I. С.458).» (И.Беляев «История Полоцка и северо-западной Руси» стр.258).

Появление двойного прозвания Беззубцев -Шеремет обусловлено разрастанием рода Беззубцевых и для дальнейшей идентификации добавляется второе прозвание, а первое прозвание в следующем поколении отбрасывается. В нашем случае останется только Шеремет или сын его Шереметев.

Могла ли боярская аристократия выбрать себе в цари человека не знатного, не родовитого, не связанного с ней кровными узами родства?! Ответ очевиден.

Тема эта огромна и данной пунктирной статьёй её не охватить. Проработка темы требует обширного и глубокого изучения.

С уважением к читателям.

А.В.Сафонов

02 марта 2019 года.

Литература.