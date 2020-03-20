Романовы, Колычевы, Шереметевы. Схема родословия.
В процессе изучения родословных материалов Нарышкиных и Сафоновых, было выяснено, что на бывших пограничных с Рязанью Литовских землях, по рекам Сухая и Мокрая Таболы, наряду с землевладениями потомков Ольгерда от внука Патрикия, так же имелись землевладения Шереметевых и Колычевых, материалы родословных которых, относящиеся к XIV – XV вв., предположительно, искажены.
Обратил на себя внимание тот факт, что в 1884 году, во время реконструкции церкви в с. Монастырщина Куликова поля, во имя Рождества Богородицы, были обнаружены «Царские врата» 50-60-х гг. XVIв. Дворянин А.В. Олсуфьев, который обнаружил «Врата», привёз их в Петербург в «Общество любителей древней письменности», а в 1885 году «Врата» были выставлены в музее «Общества древностей» в доме графа Александра Дмитриевича Шереметева (1859-1931гг) (А.Н.Наумов «Куликово поле. Антология публикаций XIX-XX веков» КУЛИКОВО ПОЛЕ. Тула.2014г. Стр. 29, 307-309).
Ранее, после 1820 года, при проектировании и начале строительства на Куликовом поле памятника в честь победы, одержанной Великим князем Дмитрием Ивановичем Донским над татарами, среди многих жертвователей был и граф Д.Н.Шереметев, который вкупе с другими жертвователями, как, например, княгиня Белосельская-Белозерская, госпожа Муравьёва, «...обязывались ещё жертвовать некоторою суммою до тех пор, пока памятник Дмитрию совершенно будет окончен,...» (А.Н.Наумов там же стр.76).
Известная гибель в Куликовской битве 6 князей Белозёрских объясняла участие их потомков в увековечивании этого события, но трепетное отношение разных Шереметевых к раритетам и истории Куликова поля, заставляло задуматься.
По материалам родословия Романовых, собранных и изложенных Колычевыми и Шереметевым в 1722 году — все они являлись родственниками.
За основу проработки родословных легенд Романовых, Шереметевых, Колычевых была взята схема, показанная в труде О.И.Хоруженко «Герб в практиках формирования родовых корпораций русского дворянства XVII – XIX веков» на стр.220. Здесь она представлена с незначительными сокращениями.
Потомство Андрея Ивановича Кобылы.
По материалам О.И.Хоруженко.
Материалы исследований О.И.Хоруженко достаточно объёмны и основательны.
По родословной легенде, составленной Колычевыми и Шереметевым, Романовы происходили от Гланды Камбилы, выехавшего «из Прус» и являвшегося потомком Недрона — четвёртого сына Прусского и Олянского короля Ведевита.
Рюриковичи в своё время поддерживали легенду о своём родстве с императором Августом через его брата Прусса, владетеля Пруссии и предка Рюрика. Именно из рода Колычевых происходит легенда (1722г.) о прусских корнях рода (О.И.Хоруженко стр.228-230).
Дальнейшее развитие родословной легенды потомков Андрея Ивановича Кобылы получили эмблемы, помещённые на гербах этого клана. Два креста под короной трактуются геральдистами совершенно единогласно. Это — городской герб Данцига (Гданьска). Объясняется это тем, что, согласно легенде, Кобылины были в родстве с прусским королём Прутено (хотя и не происходили от него непосредственно), который, уступив в 305 или 373 году от Рождества Христова престол своему брату Вейдевуту, удалился в жрецы (отсюда - кумиропоклонный дуб в гербах Кобылиных). Четвёртым сыном Вейдевута был Недрон, владетель Судовии, Смаготии, Литвы «и других стран». Его потомок Гланда Камбила Дивонович, теснимый Тевтонским орденом, выехал на Русь к Александру Невскому, где после крещения получил имя Иоанн. Сыном этого Иоанна и был Андрей Камбила, прозванный по «просторечию» Кобылой (О.И.Хоруженко стр.217-218).
О.И.Хоруженко вкупе с другими историками оценивает эту легендарную информацию отчасти не соответствующую действительности, а подчас приукрашенную и противоречащую историческим реалиям. «Пруссы, племя балтов, известное по письменным источникам с IX в., населяло нижнее междуречье Вислы и Немана. В XIII в. пруссы были завоёваны Тевтонским орденом, создавшим на их территории орденское государство. Их судьба после оккупации была предрешена. Значительная часть прусского населения была физически истреблена, многие пруссы бежали в Литву, оставшиеся — германизированы. В 1525 г. великий магистр Тевтонского (Прусского) ордена Альбрехт, сын маркграфа Бранденбург-Ансбахского, объявил себя герцогом прусским, выбрав себе в столицу Кенигсберг. Столицей Прусского королевства, объединившего в 1701 г. курфюршество Бранденбург и герцогство Пруссию, стал Берлин.
Город Гданьск, расположенный на Балтийском море западнее устья Вислы, никогда не входил в земли пруссов, если понимать под пруссами героев легенды Кобылиных — балтское языческое племя. Первое упоминание Гданьска содержится в житии св. Адальберта и относится к 997 г. В ту пору Гданьск был центром Восточно-Поморского (Гданьского) княжества в составе государства Пястов. В 1177 г. гданьский князь Самбор I добился независимости. После смерти князя Мецивоя II (1294г.) Гданьское княжество вернулось в состав Великой Польши. В 1308-1466 гг. Гданьск находился под властью Тевтонского ордена; в 1466г. Горожане добились автономии в составе Польши; в 1772 г., сохранив свою автономию, Гданьск перешел к Прусскому королевству, а в 1793 г. был автономии лишен.
Таким образом, «прусским городом» (причем в понятии, относящемся к Новому времени) Гданьск стал лишь незадолго до составления Общего гербовника.»
Иван Васильевич Грозный особенно гордился происхождением Рюриковичей от Пруса — брата римского императора Августа.
На основе труда Спиридона — Саввы «Послание о Мономаховом венце» было создано «Сказание о князьях владимирских», в котором излагалось происхождение Рюрика из рода римских императоров. Эта легенда неоднократно повторяется в поздних отечественных летописях. В более полном виде она была изложена в Воскресенской летописи:
«.. Обладающу Августу всю вселенную, и бысть изнеможе, и нача рядь покладати на вселенною братья и сродникомъ своимъ: постави...брата своего Пруса въ березъхъ Вислы реки во градъ Мадборокъ, Туронъ, Хвойница, и преславы Гданескъ, и иных многыхъ городовъ по реке глаголемую Немон, впадшею въ море, и до сего часа по имени его зовется Прусская земля. А отъ Пруса четвертоенадесять колено Рюрикъ». Потом по совету Гостомысла новгородцы «шедше въ Прусьскую землю, обретоша князя Рюрик, суща отъ роду Римьска царя Августа» (М.Серяков «Загадки Римской генеалогии Рюриковичей» стр. 9-10).
Стоит обратить внимание на город Туронь, который в других источниках мог быть написан как Торун, Торунь, Турун, Турн.
В создании «Сказания о князях Владимирских»принимал участие Василий Иванович Косой Патрикеев, являющийся Гедеминовичем. В контексте изучения «Сказания» «...весьма показательно, что литовские князья начали претендовать на римское происхождение примерно на полвека раньше, чем московские,- как отмечают специалисты, литовское предание возникает не позже середины XV в. Имя литовского первопредка в разных источниках называется по разному — Жигимонт, Палемон, Публий Либон. Точно так же варьировалась и эпоха, когда он из Рима переселился в Литву вместе со своими спутниками. В различных сочинениях говорилось то об эпохе гражданских войн во времена Мария или Юлия Цезаря, то тирании Нерона, то нашествия Аттилы. В некоторых вариантах легенды Палемон также назывался родственником Нерона. Однако, при несомненном сходстве сюжета литовской и русской генеалогий у них было и существенное отличие: если в отечественном «Сказании» Прус ставится Августом править балтийским побережьем, то во всех вариантах литовского предания их родоначальник, даже когда он является родственником Нерона, бежит на берега Немана, спасаясь то ли от гражданских войн, то ли от нашествия гуннов, то ли от репрессий» (М.Серяков «Загадки Римской генеалогии Рюриковичей» стр. 15-16; О.И.Хоруженко «Герб...» стр.234; Р.П.Дмитриева «Сказание...» стр. 162, 175, 188, 196, 208).
Однако вернёмся к родословию других интересующих нас лиц.
Шереметевы происходили от Московского боярина Андрея Константиновича Шеремета Беззубцева, правнука Андрея Кобылы. О нём известно, что в 1478 г. он был воеводой в походе московского великого князя против Новгорода (О.И.Хоруженко «Герб в практиках формирования родовых корпораций русского дворянства XVII – XIX веков» стр.220-221). У Шереметевых были некоторые особенности. К примеру: на портрете Б.П.Шереметева (период 1688-1697гг.) он одет в польский наряд и не имеет бороды ( О.И.Хоруженко «Герб..» стр.221). В Шереметевском гербе видно отдалённое сходство с гербами «Любич» и «Божаволя», композиция которых, возможно, и повлияла на его автора. В гербе присутствует «дуб кумиропоклонный» (О.И.Хоруженко «Герб..» стр.232). Потомки Шереметевых и их ближайшие родственники не понимали значения дуба в верхней части герба (О.И.Хоруженко «Герб..» стр.227). Дуб — тот самый кумиропоклонный дуб, под которым отправлял служение король Прутено, ставший жрецом (О.И.Хоруженко «Герб..» стр.234).
Колычевы происходили от внука Андрея Кобылы, белозёрского и верейского боярина Фёдора Андреевича Колыча. В Московском и Коломенском уездах ему принадлежали крупные вотчины. К концу XV века его потомки утратили ряд владений в центре Руси, перейдя на поместья в Новгород. Известный подъём род испытал после постановления в митрополиты Филиппа Александровича Колычева (1566г.). Впрочем, в 1568 г. митрополит Филипп подвергся опале, а в 1569 г. был задушен (О.И.Хоруженко «Герб..» стр.221).
Лишь по воцарении Романовых Колычевы получили, если не высокое, то стабильное положение. Канонизация митрополита Филиппа в 1600 г. обеспечила Колычевым почётное место в среде московской знати. Именно из рода Колычевых происходит легенда о прусских корнях рода (О.И.Хоруженко «Герб..» стр.228). (Примечание автора: на небольшом удалении от Вереи находится река Колочь, по землевладениям на которой, видимо, и возникло прозвание «Колыч». Наряду с этим, однако, не только в московском княжестве, но и в других княжествах имелись Колоцкие, Коложские и т.п. уезды).
В «Истории Смоленской земли» П.В.Голубовского на стр.67 видим: «По реке Колыче , впадающей в Москву, была расположена волость Колоча». А рядом Верейские земли Колычевых.
Внимание историков, видимо, небезосновательно, привлекает железный герб на колымаге Никиты Ивановича Романова, на которой по версии Лукомского, патриарх Филарет возвратился из польского плена. Эту колымагу Филарет, якобы, приобрёл у кого-то из рода Лесновальских. Железный герб представляет собой польский герб «Колонна» (Прим.автора: «Колюмна», «Колумна») (О.И.Хоруженко «Герб..» стр.246).
Параллельно из материалов исследований И.Беляева «История Полоцка и северо-западной Руси» известно: «А по свидетельству Быховца, Миндовг, первый великий князь Литовский происходил из древней, родовитой боярской фамилии Колумнов, от которой произошла и знаменитая литовская боярская фамилия Гаштольдов.
«Родоначальник новой династии князей, великий князь Литовский Гедимин также происходил из боярской фамилии Колумнов, только не из той ветви, от которой произошёл Миндовг.
Отец Гедимина Витев был прежде маршалком у князя Тройдена.
Таким образом, при самом появлении литовских князей на поприще истории, с ними вместе является и сильная (прим.автора: Литовско-Полоцкая) аристократия, из которой вышли и самые князья»
(И.Беляев «История Полоцка и северо-западной Руси» стр.253-254).
Вопрос выбора нового царя (князя) или свержения предыдущего — это, как правило, вопрос борьбы боярских или княжеских группировок, стремящихся к власти посредством выдвижения на трон своего представителя с исторически обусловленной поддержкой (или противодействием) окружающих государств.
Конец XIV века. Боярская Дума из 10 человек подписывает духовную грамоту Дмитрия Ивановича Донского о передаче власти своему сыну Василию I Дмитриевичу. Состав Думы:
Дмитрий Михайлович (Боброк, выходец с Волыни), Тимофей Васильевич (Вельяминов), Иван Радивонович (Квашня), Семён Васильевич (Волуй Окатьевич?), Иван Фёдорович (Воронцов, племянник Вельяминова), Олександр Андреевич (Ёлка-Кобылин),Фёдор Андреевич (Кошка- Кобылин), Фёдор Андреевич (Свибло), Иван Фёдорович (Кошка-Кобылин), Иван Андреевич (Хромой, брат Фёдора Свибло).
Из 10 человек трое — Олександр Ёлка, Фёдор Кошка и Иван Кошка — близкие родичи (как увидим позже, по мнению автора, к родственникам также следует отнести Фёдора Андреевича (Свибло), Ивана Андреевича (Хромого) и Дмитрия Михайловича Боброк Волынского). Самый многочисленный думский род, самая большая «думская фракция» при Дмитрии Донском. Фактически потомки Кобылы стояли у истоков зарождения централизованного Московского государства, занимая большинство мест в Боярской Думе. За Кобылинами и их потомками всегда оставалась изрядная доля влияния на государственные решения. Потомки Андрея Кобылы постоянно входили в Боярскую Думу, занимали самые влиятельные посты в государстве и являлись важнейшей силой при Великих князьях.
Сын Дмитрия Донского - Василий I Дмитриевич с 1390 года состоял в браке с Софьей — дочерью Великого князя литовского, русского Витовта (Гедиминовича, сына Кейстута). По Карамзину Н.М. (стр.388) брак состоялся в 1391 году.
Конец XV века. Правление Ивана III. В Боярской Думе из 12 человек пять мест занимают Патрикеевы и их близкие родственники Гедиминовичи и это не считая других Гедиминовичей, не относящихся к роду Патрикеевых (А.А.Зимин. Глава «Взлёт и падение князей Патрикеевых» в книге «Россия на рубеже XV-XVI столетий»).
Конец XVI века. Правление Ивана Васильевича IV Грозного. Правивший Россией дом Романовых происходил от младшего сына Андрея Кобылы — Фёдора Кошки. Его потомство занимало прочные позиции при дворе, но особенного могущества достигло при Иване IV, когда из двенадцати мужчин рода десять попало в Думу, а Анастасия Романовна Захарьина стала царицей (1547г.) (О.И.Хоруженко «Герб..» стр.244).
1612 год. - предстоят выборы царя. Члены Боярской Думы (семибоярщина):
Фёдор Иванович Мстиславский, Иван Михайлович Воротынский, Андрей Васильевич Трубецкой, Андрей Васильевич Голицын, Борис Михайлович Лыков-Оболенский, Иван Никитич Романов (Каша, дядя царя), Фёдор Иванович Шереметев. В Думе наблюдается значительное присутствие Гедиминовичей.
Относительно Гедимина известно, что он стремился к объединению всех русских, литовских и др. земель с доминированием православия, выступая против католицизма, однако, сам, якобы, оставался язычником.
А что нам повествуют исторические документы о главном, загадочном предке Романовых, Колычевых, Шереметевых — Андрее Кобыле: в начале 1347 года Андрей Кобыла и Алексей Босоволков сопровождают в Москву невесту Симеона Гордого тверскую княжну Марию, дочь тверского князя Александра Михайловича.
В книге Александра Широкорада «Бояре Романовы в Великой смуте» указано, что у Андрея Кобылы было пятеро сыновей: Семён Жеребец, Александр Ёлка, Василий Ивантей, Гаврила Гавша и Фёдор Кошка. Вот от этого- то Фёдора Кошки и пошёл род Кошкиных — Захарьиных — Романовых, давшей династию Романовых. У Андрея Кобылы, предположительно, было 5 сыновей, 14 внуков и 25 правнуков.
Сыновья Андрея Кобылы стали родоначальниками 17 русских дворянских домов (Прим.автора: ещё до выборов царя Романова). В первом колене Андрей и его сыновья прозывались Кобылиными, Фёдор Андреевич и его сын Иван — Кошкиными. Далее от Захария Ивановича пошли Захарьины, отбросив прозвание «Кошкины». От Юрия Захарьевича пошли Захарьины-Юрьевы. С VI колена дети Петра Яковлевича и брата его Василия в 17 и 18 коленах прозывались Яковлевыми. После Романа Юрьевича — Захарьиными — Романовыми и потомки последнего — просто Романовы.
Одна из представительниц дома — Анастасия Никитична Романова — в 1547 году вступила в брак с царём Иваном IV Грозным. Это стало отправной точкой приближения Романовых к царскому престолу.
По одной из версий, Андрей Кобыла был потомком литовского князя Видвута. В XVIII-XIX веках десятки историков начали поиски предков Андрея Кобылы. Кто-то придумал Андрею отчество Иванович, и оно, спустя десятилетия, стало восприниматься как непреложный факт. Отчество, видимо, было взято от легендарного Гланды Камбилы Дивоновича в крещении Иоана, от которого, якобы и пошёл Андрей Кобыла.
У князя А.М.Курбского предком Кобылиных показан выехавший
«...от Немецкия земли...» Михаил («Сказания князя Курбского»).
Однако, в 1995 году С.В.Конев опубликовал «Ростовский родословный синодик», в котором упоминаются имена многих московских бояр XIV – XV веков. В отличии от хорошо известного исследователям «Успенского синодика», в «Ростовском синодике приводятся не только имена, но и прозвища, а также некоторые биографические данные.
После смерти Дмитрия Донского, престол занял его сын Василий I (напомним, он был женат на Софье Витовтовне, из рода Гедиминовичей), а сын Ёлки — Фёдор Колыч был боярином и послом Великого князя Василия Дмитриевича в Новгород.
В духовной грамоте Василия I в 1406 году упоминается село Колычевское Коломенского уезда. Этим селом владел ещё Александр Ёлка, а назвали село по имени его сына Фёдора Колыча. Земли Коломенского уезда были основной вотчиной Колычевых. Сегодня на линии Коломна-Егорьевск сохранилось много сёл, связанных с этой фамилией. Большое Колычево, Ёлкино, Колычево, Колычево-Боярское, Беззубово, Юрьево. Коломенские земли были первыми присоединены к Московскому княжеству и долгое время оставались предметом споров между Москвой и Рязанью.
Константин Александрович Беззубцев во главе Коломенской дружины дважды ходил на Казань.
Анализ изложенной информации и множества иных исследований по данной теме позволяет представить следующую схему родословия Романовых, Колычевых, Шереметевых
Последовательно рассмотрим данную схему родословия.
Путовер (Пукувер) Будивит (Ведевит, Будивед) (? -1293гг).
Будивед — дословно обозначает:«ведающий мудростью», это — вещун, прорицатель, ведун, волхв, жрец. Окончание имени «вит» это — трансформация слова «вед».
Одним из названий бога мудрости в Литве было - «Будте». (И.Беляев стр.50). Вторая часть имени: «Вед» означает ведать.
В замечательных исследованиях И.Беляева (стр.142-143) находим трактовку Вайделотов - ведунов разных степеней. Некоторые из них жили в Ромнове около священного дуба. Там же указаны Путтоны, которые занимались гаданием на воде и морской пене, предсказывали будущее. Путовер это — Путтон.
Будивид — Ведевит (у Романовых) образуются сменой букв «Б» и «В» также, как: Византия — Бюзантия; Верн — Берн; Василевс — Базилевс; Вратислав-Братислав и т.п.
Таким образом, Будивид и Ведевит — одно и то же имя.
Языческие волхвования происходили, как правило, под самыми крупными дубами, которые почитались как «кумиропоклонные».
Волхвы (жрецы) в языческие времена владели и духовной, и племенной мирской гражданской властью. Следствием вышесказанного и является наличие «кумиропоклонного дуба» в гербах Кобылиных. Историки относят княжение братьев Путовера-Будивида и Букидида примерно к 1239-1294гг. А год 1293 является годом смерти литовского князя Путовера и годом вокняжения Витеня. Более подробно о Будивиде можно узнать из трудов: В.Г.Пашуто «Образование Литовского государства» М. 1959г. (стр.389;493); Дмитриевой Р.П. «Сказание о князьях Владимирских»; М.Е.Бычковой ««Русско-литовская знать XV-XVII вв.» (стр.103-104).
Этимология имени Будивид может быть связана с древним племенем будинов, населявших Валдайскую возвышенность, Прикамье и земли, прилегающие к Неману, а также земли кривичей, у озера Ильмень и др. В таком случае, имя Будивит может трактоваться, как «вождь (царь) будинов». Частая замена букв «б» и «в» создает предпосылку для предположения о происхождении племени водь от будинов: будины — вудины— воудины — водины — водь, а также племен: бужан — волынян, и племени чудь (по М.В.Ломоносову).
Столицей будинов был город Гелон, название которого, возможно, происходит от эллинского племени гелонов, переселившихся в I тысячелетии н.э к будинам. По материалам Тацита, будины являются прародителями германцев. Средневековые скандинавы от будинов иногда по созвучию выводили своего прародителя Одина.
Будины — гипотетические предки скифов, славян, литовцев, вендов.
Авторская трактовка города Гелон, столицы будинов, это — священный (сакральный, святой) город страны ведунов (волхвов, жрецов).
По Геродоту, будины - «туземцы в этой стране».
Гедимин (Гедемин).
Великий князь (1316-1341гг.) литовский, русский.
Гедемин — предок великого рода Гедиминовичей. Л.Гумилёв отмечал его стремления к объединению всех славянских и русских земель на основе православного христианства.
Само имя Гедимин созвучно польско-литовскому слову «гедман» и более позднему «гетман», означавшему в древности «воевода, полководец».
«...когда Литва, платившая до этого дань полоцким князьям, «а владома своими гедманы», призывает из Царьграда потомков полоцкого князя Ростислава Рогволодовича - Давила и Мовколда, из которых Давил стал первым литовским князем» (М.Е.Бычкова «Русско-литовская знать XV-XVII вв...» стр.118).
Одним из наиболее характерных направлений укрепления княжеской или королевской (царской) власти были междинастические браки. Этот вопрос в достаточно лаконичной форме рассмотрен М.Е Бычковой в книге «Русско-литовская знать XV-XVII вв. Источниковедение. Генеалогия. Геральдика» в главе «Династические браки русских великих князей в XIV-XVI вв.» (стр.305-311).
Формат статьи не позволяет привести главу полностью, поэтому ознакомимся с отрывком: «Очевидно, первым из этих союзов следует считать брак сына московского великого князя Ивана Калиты — Семёна Ивановича Гордого и дочери великого литовского князя Гедимина Анастасии (Августы), заключенный в 1333г. Впоследствии, их дочь Василиса в 1349 г., вышла замуж за Кашинского князя Михаила Васильевича. Ещё раньше, в 1326 году, другая дочь Гедимина — Альдона (в крещении Анна) была выдана замуж за наследника польского престола — будущего короля Казимира Великого...» (Бычкова М.Е. стр.306).
«Московские князья также роднились с литовскими. Младший брат Семёна Гордого — Иван Иванович, став великим князем, выдал свою дочь Любовь в 1356 году за князя Дмитрия Боброка Кориатовича (прим. авт: будущего Волынского, которого мы увидим в Куликовской битве, как сподвижника Дмитрия Донского)» (М.Е.Бычкова стр. 307-308).
Симеон Гордый прожил в браке с Августой, дочерью Гедимина, 12 лет. В 1345 году она умерла. Вторым браком Симеон Гордый женился на дочери рязанского князя Фёдора Святославовича Евпраксии и через год отослал её обратно к отцу. По Н.М.Карамзину она из смоленских князей.
Третий брак он заключил с тверской княжной Марией Александровной. Подарил ей Можайск и Коломну (Н.М.Карамзин стр.347; А. Мясников «Рюриковичи и смутное время» стр.247). Подготовка к третьему браку шла в конце 1346 года и начале 1347 года уже во время правления (1341-1377гг.) великого князя литовского Ольгерда — сына великого князя Гедимина. Гедимин был убит во время осады немецкой крепости Баербург.
Ольгерд.
Великий князь литовский с 1341 года по 1377 год.
Имел в миру русское имя Александр (малоизвестное имя в крещении Андрей), иноческое имя Алексей. Сын великого литовского князя Гедимина . Вместе с братом Кейстутом, желая отомстить за смерть отца, напали в 1341 году на Пруссию и одержали несколько побед над Тевтонским орденом. В 1345 году Кейстут низложил сводного брата Явнута, сидевшего на великокняжеском престоле и провозгласил великим князем Ольгерда.
Сестра Ольгерда - Анастасия - 12 лет до 1345 года была женой Симеона Ивановича Гордого (1316-1353гг.), великого князя московского и владимирского (1340-1353гг.). Хитрый Ольгерд пользовался дружбою Симеона.
Ольгерд во втором браке (1350г.) был женат на Иулиании, дочери Александра Михайловича Тверского. Она являлась свояченицей Симеона Гордого, женатого на сестре Иулиании - Марии Александровне Тверской.
У Ольгерда было 12 детей, многие из которых оставили значительный след в истории восточных славян.
«... скончался Гедимин, великий князь литовский и престол его наследовал Ольгерд, сын его, не меньше отца имевший сильное влияние на западные российские княжества вообще и особенно на Псков, Новгород и даже на Москву» (Е.А. Болховитинов «История княжества Псковского» стр.425).
Дети Ольгерда:
Наримант Ольгердович (Курбат Нарыш) (? - 1390гг.) — предок князей Патрикеевых, Хованских, Голицыных, Нарышкиных, Оболенских, Щеня и др., служивших более 400 лет делу укрепления и развития Руси — России. Был женат на дочери хана Тохтамыша.
Ягайло Ольгердович (1348-1434гг.) великий князь литовский, король польский. Предок королевской династии Ягеллонов. В 1410 году, в ходе Грюнвальдской битвы, командовал польско-литовско-русским войском и проявил себя талантливым организатором и выдающимся полководцем. Представитель этой династии: Александр Ягеллон (1460-1506гг.) - великий князь литовский с 1492 года, с 1501 года — польский король. Был женат на дочери великого князя московского Ивана III Васильевича Елене.
Свидригайло Ольгердович (1355-1452гг.) - литовский князь, младший сын великого князя литовского Ольгерда. Поссорившись со своим двоюродным братом Витовтом в 1408 году, с большой группой литовской знати (среди которых был Патрикий Наримантович и его потомки), выехал (принял подданство) к великому князю московскому Василию I Дмитриевичу (напомним: женатому на Софье Витовтовне) — зятю Витовта. Свидригайло получил в удел Владимир, Переславль-Залесский, Юрьев-Польский, Волоколамск, Ржев и половину Коломны (Н.М.Карамзин стр.402).
После смерти Витовта, в течении двух лет, с 1430 по 1432 года, был великим князем литовским. Свидригайло был женат (1430 год) на внучке тверского князя Ивана Михайловича - Анне Ивановне.
Дочь: Елена Ольгердовна с 1372г. была женой князя Владимира Андреевича (Храброго) Серпуховского (1351-1410гг.) , двоюродного брата Дмитрия Донского. В семье Елены и Владимира Храброго было 6 сыновей. Прозвание - Храбрый - Владимир Андреевич получил после Куликовской битвы, где он сражался вместе с братьями своей жены: Андреем и Дмитрием Ольгердовичами — героями Куликовской битвы.
В 1362 году Дмитрий Иванович (будущий Донской) отправлял брата Владимира Андреевича защищать псковитян от немцев (Н.М.Карамзин «История государства Российского» стр.360).
«В 1369 году опять новгородцы помогали псковичам и от Московского великого князя Дмитрия Иоанновича, также прислан был во Псков для защиты от лифляндцев двоюродный брат его Владимир Андреевич и жил здесь около полугода» (Е.А. Болховитинов «История княжества Псковского» стр.218).
Дмитрий Ольгердович Корибут (? - 1399гг.) ( Корибут или Курбат — ханский зять) великий князь трубчевский, брянский и новгород-северский. В 1379 году получил от великого князя московского Дмитрия Ивановича Переславль-Залесский (Н.М.Карамзин «История государства Российского» стр.368).
О жене Корибута есть информация, что:
«В 1345 году Иван II Иванович Красный (Кроткий) вступил в повторный брак с некой Александрой, вероятно, дочерью московского тысяцкого Василия Протасьевича Вельяминова. Александра родила 12 октября 1350 года сына Дмитрия (будущего Дмитрия Донского), позже ещё одного сына, Ивана Малого, и двух дочерей — Любовь (по иным данным - Анну, ставшую женой знаменитого полководца, участника Куликовской битвы князя Дмитрия Михайловича Боброка Волынского) и Марию (вышла замуж за князя Дмитрия Ольгердовича)» (А.Мясников «Рюриковичи и смутное время» стр.256).
По данным, указанным выше, женой Боброка-Волынского является Любовь- дочь Ивана Ивановича Красного (Кроткого)
«Потомок Святого Владимира, волынский князь Дмитрий Михайлович по прозванию «Боброк», не имел собственного удела, служил воеводою при московском дворе и был женат на сестре Дмитрия Донского, Анне Иоанновне» (Наумов А.Н. «Куликово поле. Антология публикаций XIX-XX веков» стр.98).
В 1380 году Корибут вместе с братом Андреем и мужем сестры Владимиром Андреевичем Серпуховским участвовал в Куликовской битве.
Андрей Ольгердович возглавлял полк правой руки. Дмитрий Ольгердович возглавлял псковские войска, стоявшие в резерве сзади большого полка, изменил фронт и прикрыл фланг большого полка, оголённый после разгрома полка левой руки.
Владимир Андреевич Серпуховской и Боброк Волынский находились в Зелёной Дубраве с засадным полком. Атака засадного полка переломила ход битвы и позволила перейти в наступление правому крылу и центру (Наумов А.Н. «Куликово поле. Антология» стр. 461-463; Н.М.Карамзин «История государства Российского» стр. 372-373).
Дмитрий Корибут погиб вместе с сыновьями Иваном и Андреем на р.Ворскле в битве с татарами Темир-Кутлука.
Историкам достаточно хорошо известна «тамга» Дмитрия Корибута в виде трезубца - которой он пользовался.
Происхождение этого символа уходит своими корнями в древнюю историю Литвы, с одной стороны, к поклонению богу войны Перуну (громовержцу), а также к религиозным обрядам. Из многочисленных исследований литовских историков (Длугош, Нарбут, Шафарик, Пётр Дюсбург, П.Брянцев, Михелон, ….) известно, что места поклонения богам — Ромове (название происходит от литовского «ромота» - срощенный) литовцы устраивали в дубовых рощах. Выбирали самый большой дуб, обязательно срощенный из трёх стволов. Это обозначало поклонение трём богам: Перкуну, Потримпосу и Поклюсу. Этим богам под дубом ставили трёх истуканов.
Главным жрецом и верховным правителем племени был Криве-Кривейто (судья — судей). Он состоял в непосредственном сношении с Перкуном.
Главным символом его власти была палка с тремя загнутыми концами, в виде трезубца.
Жрецам Криве, стоявшим рангом ниже, сам Криве-Кривейто жаловал палки с двумя кривулями в виде двузубца. Таким образом, тамга в виде трезубца свидетельствовала о происхождении её владельца из рода, обладавшего высшей властью.
Старший сын Ольгерда и витебской княжны Марии Ярославны:
Андрей (Вигунд) Александрович (Ольгердович) Кобыла Беззубец (1325-1399гг.) князь псковский и полоцкий. В 1341 году был крещен в Пскове в Троицком соборе. Имя в крещении неизвестно. Княжил в Пскове: 1341-1348; 1377-1385; 1394-1399. Князь полоцкий: 1342-1377; 1381-1387; 1393-1399.
В 1341 году прибыл в Псков со своим отцом Ольгердом и дядей Кейстутом. По просьбе псковичей, рассчитывавших на помощь в борьбе с Ливонским орденом, поставлен во Пскове на княжение. В 1342 году стал князем в более богатом Полоцке, на родине матери, но продолжал управлять и Псковом, назначив туда наместником Георгия (Юрия) Витовтовича.
Андрей Александрович исторически известная личность, он является героем Куликовской битвы. В некоторых полоцких документах и большинстве московских документах, Андрей именовался «Великим князем».
В 1349 году псковичи отказали от княжения у себя Андрею Ольгердовичу за то, что он не жил у них, а присылал только наместников своих. Впоследствии он вновь княжил в Пскове (много информации о жизнедеятельности Андрея Ольгердовича изложено в труде Е.А. Болховитинова «История княжества Псковского»).
В 1377 году Андрей перешёл на службу в Московское княжество, заключив договоры с Великим князем Дмитрием Ивановичем и с Владимиром Андреевичем Серпуховским, женой которого была сестра Андрея — Елена Ольгердовна. Жизнь Андрея была наполнена бурными событиями, которые происходили на территориях: Великого Литовского княжества, Великого Московского княжества, Псковского, Новгородского, Полоцкого и др. княжеств. Погиб Андрей в битве с татарами Тимур-Кутлука на реке Ворскле в 1399 году.
Определённый интерес вызывает выдержка из труда Е.А.Болховитинова : «В самое то время (1347 год) , когда псковичи ходили на помощь новгородцам, лифляндцы, зашедши от реки Нарвы, опустошили псковские селения, подошли под самый Псков, выжгли Завеличье и вышли к Изборску, оставив следы разорения повсюду; а князь их Андрей Ольгердович, не заботясь о том, жил в Полоцке. Для этого -то в следующем, 1349 году они отказали и ему от княжения у себя и семь лет управлялись своими посадниками, а затем начали принимать к себе разных пришлых князей, между коими опять у них был и Андрей Ольгердович. Но все они мало делали им пользы, и они вынуждены были прибегать с просьбами о защите то к новгородцам, то в великому князю Московскому. Наконец, когда по свержении татарского ига великий князь Московский начал приходить в силу и распространять власть свою на все удельные российские княжества, а князь Андрей отрёкся в 1399 году за себя и сына своего от княжения Псковского, то они начали просить себе князей уже у Московского великого князя, предаваясь ему в главное покровительство, а потому он начал именовать Псков своей вотчиной, и с сего времени начался третий важнейший период их псковского княжения.» (стр.59-60).
Бездействие Андрея по отношению к врагам Пскова, а также его отречение за себя и сына своего (прим.автора: Ивана) от Псковского княжения, могли послужить основанием для приближённого к нему боярского круга, чтобы называть Андрея «Беззубцем». Псковские бояре понимали скрытые для них угрозы при смене вышестоящей власти.
Прозвание «Кобыла» могло возникнуть традиционным способом: либо по названию реки, на которой имелись землевладения, либо по названию населённого пункта (волости, земли, уезда и т.п), связанного с жизнедеятельностью князя. Примеры: р.Копысь — Копыльский — Копыла; р.Велья — Вельяминовы; р.Воронач — Воронцовы; р.Гвоздянка — Гвоздь Патрикеев; р.Мисерва — Вассиан Мисюрь; р.Колочь — Колычевы; р.Шуя — Шуйские; р.Лада — Ладыгины; р.Друя — Друцкие; р.Вревка — Вревские; г.Случеск — Слуцкие; г.Волынск — Волынские; г.Бельзск — Бельзские; г.Ржевск — Ржевские; г.Стародуб — Стародубские; г.Шуя — Шуйские; г.Холм — Холмские.
По реке Великой со стороны Литвы есть три крепости: Коложа, Велье и Воронеч (Е.А.Болховитинов стр.22), отсюда также могли образоваться: Колычевы, Вельяминовы,
Воронцовы, Воронецкие. «Со стороны эстляндцев псковичами основана была в 1424 году на восточном берегу озера Чудского крепость Гдов; в 1462 году на том же берегу, ещё ближе к Пскову, - другая, названная «На Озорице», а в 1462 году — там же и третья под именем Кобылье, или Кобылинская.» (Е.А. Болховитинов «История княжества Псковского» стр.23).
«Уездные города, или пригороды псковские, упоминаются в поздние времена, хотя, вероятно, были они с самого начала расселения кривичей под названием городищ, или сходбенных мест.» (Е.А. Болховитинов «История княжества Псковского» стр.20).
Из этого следует, что во время княжения Андрея Александровича в Пскове, видимо, уже существовало городище «Кобылье» или «Кобылинское». От этого городища Андрей Александрович (Ольгердович) и мог получить прозвание «Кобыла».
«В 1557/1558г. Василий Константинов сын Сухово-Кобылин получил в кормление г.Кобылье Городище в Псковской земле...» (О.И.Хоруженко «Герб в практиках...» стр.239).
Нельзя обойти молчанием и древнее Полоцкое княжество. На востоке его существовали Кобылинские земли и Кобылинское болото, относящиеся к Гомейской (Гомельской) волости. На юге, значительно выше Клецка и Слуцка, ближе к излучине р.Неман, был город Копыль.
(В.Н.Темушев «На восточной границе Великого княжества Литовского» стр. 176, 183, 227, карты №№ 1, 20, 28 . Карта № 28 — Копыль). Землевладельцы этих районов также могли получить прозвания «Копыла», позже записанные как «Кобыла».
Мог ли Андрей Александрович (Ольгердович) сопровождать в Москву тверскую княжну — невесту Симеона Ивановича Гордого? Во-первых, необходимо напомнить то, что Симеон Гордый в первом браке был женат на дочери Гедимина Анастасии (Августе (1333г.), тёте Андрея Александровича (Ольгердовича), (сестре отца), с которой Симеон прожил 12 лет. К моменту смерти тёти, Андрею было около 20-22 лет. С 1341 по 1348 года Андрей был князем Псковским и Полоцким. С высокой степенью уверенности можно полагать, что Симеон Гордый хорошо знал Андрея.
Симеон Иванович Гордый был потомком Александра Невского: Александр Невский - Даниил Александрович — Иван Данилович Калита — Симеон Александрович Гордый.
Но как нам известно из исторических исследований, литовские князья, потомки Александра Невского, и князья тверские, полоцкие находились в родственных связях. Ещё Александр Ярославич (Невский) был женат на полоцкой княжне Александре. Это было обусловлено тем, что на начальном этапе, в X-XIII вв., древней Руси главными центрами русской земли были: Киев, Полоцк и Новгород. Позже Киев стал терять свои позиции и привлекательной становится Тверь. Тверское княжество издревле было очень большим территориально и значимым в политическом, экономическом и военном вопросах. Тверь претендовала на то, чтобы стать центром всех восточных славян. Именно этим и обусловлено сращивание вышеуказанных великокняжеских кланов.
У Н.М.Карамзина в «Истории государства Российского» на стр.325 находим: «Дмитрий Михайлович, прозванием Грозные Очи (прим: тверской), смелый пылкий, имел только 27 лет от рождения; женатый на дочери князя литовского, Гедимина...». Дмитрий Михайлович родился 15 сентября 1299 года. В 1320 году женился на Марии, дочери великого литовского князя Гедимина ( Александр Мясников «Рюриковичи и смутное время» стр.226). В 1326 году был казнён по решению хана Узбека.
В 1242 году новгородский князь Александр Ярославич (Невский) (1220-1263гг) разбил ливонских рыцарей на льду Чудского озера. Перед этим, в 1241 году, освободил Псков, входивший в Новгородское княжество, от ливонских рыцарей.
Обращаясь к псковичам, просил «...помнить оказанное им благодеяние, примолвил выразительные слова, записанные во Псковской летописи: «Се же вам глаголю, - сказал он, - аще кто из наследник моих и племенник прибежит в печали, или тако жить придет в Плесков, и не примете его, или не почтете его, и наречетесь вторая жидова». Псковичи, действительно, не забыли этого завещания, и когда Александров брат Андрей Ярославич в 1252 году согнан был татарами с великого княжения Владимирского, то дали ему они у себя убежище и для большей безопасности отпустили к лифляндским рыцарям, а по другим летописям — якобы в Швецию, и князем у себя во Пскове оставили другого его брата — Ярослава Ярославича Тверского, через три года от них перешедшего в Новгород.» ( Е.А. Болховитинов «История княжества Псковского» стр.56).
«По отъезде Ярослава псковичи в 1258 году приняли к себе Александрова сына, Новгородского князя Василия.. По смерти Александровой в 1263 году псковичи приняли к себе на княжение племянника его Святослава Ярославича, сына княжившего у них Ярослава Ярославича; а после него в 1260 году избрали вышедшего к ним из Литвы князя Доманта, который женился на внучке Александра Невского, дочери сына его Дмитрия Александровича. После Доманта предоставили они княжение сыну его Давиду.
После него в 1327 году приняли они к себе на княжение убежавшего от татар Тверского великого князя Александра Михайловича, внука Ярослава Ярославича, и после него в 1339 году — сына его Всеволода Александровича. Таким образом, Псковское княжение оставалось около 100 лет в роде Александровом. ...Один только Домант неотлучно княжил у них 33 года.» ( Е.А. Болховитинов «История княжества Псковского» стр.57-58).
С XI до XV века Псковские земли входили в состав Новгородских земель.
«1331...литовский великий князь Гедимин, желая распространить своё влияние от Полотска и до северных российских княжеств, ...вынудил у них обещание дать Новгородской области удел княжества Наримунду, сыну его, и договором с ними назначил ему под видом защиты от соседей и управление пограничные города Ладогу, Ореховец, Корелу и половину Копорья, в отчину и в дедину, то есть в потомственное владение. Поэтому в 1333 году и прислал он туда на княжение упомянутого сына своего.» ( Е.А. Болховитинов «История княжества Псковского» стр.424).
«...со времени княжения великого князя Иоанна Даниловича Калиты, а именно с 1334 года, вовсе уже (прим: псковичи) не имели князей русских и тщетно усиливались защитить свою вольность то принятием к себе литовских князей, то самоуправным противоборством московским великим князьям. В 1341 году выехал из Пскова в Новгород последний рода Александрова князь Всеволод Александрович.» ( Е.А. Болховитинов «История княжества Псковского» стр.58).
Псковичи за помощью и защитой обратились к Ольгерду, великому князю литовскому, а потом приняли к себе на княжение сына его Андрея. Однако этот князь проживал более в Полоцке и чаще управлял посредством наместников своих. В 1347 году (обратим внимание на год, когда невесту Симеона Гордого сопровождали в Москву) шведский король Магнус напал на северные Новгородские крепости, выгнал оттуда литовских Ольгердовых наместников. «...лифляндцы, зашедши от реки Нарвы, опустошили псковские селения, подошли под самый Псков, выжгли Завеличье и вышли к Изборску, оставив следы разорения повсюду; а князь их Андрей Ольгердович, не заботясь о том, жил в Полоцке.» ( Е.А. Болховитинов «История княжества Псковского» стр.59).
Чем можно объяснить довольно-таки странное поведение князя (в 1347 году), прямая обязанность коего защищать земли, на которые он был принят в качестве князя. Возможно, эта странность объясняется тем, что Андрея не было во Пскове и Полоцке, так как он уезжал в Москву, сопровождая невесту Симеона Гордого и находился там некоторое время. Дорога до Москвы и обратно также требовала много времени. Вся поездка могла занимать 2-3 месяца.
Дети Андрея Александровича (Ольгердовича) (Кобылы).
По некоторым ранним историческим исследованиям у Андрея было 5 сыновей: Семён, Александр Остей, Фёдор Кошка, Михаил, Иван (Хромой, Василий Ивантей).
Однако, среди бояр, подписывавших духовную грамоту Дмитрия Донского был Фёдор Свибло, который также относится к детям Андрея (см. схему родословия). То есть у Андрея
Ольгердовича было два сына с именем Фёдор, а всего 6 сыновей.
Об Андрее Ольгердовиче и его детях можно найти достаточно много информации из энциклопедий и словарей: Большая Российская энциклопедия под редакцией Ю.С.Осипова; Русский биографический словарь 1896-1918гг.; В.В.Богуславский «Славянская энциклопедия. Киевская Русь — Московия»; «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» сПБ. 1890-1907гг.
В труде А.Н. Нарбута «Генеалогия Белорусии» Москва. 1994г., а также в трудах: Горского А.А.; Кузьмина А.В.; Кучкина В.А.; Хорошкевича А.Л. и других, мы обратим своё внимание только на трёх сыновей Андрея Кобылы: Александра Остея, Фёдора Кошки и Ивана.
Александр Андреевич (Остей, Ёлка) - предок Колычевых.
После Куликовской битвы в 1382 году хан Тохтамыш напал на Москву, где воеводой был Остей (Н.М.Карамзин «История государства Российского» стр.375-377, 380-381). Поход возглавлял сам Тохтамыш. По данным Н.М.Карамзина (стр. 376) «Остея повели в стан ханский — и там умертвили».
«В залог верности и осьми тысяч рублей долгу удержал при себе (прим.автора: Тохтамыш) князя Василия Дмитриевича» (стр.377).
«Сын великого князя, Василий, со многими боярами поехав Волгою на судах в Орду» (стр.377). «Сын великого князя Василий, три года жив невольником при дворе ханском (прим: до 1385г), тайно ушёл в Молдавию, к тамошнему воеводе Петру, нашему единоверцу, и мог возвратиться в Россию только через владения польские и Литву» (стр.380).
В Литве Василий был повенчан Витовтом с его дочерью Софьей и позже обвенчался, будучи в возрасте 17 лет. (Н.М.Карамзин «История государства Российского» стр.388).
«...Сей последний (прим: Олег Рязанский) неожиданно разграбил Коломну, пленив тамошнего наместника Александра Остея...» (стр.377).
В материалах Д.И.Иловайского находим: «Олег (прим: Рязанский) до времени затаил желание мести и три года не обнаруживал никаких признаков вражды,... В 1385 г. он вдруг начал войну с Москвой внезапным нападением на Коломну. ...город был взят и разграблен; коломенский наместник Александр Андреевич Остей вместе со многими боярами и лучшими людьми отведён в плен.» (Д.И.Иловайский «История Рязанского княжества» стр.185).
Следует обратить внимание на то, что князь Василий ушёл из Орды через три года, а Александр Остей через три года был наместником в Коломне, где впоследствии у Колычевых - потомков Остея- было много землевладений. По завещанию (духовной) Дмитрия Донского (из 5 детей) Коломна с волостями была передана в удел малолетнему (17 лет) князю Василию, которого Донской объявил наследником великокняжеского достоинства.
Назначение Василия великим князем произошло с нарушением прав его дяди Владимира Андреевича Серпуховского. (Н.М.Карамзин «История государства Российского» стр.381).
Василий I был внуком Витовта. Донской передал власть Василию I без санкций Тохтамыша. Владения Василия были больше всех прочих вместе взятых.
Витовт, сын Кестутиев, «...Изгнанный Ягайлом из отечества, сей витязь жил в Пруссии у немцев» (Н.М.Карамзин «История государства Российского» стр.388). Из Пруссии московские бояре забирали невесту Василия — Софью. Витовт опекал великое княжение Василия I Дмитриевича, происходившее в окружении большинства бояр - Гедиминовичей, продлившееся 36 лет.
Рассматривая вопрос возвращения Василия Дмитриевича из Орды, интересно мнение Александра Мясникова: «...Много загадок существует с пребыванием сына Дмитрия Донского Василия в Орде и его возвращением. Одна из них, как это ни странно, связана с князем Остеем, защитником Москвы в 1382 году.
Согласно традиционной версии, после московского погрома 1382 года или во время его, князь Остей, руководивший обороной, был убит. А вскоре или одновременно из Москвы исчез сын Дмитрия Донского , Василий....
«Орда была в волжских степях. Как же это надо было петлять, чтобы попасть с берегов Волги в Москву через Литву? А встретиться с самим князем Витовтом он и вообще смог бы только в результате специальных ухищрений, ведь в это время Витовт был у тевтонов в Мальборке. Как занесло Василия из Орды в орден? Вероятно, разгадку можно обнаружить в более поздних событиях. Когда в Коломне играли свадьбу великого князя Василия I Дмитриевича с литовской княжной Софьей, то на этой свадьбе был проведён рыцарский турнир.
И одним из участников рыцарского турнира был...вполне живой Ольгердов внук, князь Остей! Или это не разгадка, а новая загадка?» (Александр Мясников «Рюриковичи и смутное время» стр.282).
А нужно ли было Тохтамышу убивать Остея? Тохтамыш желал заполучить долги с Дмитрия Донского (восемь тысяч рублей), а Витовту нужен был сын Донского для династического брака и усиления своего влияния на Москву. В истории Чехии имеется похожий пример. Для осуществления династического брака Яна Люксембургского (сына Генриха VII), из Праги выкрали дочь Вацлава II — Елишку, и Ян, таким образом, стал королём Чехии (1310г). (М.К.Любавский «История западных славян» М., Вече 2018. стр.121).
Остей приходился Витовту двоюродным племянником. Отец Остея — Андрей и Витовт были двоюродными братьями.
Дочь Тохтамыша была женой родного дяди Остея — Нариманта Ольгердовича.
Сын Тохтамыша родился и вырос в Литве, в Троках (Н.М.Карамзин. стр.444).
Надо полагать, что Тохтамыш, Витовт и Андрей Ольгердович близко общались. Возможно, что Тохтамыш хорошо знал и Александра Остея.
Именно при поддержке Витовта и Тимура Тамерлана Тохтамыш занял стол в белой Орде, а его сыновья, с помощью Витовта, возглавили Крымское ханство. Тохтамыш ведя боевые действия с Тимуром Тамерланом (после ссоры), при поражениях дважды скрывался в Литве, в 1391 и 1399 годах ( Н.М.Карамзин стр.392,397; Александр Мясников стр. 282, 284).
С позволения Витовта Кейстутовича, Тохтамыш, являвшийся ханом Золотой Орды, с 1396 по 1399 год проживал в литовском замке города Лиды. Старинный Лидский замок был построен в 1326 году ещё при Гедимине.
Тохтамыш в некоторых сражениях помогал Витовту своими войсками. Тохтамыш был союзником Дмитрия Донского в Куликовской битве. Будет неудивительным, если выяснится, что Тохтамыш был потомственным родственником литовских князей. Известно, что в своё правление Казимир Великий пригласил к себе на службу (примерно 1350- 1355гг) семь татарских царевичей (князей) («Очерк истории Волынской земли» А.М.Андрияшев 1887г.. «Книга по требованию» 2013г. стр.216). Витовт всегда действовал жёстко и расчётливо. Возможно, поэтому в 1385 году мы видим в Коломне наместника Александра Андреевича Остея, от которого и пошёл род Колычевых (прим: во Пскове была река с названием «Коломна», приток реки Ловать) (Е.А. Болховитинов «История княжества Псковского» стр. 361).
«Безопасность литовских приобретений в России требовала гибели княжения Московского, уже сильного; и Витовт, обещаясь восстановить власть Тохтамыша над Золотою Ордою, Заяицкою, Болгариею, Тавридою и Азовом, именно поставил в условие, как уверяют наши летописцы, чтобы сей хан отдал Москву Литве.» ((Н.М.Карамзин. Стр 397).
Интересно возникновение прозвания Александра Андреевича - Ёлка, Остей (не путать с Остоем).
По одной из литовских легенд, возникновение Литвы связано с приходом на их землю некоего богатыря Гелона, который избавил их от нападений людоедов (видимо, племени андрофагов).
Имя Гелон трактуется как «сын иглы» (еловый лес). По Геродоту - город Гелон был столицей многоплеменного объединения под общим названием Будины, в отношении которых Геродот отмечал, что они «...питаются сосновыми шишками».
Прозвание Остей может быть связано со словом «остье» - остроконечные колющие иглы, или останцы жнивья.
Фёдор Андреевич Кошка - предок Романовых.
В 1393 году после столкновения новгородцев с Московским княжеством: «Великий же князь (Василий Дмитриевич, сын Донского) с своей стороны для утверждения мира отправил в Новгород своих послов: Фёдора Андреевича Кошку, Уда и Селивана, послы сии и утвердили мир с Новгородом.» (И.Беляев «История Новгорода Великого» стр.229).
«Вожди новгородского веча, чтобы как-нибудь оправдаться в постыдном и убыточном мире с великим князем Московским, ни с того, ни с сего, придумали напасть на Псков...».
«Во Пскове в осаде в это время сидел храбрый литовский князь Андрей Ольгердович.» (И.Беляев «История Новгорода Великого» стр.229).
Интересна надпись на подножии креста Ольги (прим: жены Игоря) в Троицком Псковском соборе: «Прииде блаженная Ольга близ реки глаголемыя Псковы, и ста устии той реки. ...глаголаше: на месте сем будет храм Пресвятыя Троицы, и град велик … Под крестом на яблоке: ...в лето...1509 бысть пожар, весь град выгорел, и святыя церкви, и соборная церковь Пресвятыя Троицы вся выгорела и подставление благоверной княгини Олги дубовый крест и Домантова стена. Лета же...1623, при благоверном государе и великом князе Михаиле Фёдоровиче всея России, и при отце его святейшем патриархе Филарете написан сей крест Христов повелением архиепископа Иоакима на поклонение православным христианом.» (Е.А. Болховитинов «История княжества Псковского» стр.391-392).
Чем обусловлен особый интерес Романовых ко Пскову и святой Ольге, не тем ли, что они также почитали себя Рюриковичами (младшей Полоцкой ветви). Пётр I Алексеевич был особо горд своим происхождением от Прусского и Оленского короля Ведевита — потомка Прусса — брата Недрона, происходившего от Августа. Примерно такая же легенда происхождения была и у прямого Рюриковича — Ивана Грозного.
У Гали Еникеева в книге «Великая орда:друзья, враги и наследники» (стр.247) есть привлекающее внимание замечание: «...когда М.Глинский...участвовал в походе в Ливонию, (1558г), «его люди распоряжались в Псковщине (т.е в уделе Захарьиных — Романовых. прим.автора) как в неприятельской стране».
Возникновение прозвания Фёдора Андреевича Кошкой является возможным искажением названия Псковской волости — Кокша. «...Кокшинских слобожан...за Кокшинской волостью» (Е.А. Болховитинов «История княжества Псковского» стр.461).
Возможно, Фёдор Андреевич имел там землевладения, а при выезде в Москву был ошибочно записан «Кошкой».
Иван Андреевич - предок Шереметевых.
История Пскова сообщает нам: «Но в 1377 году принят был опять псковичами князь Андрей Ольгердович, от вооружившихся на него братьев своих ушедший к ним из Полотска. Он в 1381 году ходил со псковичами на помощь великому князю Московскому Дмитрию Ивановичу на татар к Дону и сражался в середине всего войска русского; по возвращении уехал опять в Полотск, а во Пскове оставил наместником сына своего князя Ивана Андреевича с посадником князем Изборским Григорием Евстафьевичем. А 1386 году он братом своим литовским князем Скиригайлом Ольгердовичем был схвачен и задержан в Полотске, а потом три года в Польше содержался заключенным, до 1394 года, наконец отпущен был во Псков и прибыл 18 июля. Но в 1399 году 4 мая, отрекшись вместе с сыном своим (прим: Иваном) от княжения во Пскове, возвратился в Полотск и того же года убит был в сражении литвы с татарами.» (прим: на реке Ворскле) (Е.А. Болховитинов «История княжества Псковского» стр.219).
Среди псковских владетельных князей отмечен: «Александр Иванович, внук, а по другой летописи — правнук, Ольгердов, приехал во Псков из Твери в 1439 году и принят был псковичами на княжение без отношения к великому князю Василию Васильевичу.
Несмотря на то, сей князь по повелению великого князя в помощь ему в 1441 году ходил со псковичами на новгородцев. Но по возвращении в 1442 году, при случившейся во Пскове сильной моровой язве, он, заразившись ею, постригся в монашество и скончался. Погребён под Троицким собором.» (Е.А. Болховитинов «История княжества Псковского» стр.223).
Константин Александрович Беззубцев — воевода второй половины XV века. В 1450 году вместе с царевичем Касимом-Трегубом, во главе Коломенского полка, разбил татар на реке Битюге. В 1469 году был главным воеводой ополчения, направленного на судах под Казань.
«Василий Васильевич Шуйский Немой, назначен был во Псков на княжение наместником и прибыл с воеводой великого князя Василием Дятлем 23 ноября 1478 года. Псковичи по старине встретили его с крестами и возвели в Троицком соборе на княжение; потом пошли на вече, и князь Василий Васильевич, перед воеводой сев на вече, сказал о великого князя здоровье и повелении псковскому войску походом на Новгород собраться в Сольцы. 25 ноября князь поцеловал на вече крест наблюдать псковские старины и пошлины, а через девять дней c воеводой отправился под Новгород. А оттуда по окончании войны возвратился уже 11 февраля.» (Е.А. Болховитинов «История княжества Псковского» стр.227).
Допустимо предположение, что именно в этом походе участвовал Андрей Константинович Беззубцев - Шеремет.
Как образовалось прозвание Шеремет: «...1323 Осенью эстляндцы побили псковских купцов на озере, а ловцов на Нарве, и при береге Череметскую волость взяли, а 13 марта подошли ко Пскову...» (Е.А. Болховитинов «История княжества Псковского» стр 422-423). Череметская волость читается также как Шереметская, к примеру:
- Псково- печёрский монастырь соответствует Псково — пещёрский монастырь;
- Дочь -дщи -дчи (очень распространённые изменения);
- пича — пиша (или современное — пища, где «ч» меняется на «ш» (см. Я.Н.Щапов «Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв» стр.20).
Шереметская или Череметская волость была предполагаемо расположена на реке Череха на небольшом удалении от Пскова. Прозвание Шеремет могло быть взято по землевладениям в Шереметской волости. Название Череметской (Шереметской) волости могло происходить от города Чермени. О нём есть запись: «Так, в 1430 году, когда Свидригайло дал обещание дать Ягайло города Каменец, Смотричь, Скалу и Чермени, то таковая же обещательная запись взята и с бояр Свидригайловых (Метр.княж.Лит. Т.I. С.458).» (И.Беляев «История Полоцка и северо-западной Руси» стр.258).
Появление двойного прозвания Беззубцев -Шеремет обусловлено разрастанием рода Беззубцевых и для дальнейшей идентификации добавляется второе прозвание, а первое прозвание в следующем поколении отбрасывается. В нашем случае останется только Шеремет или сын его Шереметев.
Могла ли боярская аристократия выбрать себе в цари человека не знатного, не родовитого, не связанного с ней кровными узами родства?! Ответ очевиден.
Тема эта огромна и данной пунктирной статьёй её не охватить. Проработка темы требует обширного и глубокого изучения.
С уважением к читателям.
А.В.Сафонов
02 марта 2019 года.
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Источник: https://романовы-колычевы-шереметевы.рф/?yclid=1368176962031345236
Лютый бред.
Как из Кобылы появляются Жеребцы,Ёлки,Гавши и все они АРИСТОКРАТЫ ))
Лютый бред – это идея о том, что Романовы были захватчиками земли русской.
Безусловно бред.
Ибо Ромеевы и сделали русскими ордынские земли Московии. До Ромеевых-Римских никаких русских не было. И Российскую империю в Ватикане благословили при Петре.
И все это методички хохлов, в которых они исконные славяне.
Рекомендую для начала текст прочитать.
По нему Рюриковичи как раз родственны римским императорам.
Период “владения” Русью – 980-1613 год.
Период насильственного крещения Руси и выделения из славянских народов русов/росов.
Орда, как государственная единица славяно-арийской культуры пала в IХ веке с междоусобной войной между князьями-ордынцами в силу крещения отдельных территорий, управляемых царским родом славяно-ариев.
Романовы вновь собрали империю воедино, не включив в неё Ближний Восток и Среднюю Азию, пришедшие в упадок с крахом Великой Орды, или Тартарии.
Генетики ДОКАЗАЛИ что если и были некие Рюриковичи то у них фино-угорская гаплогруппа.
Садись ДВА.
Ты Кот умеешь в куче навоза-интернете выбрать отменное качественное ОВНО.
Как тебе это удаётся.
Просто потрясно.
Ссылку на доказательства можно?
Можно.
Но те у кого мозг не парализован и в ГУГЛЕ не забанены сами обычно находят.
Вам как инвалиду исключение в последний раз
http://pereformat.ru/2013/02/ryurikovichi/
Читал. Но есть там одно НО.
Статья на главной.
…Наримант Ольгердович (Курбат Нарыш) (? – 1390гг.) — предок князей Патрикеевых, Хованских, Голицыных, Нарышкиных, Оболенских, Щеня и др., служивших более 400 лет делу укрепления и развития Руси — России. Был женат на дочери хана Тохтамыша…
…Дмитрий Ольгердович Корибут (? – 1399гг.) ( Корибут или Курбат — ханский зять) великий князь трубчевский, брянский и новгород-северский. В 1379 году получил от великого князя московского Дмитрия Ивановича Переславль-Залесский (Н.М.Карамзин «История государства Российского» стр.368)….
…Именно при поддержке Витовта и Тимура Тамерлана Тохтамыш занял стол в белой Орде, а его сыновья, с помощью Витовта, возглавили Крымское ханство. Тохтамыш ведя боевые действия с Тимуром Тамерланом (после ссоры), при поражениях дважды скрывался в Литве, в 1391 и 1399 годах ( Н.М.Карамзин стр.392,397; Александр Мясников стр. 282, 284)….