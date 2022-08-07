О чём не сказал Шваб
Как Европа в результате «Великой перезагрузки» оказалась на краю экономической и политической катастрофы, которую уже не могут скрыть отвлекающие постпандемийные маневры — в цифрах, фактах, именах. Рассказывает эксперт по экономическим вопросам, публицист Эрнст Вольф.
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ну это смотря кто на краю в европе, кто то и на краю, а кто то наоборот укрепился в центре. пошёл процесс на конкретное разделение богатых и бедных.