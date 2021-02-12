Речь Путина в Давосе вроде была вежливой, но её окрестили как самую жёсткую за последние 70-80 лет. А Пескову пришлось отрицать, что он угрожал. С другой стороны К. Шваб тоже угрожал. И что же такого они сказали?

Вы есть много кушать. Как это по-русски…

Зажрались!

Из к/ф Ширли-Мырли

Молодёжь не понимает языка политиков и даже примитивный обман Навального. Слова людей власти нельзя трактовать буквально за редким исключением. Важны много факторов контекст, предыстория, традиции, кому, где, когда это говорится и что умалчивается.

Давайте рассмотрим подробнее на примере речи Путина в Давосе, которую окрестили как самую жёсткую за последние 70-80 лет. А Пескову пришлось отрицать, что Путин угрожал. На первый взгляд, это не Мюнхен и не Валдай – говорил спокойно, о каких-то всем известных фактах. Вежливая дипломатия России за последние несколько лет показала свою силу.

Да, знаю мнение уважаемых экспертов, охарактеризовавших его речь, как «ничего нового» или «ни о чём», «подпевал либералам и глобалистам» — только не могу с этим согласиться, при всём уважении.

Эзопов язык в рекомендательных письмах сотрудников

Помню мой коллега, руководитель немецкого подразделения – объяснял, что означает мнение предыдущего работодателя о работнике в рекомендациях или по телефону. Они обычно положительные или нейтральные, но всё же там проскальзывает что-то важное в неявном виде.

Как бы вы расценили фразу: «Сотрудник был пунктуален»?

Думаете, он сдавал проекты в срок? Нет – он вовремя уходил с работы на обед и домой. Соответственно «очень пунктуален» — это приговор. В Германии вроде есть сервис в интернете, помогающий составлять рекомендации на эзоповом языке – с виду положительные, а внутри спрятанные подробности.

На днях Байден заявил: Дни, когда США пасовали перед агрессивными действиями России, закончились. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и будем защищать жизненные интересы нашего народа.

Что он действительно сказал? Про агрессию и про санкции, понятно – старая песня. А вот интересы они будут защищать – правящего класса и корпораций, а не рядовых граждан. Почему так? Тут важно – кого Байден за людей считает.

Вот ещё его недавние слова – «Защита свободы, отстаивание возможностей, поддержка универсальных прав, уважение верховенства закона и отношение к каждому человеку с достоинством. Это основа нашей внешней политики, нашей мощи. Наш неиссякаемый источник силы и неизменное преимущество».

И перевод: Поддерживать оппозицию, меньшинства в ущерб большинству, устраивать революции, войны, выводить капиталы, Штатовские законы и правила превыше всех. Наш источник богатства, силы и единственный способ выжить – грабёж!

Приглашение Путина в Давос – отчасти капитуляция мировых элит

Все речи там с двойным смыслом. Одни и те же слова, сказанные лидерами разных стран, могут иметь противоположный смысл. Китайских, индийских, мусульманских руководителей – на Западе толком не понимают и не доверяют. (По этой же причине сложно анализировать слова губернаторов или кого-то из региона – нужно хорошо знать местную специфику.)

Россию понимают, потому что тщательно изучают со времён Ивана Грозного. Её влияние огромно и с тех пор активно присутствует в их новостях. Больше всего этим занимались англосаксы, но они вообще всех исследуют. В мире хорошо знакомы с русской культурой, историей, книгами, музыкой, образом жизни. Есть большой опыт общения и сотрудничества между Россией и Европой насчитывающий сотни лет.

Естественно, трактовка слов Путина большое раздолье для ошибок и заблуждений. Недопонимания позже могут опровергнуть дополнительно или уточнить сказанное. Слова Пескова можно расценить как двойное отрицание, а значит подтверждение: Да, Путин угрожал. Да мы учли, что и вы тоже.

Разговор на подобные темы – невозможен начистоту и не закрепляется на бумаге в виде договорёностей. Соответственно всё держится на честном джентльменском слове. Если Путин проявит глупость и слабость как Горбачёв, потом скажут, что «вы неправильно нас поняли – ничего подобного вам не обещали».

Чем более краткая речь – тем больше спрятанного смысла она может содержать. Но при этом важно помнить шутку про Фрейда: Иногда сон – это просто сон и ничего более.

Обмен ударами перед Давосом

Прологом к выступлению можно считать акции протеста в России. Но либералы не смогли продемонстрировать силу и угрозу. Навальный испугался, на суде умышленно и сильно тупил, дискредитируя себя. Видео за него снимают, но неужели не могли ему написать правильную речь? Могли, и написали, скорее всего.

Похоже, Навальный решил спрятаться в тюрьме, чтобы не стать сакральной жертвой. Ходорковского там никто не травил за 10+ лет. Он уже так делал, когда убили Немцова – сперва напросился на 15 суток, а потом ещё и на карцер. А больше никого его уровня – нет. После смерти Немцова – самоустранились.

В ответ Путин предложил: Запретить публично отождествлять роли СССР и Германии во Второй мировой войне. Умеет он задавать тон встречи: лучший способ защиты – это нападение.

Перевод слов Клауса Шваба перед выступлением Путина

Шваб: Россия – важная, мировая держава с многолетней традицией участия во Всемирном экономическом форуме. В данный исторический момент перед миром открывается новое окно возможностей для перехода от эпохи конфронтации к эпохе сотрудничества.

Перевод: Да, у нас момент слабости. Россия единственное препятствие перед нашими грандиозными планами. Сдавайте страну, народ и лично вас готовы простить и озолотить. Иначе – устроим вам травлю, каких вы ещё не видели.

Шваб: COVID-19 показал, что все мы уязвимы и взаимозависимы.

Перевод: Идея с Ковидом не оправдала наших ожиданий – всё оказалось сложнее, чем думали, и вы нам некоторые планы испортили.

Шваб: Господин Президент, мы с интересом выслушаем вашу точку зрения, точку зрения России, взгляд на нынешнюю ситуацию, ситуацию в XXI веке. Что нужно сделать, по вашему мнению, чтобы люди повсеместно жили в условиях мира и процветания?

Перевод: Правильные люди очень хотят сохранить своё влияние и власть в 21 веке, плевать на людей – поддержите наш проект и сдайте страну. За это мы готовы на большие уступки лично вам и вашим структурам.

Комментарий: Почему настаиваю именно на такой интерпретации слов К. Шваба? Западные элиты – народ за людей не считают и уж тем более не станут переживать об их благополучии. Соответственно «люди» – это «элиты», которые хотят «процветать» в их понимании – сохранить власть, деньги, привилегии.

То они утверждают, что Россия – это страна-бензоколонка с порванной в клочья экономикой, а тут вдруг назвал её «Державой». Да, ладно…

Обратите внимание – сперва хочет «выслушать» мнение Путина, а потом России. Соответственно дозволенный круг интересов РФ для них «точка». У страны не может быть «точки зрения», как он выразился.

Впереди экономическая катастрофа, а тут про какое-то «окно возможностей». О чём это он? Призыв к Путину посмотреть на всю ситуацию по-новому! Верят и надеются, что смогут-таки осуществить свой проект, описанный в его последних книгах – установить жёсткую диктатуру глобальной элиты, избавиться от лишних ртов и государств.

А «возможности» и переход от «эпохи конфронтации» к «эпохе сотрудничества» поставлено в зависимость от того скажет ли он то, что они хотят «услышать». Другими словами – угрожает.

Перевод речи Путина

ВВП: Я много раз бывал в Давосе, на мероприятиях, которые организует господин Шваб, ещё в 90-годы. Только что Клаус вспомнил, что мы познакомились в 1992-м году.

Перевод: Мы знаем друг друга давно. Что нового вы хотите услышать? Неужели думаете, что я сейчас поведусь на это?

ВВП: Хочу вас поблагодарить за то, что сегодня есть возможность донести свою точку зрения до экспертного сообщества, которое собирается на этой всемирно признанной площадке благодаря усилиям господина Шваба.

Перевод: Я знаю кто вы такие и куда клоните. Последние книжки Шваба прочитал.

ВВП: Действительно, трудно не заметить коренных трансформаций в глобальной экономике, политике, социальной жизни, технологиях.

Перевод: Да мы видим, что у вас полный абздец в глобальной экономике, политике, социальной жизни, технологиях. Вы упёрлись в пределы роста. А вот у нас новая экономическая модель есть, а техноолгии развиваются. (Намёк на гиперзвук, росатом, прививки и прочее – капитализм не может создавать такие технологии.)

ВВП: Пандемия обострила проблемы и дисбалансы, ранее накопившиеся в мире. Есть все основания полагать, что существуют риски дальнейшего нарастания противоречий.

Перевод: Ребята – вы теряете контроль над ситуацией. Пандемия не решила, а только усугубила и обнажила ваши проблемы, сделала их видимыми для всех. Впереди вас ждёт катастрофа.

ВВП: Мы видим кризис прежних моделей и инструментов экономического развития.

Перевод: У вас нет работающей экономической модели – ваш мир сыпется. А у нас есть.

ВВП: Происходит ослабление международных институтов, множатся региональные конфликты, деградирует и система глобальной безопасности.

Перевод: Вы теряете политическое и финансовое влияние, контроль. Ваш элитный консенсус разваливается с каждым днём. Многие из вас потеряют жизни – вы сами друг друга и порешаете.

Комментарий: Почему намёк, что они самоубьются? Потому что «деградирует безопасность», а также позже, Песков назвал речь Путина в Давосе «попыткой докричаться до здравого смысла политиков». Говорить нужно о проблемах и выгодах слушателя – поэтому безопасность имеется ввиду их личная. Видать, дела совсем плохи.

ВВП: Как известно неспособность и неготовность разрешать подобные проблемы по существу в ХХ веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Конечно, сейчас такой глобальный «горячий» конфликт, надеюсь, в принципе невозможен. Перевод: Из прошлых кризисов часть элит не смоглы выбраться. А другие вышли через войну с нами, хотя и с большими издержками. Если решите повторить – мы вас уничтожим всех, надеюсь, вы это понимаете. ВВП: Отмечу здесь, что социальный и ценностный кризис уже оборачивается негативными демографическими последствиями, из-за которых человечество рискует потерять целые цивилизационные и культурные материки. Перевод: Вы запутались в своих кознях. Грядущий кризис снесёт целые ваши кланы. Мы хотим уважения к нашим ценностям и Русскому народу. Нам не нравится идея избавления от лишнего населения. Мы будем жёстко пресекать подобные попытки в отношении нас. ВВП: (Долго про социальные проблемы) Кстати говоря, по гражданам, в развитых экономиках Европы такая же тенденция, как и в Штатах. Но опять же, если говорить о прибыли компаний, кому достались доходы? Ответ известен, он очевиден – одному проценту населения. А что произошло в жизни остальных людей? Перевод: Мы за возрождение среднего класса, ограничение корпораций и монополий. За справедливое распределение власти, влияния, доходов между верхним одним процентом и народом. Другими словами — он угрожает. ВВП: А нарастающий разрыв между «реальной» и «виртуальной» экономикой представляет реальную угрозу и чреват серьёзными, непредсказуемыми потрясениями. (…) Системные социально-экономические проблемы порождают такое общественное недовольство, что это требует особого внимания, требует того, чтобы эти проблемы решались, по существу. Опасная иллюзия, что их можно, что называется, проигнорировать, пропустить, загнать куда-то в угол, чревата серьёзными последствиями. Перевод: ваши IT-гиганты – не помогут удержать ситуацию под контролем. Вы всё равно его потеряете. Хотите спасти себя – решайте проблемы людей. Поддержим только проект с возрождением среднего класса. ВВП: Мы ощущаем, что градус внешнеполитической, пропагандистской риторики нарастает. Подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы. Перевод: ваш элитный консенсус разваливается с каждым днём – вы уже начинаете грызть друг друга, как базарные бабки с непредсказуемыми последствиями. И без нас вы эту проблему не решите. ВВП: Но пытаться выработать общие подходы, максимально сблизить позиции, обозначить источники, порождающие глобальное напряжение, нам всем, безусловно, необходимо. Перевод: Пока не развалилось – давайте писать новые правила вместе. Вам ребята нужно сильно подвинуться, если хотите выжить. ВВП: Вновь хочу подчеркнуть свой тезис: фундаментальной причиной неустойчивости глобального развития во многом являются накопленные социально-экономические проблемы. Перевод: Вы слишком много загребли под себя, игнорируя реальность. Вам придётся сильно подвинуться. Воссоздание среднего класса – есть и ваше спасение. ВВП: Абсолютно ясно, что мир не может идти по пути построения экономики, работающей на миллион человек или даже на «золотой миллиард». Это просто деструктивная позиция. Такая модель по определению неустойчива. Недавние события, в том числе миграционные кризисы, вновь это подтвердили. Перевод: Вы либо самоуничтожитесь. Либо вам следует поделиться доходами, властью и привилегиями на международном уровне и перед народами. Иначе многим из вас не удастся спастись. ВВП: И здесь обозначу четыре ключевых приоритета. (Далее перечисление: жильё, работа, медицина, образование для всех людей независимо от доходов) Только так можно будет гарантировать наиболее эффективное развитие современной экономики. Перевод: ваше спасение – это левоконсервативный поворот и образ будущего привлекательный для среднего класса всего мира. Опять угрожает: Образ будущего капитализма — сохранение власти и влияния любой ценой за счёт населения. Источник богатства — в разграблении населения. ВВП: Именно эти подходы лежат в основе стратегии, которую реализует и моя страна, Россия. Перевод: Мы его уже двигаемся в этом направлении – чем это вам грозит вы знаете. ВВП: Очевидно, что эпоха, связанная с попытками выстроить централизованный, однополярный миропорядок, эта эпоха завершилась. Собственно, она и не начиналась. Перевод: ваше доминирование – иллюзия и самообман. Теперь уже видно всем. ВВП: Для этого в том числе, нам предстоит заняться укреплением и развитием универсальных институтов, на которых лежит особая ответственность за обеспечение стабильности и безопасности в мире, за выработку правил поведения и в глобальной экономике, в торговле. Уже не раз отмечал, что многие из таких институтов сегодня переживают далеко не лучшие времена. Перевод: Мы будем пересматривать все международные правила и перестраивать все институты. С вами или без вас. ВВП: Наряду с этим, конечно же, важно использовать новые, дополнительные форматы взаимодействия. Речь в данном случае может идти и о урегулировании региональных конфликтов, и о создании технологических альянсов, и о многих других направлениях, включая формирование трансграничных транспортных, энергетических коридоров и так далее, и тому подобное. Перевод: Будем закрывать созданные вами горячие точки, ограничивать ваших гигантов и лишать вас доходов от разграбления. ВВП: Удалось остановить кровопролитие, добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации. (Перечисление успехов России на международном уровне.) Мы делаем это вместе. И в целом небезуспешно, хочу это подчеркнуть. Перевод: У нас достаточно сил и влияния. Мы уже пишем новые правила, вопреки вашим козням. И у нас получается. ВВП: Для инфекций и пандемий границ не существует. Перевод: Текущая пандемия, конечно, мнимая и мы с ней справились. Но в будущем будет и настоящие – что тогда будете делать? Вас многих поубивает. ВВП: Очень важно честно оценивать ситуацию, сосредоточиться не на мнимых, а на реальных глобальных проблемах, на устранении дисбалансов, критически важных для всего мирового сообщества. И тогда, уверен, мы сможем добиться успеха, достойно ответить на вызовы третьего десятилетия XXI века. Перевод: Вытащите головы из задницы. Хватит заниматься самообманом – настала пора оценить ситуацию трезво, принять реальность как есть и подвинуться. Решайте социальные проблемы или они вас добьют. Давайте писать вместе новые правила для более справедливого глобального общежития. Иначе, извините – у нас достаточно сил построить новый мир без вас. Да, медленно, но верно. Окончание речи Путина. К.Шваб: Многие вопросы, которые Вы затронули, безусловно, являются частью нашей дискуссии на этой неделе. Перевод: Мы вас выслушали, да, в чём-то вы правы. Нам не нравятся предложенные вами решения. Мы вас предупредили. К.Шваб: Как Вы видите будущие отношения между Россией и Европой? Перевод: Как будем делить Европу? ВВП: Я лично слышал позицию выдающегося европейского политического деятеля, бывшего канцлера Гельмута Коля, который говорил о том, что если европейская культура хочет сохраниться и остаться одним из центров мировой цивилизации в будущем, имея в виду все проблемы и тенденции развития мировой цивилизации, то, конечно, Западная Европа и Россия должны быть вместе. Трудно с этим не согласиться. Мы придерживаемся точно такой же точки зрения и позиции.

Сегодняшняя ситуация является явно ненормальной. Перевод: Большая часть европейских и в частности Германских элит давно не поддерживает ваши планы. Они хотят с нами сотрудничать на равных и обратились за защитой. Мы это приветствуем и поддерживаем. Россия будет продвигать проект Европы от Лиссабона до Владивостока. У нас есть новая экономическая модель. Сил и ресурсов хватит. Давос – это шабаш упырей мирового уровня Само его существование говорит, о том, что есть серьёзные разногласия, которые нужно сглаживать. Встреча, в этом году решающая — на ней должны были придумать, как выходить из текущего экономического и политического тупика. Специально под него К. Шваб выпустил 2 книги с предложением новой мировой модели. Путин выдержал своё молчание, как Иван Грозный. Кстати, 2 книги за год – это очень много. Все детали ведь согласовывать надо было. Значит, плохи дела и спешат сильно. Мировые элиты считают себя пастухами человечества и собираются избавиться от 90% населения, только бы сохранить свою власть. Они десятки лет уничтожали социальные завоевания, рабочие места, образование, ценности, средний класс. Естественно – это преступление против человечности, на что Путин намекает (тем самым угрожает) и предлагает делать наоборот, что для них самоубийственно. Только Сталин мог вслух открыто называть такие вещи своими именами. Как-то так, если кратко и обобщённо. Можно вникнуть в каждое слово, фразы и расписать детали. Речь с двойным, тройным смыслом – писал выдающийся человек. Если в чём-то ошибаюсь – надеюсь, вы поправите в комментариях.

Руслан Бах

Источник: http://ruslanbah.ru/perevod-rechi-putina-v-davose/