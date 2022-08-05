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Семён Уралов об ОПГ “95-й квартал”, возглавившей Украину

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Семён Уралов об ОПГ "95-й квартал", возглавившей Украину
https://oper.ru/news/read.php?t=1051625097

Канал Семёна Уралова:
https://t.me/su2050

Аудиоверсия:
https://oper.ru/video/audio/interview_opg95.mp3

Источник: https://vk.com/video-3156562_456245108
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 8477 6999
    Женечка 18 мин. назад

      О! Импортозамещение подкатило, хоть и без превьюшек и ругающимся на подозрительную активность “ВКонтакте”. Но хоть что-то.
      А у рядовых пользователей есть возможность заливать видео не с трубы, а из сторонних источников?

      • 25115 21021
        маринаЖенечка 8 мин. назад

          так заливай на ЯП ,креативная и хитрожопая наша.Всё плохое и не либерально/демократичненькое видишь только в РФ .Да они глупые дети по сравнению с родиной твоей марксы ,там удалось народ превратить в животных,которые уже просто хрюкают и толпой приходят на площади ,если у них отбирают вэлфер их..А его уже не будет -некого больше жрать и их банкстеры решили их самих пустить на обед кошерным.А тебе это не видно -да??все грезишь о геволюции в РФ ?а может рукавички шить к навальнеру и там Искру возродить..Как бы правдиво не звучали твои речи ,но твоя либеральная мордочка выглядывает ,не прикроешь…И правда твоя была бы услышана ,если бы ты истинных исполнителей несправедливой организации жизненного пространства назвала -суть проблемы т.е. А так голый факт без имени отца -не будет принят здесь..-начни хотя бы с 1991г-кто что и зачем

        • 15815 12915
          brahmanЖенечка четыре минуты назад

            Пока на сайте поддерживаются Рутуб и Ютуб (ставите ссылку – смотрите видео), для поддержки ВК нужно будет ещё с бубном поплясать.

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