УРАЛОВ про когнитивные войны, глобализацию, социальные сети и манипуляцию людьми
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Семён Уралов, один из ведущих политтехнологов России и СНГ, побеседовал с нами о современных методах ведения когнитивных войн. Как социальные сети, мессенджеры и прочие электронные платформы превратились в изощренные инструменты манипуляции поведением людей? Существуют ли реальные способы победы в информационной войне в условиях глобализации, и как в наше время идёт борьба за умы? Действительно ли телевизор «проигрывает» интернету? Какое будущее ждёт государство как форму организации общественных отношений?
Ссылка на чат-бот Семёна Уралова https://t.me/su2050_sambot
Таймкоды:
00:00 Когнитивный удар, безопасность, эльфы и падение страны
1:34 В гостях Семён Уралов – желанный, но редкий гость
2:19 War/warfare: разница есть
6:03 Информационный домен – символ ХХ века, когнитивный – ХХI века
13:06 Паника и «фекальное мышление»
16:02 Люди могут поверить в свою «избранность»
21:05 Мы сами залезли в этот дивный новый мир
22:29 «Западнизация» общества уже произошла
25:19 Эффект толпы: как это работает?
30:00 Залог безопасности общества – архаичность
37:32 Система пронизана людьми, заработавшими на убытках
41:40 О доминировании в информационных средах
46:24 Каждой аудитории нужен свой «излучатель»
49:52 Статус иноагента работает?
51:12 Инструмент когнитивной войны в руках врага: что делать?
55:04 Чат-бот от Уралова – «наш ответ Чемберлену»
1:00:32 Уехавшие ЛОМы качают повесточку
1:04:38 Лучший способ рационализации мышления – чтение
1:06:05 В войне победит тот, кто лучше социально ориентирован
1:09:40 Для победы нужна смена философских оснований
1:13:46 Наши ресурсы для борьбы в когнитивной войне
1:15:26 Оставайтесь с нами! Подписывайтесь на Metametrica
1:16:33 Титры
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Семен Уралов:
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Никита Данюк:
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#СеменУралов #Уралов #КогнитивныеВойны #Манипуляции #Интервью
хорошие умные ребятки…