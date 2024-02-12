На Средневековых европейских картах Зауралье, Сибирь и Дальний Восток пестрят городами, но скептики задают вопрос — если они существовали, то где же они все сейчас и почему ни один до сих пор не нашли? Значит, ли это, что все эти карты — фальшивки? Давайте порассуждаем вместе.

Всемирный атлас Меркатора Хондиуса 1606 г.

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*Все ниженаписанное – это субъективные взгляды, мнения, версии, гипотезы, легенды. Они НЕ являются научными исследованиями и могут НЕ совпадать с общепризнанными концепциями. Мы никому НЕ навязываем предложенных теорий и выводов и НЕ утверждаем, что они единственно верные – просто делимся наблюдениями, возникшими у нас после сбора и обработки информации из открытого доступа. Цель – обратить внимание на различные интересные явления и таким образом способствовать возрождению интереса к русской культуре и наследию.

В интернете на сегодняшний день выложен огромный массив карт укладывающийся во временной отрезок от xvi до xviii века, некоторые из них мы детально рассматривали в наших прошлых публикациях. Они в целом отражают реальный мир вполне детально и верно — например, если взять европейскую часть России, то они достаточно точны и подходят для ориентирования (хотя и в этой части страны на картах можно отыскать множество сюрпризов). Однако, когда мы перемещаемся за Урал, происходит нечто странное — картографы, будто сговорившись, начинают изображать там невероятные вещи, которые современные историки отказываются рассматривать даже в формате версий.

Карта Тартарии Яна Янсона 164–1650 гг

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Карта Даниэля Келлера (или Целлариуса Феримонтануса) 1590 г. Желтым обозначены территории предположительно ушедшие под воду. Красным — крупные города, синим — реки соотнесенные с современными, зеленым — Гробницы ТаРтарских царей.

Причем все эти карты совершенно единодушны в своих «сказках» — на 99% из них вы найдете Тартарию, Лукоморье, город Пермь Великую (за несколько сот лет до ее основания), город Грустину (на месте современного Томска), город Ханбалык (якобы, древний Пекин), лежащий далекооооо к северу от Стены и целую страну городов на Дальнем Востоке вдоль берегов реки Тартар, которую предположительно можно отождествить с р. Колымой. При этом также видно, что на этих картах береговая линия восточной Сибири и Дальнего Востока лежит гораздо севернее, чем сегодня — то есть там, где у нас уже море — у них еще суша и там также обозначены некие города. Это опять же удобно отследить по реке Колыме/Тартару — ближе к истоку ее изгибы на картах хорошо узнаваемы, а потом на карте она впадает в озеро и продолжается дальше, а в нашей реальности — от озера уже идет море.

Как же все это объяснить?

У скептиков есть два ответа:

1. Все эти карты — намеренные подделки 18 века, созданные в целью такой-то или такой-то.

2. Все эти карты — выдумки, а их авторы никогда не бывали на обозначенных территориях.

Но оба эти аргумента довольно хилые, чтобы рассматривать их серьезно, а тем более в безальтернативном формате. Во-первых, ВСЕ карты мира XVI–XVIII веков (и глобусы!) именно таковы. Не важно — найдете ли вы их в интернете, в Историческом музее в Москве, в Несвижском замке Радзивиллов близ Минска, в каком-нибудь провинциальном музее России, Франции, Португалии, Турции, какой угодно другой страны. Иных карт, которые бы предлагали иную картину мира просто нет. Неужели же все-все они подделки? а где же тогда все «настоящие» карты?

Глобус из Несвижского замка, Беларусь

А главное — кто и зачем проделал этот титанический труд по распространению поддельных карт именно Восточной России по миру? Согласитесь, что куда проще что-либо скрыть, недосказать или уничтожить, чем создать картину того, чего якобы никогда не было. И опять же — какая в этом польза для «европейских заговорщиков» — вот так насолили Российской Империи! — дорисовали ей пару десятков крупных (древних) городов, которых на ее территории отродясь не бывало? В чем логика, если эта «подделка» лишь удревняет и обогащает нашу историю, в то время как западноориентированные историки, начиная со времен Миллера, напротив всегда пытаются ее укоротить, связать с какими-то норманнами, отодвинуть точку отсчета ко временам крещения, а Сибирь не стесняясь называют «неисторической землей», где никогда и ничего значительного не происходило. Именно эту картину мира подобные карты и рушат.

Разберем второй аргумент скептиков о том, что старые карты — это невинные сказки, выдумки и фантазии людей, которые никогда в тех местах не бывали. Что здесь сказать? Ну не бывали — и ладно, это не аргумент, ведь очевидно, что в этом случае у них были другие карты и источники, которые они считали абсолютно достоверными и использовали в работе. Тот же Меркатор не бывал в Арктике, однако, каким-то образом создал карту с точной береговой линией Евразии.

Атлас Герхарда Меркатора, 1595 года. Фрагмент.

Опять же, когда картографы чего-то не знали, они не фантазировали, а оставляли белое пятно (отсюда и соответствующее выражение) и, в частности, есть много карт Атлантики, где отражена только береговая линия (или ее отдельные участки) Северной и Южной Америки, а далее — просто пустота. На других же картах Америк нет вовсе, потому как о них еще не знали. Заметьте, картографы их просто НЕ рисуют, а ведь по логике скептиков могли дать волю фантазии и, например, нарисовать 3-4-5 материков с произвольными очертаниями и мифическими городами.

Карты Америки Гийома де Лилля 1708 г. Западное побережье не прорисовано вовсе и осталось "белым пятном", так как у картографа нет детальной информации о нем.

Вспомним еще раз о том, что европейская часть Евразии и Центральная Азия у картографов прошлого отражены довольно точно. Неужели тут они показали хороший результат, а восточнее — пошла какая-то «отсебятина»? Неужели это не странно? Опять же, все это «рисовалось» не для собственного удовольствия или развлечения публики. Карты (в отличие, кстати, от тех же исторических летописей, которые куда ближе по своей сути к сказкам и легендам) — это практичный и максимально ориентированный на отражение достоверной реальности инструмент, которым постоянно пользовались государи, императоры, купцы и торговые кампании. То есть все те, у кого есть средства и власть и кто, собственно говоря, для своих нужд эти карты и заказывал. Без них не поплывут торговые суда, не получится планировать военную кампанию, трудно понять как надлежит вести себя с тем или иным соседним государством… (А теперь еще раз предлагаем подумать возможно ли такое, что не существовало ни одной русской карты до Семена Ремезова или как Иван Грозный или, скажем, новгородские купцы делали все, что они делали, не имея в своем распоряжении, якобы, ни единой карты?) Одним словом, за «ложную наводку/фантазию» картографа не только не похвалят, но очень вероятно, что и лишат головы, когда его обман откроется — а это произойдет неизбежно. И заметьте — поэтому на картах нет ни земель циклопов, ни кентавров, ни псоглавцев, ничего по-настоящему мифического и невероятного — хотя в легендах разных народов они есть.

Поэтому мнение, что старые карты, не соответствующие нашему представлению о прошлом, являются «сказками» — выглядит просто смехотворно, несерьезно и отражает лишь гордыню человека современного, который по какой-то причине считает себя на порядок умнее предков.

Карты не могут быть ни массовой подделкой, ни сказками

Подводя, промежуточный итог отметим, что карты XVI—XVIII вв. НЕ могут являться ни сказками, ни массовой подделкой (хотя отдельные карты-фальшивки, несомненно существуют). Более того — если выбирать на какие источники ориентироваться в приоритетном порядке, то картам по перечисленным уже причинам веры больше, чем летописям. Ведь в последних — в отличие от карт — задача достоверного отражения прошлых событий как бы подразумевается, но далеко не всегда исполняется — скорее напротив, под нужное будущее нередко пытаются вылепить и нужное прошлое… Вот уж где было раздолье для разного рода правок и коррекций — прошлое ведь оно и есть прошлое, оно относится к миру идеологии, концепций, философии, мировоззрения и проч. А карта — это инструмент, причем сугубо практический.

А, значит, единственное, что остается предположить — карты отражали подлинную реальность своего времени, в которую сегодня нам трудно поверить потому, что мы ничего о ней не знаем. Но это не значит, что ее не было! Возможно, мир изменился, а те самые летописи по какой-то причине это не зафиксировали.

Но где же тогда все эти города, отмеченные на картах?

Тогда перейдем к другому вопросу. Если старые карты верны хотя бы отчасти, то где все эти огромные города Зауралья? Почему их до сих пор не нашли? Разве кто-то или что-то может так скрыть наличие высокоразвитой культуры и цивилизации, чтобы от нее не осталось совершенно никаких следов? Вот, что мы думаем по этому поводу:

1.Их никогда по-настоящему не искали

Начнем с того, что эти самые «мифические» города за Уралом, в Сибири, на Дальнем Востоке никто и никогда всерьез не искал. Вы, например, знаете о каких-то крупномасштабных исследовательских экспедициях в этих местах, которые пытались обнаружить эти города? Использовали те самые карты в качестве ориентира? Если да — напишите в комментариях. В открытом доступе есть лишь единичные упоминания об одиночных исследователях-любителях, которые, кстати, обнаруживают очень много всего любопытного.

Горная Шория, мегалитическая кладка

Горная Шория, мегалитическая кладка

Но по-настоящему обширные экспедиции в настоящее время просто невозможны, так как в научном мире их никто никогда не обоснует. Это же «неисторическая земля» и «всем и так известно», что искать там нечего. Организовать дорогостоящую экспедицию, чтобы проверить не стоит ли где-то на р. Лене город Наян, где родился «мифический» царь Востока пресвитер Иоанн? Пфффф!!! Кого вы там смешите, альтернативщики ненормальные? Неолитические стоянки, остатки крепостей казаков-первопроходцев, джунгарские поселения — вот чем мы будет заниматься всерьез.

При этом сравните, например, масштаб подобных исследований на территориях России и, скажем, в Египте. Последний, кажется, перекопали уже вдоль и поперек, причем бесконечные экспедиции из разных стран мира с самым передовым оборудованием едут туда как минимум с XIX века. И — что самое удивительное — до сих пор что-то находят! То есть можно столетиями копать на одном относительно ограниченном участке, и все равно еще не все будет найдено. А какая территория у нас? Тут работы бы хватило и на тысячу лет при условии, что ее интенсивность была бы такой как в Египте.

2.Каменное строительство — не единственный маркер высокой культуры

Почему-то когда речь заходит о древних городах большинство людей (и исследователей в том числе) сразу рисуют в своем воображении некие каменные мегаполисы аналогичные Баальбеку. И кричат — ну у нас же такого нет! Но ведь это лишь одна из возможностей, которая, кстати, связана скорее с климатом и ресурсами, но не является единственным маркером высокого уровня знаний и культуры строителей. Где были скалы и равнины — строили из камня, а где моря лесов — там, представьте себе, из дерева!

Александр Угланов, Посреди зимы

А почему, собственно говоря, наши предки не должны были бы использовать дерево? Его много, этот материал экологичен и прост в использовании — большая семья может своими силами построить себе деревянный терем в несколько этажей без кранов, рабов и чего бы то ни было нужного для перемещения тяжелых каменных блоков. В действительности деревянные терема — это самое простое и логичное в нашей местности, что можно предположить исходя из нормальной логики и рационального подхода.

Опять же — с точки зрения философии мироздания в строительстве из дерева может быть на порядок больше этики (а, значит, и уровня культуры?). Дом стоит пока в нем живут. Здесь нет цели «оставить СВОЙ след» на века. Пользуйся пока тебе нужно, процветай и радуйся, но не изменяй лик земли. Пусть после твоей смерти новые люди придут на это место, найдут его первозданным и построят там свой терем из дерева. А потом истлеет и он, вместо срубленных деревьев вырастут новые и этот круговорот жизни вечен. Это и есть жизнь в гармонии с Природой, которая составляет суть «языческого» (ведического/дохристианского мировоззрения). И наоборот — если бы каждый человек оставлял на Земле свой материальный след, который после его смерти стоял бы сотни/тысячи лет, то не хватило бы ни площадей, ни ресурсов. Здесь мы скорее видим гордыню и хищнический подход, а вовсе не мудрость и высоту помыслов.

3.Иное назначение у городов прошлого

Еще один момент — люди прошлого не стремились скучковаться в огромных мегаполисах в принципе. Зачем? Каждому нужно свое место и простор для жизни. Поэтому многие авторы вполне логично и обоснованно пишут о том, что города — это просто такие специфические «огороженные места», куда приезжали НА ВРЕМЯ для решения определенных задач: продать и купить что-то (для этого и огораживаются оградами склады товаров), обсудить нечто важное (вече, сход), собраться на большой праздник, куда также приедут дальние родственники и рода и где будут заключены новые брачные союзы. А потом все вновь разъедутся по своим (!) местам — читай, отдельностоящим деревянным теремам. То есть город — это просто точка встречи во времени и пространстве. Заканчивается «событие» — и все разъезжаются.

Всеволод Иванов, Храм бога Знича

Соответственно, город древности по определению довольно мал по площади (хоть это и не умаляет его значения) — это просто небольшая площадь, где есть храм/ святилище, место для торга/ вече и несколько ключевых хозяйственных построек. В нем нет жителей как таковых, кроме жрецов-служителей храма и, впоследствии, некого условного князя/военачальника/ воеводы, которому со временем, возможно, оказалось удобнее иметь в городе постоянную резиденцию/двор, нежели ездить туда для решения каждого вопроса.

Именно так чаще всего выглядели славянские города на Балтике, описанные немецкими хронистами, причем, как правило, они были деревянными. Читайте подробнее про Аркону, Ретру, Щетин, Винета. Попробуйте найти такой город спустя пару столетий запустения где-нибудь в Заполярном Урале. Будете прямо по нему ногами ходить и не поймете этого. Хорошо если останутся какие-то земляные валы, а то и вовсе — ничего. А 400 лет назад туда, возможно, тысячи людей и купцов съезжались на условный праздник урожая и слава о нем гремела по всей земле.

4.Находки все же есть

Теперь посмотрим с другой стороны на сам аргумент скептиков, что, якобы, «ничего до сих пор не найдено». На самом деле — это ведь далеко не так. Найдено и продолжает находится очень многое, просто всегда этому дается какое-то выдернутое из контекста объяснение, которое не пытается объединить все эти находки воедино, а, скорее, локализует и поэтому умаляет их значение и, напротив, «растаскивает» отдельные находки по разным условным «культурам» — тут у них какая-нибудь лебедянская, там — неволинская, там — пермский звериный стиль, там еще какая-то… Да нет же! Это просто разные регионы раскопок, а культура то, скорее всего, у них у всех одна. С характерными завитками, оленями, сценами охоты и проч. И даже очень хорошо понятна какая именно — скифская.

Локальные отличия и разные стили, конечно, есть — но было бы и странно, если бы по всему материку стиль работ был на 100% идентичным. У нас и в относительно современной истории России, к примеру, есть десятки видов росписи предметов быта — Жостово, Гжель, Хохлома, Мезенская роспись и проч. Но никто ведь не говорит, что это какие-то принципиально разные культуры и народы.

Карта расселения скифов в Сибири

По сути — вся Евразия от Днепра и Крыма и вплоть до Дальнего Востока — это территория расселения скифов (и сарматов, которые древними авторами обозначаются как часть скифов). На древних картах все эти земли так и подписаны как Скифия и Сарматия. При этом до XX века ни у кого даже не было сомнений в том, что история России начинается с истории Скифии, а скифы — это наши прямые предки (что не отрицает того факта, что скифы могли дать начало и многим другим народам земли — как одни прабабушка и прадедушка являются предками огромного количества непохожих друг на друга правнуков). Например, в «Сказании о Словене и Русе» прекрасно сохранилась легенда о том, что после основания Словенска и Русы (=В.Новгород и Старая Русса) скифы стали именоваться словенами и русами. Читайте подробную статью, где собраны все наиболее яркие доказательства этой прямой связи скифов-русов-славян.

Карты Птолемея, Внешняя Скифия

На более поздних картах эти же территории и переименованы в Тартарию, причем нередко с пометкой, что Тартария в прошлом именовалось Скифией. Заметьте, что существовало и такое картографическое понятие, как Московская Тартария — то есть древняя столица России опять же неразрывно связана с Тартарией и Скифией. На самом деле Русь (включая Новгород/Словенск), Московия, Тартария и Скифия — это вообще все об одном и том же. Это одна и та же культура и одни и те же люди.

Карта Абрахама Ортулуса 1570, на которой подписано, что Тартария раньше называлась Скифией. Северный Ледовитый океан также подписан как Скифский — на других картах — как Тартарский.

Так вот — скифские курганы находили и находят повсеместно — от Крыма до Сибири. По факту с конца XVIII и по начало XX века разворачивается настоящая «золотая лихорадка» — то есть попросту разграбление этих самых курганов искателями сокровищ. Как отмечает доктор исторических наук Александр Пыжиков, появился даже специальный термин «бугрование» — то есть поиски и вскрытие курганов ради добычи изящных золотых изделий. Скифское золото извлекали из земли буквально тоннами и — чаще всего — просто отправляли на переплавку. Лишь в конце XIX - начале XX в. эти раскопки стали приобретать цивилизованный характер и служить целям науки и сохранения нашего наследия.

Раскопки кургана в Керчи

О масштабах происходившего можно получить представление из записок Александра Теплоухова (он собирал пермские древности на Урале, а его коллекция впоследствии легла в основу альбома «Древности камской чуди», 1902 г.): он указывал, что ежегодно в Вятку на переплавку свозилось до 30 пудов серебряных и 20 пудов золотых изделий (!) со всего региона (пуд = 16,38 кг, то есть годовой объем приближается к тонне). При этом «серебряные вещи, находимые в земле, — из хорошего серебра, лучше чем наше, оно лучше плавится и меньше чернеет на воздухе».

Спрашивается — кто и каким образом произвел такой объем несметных сокровищ не уступавших по качеству своего исполнения изящнейшим образцам античных украшений (о чем писал даже небезызвестный Миллер, правда, странным образом «решил», что все это было завезено в Скифию откуда-то извне)? Очевидно, на всех этих территориях должна была существовать развитая металлургия, искусство, а — значит, и культура.

Слева — пример пермского звериного стиля, справа — пример скифского золотого изделия

5.Есть множество условно природных объектов

Но археологические находки — это далеко не все. Существует целый список условно природных объектов крайне странных форм — с прямыми углами, в форме стен из однотипных уложенных друг на друга блоков, в виде прямых протяженных стен, которые вроде как оплавлены, а также всевозможные идеально ровные шары и горы-пирамиды.

Горная Шория, Ленские столбы, Воттоваара в Карелии, Алазейские кигиляхи в Якутии, шары острова Чамп и проч., проч. Мы не станем утверждать, что на самом деле все эти объекты рукотворные — мы этого не знаем и, как вы понимаете, исследований на этот счет никем не проводилось. Но очень может быть, что по крайней мере некоторая часть этих объектов действительно создана человеком. Вот вам и свидетельства высокоразвитой цивилизации с теми самыми каменными постройками.

Каменные шары острова Чамп, Сувинские скалы с силуэтами застывших людей, амфитеатр Воттоваары, каменный трон архипелага Кузова

Кстати, тут будет крайне уместно напомнить то, как выглядят настоящие пирамиды ДО раскопок — как горы поросшие лесом, кустарником и слоем дерна. Так было и в Мексике со знаменитым комплексом пирамид и в Боснии с пирамидами Османагича. До тех пор пока там не начали раскопки и не расчистили конструкцию от слоя земли и грязи — можно было запросто сказать, что это просто холм или гора. Ничего кроме подозрительно прямых граней не указывало на иное.

Пирамиды Мексики до и после раскопок

Ровно так же — один в один — выглядят и многочисленные (!) горы-холмы на территории России. Есть они и в окрестностях Геленджика, и на Урале, и на Дальнем Востоке. Показательно архивное фото 1931 г. сопок Брат и Сестра в Приморье. Кстати, «Брат» был взорван в 1956 г. в целях разработки известняка (!).

Фото пирамид/сопок Брат и Сестра в Приморье, 1931 г.

Отдельного упоминания заслуживают и такие объекты как незарастающие просеки в лесах, которые опять же во множестве встречаются за Уралом. Их прекрасно видно со спутниковых карт и из окна самолета — представляют они собой идеально ровную правильную сетку, которая сохраняет свои пропорции невзирая ни на какие изгибы рельефа местности. Не существует никаких убедительных свидетельств, что эти просеки кем-то поддерживаются в наши дни (тем более на таких просторах и в таких удаленных местах — это был бы титанический и крайне дорогой труд), тем не менее — они не зарастают и отдельные исследователи указывают на то, что под слоем дерна они находили в них каменные глыбы/блоки.

Просеки в Якутии

6.Есть прямые и косвенные свидетельства большого катаклизма

Наконец, существует немало материальных (!) свидетельств того, что в относительно недалеком прошлом Земли (200–400 лет) могла произойти какая-то серьезная катастрофа — климатическая, техногенная, связанная со сменой полюсов или чем-то иным. В пользу этого говорят:

многочисленные озера-воронки идеально круглой формы, которых как раз больше всего в Сибири;

повышенный радиационный фон в этих самых воронках и обнаружение при исследованиях цезия;

кардинальное изменение береговой линии Восточной Сибири и Дальнего Востока (по сравнению с картами) и появление обширной зоны пустынь в Африке, где опять же судя по картам раньше текли реки и стояло множество городов;

мамонты, которых находят прямо с непереваренной пищей в желудках, что указывает на то, что они заледенели буквально мгновенно;

«молодые леса» Сибири, где не отыскать деревьев старше 200 лет — сравните с лесами Канады аналогичного климатического пояса;

Геополитический передел мира в XIX веке, начиная с наполеоновских войн и англо-американской войны 1812 г.

Отдельно стоит упомянуть засыпанные здания — мало кого уже удивляет, что буквально в каждом городе — России, Европы, Америки, старые здания уходят в землю. Визуально это видно по окнам подвалов, которые раньше были жилыми этажами — сейчас они нередко выступают из земли лишь на 1/5 — ¼. Однако, оказывается, что речь вовсе не об одном этаже (что можно было бы объяснить подъемом дорожного полотна): при реставрации ученые с удивлением обнаруживают, что здания уходят под землю на 3–4 этажа, причем эти подземные этажи имеют окна и внешнюю декоративную отделку, то есть при их строительстве вовсе не предполагалось, что они будут для каких-то целей закопаны.

Закопанные здания в Париже

Фото реставрации Политехнического Музея в Москве

С учетом того, что это абсолютно повсеместное явление и, похоже, когда-то (и не так давно) с неба действительно лились потоки глины и грязи — несложно понять, что все 2–3 этажные здания прошлого сейчас просто находятся ПОД ЗЕМЛЕЙ. Мы вполне можем ходить по старым городам и не подозревать, что они где-то там у нас под ногами. Опять же остается открытым вопрос — насколько сильно засыпало здания в разных частях света — если это было неравномерно, то вполне возможно, что на Сибирь пришелся наиболее катастрофический урон, именно поэтому там сохранилось минимальное количество построек.

Мы не будем останавливаться на всех этих темах подробно — они не являются нашей специализацией и были уже неоднократно освещены другими, так что при желании их легко найти в свободном доступе и углубиться в доказательную базу, собранную соответствующими авторами.

Главное — все это в комплексе с другими вышеперечисленными причинами как раз и может быть причиной того, почему наши древние города за Уралом и в Сибири до сих пор не найдены. Не найдены — не значит, что не существовали.

Возможно, впереди нас ждет немало открытий о собственном прошлом. И как знать — может в будущем эти столетия забвения и неверия будут названы «темными веками», а те концепции, которые сейчас так рьяно оберегают скептики, и которые многим кажутся единственно верными, окрестят мороком и пеленой, за которыми не видна была истина. Поживем и все увидим.

А что вы думаете по этому поводу? Верите ли вы старым картам? Допускаете ли вы, что наша история простирается во времени и пространстве куда дальше, чем сегодня принято считать? Напишите в комментариях.

P.S. Придерживаемся взгляда, что история России - единая, славная, многотысячелетняя и неделимая - отсчитывается еще с многочисленных народов, населявших почти всю территорию Евразии во времена Древней Скифии, и представляет собой уникальную самобытную цивилизацию Севера, вобравшую в себя культуру леса, степи и холодного северного моря. Скифия, Сарматия, славяне (русы, россы, венеды), чудь и многие другие народы, Древняя Русь, ТаРтария, Романовы и Российская Империя, Советский Союз и далее до наших дней - все это составные фрагменты многоликого полотна нашего общего наследия, каждый из которых ценен, значим и неразрывно связан с другими частями единой истории. Именно в таком ключе стоит воспринимать предложенные выше версии и гипотезы.

Автор: Снегирь

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. На старых картах XVI-XVIII веков за Уралом обозначено множество крупных городов (Пермь Великая, Грустина, Ханбалык и др.), которых сейчас там нет.

2. Скептики утверждают, что эти карты - либо подделки, либо выдумки картографов. Однако оба этих аргумента несостоятельны:

- Маловероятно, что ВСЕ старые карты являются подделками.

- Карты в то время создавались в практических целях и должны были отражать реальность как можно точнее.

3. Существует множество косвенных свидетельств существования развитой цивилизации в Сибири:

- Археологические находки (курганы, украшения в "скифском" стиле).

- Странные геологические образования искусственного вида.

- Следы какой-то глобальной катастрофы недавнего времени.

4. Возможно, города действительно существовали, но были деревянными, поэтому не оставили значимых следов.

5. Также не исключена вероятность, что эти города были уничтожены или засыпаны в результате катастрофы.

Вывод: Старые карты скорее всего верно отражали реальность того времени. Существование развитой цивилизации в Сибири в прошлом вполне вероятно, однако требуются дополнительные исследования для подтверждения этой гипотезы и обнаружения остатков этих городов.