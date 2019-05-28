Екатеринбург: начало конца эпохи христианства в России

В Екатеринбурге РПЦ решила строить храм в городском сквере в самом центре города. 12 мая горожане, которые пришли в сквер погулять, увидели забор, закрывающий вход. Клочок зелени в промышленном городе очень ценен. Люди возмутились. Вечером 12 мая возле забора собралось более 3 тысяч горожан.

Прибывшего мэра встретили скандированием «В отставку!» Проводить референдум по вопросу быть или не быть храму на месте сквера власти отказались. Они сослались на какой-то неведомый никому опрос, где якобы 40% горожан поддержали строительство храма.

Но опрос – нелегитимная форма. И вообще граждане РФ давно поняли, как проводят такие опросы.

Представитель администрации нагло заявил, что храм всё равно будет построен. Люди возмутились и стали валить забор. Волнения продолжались. И 17 мая поздним вечером у закрытого сквера было полно людей – преимущественно молодёжь. Они пели под гитару, водили хоровод под девизом «обнять сквер», заслоняя, оберегая деревья.

По размаху протест беспрецедентный в мёртвой путинской РФ. Люди воодушевились, они почувствовали свою силу, своё единство.

https://www.youtube.com/watch?v=94SYezVY7aA

Екатеринбург против храма https://www.youtube.com/watch?v=sgUqlZO05Wk

Храм в Екатеринбурге. История конфликта https://www.youtube.com/watch?v=KjwBcU1zzQM

Беспорядки в Екатеринбурге Против Храма. Что на самом деле происходит в сквере? https://www.youtube.com/watch?v=B2pNzaY7F2U

Для организации массовки защитников храма автобусами свозили работников РМК под угрозой увольнения, прохожим платили по 300 рублей за участие, студентам обещали поставить автоматом зачёты.

Власть бросила на защитников сквера ОМОН, арестовала более 40 человек. Защитников храма, естественно, не тронули. Новые крестоносцы в своей обычно манере насаждают веру огнём и мечом.

Пресс-секретарь Путина Песков счёл жёсткие действия полиции вполне уместными против «провокаторов», к каковым он отнёс всех защитников сквера. Пескову очень нужна церковь, которая учит смирению, чтобы рассвирепевшие нищеброды не разнесли его дворцыстоимостью в сотни миллионов долларов.

«Скрепа» лопнула

Телевидение молчит о событиях в Екатеринбурге, ибо для власти это удар. То, что просачивается, окутывает многослойная ложь. Даже Президент был вынужден высказаться по этому поводу, значит всё серьёзно. И именно эту серьёзность Президент попытался скрыть – нарочито вяло он вымолвил, что там-де некий региональный конфликт – в каком-то микрорайоне жители не хотят строить храм.

К великому прискорбию властей – конфликт не региональный, он глобальный: в Екатеринбурге лопнула «скрепа». На протяжении многих лет церковники, активно поддержанные властными чиновниками, вбивали в головы граждан, что религия есть скрепа государства. И вдруг жители Екатеринбурга вышли воевать против строительства очередного храма.

«Скрепа» трещит давно: вспомним конфликт в московском парке «Торфянка», который развивался в 2015-2016 годах. Попытка начать в июне 2015 года строительство православного храма в парковой зоне, сделанная без оповещения местных жителей и в условиях оспаривания в судах решения о строительстве, превратила парк в арену противостояния.

31 июля 2015 года Бабушкинский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство противников строительства храма в парке «Торфянка». Но конфликт продолжается и сегодня в тлеющем виде. Жители уже 4 года круглосуточно дежурят около сетки-забора, поставленного в парке «Торфянка», чтобы препятствовать завозу стройматериалов для храма.

Строительство перенесли в другое место, а сетку и культовый объект (деревянный крест) не убирают. Принцип такой – куда ступила нога православного христианина, оттуда уходить нельзя.

Вообще-то это называется рейдерский захват территорий фирмой РПЦ.

Таких историй по России немало, хотя федеральные СМИ их тщательно замалчивают. Но в Екатеринбурге «скрепа» лопнула с оглушительным треском. И даже тем, кто верит властям и Богу, стало понятно: религия никого не скрепляет, напротив, она – инструмент разрыва общества на противоборствующие лагеря, инструмент создания перманентной гражданской войны, очень нужной врагам России.

События на Урале высветили всю неприглядную суть изначально нерусского христианства, суть совсем не божественную, а сугубо коммерческую, извечно подыгрывающую власти, опирающуюся на неё.

Вопиющее несоответствие состоит в том, что «скрепа», которая заявляет себя оплотом духовности и нравственности, лезет со своими стройками именно в парки, хотя рубить деревья – уничтожать живые организмы ради стройки молельного дома – крайне безнравственно и бездуховно.

Кто финансирует строительство храма?

Финансирует и продавливает строительство храма Игорь Алтушкин, глава Русской Медной Компании – РМК, олигарх, состояние $3,4 млрд.

Супруга спонсора скандальной стройки храма в Екатеринбурге Татьяна имеет гражданство Великобритании. Она и шестеро детей постоянно проживают в Лондоне в комфорте пятиэтажного дворца, купленного у певицы Мадонны за £17 млн.

Отдохнуть от домашней суеты Татьяна может в личных апартаментах (£1,5млн) неподалеку от виллы.

В Москве Татьяна останавливается в 207-метровой квартире (200 млн рублей) в ЖК «Арбат Тауэр» – через стенку от коллекционера пентхаусов, главы ВЭБ Игоря Шувалова.

Для бракосочетания дочери Алтушкиных был арендован Ново-Тихвинский женский монастырь, они же – смиренные христиане.

Подробный анализ активов Алтушкина дал Навальный. Однако следует учесть, что Навальный – это западный банковский капитал, заинтересованный в раскачке ситуации в России и уничтожении страны. И алтушкины ему в этом славном деле помогают.

Бои в Екатеринбурге: правда, которую не расскажут по телевизору https://www.youtube.com/watch?v=vSlnZNb5yro

Екатеринбург против Алтушек https://www.youtube.com/watch?v=3r9kotM4rW4

Скверный храм https://www.youtube.com/watch?v=RNpWVw99qHI

Алтушкин – инициатор гражданских протестов жителей Челябинска, где он собирается строить Томинский горно-обогатительный медный комбинат. Экологически вредный объект близ загазованного города убьёт миллионы людей. Эксперты Комитета Ста принимали активное участие в протестах жителей города. Несмотря на предостережения экспертов и протесты жителей отравитель воды, воздуха, почв – Томинский ГОК строится.

Люди Земли против землеубийц http://krasvremya.ru/lyudi-zemli-protiv-zemleubijc/

Убивать людей – привычное занятие для Алтушкина. Его предприятия дают ему колоссальную прибыль вследствие использования устаревших дешёвых грязных технологий без дорогостоящих очистных сооружений. Миллиарды Алтушкина оплачены смертью миллионов людей от рака и других заболеваний, вызванных плохой экологической ситуацией.

Лунные пейзажи города Карабаш https://www.youtube.com/watch?v=xS_yb_ijli8

Карабаш – самый грязный город мира https://www.youtube.com/watch?v=kqlng6PJoVQ

Карабаш – так выглядит ад https://www.ttolk.ru/?p=19516

Другой спонсор строительства «скверного храма» – Уральская Горно-Металлургическая Компания – партнёр Алтушкина. Глава УГМК олигарх Искандер Махмудов тоже «прославился» – он рвётся добывать никель на воронежских чернозёмах, убивая драгоценную житницу страны.

Воронеж: готовится чудовищное экологическое преступление http://www.za-nauku.ru/?option=com_content&task=view&id=6867&Itemid=35

РПЦ рубит деревья, РМК травит людей, УГМК убивает воронежские чернозёмы – такая вот компания землеубийц, заявляющих себя истовыми христианами. Участники стройки к тому же и «патриоты» – ООО «Храм Святой Екатерины» зарегистрировано на Виргинских островах. Его задача – построить на месте сквера не только храм, но и два жилых элитных жилых дома и бизнес-центр.

Кому и зачем нужен храм в сквере?

Храм нужен РПЦ.

Оставим в покое поповские бредни о необходимости храма ради окормления духовной пищей жаждущих наставлений прихожан. Эти сказки – для доверчивых богомолок.

Церковь – это торговая точка, недаром московский ваятель церквей Ресин пользуется магазинной терминологией: храм шаговой доступности. Чем больше торговых точек, тем выше доходы РПЦ, чем ближе к центру магазин, тем выше объём продаж и богаче клиенты. Церковная торговля не облагается налогом, поэтому на территории храмов можно разместить, как это делается сегодня, много торговых точек. Они могут продавать и алкоголь. Так, в Троице-Сергиевой Лавре 12 торговых точек.

Под видом строительства храма, РПЦ бесплатно захватывает элитные земельные участки, участок в центре Екатеринбурга в этом смысле очень ценен. Споры вокруг строительства храма Святой Екатерины не утихают в Екатеринбурге уже 9 лет. В 2010 году Екатеринбургская епархия РПЦ предложила построить собор на площади Труда. В городе начались протесты, и епархия от своих планов отказалась.

В 2016 году церковники решили построить храм Святой Екатерины прямо в акватории екатеринбургского городского пруда. Для этого предполагалось насыпать в центре пруда остров, а с обоих берегов построить к нему подходы – «храм на воде».

Идея вызвала протесты ещё более серьёзные, чем в 2010 году. Вмешиваться пришлось губернатору Свердловской области Куйвашеву. В результате строительство завернули и предложили новый вариант: храм на месте сквера.

РПЦ действует как напористый бизнесмен, захватывая всё новые участки территории РФ и от намеченной цели не отступает.

Храм нужен спонсорам

Имидж благотворителей, печальников о «духовности»народа – лучшая завеса для грязных дел олигархов.Русская Медная Компания – крупнейший жертвователь церкви, на принадлежащих РМК авиабортах летал в 2018 году сам патриарх Кирилл. Кроме имиджевого камуфляжа есть и прямой коммерческий интерес – совладелец УГМК А. Козицын построил квартал высоток «Екатеринбург-сити» бок о бок со спорным сквером.

В случае передачи сквера РПЦ, Козицын получает приращение своей территории. Возможно использовать и безналоговую зону – РПЦ – и для других коммерческих проектов. И, наконец, на стройке храма, как на любой стройке, легко красть – так рождаются миллионеры строительного бизнеса. Попилить деньги спонсоров есть тьма охотников.

Власти – против деревьев

Законодательное собрание Екатеринбурга проголосовало за строительство храма на месте сквера и части пруда. Более того, депутаты заксобрания, заранее готовясь к этой стройке, в начале 2019 года изменили правила землепользования и перевели парковые зоны в зоны религиозного назначения, что является экологическим преступлением само по себе и подпадает под статью УК РФ «Экоцид». Особенно преступно вырубать сквер в грязном промышленном городе.

Есть информация о том, что избирательную компанию губернатора Свердловской области Куйвашева серьёзно финансировал Игорь Алтушкин. Не исключено, что и голосование депутатов заксобрания в пользу храма подпитано из РМК.

Храм нужен центральной власти, поскольку религия – мощный абсорбент недовольства народа в условиях крайней несправедливости, коррупции, уничтожения социальных гарантий, разграбления страны олигархами и чиновниками, нищеты народа.

Там, где назревает народный бунт, надо строить много храмов, ибо постулаты религии сконструированы так, чтобы бедные не убивали богатых – эта истина известна издревле. Религия выбивает интеллект, формирует раба, т.е. идеальный объект управления.

Ради этого власти продавливает моду на религию – крестятся, стоят со свечками… Нынче все, кто хочет кормиться от власти, как маркер лояльности спешат заявить: Я верующий!

Итого, реально «скрепа» скрепляет воров-олигархов, вороватых властных чиновников и коллективного олигарха – РПЦ. Народ остаётся по другую сторону баррикад.

Религия – оплот высокой духовности и нравственности, а Бог есть любовь?

Все разговоры про духовность, нравственность и любовь – просто пиар – прикрытие коммерческих интересов – об этом ясно свидетельствуют методы, которыми сторонники храма борются с протестантами. Заинтересованные в строительства храма группы достаточно мощны, они снимают с одураченного народа большие деньги и потому в методах не стесняются.

Став на защиту своих капиталов олигархи, РПЦ и власти не брезгуют бросить в бой бандформирования: РМК выводит в сквер бойцовский клуб Архангел Михаил своей спортивной академии. Это, по сути, частная армия Алтушкина. Качки с обликом уголовником демонстрируют наколки в виде крестов. «Забор станет или ты ляжешь!», – рычит «защитник веры». Братки били людей под равнодушным взором полиции.

Главарь отряда спортсменов при РПЦ «Сорок сороков» Кормухин на телеканале «Спас» позволяет себе называть протестантов бандитами. Себя и своих братков он к таковым явно не причисляет, хотя Сеть, выкладывая материалы об их действиях на Торфянке, называет их бандитами. Достаточно сравнить интеллигентные лица протестантов и «светлый лик святой Руси» в образе Кормухина и его бригады.

У РПЦ плохие политтехнологи. Был бы у них ум, они спрятали бы Кормухина подальше от телекамер и не снимали бы идиотский ролик «Хамы против храма», где защитников сквера натужно пытаются представить участниками майдана. И ребёнку ясно, что внедрить в толпу защитников сквера кучку оплаченных провокаторов и заставить их попрыгать под камеру с криками «Кто не скачет, тот за храм!» – легче лёгкого.

Но устраивать из украинской трагедии дешёвую пугалку – это цинизм. И весь народ – не легковерные церковные бабушки. Попытка представить защитников сквера злокозненными либералами, жаждущими политического переворота, была абсолютно неуклюжа. Но РПЦ тупо продолжает выкладывать в Сеть фейки про храмоборцев под хэштегом #хамы против храма#.

Но Кормухин настаивает явно с чужих слов: протесты – это давно подготовленная технология майдана.

Провокацию майдана обыгрывает и депутат Госдумы с загадочной биографией Поклонская, называя протестантов проводниками майданных технологий, оболваненной и обманутой толпой и даже государственными преступниками, что вообще противозаконно.

Но депутатке всё сходит с рук. «Храм – это наши корни, наша культура», – чирикает «Няша». Это – прямая ложь. Христианство не есть корни славян, это привнесённая иностранная религия, которая внедрялась с кровью и на протяжении веков вырезала исконную культуру русичей.

Православный Интернет-канал «Царьград» вообще чемпион в фабрикации фейков против защитников сквера. Он даже опубликовал методички для участников майдана, не потрудившись доказать их причастность к Екатеринбургским протестам. РПЦ не брезгует методами Геббельса – деньги-то на кону немалые. Одна яхта патриарха стоит 4 млн долларов.

В Екатеринбурге разверзлись врата ада https://www.youtube.com/watch?v=kTGuCSjnjbE

События в Екатеринбурге отнюдь не случайны и не являются происками одних лишь внешних врагов и их пособников – либералов внутри страны, как любят представлять ситуацию христиане – имперцы. Последние попали в ловушку: вроде надо бы и за народ слово молвить, и в то же время им, христианам, как против Храма – то пойти? Вот и юлят, выкручиваются в своих политически безграмотных интервью.

Эти силы в очередной раз показали свою антирусскую сущность, почему и сомкнулись в жарких объятиях неверной оценки протеста. У них нет правды, а значит, нет за ними и исторической перспективы.

Архиепископ Гермоген в духе базарной драки за ларёк назвал протестантов «оплаченными козлами». Церковники оголтело бьются за свой бизнес, за участок в центре города, за торговую точку в доходном месте, совсем забыв, что они вроде как оплот духовности и даже высокой нравственности и, стало быть, врать и оскорблять соотечественников им не к лицу.

Екатеринбург уронил и без того падающий авторитет РПЦ прямо на асфальт. Ни один самый злобный критик церкви не в состоянии так извалять РПЦ в грязи, как это делает она сама в екатеринбургской истории.

Церкви вместо школ, попы вместо учёных

По всей России силовыми методами продавливается строительство церквей. Но зачем истинно верующему помпезные сооружения? Ведь Бог в душе.

Что мы получим в результате массового строительства церквей?

Усиление экологической катастрофы, которая сегодня захватила всю планету, ибо тратить скудеющие ресурсы Земли на строительство молельных домов нерационально. Кроме того, огромное количество больших бетонных коробок придётся обогревать и освещать, хотя уже сегодня ощущается острая нехватка энергии по всему миру. Вырубать деревья, когда массово горят леса – экологическое преступление.

Финансовые средства, потраченные на церкви, можно было направить на строительство социально значимых сооружений (церкви таковыми не являются) – больниц, детских садов, жилья. Можно было повысить зарплаты и пенсии, но власть предпочитает держать народ в невежестве и нищете.

Клерикализация убивает страну. Взвинчивание роли религии, рясы, мелькающие на всех каналах ТВ, – всё это идёт параллельно со снижением роли науки, с падением образования, с принижением роли учёного, разрушением высокотехнологичной промышленности.

Многие защитники сквера, а также известные персоны как Навальный, Максим Шевченко занимают двойственную позицию: храм нужен, но не на месте сквера. На самом деле храм не нужен нигде!

Церкви сегодня в явном избытке. В радиусе 1 км от спорного сквера расположено 6 церквей, в том числе огромный собор на Крови на месте Ипатьевского дома. Ещё 12 церквей неподалёку. Всего в городе 25 церквей. См карту.

Но РПЦ в безумной алчности кричит: мало, мало, мало! Вряд ли новый храм наберёт достаточное количество прихожан. Все церкви в России стоят пустыми. Число воцерковлённых не превышает 4% населения РФ, как бы ни пытались завысить это число церковники. Идёт явное снижение числа верующих, что провоцирует сама РПЦ неумеренной тягой к роскоши, алчностью, захватом территорий и недвижимости, даже исторической. Вспомним бои по поводу передачи Исаакиевского собора церкви. Чем больше храмов, тем больше атеистов – пишут люди в соцсетях.

Число храмов РПЦ с 1990 года (2,5 тыс.) выросло к 2017 году до 36,8 тыс. Число школ за тот же период сократилось с 69,7 тыс. до 41,8 тыс. Итого минус 28 тысяч школ и плюс 34,3 тыс. храмов. Мы растим поколение дебилов.

За это же время сократилось более чем на 20% число научных институтов, оставшиеся пребывают в почти нерабочем состоянии, эмигрировало около 2,5 млн учёных, почти на 80% ликвидирована высокотехнологичная промышленность – заказчик науки. В РФ не хватает 500 тысяч специалистов в информационных технологиях.

Религия – антипод науки. Поднимая религию и уничтожая науку, власти РФ тащат страну в средневековье, лишают её будущего, убивают.

Клерикализация – часть гибридной войны против России, направленной на полное уничтожение страны.

Легендарный город – Екатеринбург. Здесь убили царя, здесь родился Ельцин – убийца СССР. Сегодня здесь погибает христианство – религия рабов.

События на Урале, который есть «опорный край державы, её добытчик и кузнец», это уже не лёгкий звоночек против мусорной реформы или системы «Платон», и даже не утихающий гул против повышения пенсионного возраста, а грозный набат, возвещающий, что для власти пошёл обратный отчёт времени.

Ситуация в стране, поражённой произволом и беззаконием власти во всех сферах экономической и социальной жизни, накаляется и имеет очевидную тенденцию к обострению. Но сегодня у антирусской власти в связи с санкциями сократился ресурс по заливке протестов деньгами.

«Штыки», на которых, собственно, и держится власть, тоже не жаждут рисковать за усохшую от чудовищной инфляции и удорожания всего зарплату. Тем более, что и к ним приходит осознание, что за всё придётся отвечать именно им, когда их нынешние хозяева гарантированно улетят на Запад, где их семьи и капиталы. На привозных же нукерах можно и обжечься, да и дорого возьмут за услуги.

У Екатеринбургских событий может быть и второе дно – очень опасное. Урал – линия разреза России по планам западных политтехнологов. Отделение богатой сырьём Сибири от центра – их задача. Поэтому обострение ситуации в этом регионе может привести к реальному майдану, когда за спинами защитников сквера станут агенты расчленения России.

Либералы, имея неограниченные ресурсы, прежде всего, финансовые из-за рубежа, да и от местной пятой колонны могут попытаться перехватить протест. Возможно, церкви предназначена в этом сценарии скверная роль запальника, который, продавливая непопулярную стройку, злит народ?

Конфликт приобрёл всероссийский резонанс, вышел в иностранные СМИ. У резиденции патриарха в Москве активисты «Ассоциации народного сопротивления» повесили на забор чёрный баннер с надписью «Извинись за Екб» и разбросали дымовые шашки. РПЦ работает как мощный дестабилизатор ситуации в России. На кого она работает?

Учёные Москвы поддержали защитников сквера.

В Екатеринбурге стройка храма остановлена – от сквера убрали забор. Значит, люди что-то могут, если действуют сообща.

Н. В. Курьяно́вич,

председатель «Гильдии Русских адвокатов», к.э.н.

Л.К. Фионова,

член «Комитета ста», д. ф-м. н.

Источник: http://prezident.online/2019/05/24/----/