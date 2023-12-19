Основные тезисы беседы:

1. На Украине идет подготовка к новому этапу конфликта – "третьему сезону украинской трагедии".

2. Запад готовит почву для свертывания финансовой помощи Украине и обвинения Зеленского в тупиковой ситуации на фронте.

3. Планируется "разгул свободы слова" на Украине перед выборами 2024 года – для снятия социального напряжения и легитимации нового лидера вместо дискредитированного Зеленского.

4. Зеленский готовится к переводу "на внешний трек" по сценарию "украинского Горбачева", чтобы продолжить эксплуатировать его образ в интересах Запада.

5. Новое поколение "политиков-аватаров" полностью зависимых от Запада готовится к приходу к власти на Украине.

6. Экономика Украины целенаправленно переводится на военные рельсы и делается полностью зависимой от внешней помощи.

7. Ситуация возвращается к состоянию на февраль 2022 года – затяжному конфликту с большим фронтом боевых действий.

8. Предстоящие выборы на Украине рассматриваются как "карнавал" и способ снятия психоза в украинском обществе. Отмечается вероятность дальнейшего раскола Украины на отдельные анклавы по региональному принципу.

9. Обсуждение внутриполитической ситуации в России – отмечается ужесточение контроля и "закручивание гаек" со стороны государства. Высказываются опасения, что это может привести к негативным последствиям и потере мотивации среди добровольцев.

10. Предлагается создание официальных благотворительных фондов для сбора помощи добровольцам с целью повышения прозрачности финансовых потоков.

11. Подчеркивается важность информационной работы по разъяснению происходящих процессов как на Украине, так и в России, во избежание неверных ожиданий и иллюзий.

12. Делается акцент на необходимости "проникновения в тыл" Украины и ведения информационной работы в разрезе отдельных городов и регионов.

Вывод:

По мнению Семёна Уралова, на Украине готовится смена политических декораций при сохранении контроля Запада и продолжении военного конфликта. Цель – закрепить зависимость Украины и истощить Россию в затяжной войне.

Отмечается важность проведения разъяснительной и организационной работы в России для формирования адекватного восприятия происходящих процессов в обществе.