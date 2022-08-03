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Большевики строили социализм вопреки заветам Маркса. Владимир Киселёв

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Какая форма государственного устройства наиболее подходит социалистическому укладу? Какие ошибки советского социализма стоит учесть, чтобы не повторить их в будущем? В чём преимущество сталинской модели базиса СССР? Беседа с писателем, историком и общественным деятелем Владимиром Киселёвым.

01:59 Возникновение русской цивилизации
11:41 Революция в сельском хозяйстве – изобретение трактора
16:30 Проведение коллективизации в СССР
18:00 Ошибки при построении социализма
24:28 Создание глубинного государства
31:18 Сравнение ВВП России за последние 100 лет
35:26 Может ли возникнуть голод в наше время?
39:28 Где Сталин взял деньги на индустриализацию СССР?
46:24 Текущая демографическая ситуация в стране

Книга “Особенности советского социализма.” Киселёв В. Н. https://den-magazin.ru/utm/1173

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#ДеньТВ #социализм #Киселёв
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XPTTrd9foew
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