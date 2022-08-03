Большевики строили социализм вопреки заветам Маркса. Владимир Киселёв
Какая форма государственного устройства наиболее подходит социалистическому укладу? Какие ошибки советского социализма стоит учесть, чтобы не повторить их в будущем? В чём преимущество сталинской модели базиса СССР? Беседа с писателем, историком и общественным деятелем Владимиром Киселёвым.
01:59 Возникновение русской цивилизации
11:41 Революция в сельском хозяйстве – изобретение трактора
16:30 Проведение коллективизации в СССР
18:00 Ошибки при построении социализма
24:28 Создание глубинного государства
31:18 Сравнение ВВП России за последние 100 лет
35:26 Может ли возникнуть голод в наше время?
39:28 Где Сталин взял деньги на индустриализацию СССР?
46:24 Текущая демографическая ситуация в стране
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#ДеньТВ #социализм #Киселёв