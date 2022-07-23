Вардан Багдасарян: «Россия восстанавливает цивилизацию»
События, происходящие сейчас на Донбассе, имеют мощнейшую геополитическую и цивилизационную подоплёку. О том, почему именно эти территории сегодня стали местом, где решается судьба не только России, но и мира говорит доктор исторических наук, профессор, эксперт Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования Вардан Багдасарян. Ведущий – Андрей Фефелов.
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