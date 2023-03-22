Вся правда о Ельцин-центре. Исследование. Вардан Багдасарян
Ельцин-Центр. Экспертная оценка деятельности в фокусе угроз национальной безопасности России. Как устроен один из бастионов неолиберальной модернизации России? С докладом-исследованием деятельности Ельцин-Центра выступает доктор исторических наук, профессор, эксперт Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования Вардан Багдасарян. Также в обсуждении доклада принимают участие: философ Виталий Аверьянов, психолог Игорь Жмурин, эксперт комитета Госдумы по бюджету и налогам Роман Зыков, предприниматель Сергей Писарев и историк Сергей Риснянский.
В обложке использован рисунок Геннадия Животова.
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