Что происходит с российской анимацией?
Как сохранить «мягкую силу» российской анимации? Что делать с нехваткой фильмов в кинотеатрах, и как сейчас стоит развивать международное сотрудничество обсудили с генеральным директором киностудии «Союзмультфильм» Борисом Машковцевым. Ведущая – Дария Павлова.
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