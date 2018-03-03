Послание без слов . Русский вопрос.

«Мы, прежде чем о чем‑то сказать публично, а тем более что‑то сделать в практическом плане, мы как следует думаем и стараемся прогнозировать все последствия и реакцию всех возможных игроков» (В.В.Путин. 4 марта 2014 года. Ново-Огарево)

Эпичное послание президента РФ г-на Путина Федеральному Собранию безусловно произвело неизгладимое впечатление как на поклонников, так и на недоброжелателей. Чего там только не было — и «поднять, углубить, развить, ускорить», и фантастические «огненные шары» с боевыми лазерами, жаль, что «звезда смерти» по всей видимости оказалась секретной разработкой, поэтому про нее соответствующий мультфильм, устрашающий «западных партнеров» не показали.

А в это же самое время, пока элитная массовка стоя аплодировала мультяшному вооружению, четыре года идет самая настоящая война, с жертвами и разрушениями, на которую наша сверхдержава не явилась, не планирует являться, и о которой даже не упомянула медоточивыми устами своего лидера в его послании. Я имею в виду Донбасскую войну, «которой нет», как метко выразился руководитель МИД РФ г-н Лавров, известный умением выражать самые различные нюансы озабоченностей и беспокойства при виде убийств, бомб и артобстрелов.

Но кажется, Владимир Владимирович нашел соломоново решение, которое, вместе с созданными на коленке минскими договоренностями, окончательно хоронит патриотическое недоразумение в виде Русской Весны «неправильных русских» Донбасса, причем, чужими руками миротворческого контингента ООН.

Как оказалось, Россия уже не возражает размещению миротворцев по ВСЕЙ территории Донбасса. «Теперь говорят, нет, нужно, чтобы они находились везде, то есть фактически речь идет о том, чтобы поставить всю эту территорию под международный контроль. Россия за или против? Мы как минимум не против. Но нужно договариваться с этими непризнанными республиками. Идите тогда и с ними договоритесь. Нет, этого никто не хочет делать», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Удивительна эволюция этой инициативы. Ведь первоначально речь шла всего лишь о том, чтобы обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ, находящихся на линии вооруженного соприкосновения Украина-ЛДНР. Но, по словам Путина, в одном из телефонных разговоров канцлер Германии Ангела Меркель предложила, чтобы миротворцы контролировали уже границу России с Украиной: «Я ответил, да, ты наверное права. Пусть они будут и там тоже, когда будут сопровождать сотрудников ОБСЕ, то есть обеспечивать безопасность. Мы на это пошли. Но и этого оказалось недостаточно», — подчеркнул глава российского государства, в конечном итоге, как видим, успешно дожатый «западными партнерами» до согласия поставить всю территорию ЛДНР под внешний контроль.

Ожидаемо, что озвученная идея наводнить остатки Новороссии «миротворческими» наемниками со всего белого света, показавшими «высокий класс» еще в Сербской Краине, и под этим соусом незаметно сбагрить мятежный край, тут же нашла поддержку в партнерской для руководства РФ Украине. Кровавый кондитер немедленно и ожидаемо использовал предоставленную новую возможность: «Приоритетным, более того, я бы сказал, в данный момент безальтернативным, мы считаем мирный политико-дипломатический способ возобновления территориальной целостности, — сказал Порошенко на созванной большой пресс-конференции, добавив — будем настойчиво добиваться размещения миротворческой миссии ООН на приемлемых для Украины условиях».

Не отстают от президентов-партнеров и официальные переговорщики ЛДНР, которым республиками были делегированы неслыханные полномочия и мандат. Так, в Минске они вдруг договорились о целом «абсолютном» перемирии с 5 марта, о чем по итогам встречи Контактной группы заявил уполномоченный представитель ЛНР, и.о. министра иностранных дел Республики Владислав Дейнего. Тот самый г-н Дейнего, который неоднократно и безнаказанно заявлял о том, что возврат на Украину — это лучший путь для ЛДНР, и что совершенно все равно, как называться — Народная республика или позорный «ордилосос».

Но совершенно непонятно, в чем состоит в понимании г-на Дейнего «абсолютное перемирие» восставшего Донбасса с нацистами и бандеровцами? Как один большой фильтрационный лагерь? Как мечта днепропетровского вешателя Филатова? Как тонны дихлофоса для донецких и луганских «тараканов» и «ватников»? Как братская могила? Как «Апофеоз войны» художника Верещагина?

Не проясняет высокий посол ЛНР.

Потому проясним мы — абсолютное перемирие с безжалостным врагом, который уже пролил реки невинной крови, и жаждет пролить их еще больше, может быть достигнуто только победой над ним — и никак иначе. Нацисты не остановятся, не одумаются, не перевоспитаются, не замерзнут и не развалятся — они будут убивать, насиловать и мародерствовать, и иных аргументов кроме права сильного они не признают во веки веков. Растерзанному Донбассу, многолетне переживая весь ужас акций украинских карателей, этого ли не знать, не понимать?!

Президент РФ некогда упоминал о том, что питерские подворотни научили его бить первым, если драка неизбежна. Жаль, но судя по всему, он имеет неоконченное уличное образование. Иначе он зарубил бы на носу важнейший уличный опыт — что дерзить и размахивать оружием перед носом противника, не имея воли и силы его применить, опасно для жизни и здоровья.

Можно сколько угодно пугать «западных партнеров» грозными анимациями, но если нет воли в нужный момент применить эти огненные шары, лазеры, «смешливые искандеры» и «кортики», то всем суровым надуваниям щек и вращениям белками глаз грош цена. А воли нет и не предвидится — этому уже многолетне убеждается мировое сообщество на примере преданного на ровном месте русского Донбасса.

Потому с такой помпой презентованные президентом милитаристские мультики — не весьма умный блеф и плохая мина при еще худшей игре. Адресованная не столько вероятному противнику, которого дешевыми финтами не обманешь, сколько собственному оболваненному электорату, уверенному, что граница на замке, а война русского Юго-Востока на Украине — это где-то за горизонтом, в «чужих» степях, где неправильные русские неправильно встали, а теперь неправильно погибают, ибо «сами виноваты».

Креативное мультяшное путинское послание нации с участием шаров и лазеров (как, впрочем, и все прежние «послания», «горячие линии» и валдайские перезвоны) на поверку оказалось очередным банальным словоблудием ни о чем. Товарищ Ким не бахвалится перед западными партнерами фантастическим супероружием, да и «партнерами» их не именует, а сразу заходит с козыря, — демонстрируя полную готовность применить то, что у него есть под рукой против вероятного противника. И его уважают, с ним считаются, его опасаются. А Российскую Федерацию только и делают, что шельмуют, гнобят, издеваются, глумятся и ножи в спину втыкают, короче говоря, делают с ней, что хотят, не сказать бы еще грубее. Видимо, дело все-таки не в «огненных шарах», а в политической воле и готовности защищать прямые национальные интересы России, которой у г-на Путина просто нет.

Быть может, и была некогда эта воля, только она продана, предана и слита вместе с Новороссией, на освобождение которой от нацистской оккупации пороху в пороховницах после Крыма кое-кому, чье имя нельзя называть, фатально не хватило.

Своим фантастическим «посланием» грозно промолчавший о нуждах и чаяниях ЛДНР Путин, в первую очередь, «послал» Донбасс, который бьется за Русский мир дольше, нежели длилась Великая Отечественная война. Причем послал не в смешном, обидном и обывательском смысле, а в самом буквальном, трагическом и кровавом — на расправу, пытки и казнь. Точно так же, как выслали крымские власти по незначащему поводу на верную и мучительную смерть активистку Русской Весны Марину Меньшикову, убитую нацистскими карателями-партнерами, вечная ей память.

Каин и тот имел смелость сказать «Разве я сторож брату своему?», Иуда бросил сребреники под ноги фарисеям, сказав «Предал я кровь неповинную», а г-н Путин даже на это оказался не способен, демонстрируя благодарной аудитории мифические боевые лазеры. Он даже словом не упомянул о братском русском крае, который уже им заранее приговорен и отдан на усмирение и разграбление уважаемым неонацистским партнерам и наемникам-миротворцам.

Чего стоит фарисейское «уважение» к результатам Референдума 11 мая 2014 года о независимости Донецкой и Луганской областей от бандеровского режима Украины, когда сейчас с соучастием официальной Москвы продавливаются решения, итогом которых миллионы донбасских «Марин» неизбежно ждут пытки, унижение и смерть в застенках. Вот уж поистине, ни любви, ни тоски, ни жалости, немое кино и мультипликационное «послание» последнего действительно сражающегося оплота Русского мира в партнерский фильтрационный лагерь.

Жаль, что непокоренный народ Донбасса не имеет информационных возможностей озвучить с соответствующим политическим и общественным резонансом свой ответ и оценку пропагандистскому ражу интернет-фабрик троллей и записных аналитиков на российском ТВ, как по команде взорвавшихся в внушаемом сверхдержавном экстазе от анимаций новой «кузькиной матери».

Для Донбасса, да и шире, всего постсоветского пространства официальная РФ вместо величия и защиты «самого разделенного народа в мире» это предательство, отречение, попреки мифической «гуманитаркой», «грозные молчания», «серьезные озабоченности», издевательства, шельмования, депортации и выдворения русских, а также категорически непонятные и неприемлемые всякому патриоту и гражданину «абсолютные перемирия» с нацистами. Такое «перемирие» возможно только на кладбище, где мертвые с косами стоят и… тишина. Абсолютное перемирие и абсолютная тишина как идеал путинского разрешения войны, которой уже четыре года как " в Донбассе нет. "

P.S.

Компьютерная графика, которую демонстрировал Владимир Путин, чтобы подтвердить выдающиеся военно-технические достижения, была не очень качественная. Одним из самых впечатляющих роликов («Падение боеголовок на Флориду») оказался фрагментом из документального фильма 2007 года «Царь-ракета». Но самое главное, рассказывается в этом фрагменте о первом испытании в марте 1986 года советской ракеты «Воевода». Компьютерная графика 11-летней давности, ракеты – более чем 30-летней, времен СССР. "Сармат проходит ещё только бросковые испытания. Но меж тем, несколько штук уже стоят на боевом дежуртве. Это как ?

И зачем "Воевода" выдается за суперновое оружие?

Может быть причина в этом ?

В момент, когда практически все крик-шоу на федеральных каналах бичуют «подлых американцев», якобы стоящих за каждой инсинуацией в адрес России, два разведчика и один контрразведчик решили обменяться… оперативной информацией со своим американским коллегой. Смущает и тот факт, что освещению этой, не побоюсь сказать, беспрецедентной встречи в СМИ было уделено всего несколько строк. Слетали, поговорили, вернулись.

Оставив в стороне вопрос о том, угощал ли Нарышкина, Коробова и Бортникова печеньками глава ЦРУ Майк Помпео, попробуем понять, что происходит в настоящий момент на вершине российского Олимпа.

Совершенно очевидно, что ситуация с нынешними президентскими выборами разительным образом отличается от того, что мы наблюдали в предыдущие избирательные кампании. Не поэтому ли понадобились срочные консультации с американской стороной брутальному Кремлю с его мультяшным супероружием ?

http://rusrand.ru/actuals/poslanie-bez-slov

http://www.sovross.ru/articles/1666/38330