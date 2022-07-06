Юань против доллара: кто победит? Валентин Катасонов
Беседуем c профессором, доктором экономических наук, председателем Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова Валентином Катасоновым.
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#ДеньТ#экономика #БРИКС #юань #валюта #доллар #Катасонов #Китай #ВалентинКатасонов
Ещё один псевдоэксперт вновь активизировался.
Как по команде День ТВ начал формировать новые повестки дня.
Судя по резко возросшей активности День ТВ и любителей манипулировать общественным мнением, извне пришёл заказ на раскачку общества в России.
Чуть позже станет ясно вокруг какой мысли и идеи будет формирование общественного мнения целевой аудитории ресурсов.
Ресурс Aftershok.news требует внимания.
Можно общей валютой для БРИКС сделать китайский юань.
Одну – нельзя. Чем юань будет обеспечен (поддержан) ?
Тогда наверное подойдет российский рубль обеспеченный
золотом или энергетическими ресурсами.
Хотите пованговать ? Так чем уже Вас юань смутил ?
Мне все равно, лишь бы польза была.
Чем не устраивает купля-продажа в национальных валютах БРИКС?
Тут, скорее, в перспективе устройство параллельной альтернативной финсистемы против сионо-финсистемы существующей. А ещё есть арабский вариант. Поэтому эффективность будет зависеть от нарастания кол-ва участников, которые увидят в этом выгоду. А точки бифуркации определить нелегко – в взаимодействии двух систем. Это ещё раз говорит, что ЦБ должны быть национализированы и подстрахованы ЗВР. Без вывоза.
Начало положено, Иран и Аргентина хотят присоединиться к БРИКС. Возможно появятся и другие. России при любом раскладе не помешает наращивать свой золотой запас, тем более, что Запад отказался покупать российское золото.
Кроме этого, использовать бартер и создать в БРИКС действующую полноценную межбанковскую систему платежей независимую от СВИФТ, обкатка вроде бы уже идет.
Иран,Аргентина ,Индия лимитрофы Бритов давние ,историческисложившиеся ,а чьими им еще быть то?? Поэтому воспринимаю БРИКС ,как третью ногу подпорку действующей паразитической ,Библейской ,основанной на ссудном проценте ,подобное Евросоюзу,образование. Ничего нового,тем более справедливого .Смеетесь что ли -без большой войны и победы концептуальной что-то поменяется кардинально? Вы что Руса?
Это было в прошлом. Британия сейчас сама лимитроф по сравнению с БРИКС.
Да. Особенно по зарплатам ТОП-чиновников РФ, показанные на ЖЖ сегодня. Никакого сравнения.)
Британия -да ,как и Америка ,но не СИТИ -в мире все государства больше не играют значения ,на Западе так 100%-это сеть ,как грибница структур,ТНК ,СМИ ,банкстеров
Играют, но не все. На глаза попалось сегодня : Пакистан – 232 млн. населения. С ядрён-батоном. А РФ – 145 млн.
Не пойму вас, вы за полную изоляцию РФ в мировом сообществе?
1,5млрд биомассы способной 24 часа в сутки тупо работать
Вы ещё и нацист?
вы же патриот вроде -никогда -там ничего реального кроме зомбированной биомасы -.будет нейтральная цифровая валюта подкрепленная общим ввп брикс
Что значит “нейтральная”, криптовалюта?
Индия в бриксе больше словесно-политическое присутствие.
Это как армяне приносят пользу ОДКБ.
В школу сходили ?)