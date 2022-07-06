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Юань против доллара: кто победит? Валентин Катасонов

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Беседуем c профессором, доктором экономических наук, председателем Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова Валентином Катасоновым.

Книга «Капитализм.» Комплект в 3-х томах. Катасонов В.Ю. https://den-magazin.ru/utm/1304

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#ДеньТ#экономика #БРИКС #юань #валюта #доллар #Катасонов #Китай #ВалентинКатасонов
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DPLVEtyLZTY
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21 Комментарий » Оставить комментарий
  • 18795 9713
    BlackCat сегодня в 10:29

      Ещё один псевдоэксперт вновь активизировался.
      Как по команде День ТВ начал формировать новые повестки дня.

    • 18795 9713
      BlackCat сегодня в 10:43

        Судя по резко возросшей активности День ТВ и любителей манипулировать общественным мнением, извне пришёл заказ на раскачку общества в России.
        Чуть позже станет ясно вокруг какой мысли и идеи будет формирование общественного мнения целевой аудитории ресурсов.
        Ресурс Aftershok.news требует внимания.

      • 17320 15770
        Руса сегодня в 11:19

          Можно общей валютой для БРИКС сделать китайский юань.

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