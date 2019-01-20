Война войной, а торговля растёт – некоторые итоги 2018 года

Концептуал СМИ О парадоксах торговых отношений

Одной из главных тем минувшего года стала торговая война между США и Китаем. Стороны делали очень резкие заявления. Складывалось впечатление, что последует резкое сокращение взаимного товарооборота. К тому же Вашингтон вовлекал в торговую войну против Китая Канаду, Европейский союз, Японию.

Все ждали статистических данных о торговле КНР по итогам года. И вот 13 января самые главные цифры внешнеторговой статистики Китая за 2018 год были представлены. Объём внешней торговли Китая в 2018 году достиг рекордной за всю историю отметки в 4,62 трлн. долл., увеличившись по сравнению с 2017 годом на 12,6%. Китайский экспорт вырос за год на 9,9%, рост импорта составил 15,8%. Положительное сальдо во внешней торговле достигло 546,8 млрд. долл. Китайская внешняя торговля бьёт рекорды уже два года подряд.

И вот в чём парадокс: хотя торговые отношения между США и Китаем называют войной, американо-китайская торговля по итогам 2018 года выросла! Экспорт китайских товаров в США увеличился за год на 11,3%, импорт из США – на 0,7%. Положительное сальдо торговли Китая с США по итогам 2018 года составило рекордную величину в 323,32 млрд. долл. В 2017 году этот показатель равнялся 275,8 млрд. долл., т. е. прирост за год достиг 17,2%. Так что, если рассуждать в терминах «войны», 2018 год завершился оглушительной победой Китая. За два года президентства Дональда Трампа суммарное отрицательное сальдо торговли с Китаем у Соединённых Штатов составило астрономическую сумму в 600 млрд. долл.

59% суммарного положительного сальдо внешней торговли за 2018 год пришлось на торговлю Китая с Америкой. Остальные 41% – положительное сальдо с другими странами мира. Традиционно с положительным сальдо складывается торговля Китая с Россией, т. е. импорт из Китая в Россию устойчиво превышает российский экспорт в Китай. Так, в 2016 году товарный экспорт был равен 28,0 млрд. долл., импорт – 38,1 млрд. долл. В 2017 году экспорт составил 38,9 млрд., импорт – 48,0 млрд. долл. За период 2014-2017 гг. суммарное отрицательное сальдо российско-китайской торговли составило 39,0 млрд. долл. Двустороннюю торговлю тормозит ограниченный экспортный потенциал России: в Китай отправляют преимущественно нефть и уголь (около 70%), ещё кое-какое сырье и оружие. Больше ничего.

За период 2013-2017 гг. объём внешней торговли России сократился с 863,1 млрд. долл. до 591,7 млрд. долл., или на 31,4%. За счёт этого доля Китая в общем обороте внешней торговли России выросла с 10,3% до 14,7%. В результате Китай вышел на первое место среди торговых партнеров РФ, потеснив Германию, позиции которой стали слабее из-за присоединения к экономическим санкциям.

Несмотря на экономические санкции, у России, как и у Китая, в 2018 году в сфере внешней торговли были впечатляющие успехи. Сальдо торгового баланса России в январе-ноябре 2018 г. сложилось положительное в размере 191,4 млрд. долл., что на 75,4 млрд. долл. больше, чем в январе-ноябре 2017 г. Торговый оборот России составил 629,0 млрд. долл. и по сравнению с январем-ноябрем 2017 г. увеличился на 19,3%. Цифры эти достигнуты в основном за счёт благоприятной конъюнктуры на мировых рынках углеводородов (нефть, природный газ, нефтепродукты и уголь составили почти 2/3 российского товарного экспорта).

Основными торговыми партнёрами России в январе-ноябре 2018 г. среди стран дальнего зарубежья (помимо Китая) были: Германия – 55,2 млрд. долл. (122,7%), Нидерланды – 42,7 млрд. (117,2%), Италия – 24,4 млрд. (113,7%), Турция – 23,2 млрд. (117,9%), США – 22,7 млрд. (109,4%), Республика Корея – 22,6 млрд. (126,1%), Польша – 19,8 млрд. (135,0%), Япония – 19,6 млрд (117,7%), Франция – 15,5 млрд. долл. (112,8%). Как говорится, война войной, а торговля России продолжает расти. Даже с Соединёнными Штатами.

В то же время в торговле РФ с Китаем остаётся много проблем. Прежде всего, несбалансированность. Преодолеть её сложно в связи с ограниченностью номенклатуры российского экспорта. Тормозит торговлю и высокая долларизация расчётов. Вот свежие цифры (данные Банка России). Речь идёт о структуре расчётов во внешней торговле России в разрезе основных используемых валют за 2017 год и первую половину 2018 года. Сначала дам картину валютной структуры расчётов по торговле России со всеми странами мира (табл.1)

Как видим, долларизация расчётов по внешней торговле России остаётся очень высокой. Причем в расчётах по экспорту она намного выше, чем в расчётах по импорту: основная часть экспорта России приходится на углеводороды, а они на мировом рынке торгуются исключительно или преимущественно за доллары США. Второе место в расчётах занимает евро. Рубль оказывается лишь на третьем месте. Обратим внимание и на то, что в первом полугодии 2018 года доля доллара во внешнеторговых расчётах России не только не уменьшилась, но несколько подросла.

А теперь посмотрим на валютную структуру расчётов России с Китаем (табл. 2):

Увы, здесь ещё более печальная картина, чем в таблице 1. Степень долларизации торговли между Россией и Китаем выше, чем в среднем в торговле России со всем миром. А позиции российского рубля слабее, чем опять-таки в торговле России с миром. За позицией «прочие валюты» в табл. 2 скрывается преимущественно китайский юань. Можно предположить, что юань используется шире, чем российский рубль, причём китайская валюта применяется преимущественно для оплаты китайских товаров и услуг российскими импортёрами. И ещё один важный момент: доля доллара США при оплате импорта в первом полугодии 2018 года несколько снизилась, зато она очень заметно возросла в выручке от российского экспорта в Китай. В итоге в 2018 году степень долларизации внешнеторговых расчётов между Россией и Китаем увеличилась.

В последние дни 2018 года как сенсация прозвучала новость о том, что Китай отказался подписывать межправительственное соглашение с Россией о расчётах в национальных валютах, которое готовилось с 2014 года. И, безусловно, сохранение высокой доли доллара США в расчётах по внешней торговле России и Китая будет серьёзным тормозом для дальнейшего наращивания взаимного товарооборота.

ВТО, МВФ, ЮНКТАД осторожно намекают, что в 2019 году будет «замедление темпов роста международной торговли». Это может означать и сокращение её объемов. Прогнозы строятся с учётом не только вероятного продолжения торговой войны и экономических санкций, но и вполне возможного глобального финансового кризиса.



Что же касается сообщения от 13 января о внешнеторговых рекордах Китая, то и в нём допускается, что в 2019 году может произойти «замедление темпов роста внешней торговли страны» (как раз то, о чём говорят чиновники ВТО и других международных организаций). Причём в декабре 2018 года действительно произошло сокращение экспорта и импорта Китая, причем сокращение экспорта на месячной основе было максимальным за последние два года. Думаю, Дональду Трампу эти цифры известны. С одной стороны, они не могут не вызвать его гнев: за два года президент США ничего не добился с Китаем, а по итогам 2018 года проиграл с крупным счётом. С другой стороны, эти цифры заставят Трампа интенсифицировать торговую войну. Данные же о китайской торговле за декабрь должны вселить в него надежду, что победа не за горами.

Кто толкает человечество в пропасть? Что такое «теневое правительство» США? К чему приведут экономические реформы? Чего хотят добиться «хозяева денег»? Расскажут:

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