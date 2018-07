Европейские наемники на югославской войне

Наёмники в хорватских окопах: что делали псы войны в Югославии?

Наёмники или добровольцы?

Статья писателя Михаила Поликарпова про европейских наемников воевавших на стороне хорватов в югославской гражданской войне.В гражданской войне в Югославии на стороне хорватов сражалось немало иностранцев. Есть даже ассоциация иностранных ветеранов этой войны (по-хорватски — Udruga Stranih Dragovoljaca Domovinskog Rata 1991 — 1995; сокращённо USDDR). Она борется, чтобы её членов признали добровольцами, а не наёмниками. Конечно, хочется убедить всех в благородных мотивах… Ну и кроме того вывести из-под уголовного преследования, ведь несмотря на широкое распространение ЧВК (частных военных компаний) статью «за наёмничество» никто не отменял.Ветераны-наёмники, как правило, избегают рассказывать о своём участии в войне, опасаясь преследований. Те же немногие, кто согласился на интервью, среди причин, побудивших их отправиться в Югославию, назвали личные (например, несчастная любовь) либо финансовые. В основном ехали молодые и неженатые, с социальным статусом «ниже среднего». Многие участники нашли смысл жизни только благодаря войне.Правда, часть прибывших на войну не уехала дальше баров Загреба — но ведь в алкоголе тоже можно найти и смысл, и истину в последней инстанции!Среди выходцев из Голландии и скандинавских стран оказалось много идейных викингов, придерживавшихся правых взглядов. А среди британцев нередко находились те, кто приехал на войну ради денег. Группу, в которой таких «солдат удачи» было большинство возглавлял Кит Фриман (Kit Freeman), о чьих приключениях в 1992 году в Боснии и Хорватии рассказывается в книге «Wardogs. British mercenaries tell their own story». Средства им предоставляли местные общины, а также некий спонсор, говоривший с австралийским акцентом.Кит Фриман в ЮгославииНемало бойцов дезертировали из вооружённых сил своей страны либо Французского Легиона для того, чтобы поехать на Балканы. Служба в армии скучная и однообразная — то ли дело настоящая война, где можно применить свои навыки и таланты!Ещё одним мотивом была любовь к насилию. Война даёт таким людям возможность вволю пострелять и безнаказанно убивать.По словам ветеранов, большинство всё же ехало воевать «за идею». Сербы воспринимались как «агрессоры» (на собственной территории, в гражданской войне, которую не они начали!) и как «коммунисты» (как будто в этом есть что-то плохое!). Пропагандистская машина, включённая на Западе на полную мощность, сработала эффективно, привлекая на фронт как опытных бойцов, так и романтиков либо просто авантюристов.Показательна тут история Джона Макфи (John Macfee). Это профессиональный британский преступник с более чем двадцатилетним стажем, словно сошедший с экрана одного из фильмов Гая Ричи. Одно время его объявили Most wanted in Вritain («самым разыскиваемым в Британии») по подозрению в убийстве криминального авторитета. В очередной раз угодил он за решётку осенью 1991 года. Зомбоящик в тюремной камере постоянно вещал о сербских зверствах — и Джон проникся ненавистью к сербам. Летом 1992 года сорокадвухлетний Макфи пролечил пневмонию и, едва выйдя на свободу, отправился в Загреб, а оттуда в Боснию, чтобы воевать на стороне хорватов.Плох тот британский солдат, который не написал книгу и не воспел там свои подвиги! В произведении «The Silent Cry» Джон Макфи написал, что все они верили в существование сербских «лагерей смерти». Волонтёр отмечал, что хорваты получали оружие из России (которую он называет главным союзником Сербии), а сухие пайки сербам поставляли… США.Джон МакфиВ книге британца причудливо смешались реальность и домыслы. Международное эмбарго на продажу оружия в Югославию повсеместно нарушалось — и к хорватам везли смертоносную сталь отовсюду, были бы деньги.А что касается пайков, то в качестве гуманитарной помощи всем общинам Боснии международные организации поставляли не только собачьи консервы, но и просроченные американские пайки MRE. Аббревиатура эта означает Meal, Ready-to-Eat («пища, готовая к употреблению»), но сами американские солдаты за «отменные» вкусовые качества расшифровывают это как Meal Rejected by Ethiopeans — «пища, отвергнутая (голодающими) эфиопами». Либо как Meals Rejected by Everyone — «пища, отвергнутая всеми». Часть «гуманитарки» попадала к солдатам воюющих сторон. Упаковки от таких пайков и натолкнули Макфи на мысли о предательстве США.В самом начале гражданской войны у всех сторон были в дефиците люди, умеющие воевать, поэтому ветераны SAS и Французского иностранного легиона, солдаты с военным и боевым опытом, были очень востребованы. Порой, чтобы выглядеть круче, добровольцы выдумывали себе военные биографии. Некоторых уличали во лжи и изгоняли из отрядов.Ехали в Хорватию как по одиночке, так и группами. Действия прибывших координировали различного рода «независимые» военные консультанты — вроде упомянутого в книге «Wardogs» американского полковника с позывным Groundhog («Сурок»).Самое известное подразделение, состоявшее из таких добровольцев, действовало в Восточной Славонии, в районе города Осиек в 1991–1992 годах. Возглавлял его Эдуардо Флорес (Eduardo Flores) — в прошлом испанский журналист. Реклама не только двигатель торговли. Его отряд стал очень популярен и туда шёл непрерывный поток желающих повоевать.Эдуардо Флорес с добровольцамиИ это не единственный западный журналист, взявший в руки оружие. В декабре 1992 года американский журнал Soldier of Fortune послал в Хорватию группу из восьми бойцов — свою редколлегию. Правда, потом утверждали, что были они там недолго и в боях не участвовали. Впрочем, один из них — Роберт Маккензи — позже описывал в репортажах, как воевал в Боснии в 1994 году. А успокоили его, неугомонного, уже в Сьерра-Леоне в феврале 1995 года.Первый иностранный отряд, принявший участие в войне на стороне хорватов и сформированный за рубежом, создала в Нидерландах организация правого толка.К делу подошли очень серьёзно. Из обязательных требований — опыт военной службы не менее 14 месяцев. Три десятка бойцов прибыли на автобусе из Голландии в Хорватию в середине сентября 1991 года. Командиром был Иоханнес Тильдер (Johannes Tilder). Его боевой пусть закончился в 1993 году — случайно попал в плен к сербам и не вернулся.Иностранцы действовали в составе небольших отрядов, порой в роли диверсионно-разведывательных групп. Так, семнадцать бойцов из Швеции и Норвегии создали отряд «Викинг», воевавший в составе бригады ХВО (Хорватского вече обороны) в Боснии и Герцеговине.Бойцы очень часто переходили из отряда в отряд. А по мере того, как осваивали сербскохорватский язык, иногда вступали и в ряды непосредственно хорватских подразделений.Опытные иностранцы также действовали в качестве инструкторов, обучая хорватских — а позже и боснийских солдат — искусству убивать.Многие иностранцы носили кокарды и шевроны своих национальных армий, чтобы выделяться среди хорватских бойцов. Иногда, как Кит Фриман, они получали хорватские документы на новое имя. Некоторые известны лишь по позывным (nom de guerre).Джон Макфи на боевой позиции в ТомиславградеВели себя иностранные бойцы достаточно свободно, не соблюдая правил войны и конвенции. Так, в «Wardogs» наёмники откровенно рассказывают, как пытали в Осиеке сербского пленного. Их командир Эдуардо Флорес знал об этом, но не препятствовал.Когда им требовались деньги, они не брезговали ничем: например, продавали полученные на фронте оружие и боеприпасы.Один из наёмников украл в хорватском отеле, как он думал, подлинную картину Ренуара. Позже выяснилось, что это копия — оригиналы не висят в гостиницах!Также иностранные бойцы часто вступали в бой пьяными. Джон Макфи описывал, как в его отряде одного добровольца-шведа избили до полусмерти, а потом задушили. Официально — из-за подозрения, что он передавал информацию боснийским мусульманам, с которыми хорваты в тот момент воевали. На самом деле причиной убийства стала пьяная драка с бойцом-немцем. Макфи знал это, но не вступился за шведа, поскольку не считал его своим другом.Многие из иностранных бойцов принимали участие в боях с сербами в Славонии и Краине в 1991–1992 годах. После заключения перемирия весной 92-го часть из них покинула Хорватию и вернулась на родину, а часть переместилась в Боснию, где шла война.Большинство тех, кто воевал на стороне хорватов, подозрительно молчат о боях 1992–1993 годов, когда они принимали участие в хорватско-мусульманских столкновениях.Британские наёмники перед боемОднако Джон Макфи довольно откровенно рассказывает, как зарезал пленного боснийского мусульманина за то, что его собратья зверски убили 37 мирных хорватов.Макфи вообще очень не любил боснийских мусульман, считая их, как и сербов, «плохими парнями». В своей книге он написал, что мусульмане убили его подругу, также боснийскую мусульманку, и её сына. За то, что она вступила в отношения с иностранцем, воевавшим за хорватов.По официальным данным USDDR в конфликте приняло участие около 480 человек из 35 стран. Причём в последние годы число ветеранов постоянно растёт, новые герои постоянно выходят из сумрака и являют себя миру.Несколько сотен участников — это цифра примерно того же порядка, что и количество русских добровольцев, воевавших на стороне сербов.Треть воевавших на стороне хорватов приехала из Британии: 160 человек! Из Франции — 67, из Германии — 53. Тридцать бойцов могут похвастать голландским подданством, ещё тридцать — венгерским.Лишь немногие иностранные ветераны получили в Хорватии официальный статус Branitelj (то есть, УБД, участник боевых действий), который даёт возможность претендовать на пенсию по инвалидности в случае тяжёлого ранения.Некоторые солдаты-иностранцы вошли во вкус и приняли участие в других военных конфликтах.Сейчас известно о 72 погибших боевиков из других стран, воевавших на хорватской стороне. Из них у двенадцати известны только имя, либо позывной, ещё у пятерых — только страна. Примерно три четверти солдат убиты в ходе вооружённых столкновений с сербами. Прочие потери, в основном, небоевые. Несколько человек — на счету мусульман. Как минимум одного (турка из Великобритании) убили военнослужащие ООН-овского контингента. Лидируют (16 убитых) британцы — и это, в целом, неудивительно. Непропорционально много погибло немцев — 14 человек. Убили также восьмерых французов.Среди биографий бойцов попадаются очень необычные. Например — канадца русских корней, Ронни Переверсова (Ronnie Pereversov). Он служил в родезийской армии, затем в Иностранном Легионе. Дезертировал, уехал воевать на стороне хорватов. После ранения вернулся во Францию, чтобы официально разорвать контракт с Легионом. В 1994 году вновь приехал в Боснию — и погиб в бою под Мостаром. А австралиец Ассад Тахирович (Assad Tahirovic) успел повоевать в 80-х годах в Ливане с ЦАХАЛом и в Афганистане против советских войск. Погиб, действуя в рядах ХВО.На 72 погибших, по официальным данным федерации, приходится 88 раненых. Очень странное соотношение, тем более, что многие известные бойцы получили ранения.В USDDR не учли сотрудников ЧВК, в частности — компании Military Professional Resources Incorporated (MPRI). Они работали в Хорватии по контракту с правительством в Загребе в 1994–1995 годах и приняли активное участие в подготовке военных операций.Фактически бойцы из MPRI — наёмники или «отпускники», но сами ЧВК — это, скорее, инструмент государственной политики.Как и во многих подобных конфликтах, опытные иностранные профессионалы требуются на первом этапе, пока остро не хватает умеющих воевать.Позже военная необходимость в них исчезает, и они преимущественно играют роль политического фактора, создавая при этом массу проблем. Так что теперь на смену анархии «вольных стрелков» приходят организованные частные военные компании. https://warhead.su/2018/07/05/nayomniki-v-horvatskih-okopah-chto-delali-psy-voyny-v-yugoslavii – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com