Президент России Владимир Путин подписал указ «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа». Об этом он сообщил на совещании по развитию авиаперевозок и авиастроения.

«Сегодня мною подписан указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами. Мы предлагаем контрагентам из таких стран понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублёвые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года, – сказал он. – Если же такие платежи не будут производиться, будем считать это неисполнением обязательств со стороны покупателей – со всеми вытекающими последствиями. Нам никто ничего бесплатно не продаёт, и мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены».

Документ коснётся «США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Согласно указу, речь идёт только о поставках сырья «Газпромом» по трубопроводам. Уполномоченным банком для открытия специальных для этих целей рублёвых счетов назначили Газпромбанк.

Глава государства подчеркнул, что «в ситуации, когда финансовая система западных стран используется как оружие, когда компании из этих государств отказываются исполнять контракты с российскими банками, предприятиями, физическими лицами, когда активы в долларах и евро замораживаются, использовать валюты этих стран не имеет смысла».

«На самом деле что происходит, что уже произошло? Мы поставили европейским потребителям наши ресурсы, в данном случае – газ. Они его получили, заплатили нам в евро, которые затем сами же и заморозили. В этой связи есть все основания считать, что часть поставленного газа в Европу мы поставили фактически бесплатно. Так, естественно, продолжаться не может, – заявил Путин. – Тем более что в случае дальнейших поставок газа и их оплаты по традиционной схеме новые финансовые поступления в евро или долларах также могут быть заблокированы. Такое развитие ситуации вполне ожидаемо, тем более что некоторые политики на Западе об этом говорят, говорят публично. Более того, именно в подобном ключе высказываются главы правительств стран Евросоюза. Риски существующего положения дел для нас, конечно, неприемлемы».

Российский лидер также отметил, что перевод расчётов за поставки нашего газа на рубли – это «важный шаг к укреплению нашего финансово-экономического суверенитета».

«Будем и дальше последовательно, системно двигаться в этом направлении в рамках долгосрочного плана, увеличивать во внешней торговле долю расчётов в национальной валюте и валютах тех стран, которые выступают надёжными партнёрами, – сказал он.

Президент подчеркнул, что «Россия дорожит своей деловой репутацией». «Мы соблюдаем и впредь будем соблюдать обязательства по всем контрактам, в том числе и по газовым контрактам, продолжим поставлять газ в установленных объёмах – хочу это подчеркнуть – и по ценам, определённым в действующих, долгосрочных контрактах», – указал он.

Глава государства напомнил, что «российский газ – это более дешёвая энергия, тепло, свет в домах европейцев, доступная стоимость удобрений для европейских фермеров, а следовательно и продуктов питания». При этом некоторые западные политики, по его словам, «готовы пренебречь интересами своих граждан, лишь бы понравиться своему заокеанскому хозяину, сюзерену», людей же призывают меньше есть, теплее одеваться, чтобы сэкономить на отоплении, отказаться от поездок.

«Кстати говоря, за продовольственным кризисом последует ещё один неизбежно, ещё одна волна миграции, в том числе и прежде всего – в европейские страны, – предупредил Путин. – Тем не менее шаг за шагом принимаются решения, которые подталкивают мировую экономику к кризису, приводят к разрыву производственных и логистических связей, ведут к росту глобальной инфляции и усилению неравенства, к снижению благосостояния миллионов людей, а в беднейших странах – я уже сейчас сказал об этом – к трагедии массового голода. Естественно, возникает вопрос: а кто за это отвечает? Кто ответит за это? Понятно, что США вновь попытаются решить свои проблемы – именно свои проблемы – за чужой счёт, в том числе запустят новую волну эмиссии и бюджетных дефицитов. Он и так вырос непомерно, и в ведущих европейских экономиках рекорд бьёт инфляция, и в Соединённых Штатах. И при этом свои ошибки в экономической политике стараются свалить на нас, ищут всегда виноватых. Это совершенно очевидно».

Российский лидер также заявил, что «США ещё попытаются и заработать на текущей глобальной нестабильности, как они делали это в период Первой и Второй мировых войн, во время своих агрессий против Югославии, Ирака, Сирии и т.д.». «Глобальные рынки падают, а стоимость акций компаний американского военно-промышленного комплекса только растёт. Капиталы утекают в США, лишая ресурсов развития другие регионы мира, – указал он. – Из этой же серии и попытки всеми силами перевести Европу на дорогой американский сжиженный газ. В результате европейцев не только заставляют раскошелиться, но и, по сути, своими руками подорвать конкурентоспособность европейских компаний, убрать их с глобального рынка. Для Европы это означает масштабную деиндустриализацию и потерю миллионов рабочих мест, а на фоне растущих цен на продовольствие, бензин, электроэнергию, жилищно-коммунальные услуги – ещё и кардинальное снижение уровня жизни граждан. Именно такую цену правящие западные элиты предлагают заплатить людям за свои амбиции и недальновидные действия – как в политике, так и в экономике – в том числе за экономическую войну, которую они пытаются развязать против России или, можно сказать, развязали уже».

Президент констатировал, что эта война началась давно, ведь нелегитимные санкции вводились против нашей страны постоянно, на протяжении многих лет.

«Их цель – сдержать развитие России, подорвать наш суверенитет, ослабить потенциал в производстве, в финансах, в технологиях. Повторю: все эти санкции были заранее подготовлены, они были бы введены в любом случае – хочу это подчеркнуть. По сути, это санкции за наше право на свободу, за право быть независимыми, за право быть Россией. За то, что мы не хотим плясать под чужую дудку, жертвовать своими национальными интересами и традиционными ценностями, – заявил Путин. – От политики экономического давления на Россию коллективный Запад отказываться не собирается. Более того, конечно, будет искать всё новые поводы для санкций, именно поводы. Поэтому рассчитывать на изменение этих подходов, во всяком случае в ближайшее время, не стоит».

В этой связи глава государства попросил правительство, Банк России и субъекты Федерации при выстраивании системной работы по развитию экономики ориентироваться на то, что санкционное давление на нашу страну сохранится. При этом он призвал «фокусироваться не только на преодолении вызовов текущего года, но и выстраивать долгосрочные планы развития».

По материалам сайта Президента РФ, РИА Новости