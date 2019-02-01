Дедолларизация – реальность или иллюзия? Валентин Катасонов

Концептуал СМИ Как России избавиться от неприятностей, связанных с монополией доллара США

О необходимости избавления мировой экономики от долларовой зависимости говорят много и давно. Кто-то даже пытался предпринимать для этого практические действия. Например, Муаммар Каддафи, который стал переводить расчёты за экспортируемую нефть с долларов США на евро, а также готовил запуск золотого динара как альтернативы доллару США. Чем это для Каддафи закончилось, известно. А француз Доминик Стросс-Кан, который в 2007-2011 гг. был директором МВФ, за неосторожные заявления о необходимости избавления от долларовой монополии был изгнан со своего поста и стал жертвой грязной провокации.

До конца 2016 года заявления о необходимости дедолларизации не выходили за рамки риторики. Однако с приходом в Белый дом Дональда Трампа кое-что изменилось. Для нового президента США даже ближайшие союзники оказались торговыми конкурентами. Против Китая Трамп начал торговую войну. Ирану объявил полную блокаду, остальным странам пригрозил вторичными санкциями, если они рискнут продолжать торгово-экономические отношения с Ираном. Про Россию я вообще не говорю. Трамп существенно ужесточил санкционное давление на Москву.

То есть в последние два года задача ослабления от долларовой зависимости перешла в практическую плоскость. На двусторонней основе некоторые государства начали достигать договорённостей о замещении в расчётах доллара США другими валютами. Произошли ли за два года сдвиги в этой области?

Кое-какая статистика имеется. В частности, занимающаяся вопросами информационно-коммуникационного обеспечения международных платежей и расчётов организация СВИФТ регулярно представляет информацию о валютной структуре расчётно-платёжных операций, проходящих через систему. Ниже представлена таблица 1, в которой я обобщил эту информацию, включив в неё данные по десяти основным валютам (всего в обзоре есть данные по 25 валютам).

Мы видим, что за двухлетний период (с ноября 2016 по ноябрь 2018 г.) доллар США сохранял свои лидирующие позиции в расчётах. Можно сравнить позиции доллара с его позициями в более ранние годы. Так, в январе 2014 года доля доллара США во всех расчётах составляла 38,75%. В ноябре 2018 года позиции доллара США (доля равна 39,56%) были даже более прочными, чем в начале 2014 года. Никаких признаков дедолларизации. Особенно прочными являются позиции доллара США в трансграничных расчётах.

За период с ноября 2016 по ноябрь 2018 года лишь валюта евро укрепила свои позиции. Из тех валют, которые традиционно входили в группу лидеров, особенно просел швейцарский франк. Что касается китайского юаня, то, несмотря на то что в 2016 году он приобрёл статус резервной валюты (был включен в корзину валют МВФ), его позиции во всех расчётах за указанный период не улучшились. А доля юаня в трансграничных расчётах даже существенно снизилась. Кстати, в двадцатку ведущих валют как средств расчётов попал и российский рубль. В ноябре 2016 года его доля во всех расчётах, проходивших через СВИФТ, составила 0,23% (девятнадцатое место). В ноябре 2018 года доля рубля была равна 0,24% (также девятнадцатое место).

Позиции валюты в мировой экономике и международных финансах определяются также её долей в международных валютных резервах. Вот оценки МВФ по восьми ведущим валютам мира:





Мы видим, что позиции доллара США как резервной валюты за два с половиной года просели (снижение на 3,5 процентных пункта). Однако остережёмся говорить, что доллар США не отыграет в обозримом будущем некоторое ослабление своих позиций. Напомню, были годы, когда доля доллара в совокупных валютных резервах стран-членов МВФ была ниже, чем в конце III квартала 2018 года. Так, в конце 1995 года доля доллара США составляла 59,0%; в конце 2012 года – 61,1%; в конце 2013 года – 61,0%.

Теперь дам статистику мирового долга, который образуется в результате выдачи так называемых офшорных кредитов и размещения офшорных займов (в виде долговых бумаг). Речь идёт о кредитах и займах, номинированных в долларах США, которые предоставляются за пределами США (отсюда и название – офшорные). Такая же статистика ведётся по офшорным кредитам и займам, номинированным в евро, а также офшорным кредитам и займам, номинированным в иенах.





Если сравнить цифры по офшорным кредитам и займам в долларах США за период с конца I квартала 2001 года до середины 2018 года, то их объём вырос в 4,78 раза. По офшорным кредитам и займам в евро – в 2,79 раза. А объем офшорных кредитов и займов в иенах уменьшился на одну треть. За время президентства Дональда Трампа офшорные кредиты и займы в долларах США увеличились на 9,4%. По кредитам и займам в евро прирост составил 11,7%, в иенах – 10,8%. На середину 2018 года объёмы трёх категорий офшорных кредитов и займов в долларовом эквиваленте (пересчёт по официальному курсу) были следующими (трлн. долл.):

номинированные в долларах США – 11,47;

номинированные в евро – 3,59;

номинированные в иенах – 0,19.

Цифры свидетельствуют, что, несмотря на антидолларовые заявления политиков, бизнес по-прежнему предпочитает использовать кредиты и займы в долларах. Никаких заметных сдвигов в пользу недолларовых долговых инструментов не зафиксировано.

Конечно, доллар США как мировая валюта не вечен. Но сказать, когда и как произойдёт его закат, достаточно сложно. В истории были деньги, которые со временем приобретали качества мировых валют и сохраняли этот статус очень долго. Говорят, что рекордсменом был византийский золотой солид, обслуживавший мировую торговлю в течение нескольких веков. Некоторое время позиции мировой валюты занимали испанский реал, голландский гульден, французский франк.

А два столетия назад на пьедестал мировой валюты взошёл британский фунт стерлингов. Причиной тому стали наполеоновские войны, в результате которых клан Ротшильдов стянул значительную часть европейского золота, которое оказалось в подвалах Банка Англии. В 1816 году под давлением Натана Ротшильда английский парламент принял закон о золотом стандарте (обеспечение фунта стерлингов драгоценным металлом). С 1821 года золотой стандарт начал действовать, и британский фунт стал монополистом в мире денег. Британская валюта сохраняла статус мировой до начала Первой мировой войны. После войны в мире установился неустойчивый паритет двух валют – британского фунта и американского доллара (примечательно, что доллар США стал известен в Европе лишь после 1914 года, когда на свет родилась Федеральная резервная система). В результате Второй мировой войны доллару США удалось стать безусловным монополистом в мире валют. Особый статус доллара был зафиксирован в документах международной конференции в Бреттон-Вудсе в 1944 году, уравнявшей в правах доллар и золото. Конференция в Ямайке в 1976 году приняла решение о ликвидации золотодолларового стандарта. Доллар США стал бумажным, а его обеспечением вместо золота стала военная сила.

История учит, что смена мировых валют происходит не эволюционно, а в результате войн. Однако Россия могла бы свести к минимуму все неприятности, связанные с монополией доллара США. Для этого следует обратиться к опыту жизни нашей страны в мировых «капиталистических джунглях» ХХ века. Для начала вспомнить, что ровно 90 лет назад в СССР стартовала индустриализация. К началу Великой Отечественной войны, т. е. за двенадцать лет, в Советском Союзе построили 9600 новых предприятий и реконструировано большое количество ранее существовавших. Страна приобрела экономическую независимость, стала почти полностью самодостаточной (в 1940 году на экспорт шло менее 1 процента производимой в стране продукции, а импорт покрывал доли процента наших потребностей). Страна динамично развивалась на фоне бушевавшего на Западе экономического кризиса и сумела создать оборонную промышленность, которая обеспечила победу в войне.

О том, как Советский Союз выстраивал свою независимость и укреплял свой экономический потенциал в условиях мирового валютного диктата британского фунта и американского доллара, я расскажу в следующий раз.

Кто толкает человечество в пропасть? Что такое «теневое правительство» США? К чему приведут экономические реформы? Чего хотят добиться «хозяева денег»? Расскажут:

Книги Катасонова Валентина Юрьевича

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