Французский философ и социолог Эммануэль Тодд, в 1970-х годах предсказавший распад СССР, сулит Западу неизбежный крах, а России — глобальное доминирование, к чему мы, кстати сказать, вовсе не стремимся. Свои мысли он озвучил в интервью газете Le Figaro.

Тодд основывает свои умозаключения на нескольких факторах: индустриальная деградация и фиктивный характер американского ВВП, резкое снижение качества образования в США и коллапс протестантизма как традиционной системы ценностей западного общества. Тодд убеждён, что "именно протестантизм обеспечил невиданный в истории высокий уровень образования и всеобщую грамотность, сильную индивидуальную и коллективную мораль, которые привели к значительному экономическому и промышленному прогрессу в странах Запада. В то же время худшие проявления расизма также были следствием распространения протестантской идеологии. Недавний крах протестантизма привёл к интеллектуальному упадку, исчезновению трудовой этики и появлению массовой алчности под официальным названием "неолиберализм".

Одновременно с этим Тодд отмечает повышение привлекательности России в глазах западных (и не только) обывателей. По его словам, Москва "повсюду находит себе незаметных экономических союзников".

"Новая консервативная "мягкая сила" Москвы становится всё более популярной в противовес западной морали. А тот факт, что их экономика выдержала потрясение санкциями, делает российскую модель ещё более притягательной", — говорит социолог. Вместе с тем, Запад "живёт за счёт низкооплачиваемого труда мужчин, женщин и детей из бывшего третьего мира", его мораль не заслуживает доверия. По словам социолога, для внешнего мира современная западная культура во многом выглядит безумной.

На Западе о России постоянно врут, подчёркивает Эммануэль. "Её представляют как страну, находящуюся в упадке, не замечая, что она находится на этапе быстрого восстановления и переустройства, — говорит Тодд. — …Не исключено, что именно враждебность Запада структурирует и вооружает российскую систему, подпитывая патриотизм и сплочение нации… Так, санкции позволили России начать широкомасштабную политику импортозамещения, которая даст их экономике значительное преимущество перед экономикой ЕС".

Многие спрашивают: так в каком мире мы живём? Уже в многополярном или всё ещё в глобальном с центром за океаном? На этот вопрос нет однозначного ответа, ведь чёткие границы не определены, демаркационная линия между глобализмом и многополярностью весьма условна. Старый глобальный центр пока ещё весьма влиятелен, и многие по привычке либо в силу выгоды оглядываются на него. Многие, но уже далеко не все. Посмотрите, к чему привело восстание России против глобализма, восстание с оружием в руках, впервые за 80 лет! Да, у нас в колоде (не в рукаве, как у некоторых) есть козырной туз — собственно, в игре их всего два, у нас и у американцев. Это стратегические ядерные силы, способные несколько раз уничтожить весь мир. Но можем ли мы уверенно диктовать свою волю, имея в руках такой козырь? Запад был уверен, что нет. Во всяком случае, многие его видные представители. Слова Владимира Путина: "Зачем нам такой мир, если там не будет России?" — многие посчитали пугалкой, фразой, сказанной, чтобы "покошмарить" цивилизованное человечество.

Дело в том, что над западным миром продолжает довлеть феномен 1991 года, когда вследствие предательства руководства КПСС удалось ликвидировать главную конкурирующую силу на планете — советский блок, соцлагерь во главе с СССР. Дальше, путём самовнушения в основном через пропагандистские СМИ, повестку в которых заказывали они же сами, представители "глубинного государства" решили, что русские боятся противостояния, войны, что их капиталисты полностью ориентированы на Запад, элита — на либеральные ценности, экономика — бензоколонка, наука — умерла, тупой ленивый народец хочет только пить пиво и смотреть голливудские блокбастеры, поэтому мы сможем навязать России всё, что захотим, как, собственно, всегда навязывали всем остальным странам и народам.

Вспомним, что к экономическому, политическому и, главное, ценностному кризисам в позднесоветское время привела масса наложившихся друг на друга объективных и субъективных факторов. Но сами по себе эти кризисы вовсе не детерминировали распад Советского государства и даже восточного блока. Предательство, вызванное слабостью и глупостью, привело страну к окончательной катастрофе, но давайте не путать набор случайностей с объективными законами экономики и социологии. Кризис был тяжёлым, но распада Союза можно было бы избежать, отстранив от власти горбачёвское руководство, допустим, на год раньше ГКЧП, в 1990 году. И возможности такие были.

На Западе же считается, что Союз и социализм были обречены, так как не могли конкурировать с обществом "рыночной демократии" и "личной свободы". Но, посмотрев на первую десятку самых быстроразвивающихся мировых экономик с 2013 по 2020 год: Китай, Южная Корея, Таиланд, Перу, Малайзия, Турция, Чили, Россия, Индонезия, ЮАР, не заметим ни одной чисто рыночной или полностью либеральной страны, даже в Таиланде, если кто не знает, — жесточайшее законодательство (это, по сути, полицейское государство). Смотрим на сегодняшние "страны свободного мира" и видим либо стагнацию, либо откровенный спад, в самом крайнем случае — притянутый за уши статистическими службами, как в США, минимальный рост. Исключения есть, да. Ирландия, Сингапур, Лихтенштейн — это всё "тихие гавани" для многомиллиардных инвестиций, как, впрочем, и Южная Корея. При таких условиях развитие неизбежно, но это физика, а не экономика: если в сосуд постоянно наливать воду, её там будет много, независимо от формы и материала самого сосуда.

Советский Союз же в середине 1980-х имел на порядок более сильную и диверсифицированную экономику, чем существующий в то время Китай, это была могучая сила, доминирующая на планете. Отдайте часть рынка частникам, возродите уничтоженную Хрущёвым кооперацию и артельные хозяйства, и через пару-тройку лет ни о каком дефиците больше никто бы не услышал. Да, Штатам очень повезло, но второго раза не будет, и самое страшное в политике — экстраполяция прошлых событий на будущие, это ведёт к поражениям и разочарованиям. Но мы отвлеклись. Итак, Запад истово, почти религиозно верил в нашу слабость. И, кстати, усиленно насаждал эту веру среди нас, многие до сих пор свято уверены в могуществе гегемона и нашем ничтожестве. Но получилось совсем по-другому.

Российские удары по инфраструктуре и войскам Украины, равно как и натовским советникам и наёмникам, ярко проиллюстрировали конец эпохи глобального доминирования Запада. Уход России с западных рынков и перекоммутация товарных потоков на Восток — это бесповоротный отказ от западных ценностей и институтов, которые тщательно пестовались несколько десятков лет. Импортозамещение, охватившее все сферы производства, — это демонстрация самодостаточности и полной ресурсной независимости от стран "золотого миллиарда". В разы увеличившееся в 2023 году производство боевых систем, снарядов, ракет — беспрецедентные темпы роста оборонной промышленности, особенно в сравнении с Западом, — индикатор достижимости всех целей, изначально поставленных перед армией и страной. Но этого мало.

Антиглобалистская революция, настоящая, не какие-то там жалкие драки на улицах европейских городов с полицией, а реальная антиглобалистская революция, начатая Россией, всколыхнула остальной мир, перетрясла его взгляды на основы мироустройства. Посмотрите на арабский мир, который, казалось бы, ещё с конца 1980-х на фоне ослабления социалистической системы навсегда присягнул гегемону, а многие страны, такие как Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, сделали это ещё раньше. Очень показательным был недавний визит Путина в Эмираты и Аравию: его принимали как восточного императора, каковым он, безусловно, и является. Сравните эту встречу с аналогичными "саммитами" Байдена, Штайнмайера, Макрона, Бербок — их принимали на уровне заурядных чиновников. Почему такая гигантская разница — понять не трудно. Россия первая и единственная утёрла нос Западу, не побоялась восстать, рискнула, по сути, всем, включая само существование: думаю, ни для кого не секрет, если мы проиграем эту войну, то будем ликвидированы как единая страна и народ.

И это восстание послужило триггером, детонатором неповиновения общезападным институтам и так называемым правилам во всём мире. Посмотрите, что происходит прямо у нас на глазах.

С 1 января 2024 года группа БРИКС расширилась за счёт пяти стран: Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов, Египта, Ирана и Эфиопии, что существенно ослабляет позиции Вашингтона и его сателлитов. Если учесть, что пять традиционных стран БРИКС, изначально и формирующих эту организацию, уже в 2022 году обогнали "Семёрку" (G7) по объёму совокупного ВВП — этот шаг расширения можно рассматривать как ещё одну историческую веху.

Вхождение в БРИКС двух основных арабских производителей нефти — Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов, которые несколько десятилетий считались странами, связанными с США исключительными интересами, являясь, по сути, американскими союзниками, ближневосточным НАТО, — следует рассматривать как беспрецедентно важный шаг. Особый ужас и когнитивный диссонанс, полное зависание ментальных устройств вызвал у западных аналитиков тот факт, что в этом участвует и Иран, который ранее считался непримиримым врагом саудовской династии и более сорока лет терроризировался в разных формах возглавляемым США светлоликим непогрешимым Западом, величайшие "ценности" которого Иран, как общеизвестно, всячески попирал. Нетрудно догадаться, что движущими силами в достижении соглашения между противоборствующими сторонами в регионе Персидского залива были именно Москва и Пекин, но ничего этого не состоялось бы без начала Специальной военной операции.

Присоединение же Египта и Эфиопии послужило отчётливым сигналом Чёрному континенту, куда дует геополитический ветер истории, особенно учитывая изначальные позиции самой сильной страны Африки — ЮАР. А ведь Египет, как и страны Залива, является крупнейшим получателем военной помощи США в этом регионе, и это, безусловно, ещё один ощутимый удар по Вашингтону, который ничего не смог этому противопоставить.

"Мы уже живём в постамериканском и постзападном мире. Мы живём в мире, где страны БРИКС больше, чем страны "Семёрки"… США устарели на четверть века", — заявил Джеффри Сакс в своей статье "Уходим в подполье" 24 августа 2023 года.

Глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан пояснил, что же на самом деле делает БРИКС таким интересным в качестве альтернативы Западу. "Особые стратегические отношения со странами БРИКС способствуют развитию общих принципов, прежде всего твёрдой веры в принцип уважения суверенитета, независимости и невмешательства во внутренние дела". То есть, переводя с арабского, Запад всегда покушался на наш суверенитет либо навязывал кабальные, невыгодные для нас соглашения, больше этого не будет никогда, гарантию нам дали Пекин и Москва. Старый мир продолжает разрушаться.

Сформированный странами — основателями БРИКС Новый банк развития (НБР) занимается проектами в развивающихся странах без оглядки на западные нормы и пресловутые "правила". Руководство банка прямо заявляет, что присоединение к организации ближневосточных богатых нефтью государств позволит увеличить приток капитала, а помимо того поможет БРИКС+ полностью преодолеть остаточную зависимость от доллара. Почти четверть его кредитов выдаётся в местной валюте, которую предпочитают правительства этих стран. Никто и не стремится пока достичь полной "дедолларизации", но все заинтересованы в расширении денежных потоков, которые не подпадают под санкции и вообще никак не регламентируются Западом. Именно это и является приоритетом для максимально затронутой санкциями России, которая председательствует в организации с начала 2024 года.

При этом БРИКС активно работает над собственными платёжными системами, которым санкции США не смогут нанести существенного вреда. Независимость в этом отношении даёт ни с чем не сравнимые возможности. Уже сегодня идёт речь о единой расчётной безналичной валюте, которая должна разрешить ряд противоречий, например, между Китаем и Индией, и открыть дорогу для окончательного формирования валютной зоны БРИКС.

Восток постепенно и для многих неявно, но втягивается в полномасштабную войну с Западом. Напомним, в ночь на прошлую пятницу США и Британия начали военную операцию против хуситов в Йемене. Хуситы в ответ на бомбёжки пригрозили США и Британии "высокой ценой". В межцивилизационный конфликт на Ближнем Востоке могут втянуться и новые игроки. В общей сложности за первые два дня ракетных атак, в основном с помощью "Томагавков", западные союзники нанесли удары более чем по 60 объектам хуситов.

До этого иранские военные конфисковали американский нефтяной танкер в Оманском заливе, об этом сообщило иранское информагентство Tasnim. "ВМС Исламской Республики Иран по решению суда задержали американский нефтяной танкер в водах Оманского залива", — говорится в заявлении.

Если кто-то не в курсе, то хуситы — это военизированная группировка относительно проиранских шиитов-зейдитов, много лет пытающаяся сокрушить с их точки зрения прозападное правительство. Они считают США "страной-террористом, которая спровоцировала за последние сто лет более 200 войн и военных конфликтов по всему миру".

Правительство Ирака потребовало окончательно вывести иностранные, и в первую очередь американские, войска и базы с территории страны. "Исламское сопротивление Ирака" 14 января объявило, что осуществило массированный обстрел с применением ракет и беспилотников трёх американских военных баз на территории Ирака и Сирии. Кто-то может себе представить, чтобы эти ребята ещё пару лет назад делали такие заявления (я уж молчу про ракетные атаки)? В заявлении группировки говорится, что "атакованы база Хараб аль-Жейль на северо-востоке Сирии, база в международном аэропорту Эрбиля и база на "месторождении Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор".

Ладно арабы и персы, но мятеж против западной гегемонии начался и в странах Европы. Про Венгрию уже говорилось много раз, настало время Словакии. Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха заявил, что его страна не будет по указке США осуждать якобы использование Россией ракет КНДР в ходе спецоперации на Украине: "Вашингтон хочет, чтобы Словакия осудила использование ракет Россией, но при этом не представил доказательств".

Блаха также припомнил Штатам давнишнюю несостыковку по поводу Ирака, когда США "лгали всему миру об оружии массового поражения там". Вице-спикер словацкого парламента сенсационно заявил, что США нужно осознать: страна перестала быть колонией США, Словакия "не подпрыгнет, когда они свистнут". Эти времена давно прошли, добавил Блаха.

Трещит старый мир, трещит по швам. Штаты не могут в полной мере контролировать даже своих абсолютных, как им кажется, вассалов, союзников по НАТО. Отваливаются целые регионы, начинается брожение среди восточноевропейских элит, не столь давно — самых верных союзников США. Всё сильнее брюзжат адекватные немцы, даже канадская оппозиция выступает за прекращение безответственной накачки Украины. В самих Штатах воцарилась политическая неразбериха: противостояние возникает порой по самым мелким и вроде бы незначительным вопросам.

Всё это следствие уничтоживших западную монополию на власть и влияние действий России, связанных исключительно с отстаиванием своего суверенитета, несмотря ни на какие обстоятельства и противодействие.

Николай Сорокин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Западу предрекается неизбежный крах, а России – глобальное доминирование в будущем.

2. Причины предполагаемого краха Запада: деградация промышленности, фиктивность ВВП в США, падение качества образования, кризис протестантизма как системы ценностей.

3. Россия находится на этапе быстрого восстановления и усиления, несмотря на санкции и враждебность Запада.

4. Страны БРИКС (с расширением за счет арабских стран) экономически обогнали G7, отказываются от доллара.

5. Наблюдается рост антизападных настроений в мире, страны отворачиваются от США.

6. Действия России по защите своего суверенитета разрушили монополию Запада на мировое лидерство.

Вывод:

Основная идея статьи – предрекаемый автором скорый крах западного мира и переход лидерства к России и странам БРИКС. Это обусловлено ослаблением Запада и одновременным усилением позиций России, несмотря на санкции. Ключевую роль в подрыве западной гегемонии сыграли действия России по защите своих национальных интересов.