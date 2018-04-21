Конец пути для творцов “новой реальности”
13:00. 21 апреля 2018 Просмотров - 34 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Конец пути для творцов "новой реальности"
«На самом деле, мир уже устроен по-другому. Мы стали империей, и, действуя, мы творим собственную реальность. А пока вы изучаете эту реальность — критически, конечно же — мы идем дальше, творя новые реальности, и их вы тоже можете изучать, и к этому все и сводится. Мы – действующие субъекты истории … а вам, всем вам, останется лишь изучать наши действия.» Так говорил Карл Роув, заместитель главы администрации Джорджа Буша-младшего.
Мне бы очень хотелось, чтобы к словам Роува отнеслись повнимательнее. Изучили критически. Тогда после заявления об очередном злодеянии, когда Соединенные Штаты со своей коалицией бесхребетных вассалов уже через 10 минут начнут надрывно призывать к действиям, предъявляя пробирку со стиральным порошком, или фото раненых женщин и детей из прифронтовой зоны, а исполнительные стенографисты из СМИ возопят «что-то надо делать!», возможно, мы задумаемся на секунду — не манипуляция ли это. Может быть, мы не поддадимся эмоциям и оглушающему грохоту барабанов войны – войны, где, кстати говоря, обычно гибнет несравнимо больше женщин и детей, чем в результате тех самых гипотетических злодеяний — и зададимся вопросом, не действует ли тут «Закон Роува».
В качестве отступления – западные интервенционистские войны напоминают мне дивный в своей циничности диалог из фильма «Мозги набекрень»:
Д-р Хфурухур: «Мы, врачи, должны допускать смерть только в результате нашей собственной некомпетентности!»
Д-р Несесситер: «Чушь! Если мы убьем двенадцать невинных, но спасем одну человеческую жизнь — оно того стоит!»
Так д-р Несесситер убеждает нас в необходимости войны в Ираке: «Чушь! Если чтобы свергнуть злобного диктатора Саддама Хусейна потребуется истребить 500 тысяч человек — оно того стоит!»
Так он оправдывает необходимость бомбардировок Ливии: «Чушь! Если чтобы избавиться от Каддафи потребуется уничтожить Ливию как государство, превратить ее в гнездо террористов, и вызывать массовый исход беженцев — оно того стоит!»
Сегодня д-р Несесситер снова убеждает нас в необходимости бомбардировок Сирии: «Чушь! Реагирование на заявление о гибели менее ста человек в результате ничем не подтвержденного применения химического оружия оправдывает риск катастрофического столкновения со страной, вооруженной тысячами ядерных боеголовок.»
Вот она, «логика» интервенционистов!
Но вернемся к Роуву. Что он сказал? Три вещи:
Первое: мы — то есть глобалистская элита с центром в Вашингтоне – являемся верховной властью на всей планете, и делаем, что нам заблагорассудится.
Второе: мы не сообразуемся с реальностью, мы творим ее.
Третье: мы готовы на такие действия, от которых у вас отвалится челюсть, встанут дыбом волосы и от изумления вылезут глаза — а пока ваши челюсти, волосы, и глаза встают на место, мы уже уйдем дальше, творя очередную реальность.
Иными словами, мы — это бог, не добрый и милостивый бог, но бог, помыкающий народами, странами и языками, который лжет, а потом лжет снова, покрывая свою ложь — а пока вы, недотепы, пытаетесь разобраться к чему мы ведем: оглянуться не успеете, как ложь, и ложь поверх лжи уже станет новой реальностью. Мы уйдем дальше, а с нами и весь мир, и наша версия событий будет зафиксирована в учебниках истории, которые мы сами и напишем.
Дело Сергея Скрипаля и обвинения в применении химического оружия в Восточной Гуте, по-видимому, представляют собой апофеоз этой идеологии.
Я не знаю, кто отравил Сергея Скрипаля и почему. Возможно, за этим стоит российское правительство, хотя для этого придется принять крайне маловероятную гипотезу, что оно выбрали жертвой бывшего шпиона МИ-6, которого сами освободили из тюрьмы восемь лет назад, применив, возможно, самый идиотский метод убийства в мировой истории — неэффективное, медленно действующее «боевое» нервно-паралитическое вещество, оставляющее ведущий к ним след, намазав его на ручку двери в дождливом Солсбери — за неделю до президентских выборов и меньше чем за 100 дней до проведения у себя чемпионата мира по футболу. Другими словами, официальная версия зиждется не на том, что российское государство является воплощением абсолютного зла — получается, что оно олицетворяет идиотизм и откровенную некомпетентность.
Я не знаю, что произошло в Восточной Гуте. Возможно, за событиями (если они действительно имели место) стоит сирийское правительство, однако тогда получается, что всего за 24 часа до освобождения последнего очага сопротивления в Дамаске, после предупреждений США, Великобритании и Франции о возмездии в случае применения химического оружия, и всего через неделю после того, как Президент США, Дональд. Дж. Свамп (Swamp – Болотный, ср. лозунг Трампа «осушим вашингтонское болото» – прим. перев.), заявил, что США собираются уйти из Сирии (между прочим, незаконно оккупированной ими), оно решило использовать оружие, которое не дает абсолютно никаких преимуществ с военной точки зрения, но дает полную гарантию на ответные авиаудары по правительственным силам. Другими словами, как и в деле Скрипаля, в основе теории лежит допущение, что сирийское государство является воплощением феноменальной саморазрушительной глупости, а не абсолютного зла.
И вот, видите, что произошло? Я попался в ловушку Карла Роува. Я задаюсь вопросами об обоснованности официальной версии этих событий. В деле Скрипаля, я критически изучал реальность, задавая массу вопросов, которые возникают у любого, кому интересно выяснить истину (например, здесь и здесь). Было бы у меня время, я мог бы задать их и про Сирию.
А пока я занят этим, официальная версия идет дальше. Я угодил в ловушку, которую расставил Карл и его ученики. Им нужны две категории людей: одни слепо верят, что «это русские» или «это Асад»; другие подвергают официальные версии сомнения, задавая вопросы. Для первой группы вторая — двинутые конспирологи. Для второй группы первая — тупое стадо. А глобалистская номенклатура может потешаться, глядя как они бьются между собой, пытаясь что-то понять, и действует дальше, творя очередную реальность. Истинно говорю вам, эти большевики хорошо усвоили гегелевскую диалектику.
Хорошо, давайте не исключать, что события в Солсбери и Восточной Гуте могут — не исключено – соответствовать официальным версиям. Не исключено, что Владимир Путин и Башар Асад —комики Лорел и Харди от геополитики. И все же следует отметить, что, какие бы они ни были, ни один из них не предстает в интервью неадекватным идиотом. Ни тот, ни другой не производит впечатление человека, подверженного внезапным безумным порывам сотворить что-нибудь нелепое, чтобы дать своим врагам убедительную победу в СМИ.Но дело не в этом. Дело не в том, соответствуют ли эти конкретные события официальным версиям, или же это были провокации. «Творцы новых реальностей» могут создавать реальности по мере надобности, или искажать события, которые происходили помимо них и, не успеете оглянуться – уже начался спор о том, правда это или ложь, между «конспирологами», изучающими любое событие, чтобы разобраться в деталях и найти несоответствия, и «стадом», которое верит, что в правительстве сидят хорошие добрые ребята, и они никогда и ни за что не сделают ничего плохого – не то что эти орки у них в Мордоре.
Роув и компания по сути создали «реальность», в которой уже невозможно отличить правду от лжи, где голословные обвинения становятся фактами, а дыры в официальных версиях лишь разделяют людей еще дальше, пока глобалистская номенклатура уже стряпает следующую реальность.
Но не будем падать духом. Позитив заключается в том, что хотя они, очевидно, считают, что будут уходить от ответственности бесконечно — это не так. Никакое царство или империя, построенная на лжи, не устоит. Они всегда рушатся. Вам не кажется, что появились признаки того, что «новые реальности» империи — или, по-простому, вранье — приближаются к точке кипения? Вам не кажется, что они слишком уверены в себе и потеряли осмотрительность? Они допускают ошибки. А когда это происходит, им приходится громоздить все более грубую ложь одну на другую, чтобы скрыть предыдущую.
К несчастью для Роува и компании, но к счастью для нас, всех остальных, мир устроен вовсе не так, как им кажется. Реальность — настоящая реальность, а не фальшивые созданные ими реальности — рано или поздно возьмет свое. По моим ощущениям это уже началось. А когда это, наконец, произойдет — вся гнилая постройка «действующих субъектов истории» рухнет в одночасье. К общему ликованию.
Роб Слэйн, The BlogeMire
Оригинал на английском языке http://www.theblogmire.com/from-skripal-to-syria-the-empires-new-realities-are-reaching-the-end-of-the-road/
Перевод сделан читателем "Рупора Тоталитарной Пропаганды"
Источник: colonelcassad.livejournal.com