Убийство К. Сулеймани и «новая реальность 2020»
Новая эпоха наступила сразу после календарного наступления Нового 2020 года. 2 января в Ираке ударом с беспилотника был убит глава Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани.
Мы не будем подробно останавливаться на личности погибшего – скажем только, что убит американцами глава не просто «корпуса», не только спецназа, а второй по влиянию человек в Иране. Который управлял Ираком, руководил всей деятельностью по отстаиванию интересов Тегерана за пределами границ.
Самое важное даже не это: важно, что Касем Сулеймани был официальным лицом Исламской республики Иран.
И вот 2 января 2020 года наступила новая эпоха. «Новая реальность 2020».
В этой новой реальности одна страна (США) может убить официальное лицо другой страны (Ирана) на территории третьей страны (Ирака), официально не воюя ни с первой, ни со второй.
Такого в истории мировой политики ещё не было. До этого злодейство и насилие всегда прикрывали объяснениями «случайности» или «ошибки». Когда во время агрессии НАТО против Югославии в 1999 году американская ракета попала в здание посольства Китая, убив несколько китайских дипломатов, в Вашингтоне говорили «о трагической ошибке ЦРУ». Сегодня никто в Вашингтоне ничего не скрывает: убили Сулеймани американцы, убили специально, сознательно.
Более того, сразу же предупредили Иран, что в случае попытки отомстить, на мушку взяты ещё 52 цели в Иране.
Это совершенно новая реальность.
Она состоит из права сильного, которое никто уже не маскирует. Право страны ударить по террористам на территории других стран – это совсем другое, нежели убийство официального лица.
Чтобы лучше понять, что такое «Новая реальность 2020», мы должны вспомнить, что:
- 16 апреля 2019 года США признали официальную воинскую часть Ирана — КСИР – террористической организацией;
- 2 января 2019 года её глава злодейски убит в Багдаде;
- при этом американцы нанесли удар с беспилотника в районе международного аэропорта (!) Багдада.
Надо ли говорить, что подобные действия сами очень похожи на терроризм.
Но даже не это главное.
Главное, что теперь обвинения в стиле «хайли лайкли» прямо грозят смертным приговором без суда. Теперь даже официальным лицам других стран.
Достаточно внутри США признать организацию другой страны террористической – и все, её главу можно убивать!? На вопрос «что же вы делаете? », ответ — «мы убили плохого парня». И всё.
Ни международного права, ни состояния войны — более не нужно. Все это ушло в прошлое. Незаметно, пока люди встречали 2020 год.
Ведь теперь просто нужен информационный ярлык «террорист», а клеить его можно ТЕПЕРЬ к кому угодно.
Если кто думает, что все случившееся — это про Иран, про неких «террористов», то глубоко заблуждается. Эта история про Россию. По нам звонит колокол.
В декабре 2019 года в США приняли законопроект, в котором слово «терроризм», употребляется по отношению к нам. Пока мягко так – возможный спонсор терроризма…
«Комитет Сената США по международным отношениям одобрил накануне, 11 декабря, законопроект, предлагающий администрации Дональда Трампа определить, «отвечает ли Россия критериям государства — спонсора терроризма».
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Как вам название американского закона?
«Закон о прекращении злонамеренной деятельности на почве российского терроризма». Определять является ли Россия террористом будут очень скоро – это надо сделать в течении трех месяцев.
Надеюсь теперь всем понятно, куда ветер дует, и что шутки кончились. Если кто верит, что Штаты будут соблюдать некие правила – так вот Касим Сулеймани тоже так думал и не прятался, считая, что официальный статус его защищает.
Теперь никто ни от чего не защищен.
И ведь непонятно, что с этим делать. Наносить ядерный удар в ответ на налет дронов, убивающих в третьей стране официальное лицо ядерной державы? Того, кого Штаты назовут террористом, потому что по своей должности он борется с их влиянием и им не уступает?
Но противоядие-противодействие против этого американского беспредела надо искать сразу. Прямо сейчас. Потом будет поздно.
Не нашли противоядия против захватов Штатами чужих граждан по всему миру – теперь они начали убивать официальных лиц.
Так что всех нас можно «поздравить» с наступлением «новой реальности 2020».
Источник: https://nstarikov.ru/ubijstvo-k-sulejmani-i-novaja-realnost-2020-112136
” противоядие-противодействие против этого американского беспредела”
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ЕТО инфантильное мышление,искать слова, чтобы вместить в рациональную рамку закон джунглы !
Такое фантазерство только усиливает апетиты англо- ахмириканцких канибалов !
Похож на картину ,если закроем глаза, ну схватили кап КУКА ,на костре уже вода кипит, а он им обьесняет как работает секстант для определение позиции в градусах !
Надо сразу за арест ЦРУ русского гражданина где-то в Мароко или Ангола схватить 3 каубоя ,сунуть в ближайшая под-лодочка, с рЪкетками , и отвезти на КРАСНОМ ПУОЩАДИ ,В ЦЕПЯХ-БЕЗ ВОДЫ !И пригласить СНН ,ВВС,ФФС ,ППС,ММФФ, кого угодно ,,,,,
Вот так будут уважат белых славян, , а не крутить языки Западлым хисторичаре,что славе-SLAVE произходит от СЛЕЙВ- РОБ !
По меньше прыжки в цифровом космАААСЕ ,и Форумчики для Одитории ,да с галстучками, а показывать зубы надо ,русские мои скромные братя !
Иначе беззубое КГБ только смешит колониалистов-гиен !
ТОЛЬКО ЧТО НАШЕЛ- ВОТ Я О ЧЕМ ПИСАЛ 5 мин раньше !!
Неуже ли никто из ЛУБЯНКИ ,из ФСБ не читает газеты родные мои ?
Ало ,маршал ШОЙГУ ? СПИТЕ ЛИ ВЫ ТАМ ,ЗА СТЕНОЙ ЗУБАСТОЙ КРЕМЛИНСКОЙ?
“ВАЖНО: Пираты расправились с морским спецназом и захватили россиян в Нигерии ”
https://rusvesna.su/news/1578371976