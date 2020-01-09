Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 09 января 2020
- 08:59 Досягаемость иранских баллистических ракет.
- 08:57 Иран показал удар по базам США и подготовку ракет на секретном подземном объекте (ВИДЕО).
- 08:56 Каковы возможности российских баз в Сирии, и что с ними будет после окончания войны.
- 08:34 США сделали важное заявление по Ирану.
- 07:59 Тегеран: Месть за убийство Сулеймани состоялась.
- 07:59 Арабы и курды теперь знают, что значит настоящая бомбежка.
- 06:06 Армия Ирака опровергла данные Пентагона об ударе Ирана по базам США.
- 05:36 Разведка: опытные боевики с Кавказа готовятся к удару по самому крупному городу Сирии.
- 01:30 Ракетами по американцам — «договорняк» или новая реальность?.
- 01:00 «Руки по локоть в крови»: Трамп прокомментировал убийство Сулеймани.
- 00:22 СРОЧНО: По «американской зоне» в Багдаде нанесён ракетный удар (+ФОТО).
- 00:00 В Госдуме объяснили причину «мягкого» решения Трампа по Ирану.
- Вчера 23:26 В США объяснили, почему не все иранские ракеты поразили цели.
- Вчера 23:04 Иранский кризис в зарубежной карикатуре.
Досягаемость иранских баллистических ракетДосягаемость иранских баллистических ракет при стрельбе с территории Ирана
К оглавлению | Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
Иран показал удар по базам США и подготовку ракет на секретном подземном объекте (ВИДЕО)
Иранское новостное агентство Irib News продемонстрировало кадры удара по базам США и совершенно уникальную съёмку подготовки ракет на секретном подземном объекте.
На кадрах можно увидеть момент выхода ракет из пусковых шахт, путь ракет на карте, а также предпусковую подготовку на базах Корпуса стражей исламской революции.
Сюжет завершается кадрами с церемонии прощания с генералом Сулеймани в иранских городах, а также словами простых иранцев, опрошенных на улицах, — убийство легендарного военачальника, главы элитного спецподразделения «Кудс» КСИР в аэропорту Багдада в ночь со 2 на 3 января стало настоящей национальной трагедией не только для иранцев, но и для шиитского антиамериканского сопротивления по всему Ближнему Востоку.
«Русская Весна» показывала прощание с Сулеймани в Тегеране, которое продемонстрировало Западу, что наделали Дональд Трамп и Пентагон.
Напомним, сегодня утром Вашингтон и Тегеран сделали взаимные заявления, которые свидетельствуют о желании погасить нарождающийся вооруженный конфликт в регионе.
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Каковы возможности российских баз в Сирии, и что с ними будет после окончания войны
Авиабаза Хмеймим в Сирии еще долго будет оставаться российской (на фото: пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» на авиабазе Хмеймим)
Конфликт в Сирии близится к завершению. Дамаск контролирует большую часть территории страны, «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и прочие экстремисты разгромлены, курды вынуждены были вернуться под крыло официальных властей, чтобы не остаться один на один с турками. Тем не менее Россия из Сирии пока уходить не собирается. Как выглядят российские военные объекты в Сирии сейчас, и каковы их дальнейшие возможности?
База нового облика
Соглашение о размещении на территории Сирии российской авиационной группы было подписано в августе 2015 года. В 2017‑м Москва и Дамаск договорились о 49‑летней аренде аэродрома Хмеймим в Латакии с возможностью автоматической пролонгации документа на 25 лет, в случае если ни одна из сторон заранее не предупредит партнера о желании расторгнуть договор.
Выбор места для авиабазы был обусловлен относительной безопасностью провинции Латакия, почти не затронутой идущей в других регионах гражданской войной. Российская база разместилась на объектах международного аэропорта имени Басиля Асада (погибшего в автокатастрофе старшего брата нынешнего президента Сирии).
Это размещение с самого начала не раз критиковали, в том числе за недостаточную безопасность и плохую приспособленность гражданского аэропорта для нужд военной авиационной группировки.
Тем не менее российская авиагруппа успешно работала с Хмеймима, ставшего основными «воздушными воротами» нашего контингента в Сирии. Договор об аренде базы позволил начать ее модернизацию, увеличив приспособленность для военных задач.
В рамках модернизации были отремонтированы взлетные полосы, построены новые рулежные дорожки и площадки, помещения для личного состава и укрытия для авиатехники. Последние имеют тройное назначение – укрывая самолеты, вертолеты и обслуживающий их персонал от солнца и осадков, они также защищают их от атак легких беспилотников с привязанными к ним гранатами и самодельными взрывными устройствами, а заодно позволяют маскировать активность на базе, мешая вражеской разведке.
База, защищенная помимо прочего системами ПВО, включая ЗРС С‑400, может обеспечить размещение до 50 самолетов и вертолетов (а по некоторым оценкам, и больше). При этом, как показала практика, даже в условиях не самой развитой инфраструктуры Хмеймима в начале операции российская авиационная группировка демонстрировала отличные успехи.
Это позволяет сделать выводы относительно способности России поддерживать действия авиационной группировки вдали от своих границ, хорошей подготовки летного и наземного персонала, а также освоения ряда современных концепций воздушной войны, включая взаимодействие с беспилотниками, самолетами и спутниками с цифровым разведывательным оборудованием.
Совершенствование базы и улучшение условий работы летного и технического персонала, несомненно, позволит повысить эффективность. Вместе с тем опыт модернизации Хмеймима было бы полезно распространить на внутрироссийские военные аэродромы, где до сих пор не хватает тех же укрытий, что обрекает дорогостоящую технику на непосредственный контакт с погодными условиями и осложняет работу военнослужащих.
Площадкой Хмеймима российское авиационное присутствие в Сирии не исчерпывается: по мере возникновения военной необходимости используются и другие аэродромы. В частности, боевые самолеты и вертолеты работали с авиабаз Шайрат близ Хомса и Аль-Тайяс западнее Пальмиры. Эти площадки служили аэродромами подскока для штурмовиков и вертолетов, боевой радиус которых весьма ограничен. Соглашения об аренде этих баз не заключались, и их использование шло в рамках оперативного взаимодействия российских и сирийских военных.
Переход сирийской армии в октябре 2019 года через Евфрат потребовал и расширения географии применения российской авиации: в частности, сообщалось о появлении российских вертолетов на аэродроме Табка, ранее использовавшемся силами спецопераций США.
Если же говорить о дальнейших перспективах пребывания нашей авиационной группировки в Сирии, то можно предположить, что по мере затухания конфликта она сможет активнее работать на поддержку российского военно-морского присутствия в Средиземном море, включая базирование противолодочных самолетов, самолетов‑разведчиков и истребителей морской авиации ВМФ РФ. Вместе с тем главной площадкой российского флота в Сирии традиционно выступает другой пункт.
Порт с долгой историей
Российский военный объект в древнем сирийском городе Тартус – 720‑й пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ – был сформирован в 1971‑м еще в интересах 5‑й оперативной эскадры ВМФ СССР. После того как российские военные в 1990–2000‑х годах покинули все остальные базы за рубежом и до начала операции в Сирии 720‑й ПМТО пребывал в статусе единственного российского военного объекта за пределами границ бывшего Советского Союза.
Несколько раз в Москве поднимался вопрос об уходе из Тартуса. Постоянный состав ПМТО периодически сокращался до 4–5 человек, занимавшихся в основном охраной остававшегося имущества. Однако у инициативы оставить объект всегда находились оппоненты, указывавшие на необходимость сохранения присутствия в Средиземном море. Еще до начала войны в Сирии периодически заходила речь о ремонте оборудования и модернизации ПМТО, но эти планы так и не были реализованы.
Начиная с 2012 года Тартус все активнее используется в качестве перевалочного пункта «Сирийского экспресса». Такое название получила операция по доставке вооружения и техники для сирийской армии кораблями ВМФ России, стартовавшая после нескольких эпизодов с задержаниями зафрахтованных для этой цели коммерческих транспортов.
Наличие в Тартусе помимо российского ПМТО еще и торгового порта с причитающейся такому объекту железнодорожной веткой упростило доставку техники – «Сирийский экспресс» без особых нареканий действовал все годы войны, справившись затем и с поддержанием собственно российского военного присутствия.
Вместе с тем для целей упомянутого выше присутствия в Средиземном море возможностей крайне урезанного ПМТО было недостаточно. В 2017‑м Москва и Дамаск подписали соглашение о расширении территории ПМТО, позволившее начать его модернизацию, как это случилось с авиабазой Хмеймим.
Если говорить о планируемых параметрах российского военно-морского присутствия, то они достаточно внушительны – соглашение предусматривает одновременное пребывание в ПМТО до 11 военных кораблей, включая оснащенные ядерными энергетическими установками.
Предполагается, что модернизация объекта позволит заходить туда боевым единицам всех классов, включая авианесущий крейсер, тяжелые атомные ракетные крейсеры и атомные подлодки.
Такой подход значительно упростил бы походы российских тяжелых кораблей в Средиземном море, прежде либо использовавших якорные стоянки в открытом море, либо заходивших в порты третьих стран, в том числе членов НАТО. Учитывая нестабильность отношений России и альянса, рассчитывать на дальнейшую благосклонность в этом вопросе было бы опрометчиво, и создание на основе ПМТО полноценной базы флота становится актуальной задачей.
Впрочем, если говорить о перспективах дальнейшего использования Тартуса и его влиянии на российские военные возможности в регионе, то они куда менее определенны, чем для авиационной группировки на базе Хмеймим.
В этом случае как минимум можно быть уверенным в том, что госпрограмма вооружений (ГПВ) в своей авиационной части позволит сохранить и приумножить боевой потенциал ВКС РФ. В отношении кораблестроительной программы такая уверенность, учитывая противоречивый опыт реализации ГПВ 2011–2020 годов в ее флотской части, отсутствует.
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К оглавлению | Источник: ss69100.livejournal.com
США сделали важное заявление по Ирану
Вашингтон заявил о готовности к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе. Об этом сообщает новостное агентство Reuters, ссылаясь на письмо, которое было направлено в Совет Безопасности ООН постпредом США Келли Крафт.
Так, Крафт заверяет, что Соединенные Штаты стремятся «не допустить дальнейшей угрозы глобальному миру и стабильности или эскалации со стороны иранского режима» (так официальный Вашингтон продолжает называть законные власти Ирана — прим. РВ).
Постпред заявила, что ракетная атака на багдадский аэропорт в ночь со 2 на 3 января и убийство иранского генерала Касема Сулеймани были «оправданы» статьей 51 Устава ООН, которая дает государству право на самооборону.
Как сообщала «Русская Весна», той же статьей оправдал вчерашний удар по американским военным базам в Ираке Тегеран.
Крафт в своем письме перекладывает ответственность за разгоревшийся конфликт на Иран, подчеркивая, что авиаудары США по иракскому шиитскому ополчению «аль-Хашд аш-Шааби» 29 декабря 2019 года были нанесены «в ответ на серию нападений со стороны Ирана и поддерживаемых им формирований по американским силам и интересам на Ближнем Востоке».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Тегеран: Месть за убийство Сулеймани состоялась
Месть за убийство иранского генерала Касема Сулеймани состоялась, Тегеран не будет предпринимать новых военных действий при отсутствии агрессии со стороны США. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.
«Все наши действия были пропорциональны убийству Касема Сулеймани. Они завершены», — сказал он, комментируя речь президента США Дональда Трампа после удара по американской военной базе в Ираке.
Дипломат отметил, что Иран действовал на основании 51 статьи Устава ООН о праве на самооборону.
«Если США не станут предпринимать военные действия в отношении Ирана, мы поступим так же», — подчеркнул Тахт-Раванчи.
Как сообщала «Русская Весна», в ночь на 8 января ракеты класса «земля-земля» были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где дислоцирован военный контингент США. В Иране заявили, что удар по авиабазе Эйн аль-Асад стал возмездием за убийство генерала Касема Сулеймани.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Арабы и курды теперь знают, что значит настоящая бомбежка
Ничто не ново под луной – и под бомбовыми люками авиации Свободного мира.
"Во многих отношениях сегодняшняя воздушная война против Ирака – порождение политики англичан, цеплявшихся за свою колонию 80 лет назад… В Ираке началось массовое восстание, которое удалось подавить только месяцами бомбардировок по площадям, включая применение горчичного газа. В разгар этого подавления и Черчилль и Тренчард не жалели похвал действиям Королевских Воздушных Сил (КВС).
Английский историк Дэвид Омисси, автор книги «Воздушные силы и колониальная власть: Королевские Воздушные Силы в 1919-1939 годы», сообщает: «В первую неделю июля шли яростные бои у Самавы и Румайты на Евфрате, но, как заявил Черчилль правительству 7 июля: «наша атака была успешной… Врага эффективно разбомбили и расстреляли из пулеметов, при взаимодействии авиации и наземных сил».
Один из командиров КВС Дж.Э.Чемье в приказе выразился без экивоков: «Атака бомбами и пулеметным огнем должна быть безжалостной и неослабевающей и продолжаться день и ночь, против домов, жителей, посевов и скота».
Артур Харрис (по прозвищу «Бомбардировщик») молодой командир эскадрильи КВС отрапортовал после возвращения с задания в 1924 году: «Арабы и курды теперь знают, что значит настоящая бомбежка, какие жертвы и разрушения. Они знают, что через 45 минут большая деревня будет стерта с лица земли и треть жителей убита».
КВС послали отчет в парламент, описывающий меры, принятые пилотами для избежания жертв среди мирного населения. Воздушная война менее жестока, чем остальные виды военного контроля, сказано там. Вывод гласит: «главная цель – подчинить при минимальных разрушениях и людских потерях».
Но летчики знали правду. По крайней мере один из офицеров подал в отставку. Лайонел Чарлтон послал письмо с протестом в 1923 году и вышел в отставку из-за того, что он считал «политикой запугивания с помощью бомб», после посещения местной больницы, полной раненых гражданских.
Метод, впервые опробованный в Ираке, применялся на всем Ближнем Востоке. Омисси пишет: «Королевские Воздушные Силы выполняли полицейские задачи в двадцатые годы, в основном по поддержанию власти в арабских королевствах Трансиордании и Ираке, но самолеты также помогали подавлять население в других колониях Великобритании.
Подобные применявшимся в Ираке схемы были задействованы в подмандатной Палестине в 1922 году и в йеменском протекторате Аден через шесть лет. Бомбардировщики неоднократно посылались против восставших в Египте, племен Палестины, пастухов Южного Судана и кочевников внутренних районов Сомали".
Генри Майклз. "Как англичане бомбили Ирак в двадцатые годы".
Андрей Манчук
https://www.facebook.com/andriy.manchuk/posts/3157186127643975 – цинк
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Армия Ирака опровергла данные Пентагона об ударе Ирана по базам США
Иракское военное ведомство в своём официальном заявлении опровергло данные о массированном ударе Ирана по американским базам, ранее обнародованные Центральным командованием Вооружённых сил США. В CENTCOM заявляли о 15 ракетах, выпущенных в ночь на среду.
«С 01:45 до 02:15 в ночь с 7 на 8 января 2020 года Ирак подвергся ударам 22 ракет. 17 ракет было выпущено по авиабазе Айн эль-Асад, 2 из них не долетели, упав в районе Хейтан к западу от города Хит. 5 ракет были выпущены по Эрбилю, все упали на штаб Международной коалиции. Вопреки недостоверной информации, никаких пострадавших среди иракских военных нет».
Получается, что военные США не смогли посчитать количество иранских ракет, выпущенных по их объектам, не увидев треть из них.
Через сутки после события примерно о таких же цифрах сообщил американский канал Эй-би-си со ссылкой на собственный информированный источник в Пентагоне.
Корпус стражей исламской революции выпустил по двум военным базам США в Ираке, от 20 до 24 баллистических ракет, а не 15, как говорится в официальном заявлении американского оборонного ведомства, передаёт ABC News
Тот же информатор привел уточнённые данные: он пояснил, что все баллистические ракеты, выпущенные иранскими войсками, были малой дальности. Пуски совершались с передвижных и стационарных установок из разных районов Исламской Республики. Продолжительность полёта колебалась от 5 до 10 минут.
Напомним, ранее Пентагон сообщил о результатах ракетных ударов по американским военным объектам на территории Ирака в рамках операции «Мученик Сулеймани».
Центральное командование Вооружённых сил США (USCENTCOM) утверждало, что, по их информации, иранские войска запустили 15 баллистических ракет. 10 из которых попали по базе Айн аль-Асад, одна взорвалась в районе аэродрома в курдском Эрбиле, 4 якобы были аварийными и вышли из строя, не долетев до целей.
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Разведка: опытные боевики с Кавказа готовятся к удару по самому крупному городу Сирии
Контрнаступление Вооруженных сил САР в зоне деэскалации «Идлиб» нанесло значительный урон боевикам «Хайят Тахрир аш-Шам», а также союзным протурецким группировкам. По данным Минобороны САР, до 3 тысяч боевиков уничтожены Сирийской арабской армией всего за короткое время.
Подробности «Русской Весны» рассказал военный источник.
Боевики понесли большие потери и неспособны реально противостоять сирийской армии, если она опять перейдет в наступление. Единственной возможностью для джихадистов является попытаться оттянуть войска Асада от Идлиба, для чего террористы сейчас планируют наступление на Алеппо. Однако, сил уже не хватает на фронт в Алеппо, как это задумывалось ранее. Поэтому, террористические группировки, в частности «Джебхат ан-Нусра»* и протурецкая «Фейлак аш-Шам» решили воспользоваться услугами наемников, которые относительно неплохо справляются со своей работой. Привлечение боевиков из-за рубежа является излюбленной темой руководства террористических НВФ.
В данный момент часть протурецких боевиков предательски покидает линию фронта в зоне деэскалации «Идлиб», чтобы в ближайшие дни убыть в Ливию. Они ослабят позиции НВФ, из-за чего планируемое наступление террористов на Алеппо может привести к освобождению Идлиба. Именно сейчас и требуются дополнительные силы «наемников», которые хотят подзаработать денег.
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Как показывает практика, профессионализм наемников в большинстве случаев на низком уровне. Боевики едут на заработки, но деньги чаще всего не видят по двум причинам: предательство командиров, которые забирают все деньги, либо умирают прямо на фронте. Однако стоит отметить боевиков с Кавказа. Как правило они подготовлены лучше других как физически, так и профессионально, а также война у них в крови. Зарплаты у таких боевиков чаще всего в два, а то и в три раза больше, чем у других «наемников».
Наёмники с Кавказа
В настоящее время по разведданным Вооруженных сил САР в районе города Алеппо действует поистине интернациональные отряды. Под флагом протурецкой группировки «Фейлак аш-Шам» замечены боевики-недобитки из Чеченской Республики, джихадисты из Африки и даже Малайзии. Также за последние несколько дней зафиксировано пополнение группировки «наемниками» с Кавказа в количестве более 60 человек. Этот факт говорит о реализации планируемого наступления на Алеппо с использованием отрядов подготовленных легионеров. Также проходит информация о постоянном усилении позиций боевиков вокруг города.
Большое количество потерь среди боевиков и решительные контрнаступательные действия Вооруженных сил САР вынуждают НВФ пользоваться услугами «наемников». Однако наемники в общей массе не заинтересованы в победе и при любом реальном риске для жизни дезертируют, как это было уже ни один раз.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Ракетами по американцам — «договорняк» или новая реальность?
Журналист Андрей Медведев прокомментировал удар Ирана по американским военным базам.
«Вот те, кто пишут про беззубый ответ Ирана, про «договорняк», кажется, не вполне понимают, что случилось сегодня ночью.
Ракетами ударили по американской базе. Иран ударил. Региональный игрок, неядреное государство. Ракетами по американцам. Иран, живущий под санкциями, страна-изгой. А американцы утерлись.
Потому что Трамп вышел, пообещал санкциии, поугрожал и ушел. Короче, «чижика съел».
Вы себе представьте подобную ситуацию лет двадцать назад. 1999/2000 год и вот типа Иран наносит удар ракетами по американской военной базе. Как скоро В-52 появились бы в небе над Тегераном? Напомнить, как оно было 20 лет назад в Югославии? Как НАТО стаей накинулось на сербов?
А сейчас, похоже да, Тегеран косвенно предупредил об ударе. Ну так, понятен подход: воевать можно, но не хотелось бы. Лучше обойтись без этого.
Однако сам факт. Тегеран предупредил Вашингтон что разок бахнет. И бахнул. А в США пообещали люто наказать. Но потом.
Если это не новая многополярная реальность, тогда что это?
И не факт, что американцы не ответят. Будут качать Иран изнутри скорее всего. Там есть кого, и понятно как.
Но все равно. Пендель вчерашнему гегемону от Ирана это хоть с договорняком, хоть без него, остается пенделем».
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«Руки по локоть в крови»: Трамп прокомментировал убийство Сулеймани
Президент США Дональд Трамп во время обращения к американцам назвал иранского генерала Касема Сулеймани «беспощадным террористом».
По словам американского лидера, Сулеймани якобы тренировал боевиков, отвечал за недавние атаки на посольство США в Багдаде и планировал новые.
«Его руки были по локоть в американский и иранской крови», — сказал Трамп, добавив, что «его следовало ликвидировать давным-давно».
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СРОЧНО: По «американской зоне» в Багдаде нанесён ракетный удар (+ФОТО)
Несколько ракет разорвались в так называемой «зеленой зоне» в Багдаде, где расположены правительственные учреждения и иностранные диппредставительства.
Арабский телеканал al-Mayadeen передаёт, что в центре иракской столицы, в том числе у американского посольства, звучат сигналы воздушной тревоги.
Информации о пострадавших и ущербе пока нет.
Обновлено
Местные СМИ уточняют, что ракеты упали у нового здания генерального секретариата, расположенного неподалёку от американского посольства.
Информационное управление иракских сил безопасности заявило об обстреле и обнародовало краткие подробности.
«2 ракеты “Катюша” (жаргонное наименование РСЗО на Ближнем Востоке, – прим. РВ) разорвались в “зелёной зоне”, жертв нет», — уточнили в правоохранительном ведомстве.
Можно не сомневаться, что шиитские вооружённые формирования из состава Сил народной мобилизации продолжают операцию мести американцам за убийство замкомандующего «Хашд аш-Шааби» Абу Мехди аль-Мухандиса и главу спецподразделения КСИР «Аль Кудс» генерала Касема Сулеймани.
«В общем, рано вы закопали топор войны», — пишет в своём телеграм-канале антрополог-востоковед, в прошлом одесский политтехнолог и сирийский военкор Игорь Димитриев.
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В Госдуме объяснили причину «мягкого» решения Трампа по Ирану
Президент США Дональд Трамп был вынужден принять мягкое решение в отношении Ирана под давлением демократов, применив экономические, а не военные меры, считает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации в связи с иранским ударом по американским военным базам в Ираке. В ходе заявления президент США рассказал об ущербе от атаки, введении новых санкций против Тегерана и потребовал от международных посредников выйти из иранской сделки по атому, а также подчеркнул, что США не хотят использовать свою военную мощь, так как экономический потенциал является лучшим сдерживающим фактором против Ирана.
«Очевидно, что от давления демократов на Трампа, он вынужден был принять более мягкое решение, несмотря на сделанное им за день до этого заявление о том, что они подготовили 50 с лишним мест, по которым собирались ударить в случае атаки Ирана, однако они этого не произвели», — сказал РИА Новости Чепа.
Ранее Трамп пообещал нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападения на американцев.
Чепа подчеркнул, что экономические санкции — это, по всей видимости, мягкое решение и возможность сесть за стол переговоров.
«Очевидно, следующим шагом будет давление на американцев, вследствие чего американцы будут сокращать своё присутствие на Ближнем Востоке, а возможно, и уйдут из многих стран, чего добиваются и Ирак, и Сирия, и Афганистан», — отметил Чепа.
Депутат подчеркнул, что все эти страны хотят, чтобы американские военные ушли с их территорий.
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В США объяснили, почему не все иранские ракеты поразили цели
Четыре иранские ракеты, возможно, не поразили цели из-за проблем с двигателем, сообщает в среду телеканал Fox News со ссылкой на военный источник.
«Нам сказали, что четыре ракеты не достигли цели, разбившись неподалеку, вероятно, из-за проблем с двигателем, по словам этого военного представителя», — сказала в эфире корреспондент из Пентагона.
Всего, как сообщается, было выпущено 15 ракет.
Некоторые из этих ракет, по словам ее источника, были уже не новыми.
«Это были не самые современные ракеты Ирана. Основываясь на оценке полученных повреждений, Пентагон считает, что крылатые ракеты не использовались», — добавила корреспондент телеканала.
В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса «земля-земля» были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.
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Иранский кризис в зарубежной карикатуре
Иранский кризис в зеркале зарубежной карикатуры.
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