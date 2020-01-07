Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 07 января 2020

Российские военные продолжают поддерживать мир в ещё недавно одной из самых горячих точек Сирии. В понедельник, 6 января, на севере арабской республики прошло очередное совместное российско-турецкое патрулирование.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Российские военные полицейские и турецкие военнослужащие в рамках реализации Сочинского Меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, несмотря на проливные дожди в регионе, продолжают осуществлять контроль за 20-километровой зоной вдоль границы в провинции Хасака (Хасеке).

Ещё месяц назад здесь гремели бои между курдами и протурецкими боевиками, поддерживаемыми Вооружёнными силами Анкары. Но Россия смогла предотвратить кровопролитие и наступление сил Эрдогана было остановлено.

С тех пор совместные патрули стали важным элементом поддержания мира и стабильности на севере Сирии. Первоначальное недоброжелательное отношение курдов к совместному патрулю, особенно к турецкой его части, сменяется пониманием важности проводимых мероприятий.

Большинство местных жителей поняли, что цель патруля не только контроль за отводом курдских отрядов самообороны, но и выявление и пресечение всех нарушений перемирия со стороны протурецких боевиков «Сирийской национальной армии».

Отдельно необходимо отметить участие в патруле военных вертолётов ВКС России. Многофункциональные Ми-35 и Ми-8 в небе над севером Сирии стали символом стабильности и спокойствия. Российские летчики стали практически героями для курдов, потому как каждый местный житель знает: «Если в небе российские вертолеты, то тебе и твоим близким ничего не угрожает».

И местные жители, и мировая общественность понимают, что российские военные на севере Сирии сделали то, что оказалось не по силам ни Международной коалиции во главе с США, ни европейским международным правозащитным организациям. Только Российское государство руками своих дипломатов и военных смогло остановить кровопролитие в регионе и не допустить огромных жертв среди мирных жителей.

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