Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 07 января 2020
- 08:10 «Крокодилы» в небе! — Как Армия России остановила войну на границе Сирии и Турции (ФОТО).
- 05:08 Сирия: русские «Тайфуны» прибыли к брошенной Штатами пехоте коалиции США (ФОТО).
- 04:33 Трампу придётся бежать: он начал самую неудачную операцию в истории США.
- 01:00 В Совфеде заявили о провале США после убийства Сулеймани.
- 00:57 США “по ошибке” объявили о выводе войск из Ирака.
- 00:00 Китай осудил убийство Сулеймани.
- Вчера 23:30 МОЛНИЯ: войска США бегут из Ирака из-за убийства генерала Сулеймани (ФОТО).
- Вчера 22:03 Войска Хафтара взяли Сирт.
- Вчера 22:00 СРОЧНО: США в ярости, Россия и Китай заблокировали заявление ООН из-за убийства Сулеймани.
- Вчера 21:43 НАТО открестилось от убийства генерала Сулеймани.
- Вчера 19:54 Армия Хафтара вошла в Сирт (+ФОТО, КАРТА).
«Крокодилы» в небе! — Как Армия России остановила войну на границе Сирии и Турции (ФОТО)
Российские военные продолжают поддерживать мир в ещё недавно одной из самых горячих точек Сирии. В понедельник, 6 января, на севере арабской республики прошло очередное совместное российско-турецкое патрулирование.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Российские военные полицейские и турецкие военнослужащие в рамках реализации Сочинского Меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, несмотря на проливные дожди в регионе, продолжают осуществлять контроль за 20-километровой зоной вдоль границы в провинции Хасака (Хасеке).
Ещё месяц назад здесь гремели бои между курдами и протурецкими боевиками, поддерживаемыми Вооружёнными силами Анкары. Но Россия смогла предотвратить кровопролитие и наступление сил Эрдогана было остановлено.
С тех пор совместные патрули стали важным элементом поддержания мира и стабильности на севере Сирии. Первоначальное недоброжелательное отношение курдов к совместному патрулю, особенно к турецкой его части, сменяется пониманием важности проводимых мероприятий.
Большинство местных жителей поняли, что цель патруля не только контроль за отводом курдских отрядов самообороны, но и выявление и пресечение всех нарушений перемирия со стороны протурецких боевиков «Сирийской национальной армии».
Отдельно необходимо отметить участие в патруле военных вертолётов ВКС России. Многофункциональные Ми-35 и Ми-8 в небе над севером Сирии стали символом стабильности и спокойствия. Российские летчики стали практически героями для курдов, потому как каждый местный житель знает: «Если в небе российские вертолеты, то тебе и твоим близким ничего не угрожает».
И местные жители, и мировая общественность понимают, что российские военные на севере Сирии сделали то, что оказалось не по силам ни Международной коалиции во главе с США, ни европейским международным правозащитным организациям. Только Российское государство руками своих дипломатов и военных смогло остановить кровопролитие в регионе и не допустить огромных жертв среди мирных жителей.
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Сирия: русские «Тайфуны» прибыли к брошенной Штатами пехоте коалиции США (ФОТО)
Гуманитарная акция и оказание медицинской помощи жителям н. п. Саанжак-Саадун в 10–15 км южнее города Амуда в курдской провинции Эль-Хасака недалеко от государственной границы с Турцией.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
В этом районе проживают брошенные американцами их главные союзники в Сирии — курды.
Напомним, курдские формирования YPG несколько лет были главной ударной наземной силой возглавляемой США Коалиции в Сирии, их тренировал и вооружал Пентагон. Также американские военные осуществляли планирование наступательных операций и воздушное прикрытие в сотнях боёв курдов против террористов.
Теперь же курдов защищает от уничтожения армия России, оказывая различную необходимую помощь, а также спасая от боевиков и войск Турции, которые недавно снова попытались поубивать и изгнать из приграничных регионов враждебное им население.
Отметим, что во время последней гуманитарной акции в Саанжак-Саадун Центр примирения враждующих сторон раздал нуждающимся 400 продовольственных наборов общим весом около 2000 кг.
Сапёры Вооружённых сил РФ провели разминирование окрестностей. Безопасность мероприятий осуществляли бойцы военной полиции Минобороны.
Для оказания медицинской помощи населению была развернута одна пневмокаркасная палатка, прием вели 6 врачей по специальностям: хирург, ЛОР, 2 терапевта, офтальмолог, врач УЗИ. В общей сложности медицинскую помощь получили 123 человека.
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Трампу придётся бежать: он начал самую неудачную операцию в истории США
Американский президент Дональд Трамп продолжает выбрасывать резкие заявления в отношении Ирака. Он осознает, что теряет контроль над ситуацией, а антитеррористическую кампанию на Ближнем Востоке могут назвать самой неудачной в истории Соединенных Штатов.
В ответ на решение иракского парламента вывести иностранный военный контингент из страны Трамп пригрозил Багдаду очень значительными санкциями.
«Если будет какая-то враждебность, если они сделают что-то, что покажется нам неприемлемым, мы введём санкции против Ирака, очень значительные санкции», — сказал глава Белого дома.
Он также подчеркнул, что американские военные не уйдут из страны, пока Вашингтон не получит компенсации за построенную там авиабазу. Он оценил издержки в несколько миллиардов долларов.
«У нас есть очень дорогая авиабаза, которая находится там. Её строительство обошлось в миллиарды долларов. Задолго до меня. Мы не уйдём, если они не заплатят нам за неё», — добавил президент США.
Но если иракское правительство согласится платить за авиабазу и американским военным все-таки придется покинуть Ирак, то США потеряют гораздо больше.
Следует напомнить, что Соединенные Штаты потратили на борьбу с терроризмом в этой стране около 3 трлн долларов. В этой связи мелочность Трампа поражает. Эту кампанию признают точно одной из самых неудачных в истории Америки.
Также Вашингтон потеряет базу не где-то, а на Ближнем Востоке.
А такие убытки мало того, что ударят по бюджету США, так еще и не позволят использовать авиабазу в Ираке для вылетов, например, в Сирию.
И это не учитывая натянутых отношений американцев и турков, грозящих выгнать их с базы Инджирлик. Не последнюю роль, естественно, играет и убийство командира иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани.
В общем, инициативы Трампа могут дорого обойтись американцам. Слишком бездумные шаги делает нынешний американский президент. Он делает все для того, чтобы его лишили полномочий.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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В Совфеде заявили о провале США после убийства Сулеймани
Попытка США заручиться поддержкой европейских союзников после убийства иранского генерала Касема Сулеймани завершилась провалом, считает российский сенатор Алексей Пушков.
«Даже всегда готовый подыграть США генсек НАТО Йенс Столтенберг счел нужным отмежеваться от убийства иранского генерала, заявив, что США приняли это решение без участия НАТО», — написал он в Twitter.
«Таким образом, попытки Вашингтона задним числом заручиться поддержкой европейских союзников завершились провалом», — подчеркнул сенатор.
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США “по ошибке” объявили о выводе войск из Ирака
Легкая клоунада.
1. Сегодня послу США в Ираке были официально переданы требования к американским войскам покинуть Ирак. МО Ирака также потребовало от США покинуть территорию Ирака, правда с оговоркой, что они могут продолжить "образовательные и тренировочные программы".
2. Несмотря на то, что Трамп и Помпео вчера рассказывали, что они не хотят уходить, в адрес министерства обороны Ирака поступило официальное письмо от командования американских войск в Ираке о том, что готовится вывод американских войск в течение нескольких недель.
3. Письмо подписал бригадный генерал морской пехоты Уильям Сили. Само решение обосновывается "уважением решения парламента Ирака". И как стало ясно позднее, это не фейк.
4. Глава Пентагона Эспер дезавуировал письмо подписанное Сили, заявив, что иракцам "по ошибке" отправили черновой вариант письма и окончательное решение об уходе еще не принято.
5. Глава объединенного комитета начальников штабов Милли заявил, что публикация этого письма "была ошибкой", чем еще раз подтвердил его подлинность. То есть в черновике решение о выводе принято, но его "ошибочно" распространили раньше времени.
6. На фоне этого цирка в Палате представителей готовится голосование за законопроект, который запретит Трампу предпринимать агрессивные действия против Ирана без одобрения Конгресса США.
7. Также стоит отметить, что срочно подал в отставку посол США в Афганистане, а также начальник штаба главы Пентагона Эспера.
Эспер и Милли пытаются объяснить, что происходит с американской политикой в Ираке.
Твое лицо, когда Пентагон заявлет про "уважение суверенитета Ирака".
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Китай осудил убийство Сулеймани
Устранение Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани является нарушением международного права, заявил журналистам постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.
«Китай выступает против использования силы в международных отношениях. Очевидно, что односторонние, рискованные военные действия США нарушили основные нормы международных отношений и привели к росту напряженности», — сказал Чжан Цзюнь.
«Мы призываем Соединенные Штаты не злоупотреблять каким-либо дальнейшим применением силы. Мы также призываем все соответствующие стороны проявить максимальную сдержанность», — добавил он.
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МОЛНИЯ: войска США бегут из Ирака из-за убийства генерала Сулеймани (ФОТО)
Соединенные Штаты приступили к выводу военного контингента с территории Ирака. Об этом первыми сообщили арабские информационные агентства со ссылкой на официальный запрос командования американских морских пехотинцев.
Только что агентство Reuters подтвердило информацию о том, что возглавляемая США Коалиция объявила о выводе войск из Ирака. В нелепом оправдании этих действий сообщается, что вывод войск НАТО из Ирака мотивирован «уважением к суверенитету страны».
Агентство «Франс Пресс» сообщает, что Пентагон объявил Багдаду о своём решении покинуть Ирак. Данное решение было принято спустя сутки после того, как иракский парламент призвал правительство страны выгнать иностранные оккупационные войска. Представитель Минобороны США подтвердил эту информацию западным СМИ.
В документе, обнародованном иракскими изданиями, генерал армии США Уильям Сили Третий сообщил, что в ближайшие несколько дней будет осуществлен возврат в пункты постоянной дислокации сил, которые были задействованы в спецоперации «Непоколебимая решимость».
Для обеспечения такого маневра руководству Коалиции необходимо принять меры по безопасному выводу войск.
В установленный период ожидается увеличение количества рейсов американских военно-транспортных вертолётов армейской авиации CH-47 «Чинук» и UH-60 «Чёрный ястреб» над «Зеленой зоной» в Багдаде, говорится в официальном запросе. Для обеспечения безопасности будут задействованы ударные вертолеты AH-64 «Апач».
В Тель-Авиве шокированы этой информацией.
«США сообщили правительству Ирака о том, что выведут весь свой воинский контингент из страны. Это к вопросу об американской стратегии. Она осталась неизменной: прощай, Ближний Восток. Сулеймани больше нет, зато Ирак достанется Ирану. Целиком и полностью. Плохие новости», — с тревогой пишет израильский политик, депутат Кнессета от партии «Ха-Тнуа» Ксения Светлова.
Перед этим также стало известно о том, что морпехи, обеспечивающие безопасность американского посольства, установили тканевые завесы в просматриваемых местах на территории представительства в столице Ирака, опасаясь снайперского огня (см. фото ниже).
В то же время американская энергетическая компания «Chevron» эвакуировала персонал с нефтяных объектов в северных регионах Ирака.
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Войска Хафтара взяли Сирт
На фоне вязкой борьбы на окраинах Триполи войска Хафтара добились крупной военной победы в Сирте.
Сегодня по заявлению командования ЛНА полностью освобожден родной город Муаммара Каддафи – Сирт, который некоторое время также был столицей ливийского вилаята ИГИЛ.
Если ИГИЛ выбивали из Сирта более полугода, то Хафтар фактически захватил город за один день, что намекает на то, что часть местных сил банально переметнулись на его сторону, фактически сдав город, а основные силы ПНС и боевиков из Мисураты спешно отступили по западной дороге.
Что примечательно, в освобождении города принимали участия отряды каддафистов под зелеными флагами Джамахирии. В городе были захвачены военные трофеи, включая турецкие бронеавтомобили.Также взята авиабаза ВВС Ливии Гардабия, которая в среднесрочной перспективе может быть использована для обеспечения действий ВВС ЛНА в западной Ливии.
На потере Сирта неприятности ПНС не закончились. Войска начали драп в направлении Мисураты и уже сегодня войска ЛНА существенно продвинулись вдоль побережья Средиземного моря.
Как ни смешно, но это крупнейшая военная победа Хафтара со времен начала наступления ЛНА на Триполи. При этом даже штурма как такового не было.
Туркам надо поторопиться, причем помимо проблемного фронта к югу от Триполи, появляется угроза Мисурате.
Скорее всего ПНС попробует организовать оборону в районе дорожной развязки у побережья, но перспективы длительной успешной обороны тут весьма низки – полевых укреплений по сути нет, тяжелой техники не хватает, авиация ЛНА господствует в воздухе, местность откровенно не благоприятствует обороне.
Если же тут ПНС не удержится, то Сарадж потеряет все, что находится южнее перекрестка, а реальную оборону получится организовать лишь на ближних подступах к Мисурате. Конечно, если турки перебросят сюда свои регулярные войска с тяжелой техникой и обеспечат работу ударных БПЛА, то ситуация может измениться. Плюс нельзя исключать попыток применения турецкого флота, который способен наносить удары по наступающим вдоль побережья войскам Хафтара. Так что в дальнейших событиях есть определенная интрига.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
СРОЧНО: США в ярости, Россия и Китай заблокировали заявление ООН из-за убийства Сулеймани
Представительство Российской Федерации в ООН заблокировало заявление Совета Безопасности организации по осуждению нападения на американское посольство в Багдаде.
Москва мотивирует это решение тем, что в документе не учитывался террористический ответ Вашингтона, убившего командующего спецподразделением КСИР генерала Касема Сулеймани.
Представители Соединённых Штатов, в свою очередь, заявляют, что Россия и Китай своими действиями «ставят под сомнение авторитет Совета».
«Мы ценим заявления 27 стран-членов ООН, которые выступили против спланированного Ираном нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря, — говорится в комментарии американского постпредства при ООН. — Их комментарии резко контрастируют с молчанием Совета Безопасности ООН из-за того, что два постоянных члена — Россия и Китай — не позволили выпустить заявление».
«Как мы уже продемонстрировали, мы не потерпим нападений на американский персонал и собственность США и решительно отреагируем на них, чтобы защитить наши интересы, граждан и союзников», — подчеркивается в сообщении.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила мировой общественности, что «на протяжении последних 5–6 лет США неоднократно блокировали заявления председателя Совбеза с осуждением нападений на посольства других стран».
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НАТО открестилось от убийства генерала Сулеймани
США приняли решение о ликвидации командующего иранским спецподразделением «Кудс» генерала Касема Сулеймани самостоятельно — без НАТО и коалиции по борьбе против ИГИЛ*, заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг.
«Это национальное решение США, оно не принималось ни НАТО, ни американской коалицией», — сказал он.
Столтенберг пояснил, что в понедельник американская сторона предоставила союзникам по НАТО пояснения по поводу решения о ликвидации Сулеймани, однако подробностей этой информации раскрывать не стал.
Отвечая на вопросы журналистов о том, как в альянсе отнеслись к убийству иранского генерала, Столтенберг подчеркнул, что все члены альянса обеспокоены действиями Ирана на Ближнем Востоке и иранской ракетной программой.
Кроме того, все в НАТО согласны, что Иран не должен получить доступ к ядерному оружию.
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*Запрещённая в РФ террористическая организация
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Армия Хафтара вошла в Сирт (+ФОТО, КАРТА)
Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара взяла под контроль третий по величине район города Сирт. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
Во время первой фазы операции войска совершили морской десант и захватили порт города. Также отряды Хафтара завладели военной базой ас-Саади.
Сирт, расположенный в центре северного побережья Ливии, был почти полностью разрушен в 2011 году, когда сторонники Муаммара Каддафи противостояли боевикам.
После свержения Каддафи город был оккупирован ИГИЛ* вплоть до 2016 года, когда контроль над Сиртом получило правительство национального согласия.
Ситуацию прокомментировал специалист по Ближнему Востоку, автор Telegram-канала «Усы Асада».
«„Ливийская Национальная Армия“ генерала Халифы Хафтара взяла город Сирт.
Часть местных отрядов, державших оборону города, просто сдалась без боя и открыла силам ЛНА путь внутрь, перейдя на их сторону.
Причины этого кроются в нескольких факторах:
Религиозный. Значительная часть местных сил самообороны, ставших под знамёна триполитанского Правительства национального согласия и державших оборону города, — это мусульмане-салафиты. Идеологически они ближе к силам Хафтара, чем к силам Триполи, где сидят в основном сторонники исламистов из числа „Братьев-мусульман“*.
Политический. Вмешательство Турции в конфликт в Ливии на стороне триполитанского правительства настроило местные элиты из Сирта против ПНС. Правящие в Турции элиты идеологически склонны помогать „Братьям-мусульманам“ в Триполи, и прибытие турецких военных не понравилось салафитам Сирта и местным племенам, которые желают разбираться в своих проблемах без иностранной помощи.
Экономический. С элитами Сирта целый год работали внешние покровители Хафтара — Эмираты и Саудовская Аравия. В ход шли, разумеется, деньги и обещания хорошей жизни и даже самостоятельности.
Падение Сирта ослабит оборону Триполи и усилит позиции генерала Хафтара. Это происходит на фоне прибытия в Ливию первых отрядов турецких военных. Пока что только спецов в области радиоэлектронной борьбы, которые будут помогать глушить эмиратскую технику на службе Хафтара».
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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