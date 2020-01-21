Новости Украины и Новороссии 21 января 2020
- 09:42 Кто крайний для Украины.
- 07:53 В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с “тризубом”.
- 06:00 Крушение украинского «Боинга» напрямую связано с убийством Сулеймани — новая версия из Украины.
- 05:01 Крах украинской экономики: опубликована шокирующая статистика за последние годы.
- 04:30 «Настоящий ужас»: банда нацистов-убийц, кровавый путь от Донбасса до Киева (ФОТО).
- 03:12 «Будут сажать»: власти Украины объявляют войну СМИ и ботам.
- 02:48 Зеленский показательно оплакал «киборгов» (ФОТО).
- Вчера 23:30 «Чтобы мы ткнули носом Гончарука, этого профана», — Ляшко хочет вывести премьера Украины на чистую воду (ВИДЕО).
- Вчера 22:34 Сначала согласованные с ЛНР и ДНР выборы, потом граница и никак иначе – Дейнего.
- Вчера 22:21 Главному декоммунизатору Украины стало стыдно за Зеленского, который едет в Израиль на форум по Холокосту.
- Вчера 19:28 Самый дорогой ларек в мире построен в Виннице.
- Вчера 18:53 «Животное среднего рода», — Поклонская и Мосийчук схлестнулись в соцсети.
Кто крайний для Украины
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В Британии посочувствовали украинцам из-за скандала с “тризубом”
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Крушение украинского «Боинга» напрямую связано с убийством Сулеймани — новая версия из Украины
После того, как 8-го января в небе над Ираном был сбит украинский «Боинг», версии инцидента продолжают множиться. Несмотря на обвинения в адрес Ирана, большую вину в трагедии углядели в действиях США и Украины.
Немало деталей указывает именно на них. Однако сейчас зародилась ещё одна версия, указывающая на прямую связь между крушением украинского «Боинга» и убийством генерала Касема Сулеймани.
Разумеется, «новый взгляд» веет антииранскими настроениями, что неудивительно, ведь версия выдвинута бежавшим из Крыма бывшим депутатом Верховной рады Сергеем Куницыным. По совместительству, он ещё и «ветеран АТО», а у этих персонажей адекватные мысли возникают редко. Странно, что ещё Россию не приплел.
Так вот, по его версии никакой ошибки Иран не допускал, а сбил украинский «Боинг» преднамеренно, пытаясь уничтожить «кого-то» или «что-то», связанное с убитым американцами иранским генералом.
Именно так Куницын объясняет тот факт, что по гражданскому борту было выпущено две ракеты. Бывший депутат заявил, что снаряды были выпущены по улетавшему из Тегерана самолету, что якобы было видно на радаре.
Правда, «ветеран АТО», вероятно, даже не видел роликов, из которых следует, что самолет отклонился от заданного курса сразу после взлета. Кроме того, неизвестно ему и о применённых средствах РЭБ, лишивших операторов ПВО связи с командованием.
И это ещё не касаясь тонкостей с британской программой, способной насылать помехи на радары и взламывать ЗРК, а также версии с причастностью Коломойского, пославшего самолет на убой. Об этом уже было сказано многое. Но конспирология — дело тонкое, поэтому на Украине и продолжают придумывать всё, что угодно, лишь бы американская методичка продолжала работать.
Поэтому Куницын и придумал, что на борту, якобы спокойно улетавшем из Ирана, был кто-то, кто имел отношение к смерти Сулеймани. Экс-депутат аргументировал свою фантазию тем, что военные Тегерана просто не могли сделать что-либо без надзорного контроля.
Про личную ответственность при отсутствии связи с командованием он, вероятно, тоже ничего не знает.
Но куда абсурднее выглядит другое: зачем Ирану сбивать гражданский борт, где добрая половина пассажиров — граждане других стран, а остальные — коренные иранцы, чтобы ликвидировать «кого-то»? Проще было бы задержать его в аэропорту Тегерана.
Но у таких «ветеранов АТО» другой взгляд. Им-то привычно уничтожать своих же сограждан и сбивать чужие гражданские самолеты только потому, что этого требуют чьи-то чужие политические амбиции.
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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
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Крах украинской экономики: опубликована шокирующая статистика за последние годы
Если Киев будет работать в том же темпе, трагедии не избежать.
Накануне Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о росте цен на товары и услуги за последние годы. Итог: цифры неумолимо говорят о крахе украинской экономики и катастрофическом падении уровня жизни населения.
Ситуацию прокомментировал глава Общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов. По его словам, «ярмо» невиданных даже по международным меркам зарплат и компенсаций, установленных новым киевским режимом, легли еще большим грузом на плечи украинцев. Муратов также обвинил власти в бездействии:
«Гончарук со своими министрами занят только тем, чтобы выдумать, как замылить глаза нищающему народу Украины, а заодно и президенту Зеленскому, которого, как оказалось, такой подход кабмина вполне устраивает» — заявил он.
Между тем, ситуация на Украине действительно плачевная.
Согласно официальным данным, за последние 9 лет стоимость товаров и услуг увеличилась в 3 раза. «Коммуналка» выросла на 440%, транспорт — на 212%, продукты питания — на 139% и медицина — на 146%. Это просто немыслимые цифры.
Любопытно, но в той же ДНР, где все еще идут вооруженные сражения и сохраняется социально-экономическая блокада, кризис почти миновал.
Цены на продукты ниже на 10-30%, чем на Украине, а на «коммуналку» — примерно в 2-6 раз. При этом размер пенсии на 12% превышает украинскую.
Можно ли в это поверить? Вполне. ЛДНР сделали правильный выбор, отказавшись от «светлого европейского будущего», в которое поверил Киев. Теперь команда Зеленского то ли в силу своей некомпетентности, то ли по злому умыслу западных кураторов забивает последний гвоздь в крышку гроба украинской экономики.
Как выяснилось из слитых переписок Гончарука, ни он, ни Зеленский ничего не понимают в экономике — оно и видно.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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«Настоящий ужас»: банда нацистов-убийц, кровавый путь от Донбасса до Киева (ФОТО)
Главной украинской новостью последних дней, без сомнений, стали громкие аресты по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Напомню, что он погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля, который принадлежал руководителю «Украинской правды» Алёне Притуле. Взрыв произошёл в 7:45 на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, когда Шеремет выехал из дома на работу.
Итак, Андрей Антоненко, по версии следствия, — человек, изготовивший взрывчатку и непосредственный исполнитель убийства.
Кто же он такой?
А всего-то участник карательной операции на Донбассе, награждённый медалями от Минобороны Украины «За содействие ВСУ» и лично от Порошенко — «За гуманитарное участие в антитеррористической операции на Донбассе». Он же — автор «неофициального гимна» Сил специальных операций ВСУ.
«Антоненко, увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности… решил создать организованную группу, чтобы в её составе совершить убийство»
То есть он еще и нацист. В самом деле, перед нами — портрет украинца, достойного награды из рук президента!
Дальше — лучше. Юлия Кузьменко, убийца и… детский хирург.
Нет, правда, я не шучу. Она сотрудница научно-практического центра детской кардиологии и кардиохирургии украинского Минздрава. В т. н. «АТО» участвовала в качестве «волонтёра», имеет президентскую награду «за гуманитарное участие в антитеррористической операции на Донбассе». По версии следствия — также приверженица радикальных взглядов.
Ну и в конце — сразу два по цене одного. Супружеская чета Грищенко, Владислав и Инна. По версии следствия, изготавливали взрывчатку.
Чем занимались ранее? Ну, я думаю, вы уже догадались. Оба — участники т. н. «АТО», а Владислав ещё и «киборг». Герои ряда репортажей и любимцы патриотически настроенной украинской публики. Оба — члены экстремистской организации «Правый сектор»*.
Маленький штришок к портрету: герой-киборг имеет пять судимостей — за мошенничество, вымогательство, избиение, грабёж и кражу. Последний раз он досрочно вышел из тюрьмы в 2013 году.
Казалось бы, на них клеймо ставить негде. Но… Украина не была бы Украиной, если бы в их защиту не начали немедленно высказываться все подряд. Вот, например, так называемая «Министр Украины по делам ветеранов и оккупированных территорий» Оксана Коляда заявила:
«Я их знаю лично. Все они признанные авторитеты в ветеранском и волонтёрском движении. Ход дела, подозрение в их адрес — для меня это очень больно».
Нечто подобное слышится и в голосе известного нынче в «незалежной» персонажа — «режиссёра» и террориста Олега Сенцова. Последний высказался примерно следующим образом:
«Что касается расследования убийства Павла Шеремета, мы имеем два варианта: либо это действительно дело рук этих пятерых подозреваемых, и это настоящий ужас, или кто-то хочет удержаться на своем посту любой ценой, дискредитировав при этом АТОшников и волонтеров. Второй вариант еще хуже, потому что это измена».
И это даже я не говорю про персонажей вроде того же Андрея Билецкого, главаря «Национального корпуса», которых страшно возмущает:
«…настырное подчеркивание не только Зеленским, но и прессой, того, что эти люди — ветераны, добровольцы и патриоты… что ветеран и преступник — между ними стоит знак равенства, что ветеран ООС или АТО — человек, с которым лучше не ехать рядом в маршрутке».
Это, пожалуй, тот самый случай, когда уместно сказать: «Правда глаза колет». Пять лет подобные дела старательно замалчивались, а упоминать число преступлений, совершаемых участниками т. н. «АТО» считалось дурным тоном.
Но стоило назвать вещи своими именами, и по всей Украине послышался тоскливый вой, в котором отчетливо прослеживается традиционное «а нас за что?».
Так вот, есть за что.
И это ещё никто даже не пытался по-настоящему расследовать весь тот кровавый кошмар, который творили эти «добровольцы и волонтеры» на Донбассе в том же 2014 году.
Однако хочется отметить вот что: подвижки по делу Шеремета внезапно затронули одну из самых больных тем для Украины — существование огромного количества людей, для которых продолжение войны и наличие «внешней угрозы» является буквально фактором выживания. Потому что только на войну можно списывать все совершённые ими преступления, экстремистскую и террористическую деятельность и откровенно нацистские взгляды.
Не станет конфликта на Донбассе — не станет и этих людей.
Вот та масса, которая всеми силами старается поддерживать огонь гражданской войны.
Вот те люди, что самовольно устраивают провокации на линии соприкосновения с подразделениями Народных республик.
Вот те люди, что совершенно бесполезны в мирной жизни.
И вопрос их существования Киеву как-то придется решать. Возможно, самым радикальным образом.
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Юрий Квинто, специально для «Русской Весны»
*запрещенная в РФ экстремистская организация
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«Будут сажать»: власти Украины объявляют войну СМИ и ботам
Минкульт Украины решил порадовать СМИ «незалежной». На днях был представлен проект закона о дезинформации, подразумевающий введение должности так называемого уполномоченного, который должен следить за «чистотой Сети».
Выявленные нарушения будут весьма жестоко караться украинским правительством. Законопроект предполагает, что добровольное признание с опровержением обойдется дезинформатору в тысячу МРОТ, а установление факта введения в заблуждение через суд будет стоить в два раза дороже. Нарушение этого административного закона будет стоить около 5–10 млн гривен.
На этом законопроектировщики успокаиваться не стали и ввели уголовную ответственность за дезинформацию в области нацбезопасности. Правда, в проекте не уточняются рамки этой области, однако предусматриваются исполнительные работы сроком от 1 до 2 лет. Кроме того, если СМИ используют «ботов» для распространения дезы — предусмотрен срок до 5 лет. Если введение в заблуждение происходит повторно — 7 лет лишения свободы.
Также предусмотрено наказание и для тех, кто финансирует дезинформацию — спонсорам грозит 5 лет тюрьмы.
Стоит отметить, что ранее на Украине вводили «закон о СМИ», предусматривающий санкции за такие «преступления», как «идеализация преступника», «пропаганда деятельности страны-агрессора», «язык ненависти», «публиковать материалы, оправдывающие тоталитарный режим», а также «другие причины».
Интересно, если украинский журналист обладает «острым слогом» — это попадает под понятие «другие причины»?
Таким образом власти «незалежной» хотят ввести радикальный ценз масс-медиа, потому как скользкие формулировки двух законопроектов подразумевают весьма сильное ограничение свободы слова, а журналисты теряют правовую защиту, потому как просто не могут понять, нарушат ли они закон или нет.
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Ольга Троцкая, специально для «Русской Весны»
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Зеленский показательно оплакал «киборгов» (ФОТО)
Трепло — по-другому назвать Зеленского не поворачивается язык. Президент Украины устроил траурную церемонию в годовщину гибели так называемых «киборгов» — воспетых предыдущей властью боевиков «АТО», погибших в боях за Донецкий аэропорт в 2015 году.
Зеленский пообщался с семьями погибших и в компании министра обороны Загороднюка возложил цветы к Памятному колоколу. Не требуется напоминаний, что глава государства занял своё место именно благодаря обещаниям положить конец войне. И что теперь?
А теперь он устраивает показательное оплакивание радикалов, называя их участие в боях «подвигом», а их самих «героями». Печально наблюдать, как «новый президент» копирует Порошенко, также показательно льёт слезы об убитых карателях.
«Вы выстояли там, где не выдержал бетон, и даже враг признал вашу несокрушимость», — заявил Зеленский. А кто враги-то? Свой же народ, который потом уговаривают вернуться под контроль Киева?
Непонятно, как ещё жителей Украины не замучил этот показательный сюр. К слову, это не единственное шоу, устроенное Актёром «Квартала 95». Власть успела устроить шоу и на костях погибших пассажиров экипажа сбитого «Боинга».
Так, киевский политолог Михаил Чаплыга написал, что церемонию прощания снимали в стиле кино, перекрыв для этого дорогу к аэропорту. По его мнению, Зеленский устроил из этого мероприятия очередной выпуск своего шоу.
И с этим утверждением сложно поспорить, глядя на то, как быстро на камеру переобувается Зеленский, цинично устраивая пиар ради рейтинга на смертях своих сограждан.
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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
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«Чтобы мы ткнули носом Гончарука, этого профана», — Ляшко хочет вывести премьера Украины на чистую воду (ВИДЕО)
Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко предложил украинцам, получившим платежки на тепло, в которых тариф меньше на 30%, обменять на «бутылку хорошего коньяка».
Ляшко прокомментировал заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в котором тот сообщил, что жители 124 городов Украины уже получили квитанции за тепло с пересчитанными тарифами.
«Я поставлю бутылку хорошего коньяка тому, кто пришлет мне такую платежку. Потому что я получаю квитанции на большую сумму, чем в прошлый отопительный сезон», — заявил главный радикал.
«Нам обещали рыночные цены. Сейчас в Европе цена на газ падает, а у нас растет», — отметил политик.
Он также призвал присылать квитанции и с высокими тарифами.
«Чтобы мы ткнули носом Гончарука, этого профана», — заявил Ляшко.
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Сначала согласованные с ЛНР и ДНР выборы, потом граница и никак иначе – Дейнего
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Главному декоммунизатору Украины стало стыдно за Зеленского, который едет в Израиль на форум по Холокосту
Бывший глава Института национальной памяти, а ныне депутат парламента Владимир Вятрович негативно высказался по поводу поездки президента Украины на Всемирный форум Холокоста в Израиле. Зеленский будет участвовать в мемориальных мероприятиях 22–23 января.
Главного декоммунизатора возмутило, что Зеленскому не дадут слова в Израиле, хотя «каждый четвертый из евреев, погибших во время Холокоста, был украинцем».
«Зато дадут слово Путину, главе государства-агрессора, которое убивает украинцев и оккупировало наши территории. Руководителю государства-правопреемника СССР и поклоннику Сталина, которое вместе с Гитлером начало Вторую мировую войну. Президенту Украины отвели роль молчаливой массовки во время пропагандистской речи Путина, и он на эту роль согласился», — негодует Вятрович.
По мнению нардепа, Зеленский все больше заигрывает с Москвой, унижая Украину и пренебрегая памятью миллионов украинских евреев — жертв Холокоста. Правда, в чем именно выражается унижение, Вятрович не конкретизировал.
В пример Зеленскому он поставил президента Польши Анджея Дуду, который публично отказался ехать в Иерусалим из-за формата приглашения.
«Потому что для Дуды важно не только „чтобы улица была заасфальтирована“, для него есть разница, когда речь идет о национальном достоинстве и национальных интересах Польши», — похвалил Дуду Вятрович.
Завершил пост бывший главный по нацпамяти в Украине на скорбной ноте.
«Мне стыдно за президента Украины, который, с одной стороны, проигнорировал траурные мероприятия в Бабьем Яру, а с другой — в День соборности Украины едет побыть в массовке у Путина в Израиль. Что дальше? Поедет в Москву 9 мая, чтобы постоять рядом с Путиным и поздравить с трибуны мавзолея Ленина армию?» — с горечью написал Вятрович.
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Самый дорогой ларек в мире построен в Виннице
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«Животное среднего рода», — Поклонская и Мосийчук схлестнулись в соцсети
Наталья Поклонская, депутат Госдумы от Крыма (ранее была генеральным прокурором Республики), и экс-нардеп Игорь Мосийчук в соцсети высказали резкие мнения друг о друге.
Российский парламентарий напомнила Мосийчуку его участие в карательном неонацистском батальоне «Азов» в период ожесточённых боевых действий в 2014-м, а также его призыв убить занявшую после воссоединения с Россией генпрокурора Крыма Поклонскую.
«Сейчас уже требует выдать меня Украине. Хочет судить и отправить в тюрьму. Так ведь я не убегаю и не прячусь — я готова приехать в Киев, чтобы помочь Зеленскому и его команде разобраться с такими недобитками, как этот боевик», — написала депутат ГД в ответ Мосийчуку, назвав его животным среднего рода.
Мосийчук с ответом не задержался и поделился своими «переможными» мечтами.
«У мадам Поклонской истерика! Пусть сильно не переживает, поскольку судебно-медицинскую экспертизу на наличие психического расстройства она, перед тем как предстанет перед судом за государственную измену, не сможет пройти!» — написал бывший украинский депутат, оставшийся не у дел после смены власти.
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