Новости Украины и Новороссии 21 января 2020

Главной украинской новостью последних дней, без сомнений, стали громкие аресты по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Напомню, что он погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля, который принадлежал руководителю «Украинской правды» Алёне Притуле. Взрыв произошёл в 7:45 на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, когда Шеремет выехал из дома на работу.

Дело само по себе весьма громкое, однако меня заинтересовали не столько обстоятельства оного, сколько личности подозреваемых и подробности их биографии.

Итак, Андрей Антоненко, по версии следствия, — человек, изготовивший взрывчатку и непосредственный исполнитель убийства.

Кто же он такой?

А всего-то участник карательной операции на Донбассе, награждённый медалями от Минобороны Украины «За содействие ВСУ» и лично от Порошенко — «За гуманитарное участие в антитеррористической операции на Донбассе». Он же — автор «неофициального гимна» Сил специальных операций ВСУ.

На мой взгляд, слово «убийца» в его биографию укладывается как нельзя лучше. Но лучше всего об этом человеке, пожалуй, говорит формулировка в деле:

«Антоненко, увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности… решил создать организованную группу, чтобы в её составе совершить убийство»

То есть он еще и нацист. В самом деле, перед нами — портрет украинца, достойного награды из рук президента!

Дальше — лучше. Юлия Кузьменко, убийца и… детский хирург.

Нет, правда, я не шучу. Она сотрудница научно-практического центра детской кардиологии и кардиохирургии украинского Минздрава. В т. н. «АТО» участвовала в качестве «волонтёра», имеет президентскую награду «за гуманитарное участие в антитеррористической операции на Донбассе». По версии следствия — также приверженица радикальных взглядов.

Третий участник этой кунсткамеры — снова женщина, Яна Дугарь. В прошлом — военнослужащая-медик ВСУ и участница т. н. «АТО». Награждена орденом «За мужество» 3-й степени и медалью «За оборону Авдеевки».

Ну и в конце — сразу два по цене одного. Супружеская чета Грищенко, Владислав и Инна. По версии следствия, изготавливали взрывчатку.

Чем занимались ранее? Ну, я думаю, вы уже догадались. Оба — участники т. н. «АТО», а Владислав ещё и «киборг». Герои ряда репортажей и любимцы патриотически настроенной украинской публики. Оба — члены экстремистской организации «Правый сектор»*.

Маленький штришок к портрету: герой-киборг имеет пять судимостей — за мошенничество, вымогательство, избиение, грабёж и кражу. Последний раз он досрочно вышел из тюрьмы в 2013 году.

Итак, мы имеем полный комплект тех самых личностей, существование которых украинская пропаганда долгие годы с пеной у рта отрицала. Ветераны-убийцы, нацисты и уголовники, награждённые медалями и орденами за участие в карательной операции на Донбассе. Более того, по версии украинского же следствия, эти люди причастны и к другим инцидентам, в которых использовались взрывные устройства, а основной их задачей являлась дестабилизация обстановки в стране.

Казалось бы, на них клеймо ставить негде. Но… Украина не была бы Украиной, если бы в их защиту не начали немедленно высказываться все подряд. Вот, например, так называемая «Министр Украины по делам ветеранов и оккупированных территорий» Оксана Коляда заявила:

«Я их знаю лично. Все они признанные авторитеты в ветеранском и волонтёрском движении. Ход дела, подозрение в их адрес — для меня это очень больно».

Нечто подобное слышится и в голосе известного нынче в «незалежной» персонажа — «режиссёра» и террориста Олега Сенцова. Последний высказался примерно следующим образом:

«Что касается расследования убийства Павла Шеремета, мы имеем два варианта: либо это действительно дело рук этих пятерых подозреваемых, и это настоящий ужас, или кто-то хочет удержаться на своем посту любой ценой, дискредитировав при этом АТОшников и волонтеров. Второй вариант еще хуже, потому что это измена».

И это даже я не говорю про персонажей вроде того же Андрея Билецкого, главаря «Национального корпуса», которых страшно возмущает:

«…настырное подчеркивание не только Зеленским, но и прессой, того, что эти люди — ветераны, добровольцы и патриоты… что ветеран и преступник — между ними стоит знак равенства, что ветеран ООС или АТО — человек, с которым лучше не ехать рядом в маршрутке».

Это, пожалуй, тот самый случай, когда уместно сказать: «Правда глаза колет». Пять лет подобные дела старательно замалчивались, а упоминать число преступлений, совершаемых участниками т. н. «АТО» считалось дурным тоном.

Но стоило назвать вещи своими именами, и по всей Украине послышался тоскливый вой, в котором отчетливо прослеживается традиционное «а нас за что?».

Так вот, есть за что.

И это ещё никто даже не пытался по-настоящему расследовать весь тот кровавый кошмар, который творили эти «добровольцы и волонтеры» на Донбассе в том же 2014 году.

Однако хочется отметить вот что: подвижки по делу Шеремета внезапно затронули одну из самых больных тем для Украины — существование огромного количества людей, для которых продолжение войны и наличие «внешней угрозы» является буквально фактором выживания. Потому что только на войну можно списывать все совершённые ими преступления, экстремистскую и террористическую деятельность и откровенно нацистские взгляды.

Не станет конфликта на Донбассе — не станет и этих людей.

Вот та масса, которая всеми силами старается поддерживать огонь гражданской войны.

Вот те люди, что самовольно устраивают провокации на линии соприкосновения с подразделениями Народных республик.

Вот те люди, что совершенно бесполезны в мирной жизни.

И вопрос их существования Киеву как-то придется решать. Возможно, самым радикальным образом.

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Юрий Квинто, специально для «Русской Весны»

*запрещенная в РФ экстремистская организация