Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 04 января 2020

Месть будет жестокой, США получат войну, — постпред Ирана при ООН

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи предупредил, что ответом Тегерана за убийство Соединенными Штатами командира иранского спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани будет военная акция. «Ответ на военную акцию — это военная акция», — сказал он в интервью телеканалу CNN и добавил, что месть «будет жестокой». Постпред сказал, что время и место этой акции Тегеран определит самостоятельно. По его словам, убийство Сулеймани «равносильно началу войны против Ирана», и сегодня Соединенные Штаты вступили в новый этап, который последовал за экономической войной, развязанной Вашингтоном в 2018 году. Дипломат заявил, что не верит утверждению президента США Дональда Трампа о том, что ликвидация Сулеймани имела целью предотвратить войну. «Прошлой ночью мы предприняли действия, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы ее начать», — заявил Трамп журналистам в своей резиденции Мар-о-Лаго накануне. Тахт-Раванчи также отверг утверждения американских политиков и военных о том, что Сулеймани представлял угрозу безопасности США, потребовав привести доказательства. В письме на имя генсека ООН и председателя Совета безопасности иранский постпред заявил, что убийство Сулеймани «является ужасающим преступлением», и Иран оставляет за собой право на самооборону. В письме подчеркивается, что убийство Сулеймани «является очевидным примером государственного терроризма и, как преступное деяние, представляет собой грубое нарушение основополагающих принципов международного права, в том числе… Устава Организации Объединенных Наций». Он призвал Совбез решительно осудить действия Вашингтона. Читайте также: Новые авиаудары, США уничтожают лидеров проиранских военных формирований (ФОТО)

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Соловьев задал возникающие в связи с убийством Сулеймани вопросы

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани подтвердило, что международное право прекратило свое существование.

«Убийство генерала Сулеймани лишь подтвердило давно уже всем очевидную истину, что международное право прекратило свое существование. Если раньше говорили о двойных стандартах во внешней политике, то теперь можно об этом забыть. И о дипломатии, и о правосудии, со всеми своими презумпциями невиновности, правом на адвоката, соревновательность в суде, праве обжаловать приговор», – написал он в своем Telegram.

Соловьев заметил, что у Запада больше нет «никакого морального права поучать».

«Просто представьте на минуту, что ракетный удар нанесен по цели около аэропорта Берлина. Задействован боевой российский беспилотник. Уничтожен известный террорист, находившийся в розыске за преступления, повлекшие большие человеческие жертвы. Что бы началось? Правильно. Разверзлись бы хляби небесные…» – выразил мнение Соловьев.

Телеведущий предположил, что после этого из всех стран НАТО выслали бы российских дипломатов, провели экстренное заседание Совбеза ООН, ввели бы «санкции из преисподней», а мир встал бы на пороге войны.

В то же время в ситуации с Сулеймани иракское правительство даже не поставили в известность, заметил Соловьев.

«Зачем??? Кто определил виновность убитых сегодня? Какой суд? Какие им предъявляли обвинения? Где выслушивались доводы? США войну Ирану не объявляли. Генерал Сулеймани воевал против ИГИЛ* («Исламское государство*» – запрещено в России), и его роль хорошо известна американским военным. На одну доску Аль-Багдади и Сулеймани поставить невозможно», – заявил Соловьев.

Он задался вопросом, какой суд приговорил иранского генерала к смерти.

«США уже 17-й год в Ираке. И где мир процветание и демократия? Как оправдать гигантские жертвы за все эти годы? Это все риторические вопросы. США последовательно реализует концепцию распространения своего права на весь мир. Американцы руководствуются только своими национальными интересами, ведь у них в конституции нет статьи 15.4 о приоритете международного права, а у нас есть», – подытожил Соловьев.

Сулеймани был убит в пятницу в районе Багдада в результате ракетного удара американских войск. Россия назвала убийство генерала Сулеймани «авантюрным шагом». В Иране назвали убийство Сулеймани крупнейшей стратегической ошибкой США, а Верховный лидер Ирана пообещал «жесткую месть».

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Сирийские боевики массово летят в Ливию: Дамаск готовит жёсткий ответ

В последние дни фиксируются многочисленные факты переброски из Сирийской Арабской Республики в Ливию, при непосредственном участии Турции, боевых групп, сформированных из числа граждан САР. Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник. «Эти группы, костяк которых составляют террористы, ранее воевавшие против правительства Сирии, в настоящий момент направляются в столицу Ливии Триполи», — сообщил офицер. «Имеются неопровержимые доказательства присутствия в боях за Триполи до 2000 боевиков группировок “Фейлак Аш-Шам”, “Фиркат Хамза”, “Лива Муатасим”, “Султан Мурад”, “Джейш аль-Ислам”, “Фейлак ар-Рахман”, “Сулейман шах” и “Ахрар аль-Шаркия”. Имеются данные о подготовке еще 1600 боевиков протурецких группировок к отправке в Ливию воздушным и морским транспортом», — добавил военнослужащий. Он также пояснил, что наряду с идейными террористами, под действие турецкой пропаганды может попасть часть несознательной сирийской молодежи, которая за деньги и мифические перспективы получения турецкого гражданства пополнит ряды врагов Сирии. В разговоре с «Русской Весны» офицер подчеркнул, что правительство Сирийской Арабской Республики готовится приложить все усилия для недопущения пополнения протурецких отрядов в Ливии за счет сирийских граждан и спланировало для этого ряд решительных действий: ► ужесточение уголовного наказания для граждан Сирии и иностранцев, фактически проживающий на территории Сирии, за наёмничество и участие в преступлениях в составе отрядов наёмников вплоть до смертной казни; ► приравнивание участия в незаконных вооруженных формированиях к измене; — лишение сирийского гражданства всех участников боевых действий в любой стране и на любой стороне, кроме законной власти Сирии; ► солидарная ответственность членов семей наёмников будет предусматривать конфискацию имущества семьи. «Предпринимаемые меры позволят эффективно противодействовать непоследовательной и агрессивной внешней политике Турецкой Республики, и её пропаганде, что существенно сократит мобилизационные возможности незаконных вооруженных формирований, выступающих против законной сирийской власти», — подытожил собеседник «РВ» . Читайте также: СРОЧНО: Пентагон отправляет на Ближний Восток тысячи военных

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СРОЧНО: Новые авиаудары, США уничтожают лидеров проиранских военных формирований (ФОТО)

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Армия США начала планомерно уничтожать лидеров проиранского шиитского ополчения. Новый авиаудар нанесён по автоколонне машин батальона «Катаиб Имам Али», активно воевавшего в Сирии и Ираке против террористов ИГИЛ*. Авианалёт совершён в окрестностях иракского города Таджи в 27 км от Багдада, истребитель (по другой версии ударный БПЛА) выпустил ракеты по двум автомобилям. Уточняется, что при авиаударе погибли не менее шести человек. Многие СМИ и блогеры поспешили сообщить, что в одной из машин якобы ехал Шабль Аз-Зайди — руководитель батальона «Имам Али» из состава Сил народной мобилизации «Хашд Аш-Шааби», а также его заместители. Вскоре Аль-Заиди через свои официальные страницы в соцсетях опроверг эту информацию, рассказав, что он жив и здоров, и никакой он не мученик, как пишут другие. Погибнуть могли другие командиры шиитского ополчения. Также поступает информация о взрывах в западной части иракского города Синджар. Обновлено Силы народной мобилизации Ирака выпустили заявление, в котором говорится, что ракетный удар нанесён по медицинскому подразделению «Хашд Аш-Шааби», никто из лидеров ополчения не был убит. «Частота, с которой в последние дни американцы наносят удары по шиитским формированиям Ирака, говорит скорее о запланированной эскалации насилия в их отношении. А это выводит иракский конфликт на новый уровень — имел место период войн с Саддамом Хусейном, пройдена постсаддамская эра, только что закончилась эпоха ИГИЛ (кстати, об этом снова заявил Трамп в своем обращении в связи с ликвидацией Сулеймани), теперь США входят в эпоху войны с проиранскими милиционными формированиями», — прокомментировали последние новости авторы военно-политического Telegram-канала «Милитарист». Как ранее сообщала «Русская Весна», ВВС США в последние дни нанесли серию ударов по поддерживаемым Ираном шиитским силам в Сирии и Ираке. Читайте также: Смятение в США после убийства Сулеймани: кто против Трампа *Запрещённая в РФ террористическая организация

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«США или Украине ничего не будет за реальные заказные убийства» — мнение

Одесский журналист и главный редактор издания «Таймер Одесса» Юрий Ткачёв прокомментировал резонансное событие с ракетной атакой США на Багдад и убийством генерала КСИР. «Возмущённые посты в соцсетях по поводу США, обстрелявших территорию Ирака ради убийства иранского генерала (типа, „да как так можно“ и „а как же международное право“), вызывают недоумение. Так именно что можно, а международное право есть не более, чем куча бумажек, по которой все топчутся так, как им заблагорассудится. И если надо, найдут в нём обоснование того, что такие акции разрешены и даже приветствуются. Хотя вряд ли будут заморачиваться — а зачем? И не только США. Вон, Украина тоже организовала ликвидацию Захарченко, Гиви и Моторолы после того, как дважды подписала мирные соглашения. И ей ничего за это не было. Все прекраснодушные рассуждения на тему аморальности таких актов — удел даже не слабаков, а трусов. Правила игры на самом деле вот такие. То, что вы представляли себе эти правила иначе — ваши трудности. И да. Тот факт, что Россия пытается соблюдать вот те, недействующие на самом деле, правила, никакой пользы ей не приносит. США или Украине ничего не будет за реальные заказные убийства. Россия же будет отплёвываться от санкций за вымышленные преступления типа покушения на Скрипалей. Причём именно потому, что все знают: в реальности Россия таким не занимается. И поэтому обвинять её безопасно, ведь автор обвинений точно случайно не покончит с собой, как это нередко бывает с разными неудобными тем же США персонажами», —написал он в своём Telegram-канале. Читайте также: Убийство Америкой генерала Сулеймани: реакция России

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Право сильного

На территории Ирака, в районе аэропорта города Багдада, был убит один из самых влиятельных представителей исламского мира, командующий силами иранского спецназа генерал Касем Сулеймани. Убит не в результате боестолкновения с террористами, с которыми Сулеймани воевал уже много лет. Убит в результате атаки американских боевых дронов, которые нанесли удар по покидающей территорию аэропорта группе автомобилей. Основанием для ликвидации иранского генерала послужил приказ Дональда Трампа, который посчитал, что лидер иранского спецподразделения готовил атаки на американских дипломатов и военных. Кроме того, Пентагон обвинял генерала в организации беспорядков у американского посольства, случившихся в Багдаде несколько дней назад.

В тот момент, когда оборвалась жизнь иранского военачальника, всем вдруг стало ясно, что международного права как такового больше не существует. И речь идет даже не о двойных стандартах, которые так умело применяет Запад уже много лет. Нет. Речь идет именно о том, что международное право является откровенной фикцией, которая всего лишь служит прикрытием для тех государств, которые в международных отношениях руководствуются исключительно правом сильного.

Сулеймани не был фигурантом уголовного дела, его не объявляли в розыск, ему не предъявляли обвинений, у него не было право на защиту, и он не держал ответ за свои деяния перед судом. Его просто убили. Убили лишь потому, что кто-то решил, что иранский генерал представляет угрозу для граждан США. Трамп решил нанести упреждающий удар, воспользовавшись правом сильного. И мало того, что он не поставил в курс о планируемой операции руководство Ирака, на территории которого находился генерал Сулеймани, он еще и не удосужился оповестить о своих планах сенат США и Совбез ООН. Фактически Сулеймани убили без суда и следствия, а единственными выгодополучателями от данной акции являются боевики ИГИЛ (деятельность организации на территории РФ запрещена) которых командующий спецподразделением «Аль-Кудс» фактически выдворил с территории Ирака.

Мотивы Трампа мне ясны и понятны. Фактически уже вступив в президентскую гонку, Трамп хаотично пытается поднять свой электоральный рейтинг. Ничего лучшего для этих целей чем маленькая победоносная война мир еще не придумал. Но вот вопрос, не ошибся ли Дональд Трамп, выбрав в конце своего президентства в качестве «сакральной жертвы» именно Иран, государство, пропитанное откровенной ненавистью к США? Не приведет ли эмоциональное решение Трампа к консолидации сил Ближнего Востока, вслед за которой последует неминуемое выдворение американских военных с территории Сирии, Ирака и замещение их российскими военными, которые в отличие от американских действительно сражаются с террористами и пытаются вернуть в регион мир?

Вне зависимости от того, чем закончится данная авантюра для США, вне зависимости от того, какие ответные меры предпримет Иран, мир должен осознать, что система международных отношений требует глобального пересмотра. Междурядное сообщество должно окончательно определиться с тем, что на самом деле является основополагающим – верховенство международного права, или преимущество права сильного? Потому что как-то нелогично вводить санкции против России по факту покушения на жизнь предателя в Англии и убийства на территории Германии бывшего полевого командира, воевавшего в Чечне, причастность к которым России так и не доказана, но при этом игнорировать уничтожение войсками США иранского военачальника. Или может быть стоит принять навязываемые США правила игры и начать действовать по тем лекалам, которые ввели в оборот американские политики?

Алексей Зотьев

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СРОЧНО: Трамп сделал резкое заявление в связи убийством армией США иранского военачальника (ВИДЕО)

Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением в связи с убийством американскими военными в Ираке легендарного иранского военачальника — командующего силами спецназначения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции. По голосу и мимике американского президента становится ясно, что он сильно напряжён и волновался. На вопросы журналистов Трамп отвечать отказался, его выступление продлилось не более двух минут. Любопытно, что заявление выпущено из резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида, где имеется ядерный бункер на случай удара по стране. В ходе брифинга Трамп резко заявил, что ликвидировать генерал-лейтенанта Касема Сулеймани нужно было уже «давно». Подлое убийство видного иранского военного деятеля он нагло и абсурдно назвал попыткой остановить войну с Тегераном, а не начать её. «Минувшей ночью по моему приказу вооружённые силы США успешно нанесли безупречный высокоточный удар, в результате которого был убит террорист № 1 во всём мире — Касем Сулеймани. Он готовил ужасные нападения на американских дипломатов и военных», — сказал Трамп. «У Соединённых Штатов самая мощная в мире армия. У нас лучшая в мире разведка. Если американцы где угодно окажутся под угрозой, то мы уже полностью определили все эти цели. И я готов предпринять любые необходимые действия. И это в первую очередь касается Ирана», — добавил он. «Вчера мы попытались остановить войну, а не начать войну с Ираном», «мы не стремимся к смене режима в Иране», — также говорилось в его выступлении. Читайте также: СРОЧНО: Пентагон отправляет на Ближний Восток тысячи военных

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Это не закончится здесь и сейчас

Ну что ж, наберемся терпения. Очевидно, что здесь и сейчас это не закончится. Скорее наоборот.Все угрозы высказаны, ждем действий.Еще.1. Завтра в Багдаде пройдут похороны Сулеймани и Мухандиса. Голосование по выводу американских войск назначено на первую половину дня воскресенья.2. Лидер ФАТХ Аль-Амири занял место погибшего Мухандиса, фактически концентрируя в своих руках не только политическую, но и военную власть про-иранских сил в Ираке.3. США внесли связанную с Ираном иракскую шиитскую группировку "Асаиб Ахль-аль-Хак", а также ее лидера Аль-Хазейли в список террористических организаций.4. В Кувейт перебрасывается по воздуху 3,5 тыс. солдат 82-й воздушно-десантной дивизии. В лагерях шиитских ополченцев в западном Ираке и в Восточной Сирии объявлена повышенная боеготовность.

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